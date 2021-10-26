Ленинград в 1950 - 1951 - 1952 годах

Каждый месяц 11 числа мы смотрим дорреволюционные фото Санкт-Петербурга. Но сегодня немного отступим от традиции (мы еще не раз пройдемся по тем временам). Сегодня мы вместе отправимся в 1950 и в 1951 т в 1953 годы (раз уж посмотрели 1946-47-48 и 49 годы), чтобы посмотреть, как жил Ленинград в это время.

Какие основные события произошли в СССР в 1950 году?

Открывается движение по Кольцевой линии московского метро. Станции выполнены с настоящим шиком. Ленинградцы смотрят на Москву с небольшой завистью - в городе метро пока только-только начало строиться, а до пуска первой очереди остаётся ещё 5 лет.

Руководитель коммунистической партии Китая Мао Цзэдун со товарищи приезжает в Москву, где живёт аж два! месяца и в итоге подписывает договор о сотрудничестве СССР. Становится понятно, что отсталый (на тот момент) Китай будет использовать в качестве примера строительства общества СССР. Что из этого вышло - мы все прекрасно знаем.



А мы отправляемся смотреть на Ленинград!

Трамвай-поливалка у Нарвских ворот. Честно признаюсь, пока не увидел это фото - даже не подозревал о существовании таких экземпляров.

Суета на Крестовском. Весь Морской проспект забит людьми и машинами. Есть предположение, что снимок сделан 30 июля 1950 года - именно в этот день был открыт стадион имени Кирова и на нём сыграли ленинградские "Зенит" и "Динамо". А вот и церемония открытия на самом стадионе.

Площадь Восстания. Уже видна стройплощадка ленинградского метрополитена, но до открытия самой станции и пуска первой линии - ещё долгих 5 лет.

Около гостиницы "Астория" на Исаакиевской площади происходит уборка снега.

Трамвай ЛМ-49 на Невском проспекте. Снимок по-настоящему исторический - трамваю на Невском осталось всего ничего.

Въезд в город Ленинград по Московскому шоссе. Сейчас на этом месте находится площадь Победы. Обратите внимание, слева стоит памятник Сталину, который уберут с площади в 1956 году. автор фото - Борис Журавлёв

Ещё одно фото из Московского района. Строительство дома номер 42 по Кузнецовской улице. автор фото - Борис Журавлёв

Около Кузнечного рынка. Сейчас очень сложно представить себе такие пустые дороги. Каждый раз, когда я проезжаю мимо этого места на авто - тут всё заставлено в два ряда и приходится лавировать между машинами.

Всесоюзные соревнования по пожарно-прикладному спорту на стадионе "Динамо" на Крестовском острове.

Лыжники катаются по застывшей Неве. Кстати, обратите внимание на задний план - тогда снег с улиц города просто сваливали на лёд, а потом он спокойно таял. Сейчас его отвозят на снегоплавильные станции. У меня есть догадка, что это связано с гораздо большим количеством мусора, который сейчас находится в снеге. Если у кого-то есть более точная информация, почему от такой технологии отказались - напишите в комментарии.

Вид на Володарский мост с борта самолёта. Снимок сделан со стороны Октябрьской набережной.

Троллейбус МТБ-82 поворачивает на бульвар Профсоюзов (ныне - Конногвардейский) с Исаакиевской площади.

Обязательная гимнастика в одном из цехов ЛОМО.

На въезде в Курортный район в то время была размещена вот такая колоннада.

Паровоз детской железной дороги преодолевает перегон "Зоопарк - Кировская". Сейчас на том месте, где сделан этот снимок, находится перекрёсток Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова.

Деревянная Троицкая церковь Лютикового подворья, Находилась на месте современного перекрёстка Гражданского проспекта и проспекта Непокорённых. Была снесена в 1967 году во время расширения Гражданского проспекта.

Рождественская пожарная часть на Мытнинской улице. Сейчас в этом здании находится пожарная часть №7, вот только каланчи, увы, больше нет.

Ленинградский аэропорт и самолёт ЛИ-2П на взлетно-посадочной полосе. В салоне таких самолетов было от 15 до 24 пассажирских кресел, имелся туалет и отделение для багажа. Ну а буквально через несколько лет в гражданской авиации случится огромный технический прорыв - появятся большие пассажирские самолёты с реактивными двигателями.

Ну и напоследок - вид на здание Технологического института и одноимённую площадь.

В 1951 году в Ленинграде открывается моторвагонное депо Ленинград-Финляндский (ТЧ-20) - крупнейшее в СССР на тот момент. В тот же день от Финляндского вокзала началось регулярное движение электропоездов до станции Зеленогорск.

На снимке - электросекция СР отправляется с платформы Ланская на станцию Удельная. фото из коллекции Сергея Ренни

Многолюдная площадь Стачек.

Гостиница Октябрьская и уютная площадь Восстания со сквером. Вспоминая старые фотографии, дико жалко уничтоженный сквер.

Послевоенная застройка Кировского района. Снимок сделан из современного дома номер 23 по проспекту Стачек в сторону улицы Зои Космодемьянской.

Церковь "Кулич и Пасха" неподалёку от современной станции метро "Пролетарская". Как по мне - один из лучших образцов религиозной архитектуры в нашем городе.

Пара шикарных цветных снимков за авторством Уно Пилвре - эстонского физика и педагога, в тот год приехавшего в Ленинград с фотоаппаратом и цветной! плёнкой. Первое фото - Коломенская улица около дома номер 23, сфотографировано в сторону Свечного переулка.

