Нашествие мигрантов

Многонациональная держава заняла прочное 16-е место в глобальном индексе терроризма за 2024 год. Наши ближайшие сподвижники по списку Ирак, Мозамбик и Индия. Те же, кто обеспечивает нам поток террористов, расположились намного дальше - Таджикистан занял 70-е место, Узбекистан - 90-е, Киргизия и вовсе на сотом.

Всё потому что там нет больных на голову дружбанародников и с экстремистами (настоящими, которые бомбы взрывают и людям глотки режут, а не посты лайкают и комментарии пишут) там не сюсюкаются, выдавливая их в РФ, где их чинуши встречают с распростёртыми руками, осыпая пособиями и квартирами А когда поднялся шум в блогосфере и прессе тут же защитнички активировались.Глава таджикской диаспоры в Иркутской области выступил против запрета на выдачу жилищных сертификатов «новым россиянам» и даже ценза осёдлости.«Нельзя ограничивать людей по национальному признаку и дискриминировать людей по принципу времени получения гражданства», - заявил руководитель регионального таджикского национально-культурного общества "Соотечественники" Муриват Маликшоев.Никакой дискриминации и поражения в правах здесь нет. Конституция РФ никому не гарантирует право на бесплатную квартиру, поэтому вполне логично, что распределяться они должны между людьми, которые сами с рождения платят здесь налоги на которые и строятся эти квартиры.Таким образом мы видим очередной пример того, что диаспоры, фактически, выполняют функцию иностранных агентов и лоббируют интересы, прежде всего, иностранцев. Напомним , что в странах средней Азии есть есть специальные тренинги от USAID и IOM, где иностранных специалистов инструктируют как по максимуму выжимать российскую социалку. Мы об этом рассказывали недавно. Эксперты USAID обучают таджиков, как оформить документы, как определить своих детей в бесплатные школы и поликликиники, как получать пособия и участвовать в многочисленных социальных программах. По данным СМИ, Тахмина из Мытищ тоже проходила там обучение.

Теперь уже бьют и чиновников. «Чиновники в администрациях разворовывают бюджетные деньги с помощью мигрантов», — находит виновных глава узбекской диаспоры.

Руководитель узбекской диаспоры «Содружество» Незматжон Мамаджанов признался, что в основе невиданной щедрости и вертолётной раздаче квартир «новым россиянам» лежат коррупционные схемы:

«Чиновники в администрациях зарабатывают на мигрантах. Когда мигранты незаконно получают жилье и другие социальные блага — это все коррупция!»

Как именно работают эти схемы рассказал другой наш подписчик:

Те, кто выдаёт сертификаты, потом продают своё второе жилье или землю получателям по завышенным ценам.

Схема: опека или кто там выдаёт сертификаты предлагают получателям: вы получаете сертификат и по этому сертификату покупаете у меня жильё. Наши отказываются, так как на такую сумму это жилье не тянет, а мигранты соглашаются. Тут банальный обнал сертификатов. А на мигрантов им наплевать, так же как и на наших. Просто мигранты соглашаются и получают свою долю.

Таким образом нужна масштабная ревизия всех выданных жилищных сертификатов за последние годы. Нужно смотреть кто продавал «новым россиянам» недвижимость и искать связь с чиновниками. Уверены, что можно конфисковать недвижимость на миллиарды и передать её действительно нуждающимся семьям. Одновременно с этим пересажать сотни и тысячи коррупционеров по всей стране, заработать на этом народную любовь и новые звания. https://t.me/mnogonazi/22697

Вот и в Иркутской области глава таджикской диаспоры ОПГ выступил против запрета на выдачу жилищных сертификатов мигрантам. Нельзя ограничивать людей по национальному признаку и дискриминировать людей по принципу времени получения гражданства, - заявил руководитель регионального таджикского национально-культурного общества "Соотечественники" Муриват Маликшоев. Выходец из страны, где относительно недавно были проведены этнические чистки русского населения, потребовал и дальше выдавать его соплеменникам деньги на улучшение жилищных условий.

