Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

По отзывам ветеранов, Ратибор – один из наиболее грамотных и уважаемых командиров группы. Пригожин как-то озвучил имя одного из своих командиров. Этого человека не называл. Вот и я не буду. Ни к чему это. Единственное, что лица своего Ратибор не скрывал на встрече с Соловьевым, хотя есть установка своих лиц не показывать. Могу только сказать, что это командир 1-й разведывательно-штурмовой роты. Профессиональный военный, выпускник Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного дважды краснознаменного училища им. С. М. Кирова. В 2008 году, тогда еще в звании майора Вооруженных сил, служил в Подмосковье, на должности командира роты спецназначения в Солнечногорске, в той самой части, на базе которой, судя по открытой информации, создавался центр «Сенеж» Сил специальных операций. Портрет Сергея Пускепалиса у нас уже был.

20 сентября в ДТП погиб актер, режиссер, художественный руководитель театра имени Федора Волкова Сергей Пускепалис. Авария случилась на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры», в Ростовском районе Ярославской области. В июле 2022 года Сергей передал участникам спецоперации на Украине «УАЗ», эту машину ему дарили друзья на 50-летие, - рассказывают в театре.

«Форд» в котором он погиб, тоже был не простым. Списанный когда-то бронированный инкассаторский автомобиль худрук каким-то образом выкупил. И решил передать его на Донбасс, предварительно в Москве нанести камуфляж.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно.

В Уфе проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации в Украине 23-летнего старшего матроса Глеба Борока. Как сообщает пресс-служба Орджоникидзевского района Уфы, гражданская панихида прошла во Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе.

Старший матрос – старший телефонист взвода связи батальона морской пехоты Глеб Борок погиб 29 мая. Проститься с воином пришли родные, близкие, а также официальные лица: заместитель военного комиссара РБ полковник Рамиль Хайрутдинов, заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Указом главы Башкирии Глебу Бороку присвоен орден генерала Шаймуратова посмертно. Церемония захоронения прошла на кладбище «Южное» в Уфе в начале июня 2022 года. А уже в конце июня состоялось открытие парты героя в честь Глеба Борок.

Глеб родился 26 марта 1999 года в Уфе, потом семья переехала в Катав-Ивановск. Здесь в школе №7 мальчик учился в начальных классах, а с пятого по девятый – в школе №1. Глеб занимался боксом и кикбоксингом, участвовал в соревнованиях, занимал призовые места.

На церемонии открытия парты героя выступила первая учительница Глеба Любовь Николаевна Дорофеева. Она рассказала, что он был добрым ребёнком, который никогда никого не обидел. Ещё он очень любил свою маму и не хотел её расстраивать, поэтому старался хорошо учиться и вести себя.

После окончания школы юноша поступил в Уфимский топливно-энергетический колледж. В декабре 2019 года был призван в армию, затем проходил военную службу по контракту в батальоне морской пехоты ВЧ-10103 в г. Петропавловск-Камчатский в должности старшего телефониста взвода связи.

10 марта 2022 года Глеб принял решение об участии в специальной военной операции на Украине, а уже 29 мая героически погиб при исполнении воинского долга, прикрывая собой товарищей.

Глеб Альбертович Борок, проявивший в ходе специальной военной операции на Украине самоотверженность, мужество и отвагу, посмертно награждён государственной наградой Российской Федерации – Орденом Мужества.

Присутствующие на церемонии открытия парты героя, в числе которых был и брат Глеба, почтили героя минутой молчания и обещали помнить и любить Глеба, как и раньше.

Портрет выполнен по просьбе мамы Глеба.

https://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/169823-v-ufe-pros...

https://avanpress.ru/parta-geroya-chtoby-pomnili/

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Зурган-Дэбэ (Ноехон) Селенгинского района, гвардий ефрейтор первого батальона 11-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Чингис Будаев.

