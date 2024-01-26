К 80-летию снятия блокады Ленинграда

27 января 2024 года мы отмечаем 80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 26 января – еще одна памятная дата: в этот день в 1944 году советские войска освободили Гатчину, сделав предпоследний шаг к полному снятию блокады Ленинграда.
Ленинград - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тыс. жителей из 3 млн, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1,5 млн человек. Ранения за время блокады получили почти 34 тыс. человек, без крова остались 716 тыс. жителей города.
Блокада Ленинграда - это пример величайшей трагедии миллионов людей и одновременно символ беззаветного мужества и стойкости. Каждый день блокады вошел в историю как доказательство величия человеческого духа, верности долгу и любви к Родине.
Прошло уже 80 лет, но наша память сильнее времени. Мы помним о великом подвиге его жителей и защитников, которые каждый день вносили свой вклад в приближение этой светлой даты. Они выстояли и подарили нам жизнь, а стране - уверенность в победе.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
https://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/80-let-snyatiya-blokady-leningrada
БЛОКАДА. В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Бойцы Волховского фронта наступают во время прорыва блокады Ленинграда. 01.1943г.Во время начала прорыва блокадыВражеская траншея в наших рукахВстреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов во время прорыва блокады Ленинграда. 18.01.1943г.У рабочего поселка № 1. 01.1943г.
Прорыв блокады Ленинграда, 1943 годНа улице освобождённого Шлиссельбурга. 20.01.1943г.Т-34. Ленинградский фронт. 18 февраля 1943г.Блокада Ленинграда прорвана. Вперед на запад!У костра
С Пулковской высоты 15 января 44 года ударил артиллерийский шквалВстреча бойцов из авангардов 2-й ударной и 42-й армий. Район Ропши. 1944г.Советский солдат сбивает прикладом автомата немецкий указатель. 1944г.За Победу! 01.1944г.Здравствуйте, родные! Ленинградский фронтБригада, завоевавшая право провести первый поезд из Ленинграда на «Большую землю». 1943г.Первый поезд с Большой земли прибылДети вернулись в родной городВ городе партизаныhttps://skaramanga-1972.livejournal.com/186977.html
БЛОКАДА. РАДОСТЬ БЛОКАДНИКАЖенщины смывают надпись: "При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна". После полного снятия блокады, 1944г.
Жители Ленинграда у здания биржи встречают известие о снятии блокады"Спасибо, родные!" Ленинград 27 января 1944г.Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в честь снятия блокады. 27.01.1944г.Крейсер «Киров» салютует в честь полного снятия блокады Ленинграда. 27.01.1944г.Первый салют Победы на НевеCнова Ленин говорит с броневикаКони Аничкова моста выходят как из-под землиКони Аничкова мостаМедный всадникМожно убирать защитные мешкиНаши армии идут все дальше и дальше на ЗападПразднование окончания трехгодичной блокадыПосол США А.Гарриман передает грамоты президента США Ф.Рузвельта Ленинграду и Сталинграду. 1944г.
https://skaramanga-1972.livejournal.com/187447.html
ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА И ЛЕНИНГРАДЦАМ-БЛОКАДНИКАМЛенинград. Площадь ПобедыЛенинград. Площадь Победы. Героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны
Ленинград. Площадь Победы
Ленинград. Площадь Победы
Дорога жизни. Здесь машины сходили на лед Ладожского озераЗащитникам Ленинградского неба 1941-1945г. в поселке ЛебяжьеПулковский рубежЗдесь 08-09.41 сражались моряки-артиллеристы крейсера "Аврора"Главный калибр линкора «Советский Союз»Братская могила в поселке КондратьевоРодина-Мать. Пискаревское кладбище
"Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто".
Берггольц, Ольга Фёдоровна
Памятники пояса Славыp.s.
Когда я работал над этой фоточастью, мне на глаза попалось вот это:
"У меня бабуля воевала в Блокаде...
НИКОГДА не рассказывала. НИЧЕГО. Как бы я не просил.
Я маленький был, относительно, Розенбаума любил и как-то услышал его "Дорогу жизни".
Приехал к бабуле и решил поделиться песней. Поставил пластинку (как сейчас помню, из журнала вырвал - такая голубенькая, мягкая...)
Увидел ее глаза и вырубил на середине. Больше я ее никогда не расспрашивал о войне..."
https://skaramanga-1972.livejournal.com/188279.html
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Предыдущие материалы:
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января - День снятия блокады города Ленинграда
75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда !
Операция «Январский гром»: 27 января 1944 года — день полного освобождения Ленинграда от блокады
Блокада Ленинграда, ч.1
Блокада Ленинграда, ч.2
Блокада Ленинграда, ч.3
Непокоренный город. 10 фактов о блокаде Ленинграда
Эрмитаж в дни блокады
«Матч жизни» в блокадном Ленинграде
Герои блокадного Ленинграда. Вечная память
Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова
Рисунки блокадного Ленинграда
Спецфронт. Фильм Алексея Багина
78 лет - полное снятие блокады Ленинграда!
Как мы смогли удержать блокадный Ленинград
Как была прорвана блокада Ленинграда
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