300км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа.

А вот это - его первый открывшийся участок:

А вы думали они дикари, и умеют только по горам с автоматами бегать, да женщин угнетать - согласно той репутации, которую им создали американцы.

А между тем, с уходом армии США, Талибан развернул в стране действительно масштабное строительстве в духе великих строек СССР. Правда, с этим каналом Кош-Тепа не все так просто. Вернее, вообще все непросто!..

Афганистан, как известно, страна очень засушливая, гористая и не имеющая выхода к Мировому океану.

Водные ресурсы его очень скудны. Большинство рек берут начало в горных ледниках и далее теряются где-то в песках, никуда не впадая.

Единственные крупные реки — Кабул и Амударья. Причем Амударья является естественной границей между Афганистаном и Таджикистаном. Это самая крупная река во всей Центральной Азии.

Синяя линия – Амударья

Давайте увеличим эту северную границу Афганистана в районе городов Мазари-Шариф и Термез (Таджикистан):

На первый взгляд, ничего примечательного. Но спутниковые карты уже отчетливо показывают наличие там канала протяженностью 108 км.

Это и есть канала Кош-Тепа, который Афганистан строит теми самыми ударными «комсомольскими» темпами. Указанные 108 километров были построены всего за 1 год!

Это при том, что ширина канала — 100 метров, а глубина — до 8,5.

Рабочие трудятся в три смены, и днем и ночью. А всего их там до 7000 человек. Вот это — размах.

Если бы американцы вместо того, чтобы пичкать страну оружием и войной, приносили бы туда большие стройки и занятость — может и отношения к ним со стороны местного населения изменилось бы. Как оно изменилось в строну России — продолжательницы СССР, который, как теперь поняли афганцы, нёс добро — строил школы, больницы и дороги.

Но... Вернемся к каналу.

Общая его длина будет не менее 285, а может и все 340 километров — пока точно не понятно. Строится он, понятное дело, для орошения земель внутри Афганистана.

Красная линия – примерный маршрут канала

Общая площадь орошаемых земель, которые будет обслуживать канал — 5000 км². Это огромная территория, сопоставимая с площадью пяти таких городов, как Москва.

Сейчас там преимущественно пустыни и полупустыни:

Спутниковый снимок местности, где будет канал

Для орошения столь огромной территории из Амударьи будет отбираться 10 млрд м3 воды каждый год (10 км³) и вот тут начинается "самое «интересное".

Дело в том, что всего Амударья переносит 70+ км3 воды в год. А в засушливые годы — 40 км³.

Таким образом, афганский канал будет отбирать из Амударьи от 15 до 25% воды. А ведь этой реки и без того на всех не хватает. Ниже по течение расположены Узбекистан и Туркмения, которые активно используют эту воду для орошения своих плантаций (того же хлопка).

Отбор воды из Амударьи уже сейчас идет так активно, что она не дотекает до Аральского моря, с которым случилась знаменитая экологическая катастрофа и оно почти пересохло.

При запуске афганского канала воды для Узбекистана и Туркмении будет критически не хватать, что приведет к банкротству целых отраслей, падению экономики и уровня жизни.

Особенно это будет касаться 40-милионного Узбекистана, который находится последним в водопойной очереди Амударьи:

И если Туркменистан еще может изловчиться и увеличить отбор из Амударьи, то что тогда останется Узбекистану?!

Естественно, обнищание население и даже невозможность жить в пустыне без воды. Это вынудит многих уехать. Ну а куда, наверное, все догадались с первого раза.

Вот так одна, казалось бы, далекая от нас стройка, способна изменить обстановку и внутри нашей страны. Возможно, Узбекистан, вслед за Казахстаном, вообще попросит Россию вспомнить о великих советских планах по повороту сибирских рек. И каналы уже начнут рыть с другой стороны.

Пока же узбекские и туркменские власти ездят в Афганистан, чтобы договориться «миром» о совместном использовании Амударьи. Правда, непонятно как это - "миром"?.. И вообще, из-за доступа к воде начинались многие крупные войны…

Будем надеяться, что все как-то найдут приемлемые для себя решения, учтя интересы друг друга, но на данный момент Афганистан заявляет, что канал в любом случае будет достроен в течение 5 лет. Ведь в него вложено 700 миллионов долларов, и все это — собственные (не кредитные) афганские деньги.

Хотя главное даже не это, а то, что афганцы строят канал не ради прихоти — в их стране гуманитарная катастрофа, население на грани массового голода, еды очень не хватает. И орошение 5000 км² земель, по их словам, способно решить эту проблему.