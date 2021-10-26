Ленинград в 1950 - 1951 - 1952 годах

Каждый месяц 11 числа мы смотрим дорреволюционные фото Санкт-Петербурга. Но сегодня немного отступим от  традиции (мы еще не раз пройдемся по тем временам). Сегодня мы вместе отправимся в 1950 и в 1951 т в 1953 годы (раз уж посмотрели 1946-47-48 и 49 годы), чтобы посмотреть, как жил Ленинград в это время.

Какие основные события произошли в СССР в 1950 году?
Открывается движение по Кольцевой линии московского метро. Станции выполнены с настоящим шиком. Ленинградцы смотрят на Москву с небольшой завистью - в городе метро пока только-только начало строиться, а до пуска первой очереди остаётся ещё 5 лет.
Руководитель коммунистической партии Китая Мао Цзэдун со товарищи приезжает в Москву, где живёт аж два! месяца и в итоге подписывает договор о сотрудничестве СССР. Становится понятно, что отсталый (на тот момент) Китай будет использовать в качестве примера строительства общества СССР. Что из этого вышло - мы все прекрасно знаем.

А мы отправляемся смотреть на Ленинград!

Трамвай-поливалка у Нарвских ворот. Честно признаюсь, пока не увидел это фото - даже не подозревал о существовании таких экземпляров.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Суета на Крестовском. Весь Морской проспект забит людьми и машинами. Есть предположение, что снимок сделан 30 июля 1950 года - именно в этот день был открыт стадион имени Кирова и на нём сыграли ленинградские "Зенит" и "Динамо".Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годахА вот и церемония открытия на самом стадионе.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Площадь Восстания. Уже видна стройплощадка ленинградского метрополитена, но до открытия самой станции и пуска первой линии - ещё долгих 5 лет.

Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Около гостиницы "Астория" на Исаакиевской площади происходит уборка снега.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Трамвай ЛМ-49 на Невском проспекте. Снимок по-настоящему исторический - трамваю на Невском осталось всего ничего.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Въезд в город Ленинград по Московскому шоссе. Сейчас на этом месте находится площадь Победы. Обратите внимание, слева стоит памятник Сталину, который уберут с площади в 1956 году.автор фото - Борис Журавлёвавтор фото - Борис Журавлёв

Ещё одно фото из Московского района. Строительство дома номер 42 по Кузнецовской улице.автор фото - Борис Журавлёвавтор фото - Борис Журавлёв

Около Кузнечного рынка. Сейчас очень сложно представить себе такие пустые дороги. Каждый раз, когда я проезжаю мимо этого места на авто - тут всё заставлено в два ряда и приходится лавировать между машинами.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Всесоюзные соревнования по пожарно-прикладному спорту на стадионе "Динамо" на Крестовском острове.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Лыжники катаются по застывшей Неве. Кстати, обратите внимание на задний план - тогда снег с улиц города просто сваливали на лёд, а потом он спокойно таял. Сейчас его отвозят на снегоплавильные станции. У меня есть догадка, что это связано с гораздо большим количеством мусора, который сейчас находится в снеге. Если у кого-то есть более точная информация, почему от такой технологии отказались - напишите в комментарии.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Вид на Володарский мост с борта самолёта. Снимок сделан со стороны Октябрьской набережной.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Троллейбус МТБ-82 поворачивает на бульвар Профсоюзов (ныне - Конногвардейский) с Исаакиевской площади.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Обязательная гимнастика в одном из цехов ЛОМО.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

На въезде в Курортный район в то время была размещена вот такая колоннада.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Паровоз детской железной дороги преодолевает перегон "Зоопарк - Кировская". Сейчас на том месте, где сделан этот снимок, находится перекрёсток Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Деревянная Троицкая церковь Лютикового подворья, Находилась на месте современного перекрёстка Гражданского проспекта и проспекта Непокорённых. Была снесена в 1967 году во время расширения Гражданского проспекта.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Рождественская пожарная часть на Мытнинской улице. Сейчас в этом здании находится пожарная часть №7, вот только каланчи, увы, больше нет.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Ленинградский аэропорт и самолёт ЛИ-2П на взлетно-посадочной полосе. В салоне таких самолетов было от 15 до 24 пассажирских кресел, имелся туалет и отделение для багажа. Ну а буквально через несколько лет в гражданской авиации случится огромный технический прорыв - появятся большие пассажирские самолёты с реактивными двигателями.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Ну и напоследок - вид на здание Технологического института и одноимённую площадь.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

В 1951 году в Ленинграде открывается моторвагонное депо Ленинград-Финляндский (ТЧ-20) - крупнейшее в СССР на тот момент. В тот же день от Финляндского вокзала началось регулярное движение электропоездов до станции Зеленогорск.

На снимке - электросекция СР отправляется с платформы Ланская на станцию Удельная.фото из коллекции Сергея Реннифото из коллекции Сергея Ренни

Многолюдная площадь Стачек.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Гостиница Октябрьская и уютная площадь Восстания со сквером. Вспоминая старые фотографии, дико жалко уничтоженный сквер.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Послевоенная застройка Кировского района. Снимок сделан из современного дома номер 23 по проспекту Стачек в сторону улицы Зои Космодемьянской.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Церковь "Кулич и Пасха" неподалёку от современной станции метро "Пролетарская". Как по мне - один из лучших образцов религиозной архитектуры в нашем городе.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Пара шикарных цветных снимков за авторством Уно Пилвре - эстонского физика и педагога, в тот год приехавшего в Ленинград с фотоаппаратом и цветной! плёнкой. Первое фото - Коломенская улица около дома номер 23, сфотографировано в сторону Свечного переулка.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

