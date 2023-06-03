"Тусовочка" травит патриотов - Скандал с глумлением над погибшим бойцом СВО получил продолжение

Скандал с глумлением над бойцом СВО, который взял академический отпуск, чтобы отправиться на фронт, получил продолжение. Журналист и блогер Юрий Подоляка разобрал пример того, как представители одной тусовки во главе с наставниками - достаточно трусливыми, как выяснилось впоследствии - травят патриотов.

"Учит, поливая страну грязью"

Как ранее сообщал телеграм-канал Readovka, в "СПбГУ проукраински настроенные преподаватель и студенты истфака откровенно поглумились над учащимся вуза, погибшем на СВО".

Речь о студенте, который взял академический отпуск, чтобы отправиться на фронт в зону СВО. Парень был убит в бою.

После его гибели преподавателями и студентами был организован мемориал в стенах университета. В ответ на это некоторые вузовские "активисты" разместили в своих соцсетях фотографии известных антифашистов XX века в знак "борьбы с рашизмом".

Впрочем, после того, как информация о "перфомансе" разлетелась по пабликам, профиль предполагаемого организатора акции был удалён. Но скрины откровенно русофобских высказываний остались.

Такой вопиющий беспредел не стал поводом для увольнения преподавателя - как отмечает Readovka, преподаватель "всё ещё учит студентов, попутно продолжая поливать грязью свою страну". В отношении тех студентов, которые пошли по стопам преподавателя, также не было применено никаких дисциплинарных мер.

"Рассадники бандеровщины"

История получила продолжение - как оказалось, на истфаке СПбГУ, оскандалившемся после ситуации с глумлением над погибшим на СВО студентом-добровольцем, действует целая "дружина" (она же "тусовочка"), которую представляют юноши - махровые либералы, судя по их постам, ненавидящие свою страну. Но для чего-то пришедшие на факультет по изучению её истории.

"После неудачной попытки прогнуть под свою "антивоенную" позицию Студсовет и подбить других учащихся на общее антивоенное выступление, "дружина" принялась травить ребят-патриотов", - отмечает Readovka.

Комментируя этот беспредел, журналист и блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале отметил, что "на Украине именно истфаки (а я это знаю не понаслышке, а изнутри) были рассадниками бандеровщины".

"Питерские коллеги" меня не удивляют. Удивляет бездействие властей. Хотя... это Питер, а потому не особо удивляет,

- заключил Подоляка.

Главный враг - внутри страны

Вся эта история в той или иной мере подтверждает тезис: "Главную опасность всегда представлял собой враг внутренний". Безусловно, не стоит переоценивать роль и силу "тусовочки" в конкретном случае, но и закрывать на подобное глаза, очевидно, хватит.

Ранее политический обозреватель Царьграда Андрей Перла указал на то, что для победы над врагами внутри России властям осталось сделать три шага. Но для этого необходимо "прекратить дурачиться".

По словам эксперта, власти России должны сделать три шага для окончательной победы над несистемной оппозицией.

Обозреватель предложил ввести в Уголовный кодекс России статью "Антироссийская агитация и пропаганда". Кроме того, необходимо восстановить "высшую меру социальной ответственности", а также предусмотреть вариант лишения гражданства для "либералов".

Никакой опасности поражения, кроме опасности со стороны этих людей, не просматривается: стратегически Россия отлично готова и к "военной операции" и к экономической войне, сплочение народа вокруг и о. государя и во благо государства превосходит самые смелые ожидания. Весь расчёт врага, как всегда, на усилия "прогрессивных" и прозападных. На пропаганду, которая заставит начальствующих поверить в поражение, а народ - в бессмысленность войны,

- пишет в своём телеграм-канале Андрей Перла.

https://tsargrad.tv/news/tusovochka-travit-patriotov-skandal...