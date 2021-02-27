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Антироссийские санкции за аномальный холод неизбежны

 Жители США и всего остального "цивилизованного сообщества" нецензурно выражают тревогу  за судьбу ученых, вангующих  о глобальном потеплении.  На своем собственном опыте они начинают подозревать, что ОНО  угрожает  Земле в виде нового Ледникового периода… Учёные не сдаются,  уверяют население, что потепление никуда не делось, просто оно маскируется под снегом. Сообщение Гидрометеоцентра для жителей Техаса: "Сегодня минус шестнадцать градусов. Ощущается как полная задница". 

Антироссийские санкции за аномальный холод неизбежны

А теперь, как все вдумчивые люди попробуем докопаться до корней  и понять - кому выгодны аномальные морозы "всего цивилизованного мира"? Вспомним историю. Наполеон напал на Россию - помешали русские морозы. Гитлер напал на Россию - помешали русские морозы. Превентивное глобальное потепление - теперь понятно, зачем оно было? И вот "на тебе!" - "Мордор делает ответный ход!". Войска "света" мёрзнут прямо по месту дислокации, не успевая выйти даже на исходные позиции! Кто главный бенефициар? Правильно!

А теперь давайте вспомним, что делал  Путин на Рождество? Молился? О чем просил Самого? Ну и, чтобы два раза не вставать - каково было содержание письма, которое он писал деду Морозу? Во-о-о-от! Теперь понятен источник аномального холода во всём "нашем западном партнерстве"?

А как "всему цивилизованному сообществу" реагировать на такие беспардонные действия, прямо угрожающие национальной безопасности,  как канализационные трубы, проложенные  снаружи здания?

Антироссийские санкции за аномальный холод неизбежны
Антироссийские санкции за аномальный холод неизбежныАнтироссийские санкции за аномальный холод неизбежныАнтироссийские санкции за аномальный холод неизбежны

Да-да, англосаксонские сантехники - стопудово агенты Путина. Они хотят не только заморозить "воинов света", но и буквально утопить их в собственных нечистотах. Представляете, что будет с этой сомнительной красотищей в минус 16?

Одним словом,  уже сейчас понятно, что новые антироссийские санкции за аномальный холод неизбежны, как заход Солнца. Ну а насчет "Северного потока-3" и гуманитарки в виде ушанок, валенок и варежек мы еще подумаем.

Сергей Васильев

https://cont.ws/@sevariga/1915469

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