Айткеш Ибраев - награжден посмертно

Старшина Ибраев погиб в двадцать лет. Два года артиллерист сражался с нацистскими захватчиками. Он участвовал в нескольких крупных военных операциях и освобождал земли Беларуссии. Но дожить до Победы Айткеш Абаевич не сумел.

Будущий Герой Советского Союза появился на свет пятнадцатого мая 1924 года. Его малой родиной являлось село Ново-Баженово. В то время оно относилось к Семипалатинскому уезду Семипалатинской губернии Киргизской АССР. Сейчас же этот населенный пункт является частью Республики Казахстан. И хотя Ибраев родился в Киргизской АССР, по национальности он был казахом.

Его семья была крестьянской и звезд с неба не хватала. Однако Айткеш все-таки получил хорошее образование. Он окончил семь классов, после чего отправился на работу в колхоз «Кзыл-Куйган». Поскольку парень явно дружил с головой, старшие товарищи убедили его продолжить обучение. И в 1941 году Ибраев поступил в финансово-экономический техникум в Семипалатинске.

Но Великая Отечественная война шла уже полным ходом. Естественно, об окончании учебы в таких жестких условиях не могло быть и речи.

Айткеш проучился всего год. А затем, в мае 1942-го, его призвали в армию. Вскоре восемнадцатилетний парень оказался в далеком от родины городе Балаково, который находился в Саратовской области.

Сюда было эвакуировано Симферопольское пулеметно-минометное военное училище, в котором Ибраев и начал обучение. Окончив ускоренные курсы, Айткеш оказался на фронте.

Ибраев стал командиром 45-миллиметрового орудия в составе 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Поскольку обстановка на фронте складывалась для нашей страны тяжелая, времени на раскачку просто не было. Дивизия заняла и держала оборону на рубеже Кострица-Жерносеково-Тарханово (все эти поселки сейчас относятся к Тверской области). Но наиболее сложным и тяжелым для артиллеристов выдался июль 1942 года. Холм-Жирковская оборонительная операция сложилась для советских войск неудачно, поскольку противник превосходил по мощи и численности. В ходе кровопролитных боев 380-й стрелковой дивизии сильно досталось. Поэтому ее отправили в резерв.

Но передышка оказалась недолгой. Уже в сентябре того же года дивизия вернулась на фронт. Ее боевой путь – настоящее испытание на прочность. Вплоть до самого конца года артиллеристы принимали участие в кровопролитных и жестоких сражениях за Ржев. И освободить город, как известно, удалось лишь в самом начале марта 1943 года. Это событие имело важный результат. Причем не только стратегический, но и психологический. Стало окончательно понятно, что победить захватчиков можно. Что же касается Ибраева, то он не принимал участия в финале Ржевской битвы. Дело в том, что в феврале 1943 года его дивизия была задействована в Демянской наступательной операции. За храбрость и выполнение поставленных задач Айткеш Абаевич весной стал старшим сержантом, а заодно получил должность командира взвода 45-миллиметровых пушек.

Вскоре стрелковую дивизию перекинули на Брянский фронт. И она вошла в состав пятидесятой армии. Брянская операция сложилась удачно для Красной армии, а Ибраеву удалось отличиться. И он удостоился своей первой награды – ордена Красной Звезды. Снова короткая передышка, и снова – в бой. Зимой 1943 года Ибраев принял участие в еще одной операции – Гомельско-Речицкой на Белорусском фронте. Он в очередной раз хорошо проявил себя и получил повышение в звании, став старшиной.

***

Лето 1944 года выдалось жарким во всех смыслах. Гитлеровцы были окончательно сломлены, но все еще продолжали оказывать Красной армии стойкое сопротивление. Вот только советские солдаты не обращали на это внимания. Они громили противника и гнали его со своей земли. В конце июня началась одна из самых крупномасштабных наступательных операций РККА времен Великой Отечественной войны под названием «Багратион». От советских солдат требовалось разгромить группу фашистских армий «Центр» и тем самым нанести противнику самое крупное поражение за все время войны. В эту мясорубку со своей дивизией угодил и старшина Ибраев.

