Как в одной из стран мира отстояли право их детей быть "мальчиками" и "девочками"

Родители «изгнали» из школ Перу «идеологию гомосексуалистов» (гендерплан Сороса), сражаясь в судах, в парламенте и на улицах (на Марш «Руки прочь от наших детей!» вышло 1,5 млн перуанцев). В результате родительских баталий с властями с декабря 2017 года в школах Перу не будут упоминаться «гендеры» и будет запрещена пропаганда гомосексуализма.

В Перу 1,5 миллиона родителей вышли на улицы Лимы с требованием, чтобы запретить «ложь о гендерах» в перуанских школах. Родители объединились под лозунгом «Руки прочь от наших детей! » и потребовали от Министерства образования страны изъять «чушь, распространяемую радикальными гомосексуалистами, о якобы «отсутствии» пола у детей» из официальных школьных программ.

Эта битва за детей закончилась победой родителей: с декабря 2017 года власти Перу вынуждены были убрать «теорию гомосексуализма» из школьного расписания всех школ Перу. Это значит, что в школах Перу теперь будет запрещено рассказывать детям о якобы «гендерной идентичности», о том, что якобы «мужское и женское у каждого человека меняется по сто раз на дню», и про «право каждого ребенка на свободный выбор социального пола». История битвы традиционных родителей с агрессивной «идеологией гомосексуалистов» в Перу такова.

В конце 2016 года Департамент образования Перу утвердил «прогомосексуальный» «Национальный учебный план по базовому образованию 2017 года». Таким образом, под натиском «гомосексуального лобби» в обновленную школьную программу всех школ страны безальтернативно была включена идеология гомосексуалистов («гендерная идеология», «la ideología de género»).

Согласно новому учебному курсу в школах Перу детям начали рассказывать о том, что якобы «родители врут про врожденный пол», а «девочек и мальчиков якобы не существует». Кроме того, в программу вошли обязательные для всех детей страны «тренинги по смене пола» и прочие извращенные гомосексуальные техники.

Родители Перу крайне возмутились агрессивной гомосексуальной пропагандой в школах страны и в марте 2017 года они вышли на улицы. На площадях страны тогда собрались 1,5 миллиона мам и пап, которые потребовали немедленно убрать «гомосексуальный крен» из школьных программ. На плакатах протестующих значилось «Мы не сдадимся!». Надпись на плакате: "Меня зовут Папа. Но если ты будешь трогать моих детей - моя фамилия Лев"

И правительство, которое почти год сопротивлялось и отказывалось изъять «идеологию гомосексуалистов» из школьного расписания всех детей в Перу, к концу ноября 2017 года все же было вынуждено отступить. Так, после протестов более миллиона перуанцев правительство Перу нехотя «отозвало» «новую» общеперуанскую школьную учебную программу, осужденную родителями за включение в нее агрессивной «гендерной идеологии».

Результат перуанских родительских баталий — Департамент образования Перу объявил в официальном «Заявлении от 24 ноября 2017 года», что во всех школах Перу снова будет восстановлена старая версия «Национальной учебной программы 2009 года» (это перуанская школьная программа «догомосексуальной эпохи»). В этой традиционной школьной учебной программе (от 2009 года) отсутствуют элементы той «гендерной идеологии», которые гомосексуалисты «втемяшивали» детям Перу в школах страны весь 2017 год.

Родители Перу расценивают это как трудную победу над проникновением идеологии радикальных гомосексуалистов в перуанские школы. Но эту победу им еще надо будет «удержать». Народ Перу на борьбу с агрессивным «гендеризмом» объединила группа родителей под хэштегом #ConMisHijosNoTeMetas («Руки прочь от наших детей!»), которых поддержала перуанская церковь.

Но одними уличными протестами «гидру радикального гомосексуализма», напавшую на школы Перу, одолеть было бы непросто. Поэтому прогрессивная родительская общественность Перу с духовной поддержкой местной церкви разработала сразу 3 плана борьбы: уличный, законодательный и судебный.

Граждане Перу собрали 60 000 подписей под петицией, которая позволила им представить законопроект в перуанском Парламенте, блокирующий «Образовательную программу гендеристов» (План «А»). Причем, если бы Конгресс Перу отказался принять такой законопроект, то родители разработали резервный план (План «Б») — «проведение общеперуанского референдума».

Еще одним направлением борьбы родителей (или План «В») за «спасение школьников Перу» от «гендератаки» в учебниках стали судебные тяжбы. Организация «Родители в действии» (Padres en Acción) подала иск против Министерства образования, ссылаясь на то, что «гендеризм» попал в школьный курс Перу без каких бы то ни было консультаций с самими родителями и общественностью страны. Первое судебное слушание по этому делу состоялось 19 мая 2017 года в Высшем суде Лимы.

В августе 2017 года Верховный суд Перу вынес решение в пользу истца (родительской общественности Перу), признав, что «учебная программа «о гендерах» Департамента образования Перу была попыткой внушить школьникам «ложь об отсутствии естественного пола» (попыткой идеологизировать школьников, «to indoctrinate schoolchildren». Многомиллионные уличные марши родителей Перу прошли в 17 городах страны и стали лишь одним из многих направлений целенаправленной и бескомпроимиссной борьбы родительства с навязыванием детям «ложных теорий» и «чуши о гендерах» в школах.

И только взявшись за руки, — родители выиграли это сражение за право перуанских детей быть «девочками» и «мальчиками» (а не гендер-«оно», как планировали гендеридеологи) (c)

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