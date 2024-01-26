К 80-летию снятия блокады Ленинграда

27 января 2024 года мы отмечаем 80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 26 января – еще одна памятная дата: в этот день в 1944 году советские войска освободили Гатчину, сделав предпоследний шаг к полному снятию блокады Ленинграда.

Ленинград - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тыс. жителей из 3 млн, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1,5 млн человек. Ранения за время блокады получили почти 34 тыс. человек, без крова остались 716 тыс. жителей города.

Блокада Ленинграда - это пример величайшей трагедии миллионов людей и одновременно символ беззаветного мужества и стойкости. Каждый день блокады вошел в историю как доказательство величия человеческого духа, верности долгу и любви к Родине.

Прошло уже 80 лет, но наша память сильнее времени. Мы помним о великом подвиге его жителей и защитников, которые каждый день вносили свой вклад в приближение этой светлой даты. Они выстояли и подарили нам жизнь, а стране - уверенность в победе.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

https://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/80-let-snyatiya-blokady-leningrada

БЛОКАДА. В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Бойцы Волховского фронта наступают во время прорыва блокады Ленинграда. 01.1943г. Во время начала прорыва блокады Вражеская траншея в наших руках Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов во время прорыва блокады Ленинграда. 18.01.1943г. У рабочего поселка № 1. 01.1943г.

Прорыв блокады Ленинграда, 1943 год На улице освобождённого Шлиссельбурга. 20.01.1943г. Т-34. Ленинградский фронт. 18 февраля 1943г. Блокада Ленинграда прорвана. Вперед на запад! У костра

С Пулковской высоты 15 января 44 года ударил артиллерийский шквал Встреча бойцов из авангардов 2-й ударной и 42-й армий. Район Ропши. 1944г. Советский солдат сбивает прикладом автомата немецкий указатель. 1944г. За Победу! 01.1944г. Здравствуйте, родные! Ленинградский фронт Бригада, завоевавшая право провести первый поезд из Ленинграда на «Большую землю». 1943г. Первый поезд с Большой земли прибыл Дети вернулись в родной город В городе партизаны https://skaramanga-1972.livejournal.com/186977.html

БЛОКАДА. РАДОСТЬ БЛОКАДНИКА Женщины смывают надпись: "При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна". После полного снятия блокады, 1944г.

Жители Ленинграда у здания биржи встречают известие о снятии блокады "Спасибо, родные!" Ленинград 27 января 1944г. Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в честь снятия блокады. 27.01.1944г. Крейсер «Киров» салютует в честь полного снятия блокады Ленинграда. 27.01.1944г. Первый салют Победы на Неве Cнова Ленин говорит с броневика Кони Аничкова моста выходят как из-под земли Кони Аничкова моста Медный всадник Можно убирать защитные мешки Наши армии идут все дальше и дальше на Запад Празднование окончания трехгодичной блокады Посол США А.Гарриман передает грамоты президента США Ф.Рузвельта Ленинграду и Сталинграду. 1944г.

https://skaramanga-1972.livejournal.com/187447.html

ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА И ЛЕНИНГРАДЦАМ-БЛОКАДНИКАМ Ленинград. Площадь Победы Ленинград. Площадь Победы. Героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны

Ленинград. Площадь Победы

Ленинград. Площадь Победы

Дорога жизни. Здесь машины сходили на лед Ладожского озера Защитникам Ленинградского неба 1941-1945г. в поселке Лебяжье Пулковский рубеж Здесь 08-09.41 сражались моряки-артиллеристы крейсера "Аврора" Главный калибр линкора «Советский Союз» Братская могила в поселке Кондратьево Родина-Мать. Пискаревское кладбище

"Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто".

Берггольц, Ольга Фёдоровна

Памятники пояса Славы p.s.

Когда я работал над этой фоточастью, мне на глаза попалось вот это:

"У меня бабуля воевала в Блокаде...

НИКОГДА не рассказывала. НИЧЕГО. Как бы я не просил.

Я маленький был, относительно, Розенбаума любил и как-то услышал его "Дорогу жизни".

Приехал к бабуле и решил поделиться песней. Поставил пластинку (как сейчас помню, из журнала вырвал - такая голубенькая, мягкая...)

Увидел ее глаза и вырубил на середине. Больше я ее никогда не расспрашивал о войне..."

https://skaramanga-1972.livejournal.com/188279.html

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Предыдущие материалы:

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января - День снятия блокады города Ленинграда

75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда !

Операция «Январский гром»: 27 января 1944 года — день полного освобождения Ленинграда от блокады

Блокада Ленинграда, ч.1

Блокада Ленинграда, ч.2

Блокада Ленинграда, ч.3

Непокоренный город. 10 фактов о блокаде Ленинграда

Эрмитаж в дни блокады

«Матч жизни» в блокадном Ленинграде

Герои блокадного Ленинграда. Вечная память

Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова

Рисунки блокадного Ленинграда

Спецфронт. Фильм Алексея Багина

78 лет - полное снятие блокады Ленинграда!

Как мы смогли удержать блокадный Ленинград

Как была прорвана блокада Ленинграда