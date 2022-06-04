Ростислав Ищенко - Зачем Россия позволяет Западу вывозить зерно из Украины

В четверг, 27 мая, российские власти сообщили: созданные гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из украинских портов будут расширены

Коридоров два. По одному пойдут суда, ранее находившиеся заложниками у боевиков в Мариуполе. Об их грузах ничего не сообщается. Да и вряд ли там какие-то грузы остались. Второй создан для суден, застрявших в Одессе, Николаеве, Ильичёвске и прочих портах Юго-Западного побережья Украины. Именно эти суда более всего интересовали наших западных «друзей и партнёров».

Они обвиняли Россию в том, что, блокируя украинские порты, она препятствует вывозу украинской пшеницы, провоцируя рост цен на еду в Европейском Союзе и дефицит зерна в мире.

Европейцы жаловались, что автомобильным и железнодорожным транспортом вывозить зерно не успевают, а гружёные зерновозы не могут, мол, выйти из украинских портов из-за российской морской блокады. Распространяли даже слух, что дело с едой в Евросоюзе настолько плохо, что Британия даже собирает международную эскадру, чтобы «прорвать русскую блокаду» и отконвоировать зерновозы в Средиземное море. Лондон этот фейк через некоторое время опроверг, но осадочек остался.

Кстати, надо сказать, что зерно действительно не может долго находиться в трюмах даже специальных судов, не рискуя потерей качества.

Так что покупателям было о чём беспокоиться.

С другой стороны, вывоз зерна подчистую, чем озабочен Запад, не выгоден самой Украине, ибо провоцирует в стране голод. В условиях военных действий, дефицита ГСМ, массовой эмиграции и тотальной мобилизации проведение Украиной нормальной посевной и уборочной кампании крайне сомнительно. Кроме того, тот 21% её территории, который уже контролирует Россия, приходится как раз на наиболее хлебородные регионы. К тому же, через пару месяцев Россия может контролировать и 30%, и 40%, и 50% территории Украины.

Так что сбор нового урожая под большим вопросом, если возможен в принципе. Уже сейчас украинские эксперты утверждают, что страна недосчитается примерно 40% от прошлогоднего объёма зерновых. Но украинские эксперты, как известно, большие оптимисты, а в центральных областях Украины (пока ещё находящихся под контролем Киева) многие хозяйства пересевают озимые, по погодным условиям давшие плохие всходы.

В данном случае Россия поступила так же, как поступала в Мариуполе. Напомню, что там Киев и Запад пытались обвинить российские войска в том, что они не выпускают с «Азовстали» гражданских. В результате Москва в течение нескольких недель, в определённые часы, обеспечивала прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров. Но выходить гражданским не давали засевшие в подвалах завода боевики «Азова» и ВСУ, не информируя их об открытии коридоров и стреляя в спины тем, кто случайно узнавал об этой возможности сам и пытался ею воспользоваться.

В результате всё же боевикам пришлось отпустить заложников и сдаться самим, поскольку обвинения в адрес России в негуманном обращении с каждым днём звучали всё более надуманно.

В ситуации, сложившейся вокруг украинских портов, есть лишь одно отличие: ВМСУ не стреляют (пока) по пытающимся уйти судам, но никто и не пытается уйти, ибо украинский флот заминировал все подходы к портам. Открывшая коридоры Россия предлагает Украине разминировать заминированные воды, чтобы иностранные суда могли покинуть её территориальные воды. Украина же отпускать иностранные зерновозы не спешит.

И дело здесь не в заботе о своих гражданах. Погруженное на суда зерно они всё равно уже не увидят: оно или уплывёт, или сгниёт на рейде.

Во-первых, у украинцев не хватает ни специальных кораблей, ни подготовленных специалистов, чтобы провести разминирование. Воспользоваться услугами ЧФ России они по понятным причинам не могут, а чужие военные корабли в зону военных действий Москва вряд ли пустит во избежание провокаций.

Во-вторых, Украина не рискует даже провести вывод торговых судов по коридору, который должен был быть в любом случае оставлен для прохода катеров ВМСУ. Минирование проводилось хаотично, наспех, неподготовленными экипажами, часть мин сорвало с якорей. Кто-нибудь из «купцов» может подорваться и Киеву придётся отвечать.

В-третьих, украинские власти боятся, что манипуляции с минированием/разминированием ослабят противодесантную оборону Одессы. Хотя опыт прошлых войн свидетельствует, что ни минные банки, ни береговые батареи никогда не могли остановить десант, Украина всё же очень надеется на мины как на универсальное средство противодесантной обороны. По крайней мере, пока не подоспели противокорабельные ракеты «Гарпун», которые обещала через полтора месяца поставить Дания.

В-четвёртых, иностранные торговые суда в украинских портах играют роль живого щита, затрудняя нанесение ракетных и бомбовых ударов, по сосредоточенным в портах войсках и военной технике, а также прикрывая разгрузку и размещение поставляемой на Украину западной военной техники.

В общем, по своей воле отпускать зерновозы Украине не резон. Но Запад требует, а Россия открывает гуманитарные коридоры. Посмотрим, как долго Киев продержится в этих условиях.