Будаев Чингис Аюшеевич - участник боевых действий в Сирии, в Донбассе и Украине. Для него было большей честью нести военную службу в составе легендарной 11-ой гвардейской ОДШБ.

С 25 апреля 2022 года Чингис числился пропавшим без вести после выхода на боевое задание в составе разведгруппы. В ходе разведывательных действий его группа попала в засаду на вражеской территории, с тех пор вестей о нем не было.

К сожалению, пришла печальная весть о его кончине с официальным подтверждением, сообщает телеграм-канал Боевое братство Бурятии.

https://bgtrk.ru/news/incidents/228925/

Еще один уралец погиб во время военной спецоперации на Украине, сообщили в администрации Малышевского городского округа. Ярослав Винокуров проходил службу в звании ефрейтора на должности старшего стрелка мотострелкового отделения 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Ему было всего 22 года.

— Ярослав погиб 30 апреля при исполнении воинского долга во время специальной операции на Украине, — сообщили в администрации Малышевского городского округа.

Ярослав начал службу в армии по контракту сразу после окончания Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность», в 2020 году. Администрация и педагогический коллектив учебного заведения выразили соболезнования родителям погибшего солдата.

— Сразу после получения диплома был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, затем принял решение о службе по контракту. Ярослав погиб, исполняя воинский долг. Мы запомним Ярослава как хорошего друга, жизнерадостного, активного человека, всегда готового прийти на помощь. Он выбрал честь погибнуть, защищая свое Отечество! Помним, гордимся, скорбим… — написали в сообществе техникума в социальной сети «ВКонтакте».

https://www.e1.ru/text/incidents/2022/05/13/71328209/

В Сургуте проводили в последний путь награждённого посмертно орденом Мужества военнослужащего Михаила Волкова, погибшего при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Михаил Волков родился 20 ноября 1999 года в Сургуте, учился в школе № 19. После её успешного окончания обучался в Тюменском индустриальном университете по направлению «Нефтегазовое дело». В 2021 году он был призван для прохождения воинской обязанности в ряды Вооруженных сил РФ, в 2022 году принял решение служить по контракту в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

В Сургуте у Михаила Волкова остались родители и сестра. Депутаты гордумы выражают соболезнования родным погибшего воина, говорится в сообщении.

https://stribuna.ru/articles/incidents/vo_vremya_spetsoperat...

9 декабря, в День героев в школе №19 Сургута открыли мемориальную доску памяти в честь Михаила Волкова – сургутянина, погибшего в ходе специальной военной операции. На мероприятии присутствовали заместитель главы Сургута Анна Томазова, военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин, депутат думы Сургута Виктор Рябчиков и родители Михаила Ольга и Олег Волковы.

– Сегодня очень важный и ответственный день для всего города, не только для школы №19. От предков мы знаем, что человек жив, пока живет память. И сегодня мы увековечиваем память выпускника девятнадцатой школы Миши Волкова. Я уверен, что все, кто будет приходить в эту школу, будут равняться на Мишу и будут достойны его памяти. Вечная слава герою, вечная слава Мише Волкову, – обратился к присутствующим Андрей Калядин.

Анна Томазова вручила военно-патриотическому объединению школы «Стрижи» документ о присвоении отряду имени имени Волкова Михаила Олеговича.

Анна Томазова также выразила благодарность родителям за сына.

– Очень тяжело говорить, очень больно. Мы всегда гордились своим сыном. Он никогда не давал повода для огорчений, он никогда не давал повода, чтобы нам было за него стыдно. Я думаю, что в памяти учителей, друзей, одноклассников он навсегда останется человеком, который готов прийти на помощь в любую минуту. Мы гордимся, что наша школа, в которой учился наш сын, открыла памятную доску. Для нас это очень важно, как для родителей, – не скрывая эмоций, призналась Ольга Волкова.

Михаил Волков родился в Сургуте 20 ноября 1999 года. После обучения в университете, в 2021 году, он ушел на срочную службу в армию.

