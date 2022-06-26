100 самых красивых мест России, ч.1

— международный мультимедийный проект АНО «ТВ-Новости», материалы которого публикуются на 14 языках. Проект публикует материалы о культуре, истории, научной и общественной жизни России, а также по вопросам туризма, образования, изучения русского языка и ведения бизнеса в России. На нем выложили 100 самых красивых мест России. Давайте посмотрим. Мы

Russia Beyond — международный мультимедийный проект АНО «ТВ-Новости», материалы которого публикуются на 14 языках. Проект публикует материалы о культуре, истории, научной и общественной жизни России, а также по вопросам туризма, образования, изучения русского языка и ведения бизнеса в России. На нем выложили 100 самых красивых мест России. Давайте посмотрим. Мы не просто самые большие в мире, но и невероятно красивые. Сколько из этих мест вы уже видели?

1. Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург Legion Media

Поразительная снаружи, внутри церковь еще более впечатляющая. Ее стены покрыты семью квадратными километрами мозаики. Храм построен на месте, где в 1881 году был смертельно ранен император Александр ӀӀ.

2. Кижи, Карелия Сергей Смирнов/Global Look Press

Остров Кижи в Карелии, в 764 километрах к северу от Москвы, где сохранились самые древние деревянные церкви в России. Церковь Воскрешения Лазаря, к примеру, датируется еще концом 14 века.

3. Плато Бермамыт, Карачаево-Черкесия Legion Media

Высота горы Бермамыт над уровнем моря - 2,592 метра. Это “русская Тролтунга”, вдобавок - лучший вид на Эльбрус.

4. Подвесные мосты Ай-Петри, Крым Legion Media

Ай Петри – одна из самых известных гор в Крыму, а подвесные мосты на высоте 1234 метров – одно из самых пугающих и восхитительных мест на полуострове.

5. Никола-Ленивец, Калужская область Дмитрий Серебряков/TASS

Деревня в 218 км от Москвы, которая стала культовой площадкой современного искусства под открытым небом. Все благодаря арт-объектам, которые делают художники специально для этого места: 980 км² полей, лугов и рек.

6. Замок Ласточкино гнездо, Крым Legion Media

«Ласточкино гнездо» на 40-метровой отвесной скале мыса в Ялте похоже на средневековый замок, хотя на самом деле появилось здесь в начале 20 века благодаря немецкому нефтепромышленнику барону von Steingel.

7. Дом Зингера, Санкт-Петербург Legion Media

Культовый дом появился в начале 20 века, и с тех пор остается главным символом Невского проспекта.

8. Столбы выветривания, Коми Kasimys/Википедия

Семь гигантских каменных столбов, вырезанные ветром за тысячи лет (считается, что они в аномальной зоне). Находятся они глубоко в тайге, и добраться до них можно только на вертолете или отправившись в многодневный поход.

9. Алмазная шахта «Мир», Якутия Staselnik/Википедия

Бывшая алмазодобывающая шахта настолько большая, что вертолеты облетают воздушное пространство над ней (чтобы их не засосало воздушным потоком). Это вторая по величине раскопанная дыра в мире – 525 метров глубиной и 1200 – в диаметре.

10. Dominion Tower, Москва Илья Иванов

Один из проектов бюро Zaha Hadid в Москве (и самый первый ее проект в России). Ослепительно-белое футуристическое здание посреди индустриальной зоны – это бизнес-центр. Но главное скрыто внутри.

11. Петергоф, Санкт-Петербург Legion Media

Летняя резиденция русских монархов в 47 км от Санкт-Петербурга. Золотые фонтаны, дворцы, павильоны и бесконечные сады на берегу Финского залива, которые открыты для туристов круглый год.

12. Чарские пески, Забайкальский край Елена Стогова

Пожалуй, самая странная и красивая пустыня в мире. Потому что пески в Сибири окружены реками, озерами и ледниками. Но это самая реальная пустыня.

13. Эрмитаж, Санкт-Петербург Legion Media

Музей с одной из самых больших коллекций искусства в мире сам является одним из его главных экспонатов. Главное здание музея – Зимний дворец – это бывшая резиденция русских монархов.

14. Тисо-самшитовая роща, пригород Сочи Legion Media

Реликтовый лес в 20 км от Сочи с растительностью, оставшейся здесь почти в неизменном виде (около 30 млн лет назад).

