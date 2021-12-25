Жизнь и закономерный конец предателя

Он хотел быть для немцев полезным, а они его «кинули»: комбриг-предатель Бессонов

Хорошо это или плохо, но большая часть высшего командного состава Красной армии, попавшего в плен и согласившегося на сотрудничество с немцами, в настоящее время пребывает в забвении, словно находясь в тени своего более известного собрата, генерал-лейтенанта Власова. Именно по этой причине далеко не все знают, что одним из первых советских военачальников, вставших на путь предательства, стал комбриг Иван Бессонов, добровольно сдавшийся немецким войскам в роковое для страны лето 1941 года.

Краткая его биография такова.

Иван Георгиевич Бессонов родился 24 августа 1904 года в Перми в семье рабочего. В 12 лет, окончив начальную школу, начал работать на лесопилке. В 1920 году Бессонов добровольно вступил в Красную Армию (в 16 лет!) и проходил службу в батальоне связи. В 1926 году поступил в Тверскую кавалерийскую школу, в 1930 году был переведен в войска ОГПУ в Казахстан на должность командира взвода. Командный состав войск ОГПУ

Уже в начале 1931 года он был назначен помощником начальника штаба 13-го Алма-Атинского полка ОГПУ. Участвовал в боях за китайский город Кульджу против войск мятежного генерала Ма-Чжуина, выступившего против правительства китайской провинции Синцзян.

В марте 1936 года Бессонов стал пограничником (на границе Ленинградской области и Эстонии). После начала репрессий, когда был арестованы многие из основного командного состава, его карьера пошла в рост. В 1938 году он окончил Военную Академию им. М.В. Фрунзе, после чего был назначен на должность командира 3-го Ленинградского полка, награжден орденом Красного Знамени и принят в ряды ВКП(б).

В 1939 году Бессонов занимает пост начальника Отдела боевой подготовки Главного управления погранвойск НКВД СССР. Как видите, карьера Бессонова сложилась удачно: коммунист, орденоносец, представитель высшего командного состава, что для 37 лет было хорошим результатом. Омрачал идеальную биографию лишь один факт: в 1940 году Бессонов отказался поехать на Советско-финляндскую войну, сославшись больным, за что ненадолго был отправлен в «ссылку», командовать Забайкальским пограничным округом. И это был первый звоночек.

В первые дни Великой Отечественной он был откомандирован на должность начальника штаба 102-й дивизии 21-й армии. Дивизия в течение месяца обороняла сорокакилометровый участок по Днепру от Рогачёва до Быхова. На комдива, полковника Гудзя поступил донос, и он был арестован. 13 августа 1941 года в командование дивизией вступил Бессонов.

Вплоть до 12 августа 102-я дивизия, неся большие потери, все еще удерживала позиции в Быховском районе, однако после начала немецкого наступления она попала в окружение. Уцелевшие войска разбились на небольшие группы для выхода из котла. Одну из групп возглавил Бессонов, но ему не повезло – подчиненные ему войска были разбиты, а сам он 26 августа сдался в плен в районе деревни Роги Гомельской области. Подбитая советская техника в Белоруссии

102-я дивизия вскоре оказалась в окружении, из которого вышли лишь единицы. Бессонов же сдался в плен охране немецкого медсанбата в селе Раги Старосельского района Гомельской области.

Сдавшийся в плен советский солдат

Сразу после пленения Бессонов, коммунист и красный командир, предложил свои услуги немецкому командованию. Предложение было оценено, и в ноябре 1941 года комбриг после ряда перемещений оказался в Хаммельбургском офицерском лагере. Там он привлек на свою сторону нескольких пленных советских командиров и вместе с ними приступил к созданию пронацистской организации, позже получившей название «Политический центр борьбы с большевизмом». В Хаммельбургском лагере для офицеров для офицеров «Офлаг-13Д» Бессонов получает псевдоним «Катульский», и для него начинается новый этап в жизни. Немецкие наставники и учащиеся спецкурсов в Хаммельбургском лагере

В Хаммельбурге была создана специфическая атмосфера для пленных советских офицеров, согласившихся работать на немцев. Все попавшие в лагерь офицеры большого ранга имели возможность развернуть антисоветскую работу в так называемом «Военно-историческом кабинете». Работавшие в этом «кружке» бывшие командиры составляли обширные справки для немецкой разведки, освещая в них состояние советского общества, армии и промышленности. Бессонов тоже принял участие в работе этого кабинета.