«В 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту – нес службу в составе 254-й гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова», – уточнялось в сообщении в официальном паблике региона «Югра».

О гибели 23-летнего сургутянина стало известно 30 марта 2022 года. https://stribuna.ru/articles/society/v_surgute_otkryli_memor...

Губернатор Архангельской области сообщил о гибели на Украине еще одного северянина. Не стало Александра Гладкова.

Гладков родом из Лешуконского. После окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища служил в гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку.

Александр Гладков посмертно награжден орденом Мужества.

https://29.ru/text/incidents/2022/10/05/71711372/

В Архангельске появились билборды с надписью «Наши герои». На одном из них размещено фото участника спецоперации, уроженца Поморья Александра Гладкова. На плакате не уточняется, что Александр участвовал в спецоперации, но написано, что он ветеран боевых действий и посмертно награжден орденом Мужества.

https://29.ru/text/gorod/2022/12/11/71888018/ В ходе военной специальной операции на территории ЛНР погиб еще один уроженец Башкирии — Мухитдинов Рахимьян Рафикович. Новость сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

В ходе военной специальной операции на территории ЛНР погиб еще один уроженец Башкирии — Мухитдинов Рахимьян Рафикович. Новость сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

Это непоправимая утрата для семьи Рахимьяна, жены, детей, отца, матери, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал. Для Абзелила это известие тоже стало печальной страницей. Район потерял одного из своих доблестных сыновей. Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты.

https://news.mail.ru/society/51616006/

https://ufa.aif.ru/politic/na_ukraine_pogib_urozhenec_bashki...

Известно, что уроженец Башкирии погиб 24 мая. Рахимьян Мухитдинов был заместителем командира взвода. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Дома абзелиловца ждали родители, супруга и дети. Знакомые отзываются о погибшем, как о человеке с сильным характером, честном и принципиальном.Это непоправимая утрата для семьи Рахимьяна, жены, детей, отца, матери, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал. Для Абзелила это известие тоже стало печальной страницей. Район потерял одного из своих доблестных сыновей. Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты. На Украине в ходе «специальной военной операции» 6 мая 2022 года погиб военнослужащий бригады морской пехоты из Балтийска Калининградской области Андрей Оськин.

О трагическом известии сообщил в среду, 25 мая 2022 года челябинский портал 74.ru. Военнослужащий остался на контрактной службе после срочной.

«Он любил медали, - рассказала изданию вдова погибшего Валентина. - Он был в Сирии, получил там ветерана боевых действий. Сначала служил на полигоне, потом ради командировки перевелся в бригаду морской пехоты. На Украину он рвался».

За сутки до смерти Андрей поговорил со своей супругой, а потом разговор прервался...

Андрея Оськина похоронили с воинскими почестями на военно-мемориальном кладбище в Медведевке 19 мая. 17 марта 2022 года ему исполнилось 30 лет.

https://ruwest.ru/news/121809/

Родился Андрей Оськин в селе Выдрино Уйского района, и до 18 лет никакой связи с морфлотом в его жизни не было.

— Он никогда не думал о флоте. Получил профессию «помощник машиниста электровоза», думал остаться на родине. А его призвали в армию, и ему понравилось. Когда приехал домой в увольнение, понял, что это уже не его место, что ему нужна служба. И он подписал контракт сразу, — рассказала 74.RU Валентина. — Он любил медали. Он был в Сирии, получил там ветерана боевых действий. Сначала служил на полигоне, потом ради командировки перевелся в бригаду морской пехоты. На Украину он рвался.

Погиб Андрей Оськин 6 мая, а накануне последний раз поговорил с женой по телефону.

