Совсем не анекдот. Чем грозит России отказ от борьбы за русский борщ

На фоне резонансного оставления Херсона и проявления вовне все новых неприятных последствий этого шага, практически незамеченными прошли известия культурного фронта, где, похоже, предопределено будущее российское поражение во всемирной битве за борщ – по причине неявки РФ на поле боя.

Но, повторюсь, на фоне остальных событий это известие смотрится мелким недоразумением – разве что в соцсетях прошла легкая рябь по воде – авторы патриотических телеграм-каналов выразили свое возмущение позицией ответственного секретаря комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе. Собственно, этот чиновник и «слил» русский борщ, заявив, что Россия не будет добиваться включения в список наследия ЮНЕСКО ни его, ни остальных блюд русской кухни, дабы «не уподобляться украинцам».

«Было бы неправильным опускаться вслед за украинцами до подобного мелкотемья и конъюнктурщины. Хоть наш многонациональный народ и богат на разнообразные и признанные шедевры кулинарии со своими особенностями приготовления и потребления», – заявил он, добавив, что история с включением борща в список ЮНЕСКО «похожа на анекдот».

Напомним, что в июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

Логика этой кампании в общем-то проста и понятна как медный пятак: есть некие всем известные феномены материальной и нематериальной культуры, оставившие след в истории человечества и «закрепленные» в массовом сознании за тем или иным народом. По факту – это и есть «вклад» того или иного народа или страны в копилку общечеловеческого наследия. Как бы доказательство того что мы не просто «есть» на Земле, но и оставили на ней определенный позитивный след, обогатив всемирную науку, кулинарию, литературу, музыку, живопись, народные традициии этсетера.

Ну и, в общем, вопрос стоит ребром: Россия и русские Украину «ограбили», несправедливо присвоив себе длинный перечень исконно украинских достижений, которые получили всемирный пиар в качестве «русских». А теперь, стало быть, торжествующая справедливость отбирает это награбленное у русских добро, возвращая его «истинным владельцам».

Тут нужно отметить, что такой подход к дележке исторического материального и нематериального наследия не является чем-то исключительно российско-украинским. Так, армяне и азербайджанцы десятками лет собачатся на международном уровне из-за долмы и лаваша. Дело доходило до форменных скандалов, например с «индейкой по-армянски» в меню «Аэрофлота» на рейсе Москва-Баку. А Таиланд с Камбоджей оспаривают друг у друга со ссылками на древнеиндийский эпос первенство в древней игре в перетягивание каната.

В качестве примера можно также привести историю с переименованием Калькутты в индийской Западной Бенгалии. Произошло это еще в 2001 году, когда местное правительство решило изменить написание города на Kolkata. А 30 июля 2001 года был принят закон, который утвердил новое написание.

Но на этом патриотические индийцы не остановились, постановив также, что основана Калькутта-Колката не чиновником Британской Ост-Индской компании Джобом Чарноком, как считалось ранее, а существовала за многие века до британцев. 16 мая 2003 года Верховный суд Калькутты, основываясь на докладе местных ученых-патриотов, постановил, что на месте Калькутты задолго до прибытия европейцев существовал «важный торговый центр». Суд отобрал у Чарнока лавры основателя города и, несмотря на протесты западных ученых против такого произвольного исторического ревизионизма, приказал правительству вычеркнуть его имя из всех учебников и официальных документов, связанных с историей Калькутты-Колкаты.

Не правда ли, очень напоминает нынешнюю украинскую возню вокруг даты основания Одессы-Хаджибея? Но главное, что все это освящено принятой на Западе по умолчанию в качестве научного консенсуса теорией «деколонизации», породившей многочисленные университетские «постколниальные студии», пышным цветом расцветшие и на Украине во всяческих Могилянках.

