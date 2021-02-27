Жители США и всего остального "цивилизованного сообщества" нецензурно выражают тревогу за судьбу ученых, вангующих о глобальном потеплении. На своем собственном опыте они начинают подозревать, что ОНО угрожает Земле в виде нового Ледникового периода… Учёные не сдаются, уверяют население, что потепление никуда не делось, просто оно маскируется под снегом. Сообщение Гидрометеоцентра для жителей Техаса: "Сегодня минус шестнадцать градусов. Ощущается как полная задница".

А теперь, как все вдумчивые люди попробуем докопаться до корней и понять - кому выгодны аномальные морозы "всего цивилизованного мира"? Вспомним историю. Наполеон напал на Россию - помешали русские морозы. Гитлер напал на Россию - помешали русские морозы. Превентивное глобальное потепление - теперь понятно, зачем оно было? И вот "на тебе!" - "Мордор делает ответный ход!". Войска "света" мёрзнут прямо по месту дислокации, не успевая выйти даже на исходные позиции! Кто главный бенефициар? Правильно!

А теперь давайте вспомним, что делал Путин на Рождество? Молился? О чем просил Самого? Ну и, чтобы два раза не вставать - каково было содержание письма, которое он писал деду Морозу? Во-о-о-от! Теперь понятен источник аномального холода во всём "нашем западном партнерстве"?

А как "всему цивилизованному сообществу" реагировать на такие беспардонные действия, прямо угрожающие национальной безопасности, как канализационные трубы, проложенные снаружи здания?

Да-да, англосаксонские сантехники - стопудово агенты Путина. Они хотят не только заморозить "воинов света", но и буквально утопить их в собственных нечистотах. Представляете, что будет с этой сомнительной красотищей в минус 16?

Одним словом, уже сейчас понятно, что новые антироссийские санкции за аномальный холод неизбежны, как заход Солнца. Ну а насчет "Северного потока-3" и гуманитарки в виде ушанок, валенок и варежек мы еще подумаем.

Сергей Васильев

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