— Он позвонил маме, потом — мне, но нас отвлекли. Я так ждала этого звонка почему-то, как будто глоток воздуха. Он сказал: «Времени нет, красотуль. Всё хорошо, не волнуйся». Я какие-то мелкие вопросы задала, как он там, что. Он сказал: «Мне надо бежать. Я тебя люблю, сыночка поцелуй от меня», — продолжила Валентина. — Потом нас отвлекли, и он кому-то кричал: «Да сейчас, сейчас. Иду, иду». И всё, и прервался разговор. А наутро я рано проснулась, маялась, с сыном играла. А ближе к обеду телефон начал пищать, СМС стали приходить, и я прочитала, что Андрей погиб. Я сначала не поверила, естественно. Потом подтвердили, я кричать стала. Маме позвонила, она сразу же прилетела.

Андрея Оськина похоронили на мемориальном кладбище в Калининграде. Воспитывать сына Валентина теперь будет одна. Мальчик, которого долго ждала пара, родился полгода назад.

Познакомились будущие супруги в парикмахерской. Валентина работала в мужском зале, и Андрей приходил к ней стричься. Первые пару лет общались по-деловому — у обоих на тот момент были отношения. А потом оба пережили тяжелый разрыв и разговорились — о разводе, увлечениях.

— Андрей очень вкусно коптил рыбу. Настолько вкусно, что кто по городу пробовал его копченых лещей, в других местах больше не покупали. Я сказала: «Ой, я так люблю рыбу», и он в этот же день или на следующий день звонит: «Я возле вашего дома, рыбу вам привез». Я так удивилась! Мне так стыдно было, — вспоминает вдова.

— Я кофе предложила, чай. Сидели, болтали — вроде бы ни о чем, а часа четыре пролетели. Потом предложил встретиться, поболтать: «Так душевно». Мы обо всём могли разговаривать. Он всегда с широкой улыбкой заходит: сначала улыбка — потом Андрей. Невозможно ему не улыбнуться в ответ.

Увлекался Андрей Оськин не только рыбалкой. Была у него и небольшая пасека.

— За день до вылета он своих пчелок комплектовал: «Я же не знаю, насколько уеду, а ты в улей не полезешь». И вот ночью он ими занимался, а наутро уже вылет, — поделилась Валентина.

— Он ставил «магазины» — такие рамки, где соты потом делаются. Добавил их побольше, чтобы пчелы не улетели никуда. Теперь и не знаю, что с ними делать. Они всех там шпигуют.

Андрей, по словам супруги, мог разобраться с чем угодно. Если не умел что-то делать, то смотрел видео, читал отзывы и делал. Если попытка не удавалась, пробовал еще раз

https://74.ru/text/incidents/2022/05/25/71358482/ В Черняховск Калининградской области пришло трагическое известие о гибели в ходе проведения специальной военной операции на Украине местного жителя.

Сергей Евгеньевич Покщаев (12.11.1998 г.р.) отлично учился, был целеустремлённым, друзья отзываются о нём как прекрасном товарище, недавно стал выпускником легендарного Рязанского воздушно-десантного училища.

Военнослужащий погиб в бою 30 января 2023 года на территории ЛНР.

https://ruwest.ru/news/129134/

Лейтенант Сергей Покщаев, выпускник РВВДКУ. Погиб на войне в Украине.

В Черняховск Калининградской области пришло трагическое известие о гибели в ходе проведения специальной военной операции на Украине местного жителя.

Сергей Евгеньевич Покщаев (12.11.1998 г.р.) отлично учился, был целеустремлённым, друзья отзываются о нём как прекрасном товарище, улыбка с его лица нигокда не сходила ,недавно стал выпускником легендарного Рязанского воздушно-десантного училища. Награждён орденом Мужества и медалью За отвагу.

Военнослужащий погиб в бою 30 января 2023 года при выполнении боевой задачи на территории ЛНР. Успешно выполнив БЗ ( уничтожив Склад с боеприпасами и взвод СВУ ), обеспечил отход группы, а сам погиб .

Дата прощания на момент публикации неизвестна

https://m.vk.com/wall-69915_681341#:~:text=%D0%9B%D0%B5%D0%B... Никита Андреевич Садырин родился 27.06.1999 г., г. Асбест, Свердловская область, Российская Федерация.