Дивизия в составе второго Белорусского фронта приняла самое активное участие и в Могилевской операции, и в Минской. Как раз в Минской операции в очередной раз проявил себя с лучшей стороны Ибраев. Тогда советские бойцы окружили армию немцев и сумели ее уничтожить.

Уже в июле 1944 года Айткеш Абаевич вновь отличился. Его дивизия оказалась на рубеже Шеметово-Пекалин, сквозь который отчаянно пытались пробиться немцы. Понимая, что у противника есть шанс, Ибраев приказал сменить место дислокации пушек и выкатить их непосредственно на движущегося врага. Старшина сильно рисковал, поскольку на открытой позиции его орудия являлись отличной мишенью. Но риск в данном случае был полностью оправдан. Ни в коем случае нельзя было допустить прорыва окружения. Ибраев и его бойцы справились. Прямой наводкой они сумели уничтожить шесть противотанковых пушек, двенадцать пулеметов, девятнадцать машин, более полусотни подвод с боеприпасами, а также около двух сотен немецких солдат и офицеров. Поскольку нацистам терять уже было нечего, они упрямо шли на позиции артиллеристов, несмотря на многочисленные потери. Понимая, что пришло время рукопашной схватки, Ибраев приказал своим бойцам подниматься в штыковой бой. Началось сражение. Советские солдаты сумели победить и отбросить гитлеровцев. В той схватке Ибраев собственноручно ликвидировал восемь нацистов.

Благодаря самоотверженности солдат РККА операция «Багратион» складывалась очень удачно, а минский «котел» был ликвидирован. Но расслабляться, конечно, было еще рано. Впереди солдат ждала новая наступательная операция – Белостокская (она являлась частью операции «Багратион»).

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В начале июля советские солдаты обрушили всю свою мощь и ярость на противника. Девятая армия Вермахта была разбита. Та же участь постигла и немецкие резервы. Благодаря этому успеху войска второго Белорусского фронта смогли продвинуться на расстояние, превышающее сто двадцать километров. Немцы, конечно, пытались остановить Красную армию. Но у них ничего не получилось. В конце июля красноармейцы пробились к северо-восточным районам Польши. Так началось освобождение тех земель. Параллельно от захватчиков был очищен и белорусский город Гродно. А затем и Белосток. Интересно вот что: три десятка советских солдат, учавствовавших в Белостокской операции, были удостоены звания Героя Советского Союза. Несмотря на проявленное мужество и храбрость, Айткеш Абаевич тогда в наградные листы не попал. Не пришло еще время старшины.

Дивизия Ибраева на протяжении осени продолжала зачищать белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Красноармейцы уверенно гнали врагов на запад. Но двадцать седьмого октября 1944 года Айткеш Абаевич принял свой последний бой. Сражение проходило у деревни Нижние Погораны Гродненского района Белостокской области. Пытаясь уничтожить как можно больше противников, Ибраев решил провернуть уже опробованный метод – выдвинуть орудия на открытую позицию. Он вновь решил рискнуть, но на сей раз удача от него отвернулась. Взвод старшины смог уничтожить несколько вражеских огневых точек, а также ликвидировать около трех десятков солдат. Но сам Айткеш Ибаевич погиб. На тот момент старшине было всего двадцать лет…

Сначала Ибраева похоронили в Нижних Погоранах. Но затем останки были перенесены в село Свислочь, расположенное неподалеку. Смерть храброго казаха не осталась незамеченной. В конце марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР его посмертно удостоили звания Героя Советского Союза, а также присвоили медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина.

Павел ЖУКОВ

https://webkamerton.ru/2021/01/aytkesh-ibraev-nagrazhden-pos...