Ответственно заявляем, что ограничивать людей по национальному признаку можно и даже нужно, когда идёт речь о понаехавших чингачкуках, рвущихся в РФ за халявными пособиями, маткапиталами и жилищными сертификатами. https://t.me/migranty_RUS/8852

Мало того, что жилье раздают, Так еще и заполняют ими бюджетные места в институтах. Думаете они учатся? Нет. И не думают. Занятия не посещают от слова совсем. И когда несколько "студентов" отчислили, в ответ те устроили бунт. Отчисленные студенты из Туркмении пытались устроить бунт

Семеро студентов из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе, отправились за решетку на 10 суток.

Ценнейших иностранных студентов отчислили из вуза за плохое знание русского языка, без которого обучение просто невозможно. Правда, им предложили перевестись в другие вузы. Туркменов готовы принять вузы Курской и Белгородской областей.

Однако иностранные специалисты отказались ехать в эти регионы и ТРЕБОВАЛИ перевести их в более теплые края: например, Ессентуки или Карачаевск.

После проведения акции протеста полиция задержала семерых ее участников. По словам очевидцев, во время задержания произошли столкновения, в результате которых одна из девушек получила травму. В общежитиях прошли полицейские облавы с целью выявления всех участников акции протеста. По предварительным данным, в ней принимали участие 30-40 иностранцев. Всего на первый курс поступили порядка 1000 студентов из Туркмении. ХАрррошие студенты. А главное очень нужные нашей стране.

Зато на днях в Душанбе прошёл сходняк таджикских ОПГ-диаспор из России. Представители чужаков с российскими паспортами делились на встрече мошенническими схемами опытом, налаживали наркоторговлю связь с соплеменниками из соседних регионов, думали о том, как ещё плотнее присосаться к российской социалочке над вопросами финансирования. Больше всего всех собравшихся интересовал вопрос «сохранения культурной самобытности таджикского народа». То есть, никакой интеграции и лояльности не подразумевается, чисто иноагенты на службе у чужого государства, российскими чиновниками таковыми не признаваемые.

https://t.me/c/2050257270/3819

Кто командует таджикскими мигрантами? Как диаспоры отчитываются перед Душанбе

В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана состоялась по данным Информационного агенства Аvesta: https://avesta.tj/2025/04/09/v-dushanbe-proshla-vstrecha-s-l...

встреча главы ведомства с лидерами и активистами таджикских общин, проживающими в России. На ней обсуждались вопросы деятельности диаспор, правовая поддержка трудовых мигрантов, а также реализация задач, поставленных руководством страны в части сохранения культурной самобытности таджикского народа за рубежом.

Подробнее о встрече:

▪️Отмечено, что благодаря постоянной поддержке Президента Эмомали Рахмона, в последние годы значительно активизировалась работа с диаспорами и зарубежными соотечественниками. Особое внимание уделяется укреплению связей между гражданами за рубежом и посольствами Таджикистана, а также сохранению таджикского языка, традиций и культуры.

▪️По официальным данным, в Российской Федерации официально зарегистрированы 67 таджикских общественных организаций и культурных центров. Эти структуры играют важную роль в оказании правовой и социальной помощи мигрантам, содействии в легализации документов и обеспечении трудовой занятости.

То, что руководство другой страны ставит диаспорам в России какие-то задачи — очень интересно. Да и сама встреча больше похожа на формат политического мероприятия.

Учитывая, как реагирует таджикский МИД или посольство на какие-либо обвинения в адрес таджикских мигрантов, логично предположить, что таджикские власти прекрасно осведомлены о миграционной обстановке в РФ. Иначе зачем целому министру координировать действия этнической общины?

Хотелось бы верить, что это все просто обыденная формальность, но ситуация в стране показывает, что мы имеем дело не с обычными трудовыми мигрантами, а с организованными группировками с самоуправлением и попечительством извне.