Погиб 15.05.2022 г., пгт Дробышево, Донецкая Народная Республика.

Похоронен в пгт Рефтинский, Свердловская область, Россия.

Окончил МБОУ «СОШ №15» птг Рефтинский. Занимался спортивным туризмом. Прошёл полный курс подготовки к армии в военно-патриотическом клубе «Морская пехота» под руководством Юрия Ивановича Семёнова. Поступил в Уральский государственный лесотехнический университет (Екатеринбург) на бюджетное отделение. На 2-м курсе университета решив, что выбранная профессия не его призвание, прекратил учёбу.

В 2019 г. призван на военную службу, в этом же году заключил первый контракт. Участник Парада в Свердловске-Екатеринбурге в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участник миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

С февраля 2022 г. принимал участие в Специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и освобождению территорий республик от оккупации нацистской Украиной. Старший оператор отделения противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, ефрейтор.

15.05.2022 г. оказал первую помощь раненому товарищу и вывез его в тыл. В тот же день, выполняя задачи по эвакуации раненых с поля боя БТР Никиты Садырина попал в засаду. Ефрейтор Садырин погиб, спасая жизни боевых товарищей.

Кавалер ордена Мужества (2022, посмертно), медали «За участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе» и медали МО РФ «Участнику миротворческой спецоперации в Нагорном Карабахе» (2021). Отмечен грамотой за отличие по службе (2020).

http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/raznoe/svoih_ne_brosa... С 24 февраля идет спецоперации на Украине. К сожалению, в ходе военных действий погиб еще один брянский военнослужащий — старший лейтенант Никита Самойлов. Он занимал должность заместителя командира разведывательной роты и выводил сослуживцев из окружения.

Самойлов вызвал огонь на себя. Он героически погиб, спасая жизни своих товарищей. Трагедия произошла у аэропорта Гостомель под Киевом, пишет «Комсомольская правда».

Никите Самойлову было 27 лет. Он родился в Брянске. Учился в гимназии №2 в Бежицком районе. Затем окончил Московское Суворовское военное училище, выпускник Рязанского высшего военного десантного командного училища имени генерала В. Ф. Маргелова.

Никита — офицер в третьем поколении своей семьи. У него остались жена и трехлетний сын.

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-hode-spetsoperatsii-na-ukr...

В бежицкой гимназии №2, воспитавших двух Героев Советского Союза, учился и герой нашего времени — гвардии старший лейтенант Никита Самойлов. Он родился в семье потомственных военнослужащих. После школы поступил в Московское Суворовское военное училище, которое окончил с золотой медалью. Позже поступает в Рязанское высшее Воздушно-Десантное командное училище, которое тоже оканчивает с красным дипломом. В феврале 2022 года в должности командира разведывательной роты он был направлен на Украину. Никита Самойлов погиб 5 марта во время очередного задания. Недалеко от аэропорта Гостомель под Киевом его рота попала в окружение. Никите пришлось взять руководство боем на себя. Под его командованием ликвидировали тяжелые силы противника. Когда Никита выносил раненых ребят с поля боя, он получил роковое осколочное ранение. 27-летний гвардии старший лейтенант Никита Самойлов награжден орденом Мужества посмертно. «Никто, кроме нас – эта крылатая фраза была для Никиты девизом. Мы гордимся тем, что наша брянская земля вырастила таких героев, их имена и подвиги навечно будет жить в нашей памяти и в наших сердцах», — сказала заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова. Мемориальную доску герою открыли его отец Вячеслав Владимирович и жена Мария. В память о Никите Самойлове юнармейцы запустили в небо белоснежные шары.

https://bga32.ru/2022/08/26/chetyre-memorialnye-doski-v-pamy... Семёнов Александр Александрович-старший разведчик-дальномерщик, гвардии старший сержант контрактной службы.

Родился 21.04.1994 года в городе Костроме.