А второй снимок - угол современных Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова. И всё тот же трофейный мотоцикл Zundapp. Интересно, из Эстонии они на нём же приехали?Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Греческий проспект. Школьники 155 гимназии идут на демонстрацию.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Вид на Чесменский дворец на современной улице Гастелло. Тогда в нём размещался Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП).Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Автобус ЗИС-155 на Суворовской площади.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

А вот так в те годы выглядел посёлок Купчино и его главная улица. Снимок сделан в районе современного дома 3к2 по Малой Балканской улице.фото из архива Минеевой Мариифото из архива Минеевой Марии

Набережная реки Мойки, вид в сторону Невского проспекта.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Автобус АТУЛ Л-IV около Варшавского вокзала на фоне одноимённого моста. Подобных автобусов было произведено всего 69 штук и ни один из них до наших дней не сохранился в целом виде. Но около 6 лет назад на одном из дачных участков Ломоносовского района была найдена бытовка, сделанная из кузова этого автобуса и вывезена рестовраторами. Так что, будем надеяться, однажды мы снова сможем увидеть восстановленный экземпляр этого автобуса.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Курортный район, вилла "Айнола" около Зеленогорска. Сохранилась до наших дней.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

На Невском проспекте кладут новый асфальт. Думаю, это событие самым непосредственным образом связано со снятием трамвайной линии, которая проходила посередине проспекта.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Проспект имени Сталина (ныне Московский) и Обуховская площадь. В левой части снимка видно строительство университета путей сообщения.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Дизель-поезд ДП-1 на платформе Московского вокзала. Это венгерский поезд, произведенный в Будапеште для Советского Союза. Всего таких поездов выпустили для Октябрьской железной дороги 3 штуки и работали они на маршруте Москва - Ленинград.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Боровой мост на Обводном канале и практически деревенский пейзаж. Сейчас о таком и подумать сложно.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Памятник Сталину на Средней Рогатке (в районе современной площади Победы).Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Ну и  - дома у станции "Дача Долгорукова". Сейчас прямо на этом месте стоит Ладожский вокзал, окружённый бесчиссленными торговыми центрами.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Ленинград в 1952 году

На Литейном проспекте - ремонт трамвайных путей. Обратите внимание - для того, чтобы не прерывать трамвайное движение были сделаны два дополнительных временных разъезда.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Немая сцена у ларька с прохладительными напитками на углу Менделеевской линии и Биржевого проезда.Фото из архива Н.Шарымовой и Л.Л. Лосева.Фото из архива Н.Шарымовой и Л.Л. Лосева.

В 1952-1954 году СССР посетил майор армии США Мартин Манхофф. Работал он помощником военного атташе, но в итоге спецслужбы пришли к выводу, что он шпион и выслали его из СССР. Большую часть времени он провёл в Москве, но бывал и в Ленинграде, оставив нам несколько качественных цветных фотографий. 

В Петербурге он успел сфотографировать только центр. Представлю три работы. Вот, например, Исаакиевская площадь.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

А это - набережная канала Грибоедова.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

А ещё есть фотография улицы Герцена (нынешняя Большая Морская). Здесь в кадр попал ленинградский автобус АТУЛ Л-III-М. Таких было изготовлено всего несколько экземпляров и ни один из них не сохранился.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

В Ленинграде вовсю идёт строительство первой линии метрополитена. На снимке - строительство наклонного хода станции метро «Технологический институт».Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Уникальнейший снимок - Амбарная улица и начало проспекта Обуховской обороны. На заднем плане можно различить правый берег Невы. Ну а мост Александра Невского ещё даже строить не начали. Снимок сделан примерно от территории современной парковки у гостиницы «Москва».Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Аллея у главного входа в ЦПКиО около 2-го Елагина моста. Сталина отсюда уберут через пару лет.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

На Зимнем дворце тоже повесили портреты вождей - это связано с проходившим в 1952 году 19 съездом КПСС.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Зеленогорск. Кинотеатр в бывшей кирхе преображения Господня.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Цветных фото становится всё больше, особенно это касается главных улиц города. Суета на Невском.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Трамваи ЛМ-47 в трамвайном парке имени Смирнова на Дегтярном переулке.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Мост через Чёрную Речку на Октябрьской детской железной дороге. Снимок сделан в районе перекрёстка современного проспекта Испытателей и проспекта Сизова, тогда Чёрная речка там вполне себе протекала.автор фото П.Федотовавтор фото П.Федотов

Кинотеатр «Титан» на углу Невского и Владимирского проспектовЛенинград в 1950 - 1951 -1952 годах

А вот так тогда выглядел проспект имени Сталина (сейчас Московский) и площадь Чернышевского.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Далеко уходить от проспекта Сталина не будем и свернём на улицу Победы. Тогда из окон дома номер 173 по Московскому проспекту открывался вот такой чудный вид в сторону Варшавской улицы. Застывшее озеро во дворе дома превратили в каток. Сейчас и не верится, что тот район мог так выглядеть.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Зимний вечер на улице Бродского (ныне Михайловская). Если вас удивляет, что в Ленинграде того времени была улица Бродского, то сразу скажу - это совсем не тот Бродский, про которого вы могли бы подумать. Улицу назвали в честь живописца Исаака Бродского. Историческое название улице вернули в 1991 году.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Приморский проспект, въезд в Ленинград со стороны Курортного района.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

А это чудное место - современный перекрёсток Заневского проспекта и проспекта Энергетиков. Тогда здесь находился район с названием Малая Яблоновка.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

Ну и закончу сегодня фотографией с видом на мост Ломоносова и одноимённую площадь.Ленинград в 1950 - 1951 -1952 годах