15. Ленские столбы, Якутия Константин Михайлов/Global Look Press

Величественные столбы из скал, достигающие 100 метров в высоту, расположены вдоль реки Лены в Республике Саха (Якутия). Находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

16. Затопленная колокольня в Калязине Алексей Малгавко/Sputnik

«Русская Атлантида» на реке Волга в Тверском регионе (200 км к северу от Москвы). В древние времена была частью Калязинского монастыря, куда приезжали русские цари. Затем эта местность была затоплена. Единственное, что осталось, это колокольня, которую использовали в качестве маяка.

17. Земля Франца-Иосифа, Архангельская область Илья Тимин/Sputnik

Здесь нет ни городов, ни деревень, а единственный способ добраться до этой русской Арктики – это организованной группой по воде, за несколько тысяч долларов.

18. Храм Василия Блаженного Getty Images

Главный открыточный вид российской столицы и самая известная церковь. На самом деле, это девять церквей в одной, а ее архитекторы, по самой распространенной теории, были ослеплены.

19. Иволгинский дацан, Улан-Удэ Legion Media

Монастырь в 100 км от озера Байкал, в Республике Бурятия (Сибирь). Главная резиденция буддистов России, где также хранится нетленное тело ламы, которого считают живым.

20. Мечеть «Сердце Чечни», Грозный Global Look Press

Построенная в честь первого президента Чеченской Республики, мечеть имени Ахмата Кадырова, одна из самых больших в Европе. Высота ее минаретов – 63 метра, а внутри неё помещается 10,000 человек.

21. Кафедральный собор, Калининград Руслан Шамуков/TASS

Готический собор раньше был главным храмом прусского города Кёнигсберга (ныне Калининград, запад России). С 14 века здесь были усыпальницы герцогов и профессоров университета. Философ Иммануил Кант – последний, кого здесь похоронили.

22. Токаревский маяк, Владивосток Юрий Смитюк/TASS

Косу, где стоит маяк, считают символическим началом Тихого океана. Этому маяку, кстати, полтора века.

23. Алтай Legion Media

Горы, озера и зеленые луга на Алтае часто сравнивают с Альпами. Но не смотря на свою удаленность ото всех российских городов, сюда приезжает много иностранцев.

24. Соляные шахты в пригороде Екатеринбурга Михаил Мишайник/Uralmines.ru

В 600 милях к востоку от Москвы есть соляные пещеры, которые можно было бы принять за творение Ван Гога или обои в московском клубе. Тем не менее, узоры – естественный феномен, образовавшийся 280 миллионов лет назад вследствие испарений.

25. Сандуны, Москва Владимир Вяткин /Sputnik

Пожалуй, самая знаменитая русская баня столицы, больше похожая на дворец со своими мраморными позолоченными лестницами, сводчатыми потолками и статуями. Раньше сюда приходили помытся Толстой, Пушкин и Чехов

26. Шоанинский храм, Карачаево-Черкесия Марк Райзов

Крошечный храм (всего 13 метров) посреди горного ущелья на Кавказе – одно из самых старых зданий в России, датируется 10 веком.

27. Плато Путорана, Сибирь Сергей Фомин/Global Look Press

Вулканический массив (потухший вулкан), покрытый лесами, озерами и водопадами. Плато Путорана таких же размеров, как вся территория Великобритании.

28. Кремль Великого Новгорода Legion Media

Наследие средневековой Руси и самый древний кремль, сохранившийся на сегодняшний день. Первое упоминание о нем в летописи - 1044 год.

29. Камчатка, Дальний Восток Global Look Press

Одно из самых дорогих туристических направлений России. Около 300 вулканов в одном месте (из них 29 активные), всюду медведи, долина гейзеров и другие вещи, которые поражают путешественников на Камчатке.

30. Белая площадь, Москва Константин Кокошкин/Global Look Press

Офисный центр с современными зданиями из стекла и бетона окружает белоснежный старообрядческий храм. Московские контрасты изумительны.

31. Мамаев Курган, Волгоград Global Look Press

Южный город Волгоград видел самую кровавую битву в истории, когда было убито около 1,5 млн человек. В память этому появился этот огромный памятник «Родины-матери» на вершине холма.

32. Станция метро «Автово», Санкт-Петербург Санкт-Петербургский метрополитен

Советское официальное искусство было одержимо мозаикой. Мозаика была в подъездах, на улицах, на фабриках, в коридорах – везде, куда бы поместился огромный «постер». Например, как на станции метро «Автово» (да, это действительно снято в метро).