Выпускник Костромского технологического техникума по специальности «Информационные системы».

После окончания техникума был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, где получил сержантские погоны.

Позднее проходил военную службу по контракту в родном городе.

В должности старшего разведчика-дальномерщика 1065-го гвардейского артиллерийского Краснознаменного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 11.03.2022 года.

Отмечено в Книге памяти Ивановской области

http://37kp.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D...

Во время спецоперации на Украине погиб уральский танкист Егор Старицын. Ему было 19 лет. Егор жил в Екатеринбурге, окончил здесь 45-ю гимназию и автомобильный колледж. Отпевание проходило 26 апреля в селе Мезенском, а похороны — в селе Бруснятском Белоярского городского округа, где живут родственники, в том числе бабушка солдата.

В местном Союзе ветеранов локальных войн сообщили, что уральца посмертно наградили орденом Мужества. Он погиб под минометным огнем. Родным сообщили о гибели Егора 21 апреля.

Информацию о гибели Егора на Украине подтвердила замглавы Белоярского городского округа по социальным вопросам Елена Клименко.

— Похороны организовывал военкомат. Прощание прошло достойно, был почетный караул, играл оркестр, военные давали салют, — рассказала замглавы. — Егор, конечно, совсем еще мальчик был. Один из самых трогательных моментов на похоронах был, когда близкий друг выступал. Он сказал, что Егор для всех герой, но для родных он останется добрым, чутким, внимательным пацаном, настоящим другом.

Военный служил по контракту в танковой дивизии в Московской области.

— Егора призвали служить срочно 24 июня 2020 года. Ему нравилась служба, было хорошее отношение со стороны руководства. Он всегда говорил, что хочет быть героем. Осенью подписал контракт, в феврале еще можно было отказаться, но он решил остаться служить, — рассказала E1.RU тетя военного.

— Егор по характеру был весельчак, душа компании, всех нас утешал. Все родственники за него переживали, два раза ездили к нему. Егор погиб 7 апреля.

На похоронах Егора собрались десятки людей: близкие солдата, чиновники, военные, ветераны. Дома парня ждала семья и возлюбленная.

— Он был очень отзывчивым и добрым, — вспоминали близкие. — Всегда был опорой, был готов в любой момент прийти на помощь. Для всех он останется примером жизнелюбия. Он был светлым, добрым, талантливым человеком.

Редакция E1.RU приносит соболезнования родным Егора Старицына.

https://www.e1.ru/text/incidents/2022/04/27/71288873/

О гибели воина было сообщено на страницах Аргументы недели и КП Он служил в 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

«В бою под Киевом погиб 27-летний сержант Александр Стогов. Он служил в 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Александр призывался из Уссурийска, но похоронен будет в Байкальске, потому что здесь живет его мама – Елена Александровна Лазарева. Выражаю искренние соболезнования Елене Александровне. Низкий вам поклон за воспитание сына – героя», – написал мэр Байкальска Василий Темгеневский в соцсетях.

Глава города также сообщил, что Александр призывался из Уссурийска, но похоронен будет в Байкальске, поскольку там живёт мама военнослужащего.

Об этом же написали и в КП

https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=4306... В ходе специальной военной операции погиб потомственный учитель физкультуры из Свердловской области. Олег Филиппов до ухода в войска преподавал в школе села Средний Бугалыш. 19 января его с воинскими почестями похоронили в деревне Марийский Усть-Маш. Молодому человеку было всего 23 года.

— Олег Филиппов, исполняя свой воинский долг, погиб 10 декабря 2022 года в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, — рассказал глава Красноуфимского округа Олег Ряписов.

Отец воина также был педагогом и работал в той же школе, из которой отправился на спецоперацию Олег. Об этом нам рассказал его односельчанин Владислав Николаев.

— Олег — сын преподавателя физкультуры в нашей школе. Его папа умер пять лет назад. Сын пошел по стопам отца и тоже преподавал в школе физкультуру. Ушел на СВО добровольцем, — сообщил Владислав.