Это требует не только соответствующей правовой оценки в России, но и получения ответов со стороны некоторых среднеазиатских республик о том, какую конкретно помощь они оказывают таким этническим общинам. https://t.me/rybar/69608

Они знают наши адреса, кодовые замки и домофоны: к чему может привести массовый завоз нелегалов в Россию В Совбезе России заявили, что мигрантские общины – угроза нацбезопасности России. Формулировки очень жёсткие, они чётко отражают радикализм, который несут в себе эти общины. Но возникают проблемы с соблюдением законов.

Таблетка для памяти: беспорядки в Казахстане 2–5 января 2022 года, за полтора месяца до начала СВО, были устроены казахскими гастарбайтерами. В том числе этническими не казахами, которые вышли с рынков и начали громить всё в Алма-Ате. И это просто демонстрация того, что могут сделать не управляемые диаспорами и ваххабитскими ячейками, а просто неорганизованные массы доведенных до криминального состояния жителей Средней Азии, которых вместе поселили, над которыми нет никакой официальной власти, которыми распоряжаются люди, которые их сюда незаконно завезли или которые потом им незаконно паспорт сделали.

Весь этот криминальный куст опасен. И пример нам в этом – Казахстан. Который вроде ближе и который сам является частью Средней Азии, и поэтому власти должны были всё это понимать заранее. Но, несмотря на это, случившееся стало для них полной неожиданностью.

Так, может, нас хотя бы должен научить пример соседа? И мы должны понять, что если мы создаем анклавы, то анклавы – это не контролируемые общежития с камерами, которые находятся на территории логистического центра или строительной площадки. Такое общежитие – это прекрасно, это очень хорошо, это под контролем. Но анклав – это когда они сами взяли и купили подъезд. И никто не контролирует, кто там есть. Там один участковый на 10 тысяч «бармалеев», которых никто не знает. Это проблема.

И проблемы не только в анклавах. Проблемы и в том, что, например, мигранты работают курьерами, знают адреса разных людей, кодовые замки, домофоны. Что там с подъездами, с подвалами и чердаками? Это кто-нибудь проверял? Это тоже проблема, и не меньше, чем анклавы.

Проблем много, и упираются они все в один и тот же вопрос: доколе мы будем выдавать патенты иностранным гражданам, которые непонятно зачем заехали к нам безработными? Они не туристы, не работники, они здесь вращаются со своими семьями, так же незаконно заехавшими. А потом где-то себе получают патент. Потом без патента вращаются.

А в этот момент их жены и дети идут в больницы, там рожают детей за наш счет, потом эти дети регистрируются. Сейчас начали наводить порядок – мы с вами знаем, приняты правильные законы. Но что было до этого? Дети идут в школы, не говоря по-русски.

Что делать?

Прекратить завозить сюда мигрантов неорганизованно, без понимания, где этот человек будет работать. Основатель Царьграда Константин Малофеев неоднократно отмечал, большая часть этих проблем решается одним-единственным способом: организованным набором.

А пока иностранные специалисты устроили мигрантский анклав в одной из московских бань, не пускали туда местных жителей, ака иноверце. Туда нагрянула проверка. И выяснилось, что эту самую баню в Москве, куда нагрянули силовики, построил какой-то киргизский комерс и туда не пускают никого кроме киргизов.

Об этом поясняет киргизский депутат Джанар Акаев. При этом он ещё и ущемляется. Перевод скрина:

«Соотечественники, разве это нормально, что большая группа людей вместе с ОМОНом ворвалась в баню киргизского бизнесмена в Москве и зверски избила наших соотечественников?! Какова реакция правительственных чиновников, Министерства иностранных дел и посольства? Ух ты! Ранее организованные преступные группировки и террористы ворвались в здание киргизского бизнесмена и жестоко избили его. Будем ли мы бить сотни наших соотечественников и заставлять их молчать, выдавая себя за членов, союзников и стратегических партнёров ЕАЭС? Необходимо немедленно принять соответствующие меры! Российские правоохранительные органы должны немедленно привлечь к ответственности тех, кто совершает подобные варварские действия и насилие в отношении людей, которые просто выполняют свою работу и живут мирной жизнью, а наш народ должен получить информацию! Те, кто совершил преступление, должны получить компенсацию, все понесенные расходы должны быть возмещены, и должны быть принесены извинения!»