33. Янтарная комната, Царское село giggel/Википедия

Легендарная Янтарная комната была одним из сокровищ Романовых, утерянных во время Второй мировой войны. Пережили войну только несколько ее частей. Восстановленная комната находится в Екатерининском дворце под Санкт-Петербургом.

34. Усадьба Дубровицы, Московская область Global Look Press

Усадьба в 36 км от Москвы, созданная по заказу русского боярина и воспитателя Петра Ӏ – Бориса Голицына. Ей уже больше 300 лет, и сейчас это популярное свадебное место. Офис для регистрации брака - всего в нескольких минутах от церкви.

35. Озеро Элтон, Волгоградская область Станислав Казнов

Его поверхность не течет из-за огромного количества соли, из-за чего озеро похоже на огромное зеркало. Находится озеро Элтон рядом с границей с Казахстаном.

36. Небоскребы Москва-Сити Yurchin/Pixabay

Когда-то квартал небоскребов в центре Москвы был самым амбициозным проектом - здания били рекорды по количество этажей в Европе и по цене за квадратный метр. Но так было до того, как появился Лахта-центр.

37. Лахта-центр, Санкт-Петербург Антон Ваганов/TASS

462-метровый небоскреб со штаб-квартирой «Газпрома» - самый высокий небоскреб Европы, превзошедший по стоимости Бурдж-Халиф. Его оценивают в $2,5 млрд.

38. Гамсутль, Дагестан Жанет Вишнецкий/Global Look Press

Заброшенный древнейший аул в Республике Дагестан на Кавказе или, как его еще называют, «село-призрак». Аул на гребне горы был истреблен холерой в 20 веке.

39. Долина гейзеров, Камчатка Global Look Press

Камчатка также является домом для 90 гейзеров, которые выбрасывают вверх бурлящую воду посреди залитых зеленью скал.

40. Озеро Байкал, Иркутск Legion Media

Самое древнее озеро планеты. Находится между южной Сибирью и Монголией, и ему 25-35 млн лет. Зимой Байкал покрывается однометровым слоем прозрачного, как стекло, льда, а скалы у берегов и пещеры – огромными сосулями.

41. Белая мечеть в Болгаре, Татарстан Максим Богодвид/Sputnik

Татарстанский Тадж-Махал в Болгаре, мистическом мусульманском городе на берегу Волги (в 83 км от Казани). Место, где хранится самый большой Коран в мире, весом 800 кг.

42. Рускеальный мраморный карьер, Карелия Legion Media

Карелия - уникальное место, в котором можно найти, по меньшей мере, 60 000 ошеломительных озер и водоемов. Просто вдумайтесь в эту цифру. Карьер на месте бывшей каменоломни - одно из них.

43. Царское село, Пушкин Legion Media

Дворец в Пушкино (бывшее Царское село, 30 км к югу от Санкт-Петербурга) – один из самых экстравагантных образцов имперской роскоши.

44. Московское метро Legion Media

Подземный дворец, в который жителям столицы посчастливилось спускаться каждый день. У Московского метро есть даже собственный аудио-гид.

45. Вовнушки, Ингушетия Тимур Агиров

Оборонительные средневековые башни, построенные на горных пиках и раньше соединявшиеся между собой лишь подвесным мостом. Сказочное и суровое место.

46. Карасиное озеро в Артеме, Дальний Восток Виталий Берков/Best of Russia

Каждый год поверхность озера сплошь покрывается розовыми цветами лотоса, что особенно остро резонирует с холодным индустриальным пейзажем на его фоне.

47. Зарядье, Москва Legion Media

Парк у стен Кремля с «парящим мостом», филармонией, ледяной пещерой и лучшим видом на Кремль. В 2018 году стал одним из величайших мест в мире по версии Time magazine.

48. Тайга, Сибирь и Европейская часть России Дмитрий Алёшкин

Тайга это самый большой биом в мире после океана, и также одно из природных сокровищ России. Слишком большое и красивое, чтобы не войти в наш лист.

49. Озеро Баскунчак, Астраханская область Константин Чалабов/Sputnik

Космический пейзаж на вершине соляной горы. По сути, огромная природная солонка, площадью почти 500 км² на границе с Казахстаном. Глубина озера – всего 10-30 сантиметров.

50. Озеро Малый Семячик, Камчатка Legion Media

Кислотное озеро в кратере действующего вулкана, то есть очень-очень высоко. Увидеть его можно лишь с вертолета.

https://ru.rbth.com/zhizn/173-100-most-beautiful-places-russ...