А второй снимок - угол современных Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова. И всё тот же трофейный мотоцикл Zundapp. Интересно, из Эстонии они на нём же приехали?

Греческий проспект. Школьники 155 гимназии идут на демонстрацию.

Вид на Чесменский дворец на современной улице Гастелло. Тогда в нём размещался Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП).

Автобус ЗИС-155 на Суворовской площади.

А вот так в те годы выглядел посёлок Купчино и его главная улица. Снимок сделан в районе современного дома 3к2 по Малой Балканской улице. фото из архива Минеевой Марии

Набережная реки Мойки, вид в сторону Невского проспекта.

Автобус АТУЛ Л-IV около Варшавского вокзала на фоне одноимённого моста. Подобных автобусов было произведено всего 69 штук и ни один из них до наших дней не сохранился в целом виде. Но около 6 лет назад на одном из дачных участков Ломоносовского района была найдена бытовка, сделанная из кузова этого автобуса и вывезена рестовраторами. Так что, будем надеяться, однажды мы снова сможем увидеть восстановленный экземпляр этого автобуса.

Курортный район, вилла "Айнола" около Зеленогорска. Сохранилась до наших дней.

На Невском проспекте кладут новый асфальт. Думаю, это событие самым непосредственным образом связано со снятием трамвайной линии, которая проходила посередине проспекта.

Проспект имени Сталина (ныне Московский) и Обуховская площадь. В левой части снимка видно строительство университета путей сообщения.

Дизель-поезд ДП-1 на платформе Московского вокзала. Это венгерский поезд, произведенный в Будапеште для Советского Союза. Всего таких поездов выпустили для Октябрьской железной дороги 3 штуки и работали они на маршруте Москва - Ленинград.

Боровой мост на Обводном канале и практически деревенский пейзаж. Сейчас о таком и подумать сложно.

Памятник Сталину на Средней Рогатке (в районе современной площади Победы).

Ну и - дома у станции "Дача Долгорукова". Сейчас прямо на этом месте стоит Ладожский вокзал, окружённый бесчиссленными торговыми центрами.

Ленинград в 1952 году

На Литейном проспекте - ремонт трамвайных путей. Обратите внимание - для того, чтобы не прерывать трамвайное движение были сделаны два дополнительных временных разъезда.

Немая сцена у ларька с прохладительными напитками на углу Менделеевской линии и Биржевого проезда. Фото из архива Н.Шарымовой и Л.Л. Лосева. В 1952-1954 году СССР посетил майор армии США Мартин Манхофф. Работал он помощником военного атташе, но в итоге спецслужбы пришли к выводу, что он шпион и выслали его из СССР. Большую часть времени он провёл в Москве, но бывал и в Ленинграде, оставив нам несколько качественных цветных фотографий. В Петербурге он успел сфотографировать только центр. Представлю три работы. Вот, например, Исаакиевская площадь. А это - набережная канала Грибоедова. А ещё есть фотография улицы Герцена (нынешняя Большая Морская). Здесь в кадр попал ленинградский автобус АТУЛ Л-III-М. Таких было изготовлено всего несколько экземпляров и ни один из них не сохранился. В Ленинграде вовсю идёт строительство первой линии метрополитена. На снимке - строительство наклонного хода станции метро «Технологический институт». Уникальнейший снимок - Амбарная улица и начало проспекта Обуховской обороны. На заднем плане можно различить правый берег Невы. Ну а мост Александра Невского ещё даже строить не начали. Снимок сделан примерно от территории современной парковки у гостиницы «Москва». Аллея у главного входа в ЦПКиО около 2-го Елагина моста. Сталина отсюда уберут через пару лет. На Зимнем дворце тоже повесили портреты вождей - это связано с проходившим в 1952 году 19 съездом КПСС. Зеленогорск. Кинотеатр в бывшей кирхе преображения Господня. Цветных фото становится всё больше, особенно это касается главных улиц города. Суета на Невском. Трамваи ЛМ-47 в трамвайном парке имени Смирнова на Дегтярном переулке. Мост через Чёрную Речку на Октябрьской детской железной дороге. Снимок сделан в районе перекрёстка современного проспекта Испытателей и проспекта Сизова, тогда Чёрная речка там вполне себе протекала. автор фото П.Федотов Кинотеатр «Титан» на углу Невского и Владимирского проспектов А вот так тогда выглядел проспект имени Сталина (сейчас Московский) и площадь Чернышевского. Далеко уходить от проспекта Сталина не будем и свернём на улицу Победы. Тогда из окон дома номер 173 по Московскому проспекту открывался вот такой чудный вид в сторону Варшавской улицы. Застывшее озеро во дворе дома превратили в каток. Сейчас и не верится, что тот район мог так выглядеть. Зимний вечер на улице Бродского (ныне Михайловская). Если вас удивляет, что в Ленинграде того времени была улица Бродского, то сразу скажу - это совсем не тот Бродский, про которого вы могли бы подумать. Улицу назвали в честь живописца Исаака Бродского. Историческое название улице вернули в 1991 году. Приморский проспект, въезд в Ленинград со стороны Курортного района. А это чудное место - современный перекрёсток Заневского проспекта и проспекта Энергетиков. Тогда здесь находился район с названием Малая Яблоновка. Ну и закончу сегодня фотографией с видом на мост Ломоносова и одноимённую площадь. https://zen.yandex.ru/media/andreyvasiliskov/progulka-po-len...

