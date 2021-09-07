Как Британская империя разграбила Индию на $45 трлн

© Getty Images / Ann Ronan

В Великобритании часто говорят о том, что колонизация Индии, какой бы ужасной она ни была, не принесла большой экономической выгоды самой Британской империи. Во всяком случае, само администрирование Индии было платой Британии. Таким образом, тот факт, что империя так долго продержалась, как гласит история, был жестом британской доброжелательности.

Новое исследование известного экономиста Утсы Патнаик (Utsa Patnaik), недавно опубликованное издательством «Columbia University Press», наносит сокрушительный удар по этому повествованию. Опираясь на почти два столетия подробных данных о налогах и торговле, Патнаик подсчитала, что Великобритания вывела из Индии в общей сложности порядка 45 триллионов долларов в период с 1765 по 1938 год.

Это ошеломляющая сумма. Для сравнения: 45 триллионов долларов — это в 17 раз больше, чем общий годовой валовой внутренний продукт (ВВП) Соединённого Королевства сегодня.

Лорд Луи Маунтбэттен (Louis Mountbatten), последний наместник короля в Индии, и его жена,

леди Эдвина Маунтбэттен (Edwina Mountbatten), едут в государственной повозке к ложе Viceregal

в Нью-Дели 22 марта 1947 года / Фото: © Associated Press

Как это произошло?

Это произошло через торговую систему.

До колониального периода Великобритания покупала товары, такие как текстиль и рис, у индийских производителей и оплачивала их обычным способом, в основном серебром, как и в любой другой стране. Но что-то изменилось в 1765 году, вскоре после того, как небезызвестная Ост-Индская компания (The East India Company, или сокращённо EIC) установила контроль над субконтинентом, а вместе с ним и монополию на всю индийскую торговлю.

И вот как это работало. Ост-Индская компания начала собирать налоги в Индии, а затем умело использовала часть этих же доходов (около трети) для финансирования сделок по закупке индийских товаров для британского использования. Иными словами, вместо того, чтобы платить за индийские товары из собственного кармана, британские торговцы приобретали их бесплатно, «покупая» у крестьян и ткачей за те же самые деньги, которые только что были у них изъяты.

Это было откровенное мошенничество — воровство грандиозных масштабов. И всё же большинство индийцев не знали о том, что происходит, потому что агент, который собирал налоги, не был тем, кто появлялся, чтобы купить их товары. Если бы это был один и тот же человек, они наверняка бы учуяли крысиный запах.

Часть наворованных благ потреблялась в самой Великобритании, а остальные реэкспортировались в другие страны. Система реэкспорта позволила Великобритании ещё и финансировать поток импорта из Европы, включавшего в себя многие стратегически важные ресурсы, такие как железо, гудрон и древесина, которые были необходимы для британской индустриализации. Действительно, промышленная революция во многом напрямую зависела от систематического разграбления Индии.

Кроме того, англичане были способны продавать украденные ими товары в другие страны гораздо дороже той цены, за которую они их как бы «покупали» изначально, получая в итоге на руки не только 100% первоначальной стоимости товара, но и наценку сверху.

После того, как правление Британской Индии установилось в 1858 году (эту эпоху — эпоху британского колониального владения в Южной Азии — у историков обычно принято называть «бритиш радж» от англ. British Raj), колонизаторы добавили ещё одну новую особую лазейку в систему налогообложения и торговли. После распада монополии Ост-Индской компании индийским производителям было разрешено экспортировать свои товары напрямую в другие страны. Но зато Великобритания позаботилась о том, чтобы все платежи за эти товары, тем не менее, оседали в Лондоне.

Карта британских колоний в Индостане

Как это работало?

По сути, любой, кто хотел купить товары из Индии, смог бы это сделать, только используя специальные счета Совета (Council Bills) — уникальную бумажную валюту, которая выпускалась лишь Британской короной. И единственный способ получить эти счета — купить их в Лондоне за золото или серебро. То есть трейдеры платят Лондону золотом, чтобы получить специальную бумагу, а затем уже используют эту бумагу, чтобы платить индийским производителям. Когда индусы обналичивали счета в местном колониальном офисе, им «платили» в рупиях из налоговых поступлений — денег, которые только что были с них же собраны. Итак, ещё раз, де-факто им (индийцам) не платили вообще, их попросту дурачили.

Тем временем Лондон получал абсолютно всё золото и серебро, которые должны были по-хорошему поступать напрямую к индийцам в обмен на их экспорт.

Эта коррумпированная система означала, что даже в то время, когда Индия имела внушительный торговый профицит со всем остальным миром (профицит, который длился три десятилетия в начале 20-го века), она показала себя дефицитной на национальных счетах, потому что реальный доход от индийского экспорта был полностью присвоен Великобританией.