— Достойный сын уважаемого в Красноуфимском районе человека.

В школе, где работал Олег Филиппов, организовали вахту памяти в его честь. Ученики стоят в почетном карауле возле фотографии Олега и таблички с надписью «Герои не умирают, они живут вечно».

— Олег Алексеевич был очень добрым, отзывчивым, доброжелательным коллегой, его любили все дети нашей школы и родители. Для нас он всегда останется светлым человеком с большой буквы, — сказала одна из его коллег. Олег Филиппов в 2019 году окончил Красноуфимский педагогический колледж. Он был активным участником казачьего движения, выигрывал медали всероссийских спартакиад, ходил на сплавы со своими учениками, рассказали в молодежной организации Оренбургского казачьего войска.

Редакция E1.RU выражает соболезнования родным и близким Олега Филиппова.

https://www.e1.ru/text/world/2023/01/20/71990936/ Илья Тарасов, погибший в ходе проведения СВО у нас уже был вот тут: Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

Но никакой информации о герое я так и не нашла. Вадим Окладников по просьбе матери выполнил еще одну работу Очень скупо и мало написано о погибшем Сергее Губайдуллине.

В Челябинской области простились с ефрейтором, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Сергею Губайдуллину было 26 лет - отмечено на портале Челябинск онлайн и КП.

https://www.chel.kp.ru/online/news/4692467/

https://74.ru/text/incidents/2022/04/04/70738391/

Портрет выполнен по просьбе мамы. Губернатор Архангельской области сообщил о гибели на Украине еще одного северянина. Не стало Александра Гладкова.

Гладков родом из Лешуконского. После окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища служил в гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку.

Александр Гладков посмертно награжден орденом Мужества.

https://29.ru/text/incidents/2022/10/05/71711372/

Капитан, командир разведывательной роты, 331-й парашютно-десантный полк. Житель Архангельской области. Погиб в ходе СВО на Украине в 2022 году. 27 сентября в 2022 года состоялось прощание с Александром Гладковым.

Отмечено на портале "Весь Искитим"

https://dzen.ru/a/Y9ndNOYBew2MZWoS В поселке Сосьва 31 января простились с погибшим в ходе специальной военной операции с 47-летним Сергеем Грабаровским.

Сергей родился в многодетной семье и большую часть своей жизни прожил в поселке. После окончания школы закончил поселковое училище на машиниста крана. Затем был призван на военную службу в Приднестровье. Об этом рассказал брат погибшего Алексей Грабаровский.

- Брат у меня был жизнерадостный, ему всегда нужно было что-то делать. Закончил училище по профессии "Крановщик". После окончания был призван в армию. Служил в Приднестровье танкистом. После службы подписал контракт и остался в Приднестровье, жил некоторое время там. После все же вернулся сюда, домой, - рассказывает Алексей Александрович.

Алексей отметил, что Сергей уехал на СВО из колонии Краснотурьинска, где отбывал наказание за ненасильственное преступление.

О том, что Сергей Александрович вступил в рядах ЧВК “Вагнер”, родные не знали до того момента, пока им не сообщили о гибели мужчины.

- Мы знать не знали, что он подписал контракт и уехал. В мае ждали его домой, он должен был освободиться. О гибели брата узнали, когда сестре позвонили из “Вагнера” и сообщили, что он погиб в ходе выполнения боевых задач на СВО - подорвался на мине и получил ранение, несовместимое с жизнью. Как нам сообщили, уехал он на СВО 10 октября, - рассказывает Алексей.

Мужчина отметил, что звонок о гибели брата поступил 27 января. На каждое прощание с погибшими в ходе СВО приходит настоятель храма святителя Николая Чудотворца иерей Сергей Михалев.

- Родные погибших обращаются ко мне. Всегда нахожу время, чтобы прийти на прощание с военнослужащими. Очень печально, что с начала года уже похоронили двух мужчин, - говорит батюшка.