Бессонова быстро приметили немцы и предложили ему возглавить так называемую «Народно-российскую партию социалистов-реалистов», чьей идеологией был марксизм. Немцы надеялись, что удастся создать влиятельную и консолидированную коммунистическую оппозицию сталинизму. В принципе, оппозиционеры-марксисты позже принесли гитлеровцам определённую пользу в качестве пропагандистов. Самым известным из них стал «Милетий Зыков», сыгравший ключевую роль в оформлении пропагандистского аппарата власовского движения. Под этим псевдонимом скрывался зять известного детского писателя Корнея Чуковского Цезарь Вольпе. Цезарь Вольпе.



Бессонов создал аппарат «Народно-российской партии социалистов-реалистов», в партии было около 40 активистов, которых предполагалось использовать для агитации на оккупированных территориях.

Как успешно справившегося с этой задачей, Бессонова в мае 1942 года немцы бросили на создание второй оппозиционной партии «Русской народной партии реформистов». Она базировалась уже на идеях национал-либерализма. В идеале немцы в то время видели политическую систему на оккупированных территориях (после того, как СССР был бы разбит) как двухпартийную, где друг с другом боролись марксисты и национал-либералы. Симптоматично, что обе партии были созданы НКВДшником. Еще до того, как генерал-лейтенант Власов оказался в плену, Бессонов озвучивал идеи о воссоздании Российского государства в довоенных границах, без большевиков, но со свободной торговлей, демократическими выборами и национализированной тяжелой промышленностью. Однако Бессонов ограничивался не только политическими лозунгами. Среди его предложений было формирование из советских военнопленных боевых подразделений для борьбы с партизанами и осуществления диверсий в тылу СССР. Вероятнее всего, комбриг представлял себя если не правителем новой России, то хотя бы главнокомандующим ее будущих вооруженных сил. Чуть позже, с появлением Власова, система трансформировалась в трёхпартийную – к вышеуказанным двум партиям прибавились левые националисты. Немецкие наставники и учащиеся спецкурсов в лагере «Офлаг-13Д»

Строго говоря, первой партией, созданной немцами для русских, была не «Народно-российская партия социалистов-реалистов». В начале октября 1941 года военюрист 3-ранга Мальцев и бывший артист МХАТа Сверчков создали в Хаммельбургском лагере «Русскую Трудовую Национальную Партию». В РТНП вступило более 200 человек. Но в середине 1942 года немцы распустили партию, так она быстро скатилась в национал-анархизм.



Бессонов хорошо себя зарекомендовал как активный бюрократ, и им заинтересовалось Имперское Управление безопасности (РСХА) в рамках проекта «Цеппелин». Под его опекой Бессоновым было объявлено о создании «Политического Центра борьбы с большевизмом» (ПЦБ) – фактически, аналога «Народного фронта», который до победы над Сталиным должен был объединить все русские «партии». Ближайшими сподвижниками комдива стали полковник В.В.Бродников, полковник Н.Н.Любимов, бывший зам. начальника штаба 6-й армии полковник М.А. Меандров, бывший командир 171-й стрелковой дивизии генерал-майор А.Е.Будыхо. ПЦБ начал свою работу с июля 1942 года в СС зондерлагере Бухенвальд. Русские «воспитанники СС» принимают присягу в Торгау (Германия). Фотография из берлинской газеты «Новое слово». 26 июля 1944 года

Генеральным секретарём ПЦБ был сам Бессонов. Но одной политики немцам было мало, и ПЦБ было предложено заняться и какой-нибудь практической деятельностью. Создали отделы. К примеру, отделом связи, занимавшимся подготовкой радистов и разработкой кодов руководил капитан Фесенко, отдел тыла, занимавшийся подготовкой снабжения и снаряжения групп, возглавлял А.Петров. Кадровую работу ПЦБ курировал сам Бессонов.