Некоторые указывают на этот вымышленный «дефицит» как на свидетельство того, что Индия имела задолженность перед Британией. Но в реальности всё с точностью до наоборот — это Великобритания перехватывала огромное количество доходов, которые по праву принадлежали индийским производителям. Индия была гусём, несущим золотые яйца. Между тем, этот «дефицит» означал, что у Индии не оставалось иного выбора, кроме как брать кредиты у тех же британцев для финансирования своего импорта. Таким образом, всё население Индии было вынуждено отдавать совершенно ненужный долг своим колониальным властителям, что ещё больше укрепило британский контроль.

Великобритания же использовала сверхприбыли от всех этих мошеннических схем для подпитки двигателей имперского насилия — они шли на финансирование вторжения в Китай в 1840-х годах и подавление индийского восстания в 1857 году. Причём это было сверх того, что Британская Корона и так забирала себе непосредственно от индийских налогоплательщиков для оплаты своих войн. Как указывает Патнаик, «стоимость всех британских захватнических войн за пределами индийских границ всегда была полностью или частично связана с доходами Индии».

И это ещё не всё. Великобритания использовала этот поток дани из Индии, чтобы финансировать экспансию капитализма как в самой Европе, так и в других регионах мира, где присутствовали колонии европейских поселенцев, таких как Канада и Австралия. Таким образом, не только индустриализации Британии, но и индустриализации большей части Западного мира как такового поспособствовал процесс изъятия всего и вся (полезных ископаемых, произведённых товаров, реальных доходов и т.д.) из колоний (читай, грабёж).

Патнаик выделяет четыре отчётливо прослеживаемых экономических периода в истории колониальной Индии с 1765 по 1938 год, рассчитывает средний показатель изъятия для каждого, а затем складывает по умеренной процентной ставке (около 5%, что ниже рыночной ставки) с середины каждого периода до настоящего времени. Суммируя всё это, она обнаруживает, что общая сумма (оттока капитала по этим схемам) составляет 44.6 триллиона долларов. Но и эта цифра является заниженной, говорит она, потому как не включает в себя долги, которые Британия наложила на Индию в эпоху «бритиш радж».

Это просто невообразимая сумма. Но истинные размеры грабежа в реальности оценить и рассчитать почти невозможно. Если бы Индия могла инвестировать свои собственные налоговые поступления и валютную выручку в развитие страны, как это делала, к примеру, Япония, то трудно даже представить, каким образом могла бы в итоге сложиться история. Индия вполне сумела бы стать экономическим центром. А столетия нищеты и страданий можно было бы и вовсе предотвратить.

Всё это является отрезвляющим противоядием от розового повествования, продвигаемого некоторыми влиятельными голосами в Британии. Так, консервативный историк Найл Фергюсон (Niall Ferguson) заявил, что британское правление помогло «развитию» Индии. А Дэвид Кэмерон, будучи премьер-министром, утверждал, что британское правление было бескорыстной помощью Индии.

Подобные утверждения нашли широкое распространение в воображении людей: согласно опросу YouGov 2014 года, 50% жителей Британии считают, что колониализм принёс пользу колониям.

И всё же за всю 200-летнюю историю британского правления в Индии доход на душу населения почти не увеличивался. Фактически, в течение второй половины 19-го века — расцвета британской интервенции — доходы в Индии упали вдвое. Средняя ожидаемая продолжительность жизни индийцев сократилась на одну пятую с 1870 по 1920 год. Десятки миллионов человек умерли от голода, спровоцированного политикой.

Великобритания отнюдь не развивала Индию. Наоборот, как ясно показывает работа Патнаик, это Индия развивала Британию.

Чего следует требовать от Лондона сегодня? Извинений? Безусловно. Компенсаций? Возможно — хотя и во всей Британии не найдётся, наверное, достаточного количества денег, чтобы покрыть те суммы, которые идентифицирует Патнаик. В то же время мы можем начать с исправления истории. Мы должны признать, что Британия сохранила контроль над Индией не из-за доброжелательности, а ради грабежа, и что британский промышленный рост не возник как sui generis (нечто уникальное и неповторимое) из парового двигателя и сильных институтов, как это было бы в наших учебниках, но зависел от насилия и строился на грабеже других земель и других народов.

Автор статьи:

Джейсон Хикель (Jason Hickel) для Al Jazeera (Катар), 20.12.2018

Перевод:

Сулейман Берзлоев, 30.12.2018

https://severmedia.org/?view=post&page_id=293