- По просьбе родных погибшего Вадима Гусельникова, с которым простились 6 января, отпевание и прощание проходили в храме. Это было впервые, что вся церемония проходила в стенах храма, обычно отпевание проводим дома, а прощание - в Районном культурно-спортивном комплексе. Родственники Сергея Грабаровского меня пригласили домой, а церемонию прощания провели в РКСК.

Отец Сергий отмечает, что некоторые родные и близкие погибших возвращаются в храм, чтобы помолиться.

- Очень жалко парней, тяжело смотреть на родных и близких, которые убиты горем. Очень сложно найти слова утешения в такой момент. Мне тоже тяжело в эти моменты, я сам сентиментальный, все пропускаю через себя, переживаю. У меня самого племянник на СВО. Молимся за всех ребят, которые там, чтобы Бог их сохранил, уберег. Некоторые люди, которые не были нашими прихожанами, приходят в храм, просят помолиться за погибших и за тех ребят, которые сейчас находятся там, - объясняет настоятель храма. В поселке Сосьва 31 января простились с погибшим в ходе специальной военной операции с 47-летним Сергеем Грабаровским.Сергей родился в многодетной семье и большую часть своей жизни прожил в поселке. После окончания школы закончил поселковое училище на машиниста крана. Затем был призван на военную службу в Приднестровье. Об этом рассказал брат погибшего Алексей Грабаровский.- Брат у меня был жизнерадостный, ему всегда нужно было что-то делать. Закончил училище по профессии "Крановщик". После окончания был призван в армию. Служил в Приднестровье танкистом. После службы подписал контракт и остался в Приднестровье, жил некоторое время там. После все же вернулся сюда, домой, - рассказывает Алексей Александрович.Алексей отметил, что Сергей уехал на СВО из колонии Краснотурьинска, где отбывал наказание за ненасильственное преступление.О том, что Сергей Александрович вступил в рядах ЧВК “Вагнер”, родные не знали до того момента, пока им не сообщили о гибели мужчины.- Мы знать не знали, что он подписал контракт и уехал. В мае ждали его домой, он должен был освободиться. О гибели брата узнали, когда сестре позвонили из “Вагнера” и сообщили, что он погиб в ходе выполнения боевых задач на СВО - подорвался на мине и получил ранение, несовместимое с жизнью. Как нам сообщили, уехал он на СВО 10 октября, - рассказывает Алексей.Мужчина отметил, что звонок о гибели брата поступил 27 января. На каждое прощание с погибшими в ходе СВО приходит настоятель храма святителя Николая Чудотворца иерей Сергей Михалев.- Родные погибших обращаются ко мне. Всегда нахожу время, чтобы прийти на прощание с военнослужащими. Очень печально, что с начала года уже похоронили двух мужчин, - говорит батюшка.- По просьбе родных погибшего Вадима Гусельникова, с которым простились 6 января, отпевание и прощание проходили в храме. Это было впервые, что вся церемония проходила в стенах храма, обычно отпевание проводим дома, а прощание - в Районном культурно-спортивном комплексе. Родственники Сергея Грабаровского меня пригласили домой, а церемонию прощания провели в РКСК.Отец Сергий отмечает, что некоторые родные и близкие погибших возвращаются в храм, чтобы помолиться.- Очень жалко парней, тяжело смотреть на родных и близких, которые убиты горем. Очень сложно найти слова утешения в такой момент. Мне тоже тяжело в эти моменты, я сам сентиментальный, все пропускаю через себя, переживаю. У меня самого племянник на СВО. Молимся за всех ребят, которые там, чтобы Бог их сохранил, уберег. Некоторые люди, которые не были нашими прихожанами, приходят в храм, просят помолиться за погибших и за тех ребят, которые сейчас находятся там, - объясняет настоятель храма. https://prososvu.ru/istorii/slozhno-nayti-slova-utesheniya-v...