Для чего Центру нужны были военные подразделения и радисты? Знавший места расположения лагерей ГУЛАГа и систему их охраны Бессонов разработал план высадки воздушного десанта численностью до 6 тысяч человек из числа бывших военнопленных. Предполагалось произвести высадку в районах рек Северная Двина, Обь и от Крайнего Севера до Сибирской железной дороги, захватить лагеря и, вооружив заключённых ГУЛАГа, развить повстанческую деятельность в южном направлении. Главная задача – овладение промышленными центрами Урала и разрыв сообщения европейской части СССР с Сибирью и Дальним Востоком. Места высадки штурмовых батальонов разделялись на две зоны – северную и восточную.



Северная зона располагалась бы в районе Сыктывкар-Сольвычегодск-юго-восток от Архангельска. Штаб ПЦБ предполагалось разместить в Петрозаводске. Осуществить эту операцию предполагалось при поддержке финнов.

Правильность планов Бессонова подтверждало следующее событие. В начале 1942 года в одном из лагпунктов на Печоре, куда хотели высадиться бессоновские десантники, заключённые разоружили охрану и подняли восстание. Восстание было жестоко подавлено, основную роль в этом сыграло отсутствие у заключенных оружия.



В октябре 1942 года «армия» ПЦБ начала формироваться. Боевая организация центра включала в себя 200 человек, сто из них были из числа высшего начсостава Красной Армии. На этой базе предполагалось развернуть полк. Готовились 60 радистов для штурмовых отрядов. Военный блок ПЦБ размещался в зондерлагере в бывшем монастыре Лейбус около Бреславля, в начале 1943 года формирование было переведено в местечко Линсдорф.



Экономическую часть программы ПЦБ разрабатывал кандидат экономических наук Массалов. После свержения советской власти планировалось введение военной диктатуры, затем. проведение всеобщих выборов. ПЦБ выпускал в свет более 10 наименований периодических изданий и программную брошюру Бессонова «Что делать?», а также «Устав военно-политической борьбы» Меандрова. Немецкие наставники и учащиеся спецкурсов в лагере «Офлаг-13Д»

Бессонов хотел привлечь в свои ряды какие-то знаковые фигуры. В конце 1942 года он написал письмо маршалу Василевскому, где предложил тому пост министра обороны в будущей «Русской республике». Бессонова подсаживали и к заключенному №1 лагеря Заксенхаузен, старшему лейтенанту Якову Джугашвили. Попытки склонить сына Сталина к сотрудничеству также не дали результата.



К маю 1943 года завершилось развертывание ПЦБ, и Бессонов предполагал начать заброску отрядов в ГУЛАГ. От немцев он хотел бы получить гарантии отсутствия у них захватнических целей в отношении России. Идеалом Бессонов видел Россию в границах на 1 сентября 1939 года, в составе конфедерации Германии, но с самостоятельной внутренней политикой. Но представителя «Цеппелина» гауптштурмфюрера СС Шмундта интересовали только военные подразделения в тылу у Советов. Бессонов же замахивался на всероссийский масштаб руководителя повстанческой деятельности в советском тылу.



Власова Бессонов в качестве руководителя Освободительного движения не признавал, зная, что военной силы за ним нет, и стремился составить конкуренцию бывшему командующему 2-й Ударной армии. Он отказался сотрудничать с Власовым, заявив, что сам выше Власова и в военном и в политическом отношении. «Место Власова – максимум депутата в будущем русском Учредительном собрании», – говорил Бессонов. Себя он называл фашистом и солидаристом и всячески открещивался от слова «нацизм».