Естественно возникает вопрос, зачем Москве способствовать вывозу Западом украинского зерна, тем более из регионов, которые в ближайшем будущем могут быть заняты российскими войсками, а в перспективе могут войти в состав России?

Первый резон уже обозначен выше: с уходом иностранных торговых судов исчезает живой щит над украинскими портами, которые, после завершения близящейся к концу операции по уничтожению Донбасской группировки ВСУ становятся, наряду с Харьковом, ближайшей целью российской армии.

Второй резон заключается в том, что не просто законтрактованное, но уже купленное и погруженное зерно практически невозможно корректно изъять. Можно, конечно, наплевать на нормы права и по примеру «друзей и партнёров», руководствуясь «законами войны», просто конфисковать всё, что плохо лежит. Но «друзья и партнёры», практикуя беззаконие и пытаясь досадить России, уже неоднократно стреляли себе то в ногу, то в голову, разрушая механизмы собственного долгосрочного глобального господства ради эфемерных сиюминутных выгод.

В данном случае Россия, многие годы являясь являясь главным продавцом, вовсе не заинтересована в уничтожении или разбалансировании мирового рынка зерна, на котором она господствует, а по окончании спецоперации укрепит свои позиции, объединив собственные и бывшие украинские возможности.

Последнее же, но, с моей точки зрения, самое важное, заключается в том, что мы точно не знаем, где и когда закончится спецоперация, но точно знаем, что многое будет зависеть от отношения населения занимаемых регионов к российской власти.

Уже сейчас николаевские и днепропетровские соседи херсонских и запорожских фермеров начинают с завистью посматривать на них. В то время как на подконтрольных Киеву территориях нарастают дестабилизация и беззаконие, с Россией пришла стабильность, власть восстанавливает монополию на насилие, утраченную украинскими руководителями. Главное же, подконтрольные России территории быстро преодолевают дефицит топлива и удобрений, получают поддержку государства при подготовке к полевым работам. И цены на расходные материалы (семена, ГСМ, удобрения, технику и запчасти), а также коммуналка, налоги и т. д. там ниже, чем на Украине.

Западные и украинские эксперты едины в оценке: после вывоза оставшегося на Украине зерна стране грозит голод, который может начаться уже к осени и усилившись зимой, к весне превратится в то, что в украинских учебниках называют «голодомором». Только вот голодать будут территории, подконтрольные киевскому режиму и его западным хозяевам. Там, где установилась российская власть, голода не будет. Контраст между двумя украинами будет только усиливаться.

Банда Зеленского уже сталкивается с тем, что армия не желает воевать, мотивированные, подготовленные части выбиты более чем наполовину, а мобилизованные резервисты и территориальная оборона сотнями сдаются в плен, бросают позиции или дезертируют. Боевые и небоевые потери растут как снежный ком, боеспособность падает на глазах. А теперь представим себе, что ещё и семьи и так уже не желающих воевать солдат голодают в тылу.

Будет ли такая армия ложиться костьми, чтобы остановить продвижение российских войск, за которыми движется хлебный обоз для их семей?

Американцам важно любой ценой затянуть спецоперацию России на Украине до следующего лета, чтобы попытаться за это время вновь консолидировать союзников, расширить зону конфликта и перевести его в самоподдердживающееся состояние. При нынешних темпах наступления, даже если оно ускорится раза в два, ко времени наступления осенней распутицы Россия будет контролировать только левобережье и Херсонский плацдарм.

Украина имела не менее полугода для укрепления линии Днепра. Там находится большая часть не израсходованных ещё резервов кадровой армии, туда массами сгоняются территориальная оборона и резервисты. Если фронт удастся остановить на Днепре, туда же США постараются подтянуть польскую и румынскую армии, чтобы блокировать возможность дальнейшего продвижения российских войск.

У нас пока нет гарантии, что фронт развалится раньше, чем они успеют всё это сделать. Но даже если им удастся к осени остановить наше наступление, до весны армия голодающей страны может просто сдаться, чтобы спасти своих родных и близких от голодной смерти (контраст между российскими и не российскими территориями будет очевиден, а в эпоху мобильной связи и интернета скрыть его будет невозможно). Запад, озабоченный собственной продовольственной безопасностью, Украине помогать не будет. Люди, воровавшие друг у друга медицинские маски и резиновые перчатки, хлебом в голодный год не поделятся.

У остатков Украины (если они останутся к зиме) будет небогатый выбор — либо от голода умирать, либо приветствовать российскую армию.

Итак, зерно вывозят союзники Украины — при активной поддержке украинской власти. Потенциальный прогнозируемый голод, вина за который ложится на США, ЕС и банду Зеленского, облегчает России достижение задач спецоперации на Украине. Почему мы должны препятствовать объективно выгодным нам действиям Киева и Запада, создавая себе к тому же дополнительные проблемы на глобальном уровне? Из гуманных соображений?

Гуманная политика прежде всего рациональна. В регионах Украины, которые Россия не сможет взять под контроль, США будут и дальше обеспечивать массовое вымирание украинцев, вручая им автоматы и убивая их об российскую армию. Заодно нас же в геноциде обвинят. А так можем любую комиссию принять: у нас сытость и порядок, у них война и «голодомор».

Ростислав Ищенко