Какая потрясающая наглость, особенно с учётом того, что никто никого не бил. Какой-то киргиз в Москве открыл баню, туда не пускают местных, зато на это заведение куча жалоб, что банщики напиваются и дебоширят.

Тут важно понимать:

— в России нельзя не пускать людей в баню по национальному признаку.

— в России нельзя безнаказанно дебоширить и нарушать общественный порядок.

И после того, как в это заведение пришли силовики и восстановили порядок, киргизским политикам хватает наглости возмущаться.

При этом Киргизия сама принимает мигрантов из других государств, как там проходят процессы интеграции и адаптации можно посмотреть здесь. Что по этому поводу думают их власти можно почитать здесь. Если коротко, сами они не планируют улучшать условия для мигрантов в своей стране.

Однако киргизский депутат Жанар Акаев потребовал наказать всех сотрудников ОМОНа, ранее нагрянувших с рейдом в баню. Теперь парламентарий из-за бугорья грозится кулачком, призывая российское правительство компенсировать все причинённые неудобства посетителям бани

Этого им показалось мало. Посла России отчитали за задержание приезжих из Киргизии в московской сауне.

Обычный рейд силовиков по местам скопления нелегалов вызвал бурю возмущения в Киргизии.

В итоге 40 мигрантов (в основном таксистов и поваров) увезли в полицию для проверки документов. Теперь Киргизия требует официальных извинений объяснений.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан. Если будет доказана необоснованность применения силы, то против силовиков должны быть приняты меры. А повторение такой ситуации может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства»,

— заявили в МИД Киргизии.

И это еще за задержанных земляков не заступилось представительство МВД Киргизии, недавно открытое в Москве для защиты прав своих граждан

А права наших граждан кто будет защищать? Или так и продолжат хвостики вилять собакой?

Устроим русским «банный день»: оказалось, что из скандала с киргизской сауной торчат уши USAID

Вызвать посла России и подать ноту протеста потребовал депутат киргизского парламента Джанар Акаев (однофамилец экс-президента Аскара Акаева, бежавшего из страны во время «тюльпановой революции»). Это сейчас Джанар — депутат. А стал известен как журналист русофобского «Радио Свобода»* и его киргизского филиала «Радио Азаттык». Деньги на «свободу слова в освободившейся от русского гнёта Средней Азии» выделял естественно USAID.

Уроженец бедного села на юге Киргизии, в 1990-е Джанар Акаев понял, на чём можно быстро подняться по карьерной и социальной лестнице. Журналист — пресс-секретарь президента — депутат. Чуть не испортил карьеру факт изгнания из парламентской партии. Звучали подозрения в коррупции, в сливе информации конкурентам, в плетении интриг и пр., но обошлось без уголовного дела.

Теперь Джанар оседлал конька «защиты прав земляков, угнетаемых в России» и потребовал не только извинений, но и выплаты компенсаций таксистам и поварам, задержанным в этнической бане. А ещё — наказать ОМОН, который посмел ворваться в парную к этим уважаемым людям.

Заведение держит выходец из Киргизии и не пускает туда русских. В результате жалоб полиция провела рейд и задержала 40 человек. Однако киргизские СМИ пишут, что задержанных чуть ли не пытали, сообщают о пятичасовых избиениях киргизов электрошокерами и дубинками. Подтверждения этим вбросам нет. Скорее в Киргизии возмутились тем, что диаспоре помешали жить по своим правилам. Отсюда и вой о притеснениях и пытках.

А ведь ещё в 2022 году советник постпреда президента Киргизии в Чуйской области Борончу Кудайбергенов хвастал в интервью:

«Раньше в Москве боялись киргизы, сейчас русские сами боятся киргизов».

Так что ничего удивительного — просто русофобы, оставшись без финансирования Госдепа, устраивают скандал на ровном месте. Это лучшее заклинание для привлечения западных денег. Но вызвать посла и вручить ноту? Это уже верх наглости!