Немцы не ответили на политические требования Бессонова, предложив ему посетить Берлин, по дороге арестовали его и нескольких офицеров за «антинемецкую деятельность». Определённую роль в этом сыграл донос, написанный в Гестапо ближайшим сподвижников Власова, генерал-майором Благовещенским. В доносе Гестапо извещалось о том, что Бессонов ранее принадлежал к оперативному составу НКВД, а потому и сегодня является агентом советских спецслужб. Русские диверсанты группы «Цеппелин» перед заброской в тыл СССР

ПЦБ был распущен, а Бессонова и его коллег поместили в СС-зондерлагерь Заксенхаузен, других членов Центра отправили в Летценский лагерь. Ближайший соратник Бессонова, Будыхо принял должность офицера связи РОА при штабе 16-й армии, а 13 октября 1943 года перешел к партизанам. В 1950 году он был расстрелян в СССР.



Из остатков военной организации ПЦБ были сформированы две группы под командованием обер-лейтенанта Фюрста и полковника Соколова. Их предполагалось использовать в качестве диверсантов в советском тылу. В июле 1943 года оба подразделения были переброшены в Калининскую область (город Себеж) для выполнения заданий немецкого командования.

Диверсанты в советской форме рядом с немецкими военными

Прибыв на место, ушла к партизанам группа офицеров во главе с бывшим батальонным комиссаром Чугуновым и подполковником А.Пастушенко. Ушел в лес и сотрудник отдела контрразведки ПЦБ лейтенант Бончковский. После дезертирства «Зондергруппа» была эвакуирована в город Радом, а группа Фюрста. в Кельцы. После этого обе группы были расформированы, часть личного состава арестована и распределена по лагерям, другая – по полицейским и охранным ротам СС.



Несмотря на неудачу всего начинания, немецкой разведкой всё же был проведен эксперимент. 2 июня 1943 года в районе совхоза «Кедровый Шор» Кожвинского района Коми АССР был выброшен десант из 12 человек, одетых в форму НКВД. 9 июня в бою десантники потеряли убитыми двух человек, десять парашютистов были взяты в плен. На допросе руководитель группы Годов указал, что это была проба сил для осуществления плана Бессонова.



Второй десант из 40 человек был выброшен под Сыктывкаром в конце 1943 года, но на связь с командованием не вышел.



Достоверно известно о высадке ещё нескольких «бессоновских» групп. Так, в июне 1944 года в бассейн Печоры были сброшены с самолета 7 парашютистов особой группы «Ульм». Они тоже были сразу обнаружены. Пятеро погибли в перестрелке, двое попали в плен.

В Заксенхаузе Бессонов находился вплоть до апреля 1945 года. В конце апреля 1945 года немцы вывезли Бессонова и группу военнопленных в Южный Тироль. К этой же группе присоединили и группу заключённых, бывших заговорщиков против Гитлера. По прибытии на место конвой СС был разоружен подразделением Вермахта, а арестованные освобождены и через несколько дней перешли к американцам.

15 мая 1945 года Бессонов, находившийся к тому времени уже в лагере для перемещённых лиц в американской зоне оккупации, обратился к американцам с просьбой… о своём возвращении в СССР. Американские официальные лица долго отговаривали его от этого поступка, но Бессонов был непреклонен. Сам Бессонов объяснял, что он «виноват перед советским народом», и просил дать ему шанс искупить вину.



Следствие по его делу шло четыре года. 18 апреля 1950 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания. Бессонова расстреляли на следующий день.

Бессонов в числе первых советских командиров выбрал предательство. Что было его главным мотивом? Вероятно, прошлые обиды на власть и командование Красной армии, сильное желание выжить и оказаться на стороне победителя, а также потеря ориентиров при созерцании гибели Красной армии. Возможно, и в мирной жизни он оставался обычным приспособленцем, отчего переход на сторону врага, который, как ему тогда казалось, одержит верх, был для него всего лишь рациональным выходом из сложившейся ситуации. Но в этот раз Бессонов ошибся в выборе стороны.

Цитаты – из книги Сергея Чуева «Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха»

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=69287&hl=%F0%E5%EF%...

http://ttolk.ru/?p=18627

https://zen.yandex.ru/media/god_v_istorii/on-hotel-byt-dlia-...

https://storm100.livejournal.com/6279391.html