Этот взгляд на историю предполагает по дефолту признание самоценности усилий по очищению «туземной» культуры, топонимики, исторического наследия – вплоть до кулинарных традиций – от «колониальных влияний». А поскольку мнение, согласно которому Украина была «колонией» России, является нынче в украинской науке нормативным, мы и имеем вот это все.

Все эти и оставшиеся за кадром другие примеры наглядно свидетельствуют о довольно жесткой привязке казалось бы аполитичных и далеких о т политических разборок вопросов именно к актуальной политической повестке. И отмахиваться от этого, считая это «анекдотом», как минимум, недальновидно. Потому что противник целенаправленно рыхлит почву в этом направлении десятками лет не просто так. Это ведь только поверхностным и неумным людям, не желающим видеть дальше собственного носа, кажется, будто дело в борще или в варениках. На самом деле это вопрос о первородстве. О том, кто является автохтоном на конкретной земле, а кто – пришлым и «понаехавшим», а то и вовсе – захватчиком.

«Приватизация» борща украинцами помимо всего прочего означает, что не было никакой «русской Украины», что русские пришли на все готовое, созданное до них. И более того, все, что мир по привычке считает «русским» – на самом деле создано украинцами, а русские вообще непонятно кто и непонятно откуда. А раз так – то и все концепции про «братские народы» или даже вовсе «один народ» – это ложь и выдумка имперской пропаганды.

У «небратьев» уже есть зримые успехи на этом поприще. И речь не только о признании ЮНЕСКО «украинского» борща, но и о выигранной украинскими националистами борьбе за собственную версию топонима «Киев» на английском языке. Не менее шумная, яркая и назойливая кампания KyivNotKiev под кураторством украинского МИД привела к тому, что теперь большинство зарубежных аэропортов, международных авиационных справочников, ведущих СМИ, интернет-агрегаторов по поиску и бронированию отелей и авиабилетов, туристических путеводителей, энциклопедий и официальных документов употребляют не русскую транскрипцию Kiev, отсылающую к русскому корню столицы нынешней Украины, а незалежную от России и подчеркивающую отсутствие корневой связи с русскостью версию Kyiv.

В России все эти годы было принято высмеивать данную кампанию, а между тем по ее итогам русский Киев в англоязычном мире просто исчез, и если где и сохраняется по инерции – то это ненадолго – неумолимый бульдозер кампанейщины додавит и там. Иначе говоря, наш Киев просто вычеркнули из истории за пределами русскоязычного пространства.

Теперь же мы рискуем уже через каких-то десять лет потерять и русскую кухню, которая будет считаться «украинской». А там и «украинский балет Чайковского», который сегодня смотрится как абсурд, станет не оспариваемой обыденностью.

«Даю вам всем прогноз – к 2035 году борщ и котлета по-киевски за пределами России будут повсеместно считаться украинскими блюдами. В России будут по этому поводу спорить, но доминирующим мнением также будет украинскость этих блюд», – мрачно вангует автор одного из патриотических тг-каналов.

И если смотреть на дело под таким углом зрения, то заранее декларируемый отказ от борьбы за русский борщ вполне сравним с уходом из русского Херсона. В обоих случаях официальным обоснованием является «нецелесообразность» борьбы за эти плацдармы в текущих условиях.

Похоже на то, что Россия рискует проиграть борьбу не только за борщ, но и за историческую память на бывших имперских территориях в более широком контексте. Пока писались эти строки, из Эстонии пришло известие со ссылкой на руководителя правительственной рабочей группы Аско Кивинука, что власти этой страны снесут более 300 русских и советских памятников и надгробий. Реакцию официальной Москвы предугадать нетрудно – в МИД стопудово выразят возмущение и дадут этим намерениям самую суровую оценку.

И это, в общем, правильно. Беда в том, что это, похоже, единственное, чем Москва сегодня может помочь своим памятникам и могилам своих мертвых за рубежом.

Роман Рейнекин.

https://www.politnavigator.net/sovsem-ne-anekdot-chem-grozit...

