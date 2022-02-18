Российская благодарность западу

«Любой вопрос, который мне не нравится—это российская пропаганда»

Рус­ские очень бла­го­дар­ны!

Воз­мож­но, вы зна­е­те, что дела у Со­еди­нен­ных Шта­тов идут не так уж хо­ро­шо. Но вы мо­же­те не знать, что дела у Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции идут от­лич­но. Вы также мо­же­те ду­мать, что Рос­сия — это злая сила, ко­то­рую нужно сдер­жи­вать, или что ею пра­вит злой дик­та­тор, или что-​то в этом роде, в то время как США — про­цве­та­ю­щая де­мо­кра­тия и сверх­дер­жа­ва (что бы это ни зна­чи­ло), но это без раз­ни­цы. Если вы сле­ди­ли за по­след­ни­ми со­бы­ти­я­ми, то, воз­мож­но, вы зна­е­те, что недав­но Рос­сия предъ­яви­ла США что-​то вроде уль­ти­ма­ту­ма, тре­буя от США предо­став­ле­ния ей опре­де­лен­ных га­ран­тий без­опас­но­сти. Но вы, ве­ро­ят­но, бу­де­те очень удив­ле­ны, узнав, что предо­став­ле­ние этих га­ран­тий без­опас­но­сти будет ав­то­ма­ти­че­ским, по­сколь­ку США про­дол­жа­ют ру­шить­ся и от­сту­пать в свою опу­сто­шён­ную, обанк­ро­тив­шу­ю­ся скор­луп­ку и их бег­ство из Аф­га­ни­ста­на ни в коем слу­чае не яв­ля­ет­ся по­след­ним. Вы также не смо­же­те оце­нить тот факт, что тре­бо­ва­ния без­опас­но­сти при­зва­ны сде­лать от­ступ­ле­ние Аме­ри­ки из Евра­зии мак­си­маль­но уни­зи­тель­ным: она не толь­ко от­сту­пит, но от­сту­пит по­то­му, что ей при­ка­за­ли это сде­лать рус­ские.

Как толь­ко это от­ступ­ле­ние со­сто­ит­ся, Рос­сия, несо­мнен­но, будет без­мер­но бла­го­дар­на за то, что Аме­ри­ка наконец-​то осо­зна­ла свои обя­за­тель­ства и по­сту­пи­ла пра­виль­но, убрав­шись к чер­тям из Евра­зии, ра­дост­но по­сы­пая солью её раны. Затем Рос­сия будет так же ра­дост­но пе­ре­ма­лы­вать в фарш док­три­ну Монро, рас­про­стра­няя свое вли­я­ние, рука об руку с Ки­та­ем, на аме­ри­кан­ском кон­ти­нен­те, от Ар­ген­ти­ны до Мек­си­ки, остав­ляя США (то, что от них оста­нет­ся) дуть­ся в своем углу. Но Рос­сии уже есть повод быть бла­го­дар­ной за то, что уже про­изо­шло. На самом деле, Рос­сия долж­на при каж­дой воз­мож­но­сти бла­го­да­рить США за всё, что они сде­ла­ли для того, чтобы сде­лать Рос­сию по­бе­ди­те­лем, а США лу­зе­ром номер один. Поз­воль­те мне пе­ре­чис­лить лишь неко­то­рые из наи­бо­лее важ­ных при­ме­ров.

1. Когда рас­па­дал­ся Со­вет­ский Союз, США очень по­ощ­ря­ли этот про­цесс. На По­то­ма­ке в то время ду­ма­ли, что этот про­цесс может про­дол­жать­ся вечно: сна­ча­ла Во­сточ­ный блок, затем СССР и, на­ко­нец, сама Рос­сия будет раз­би­та, скуп­ле­на, раз­граб­ле­на и остав­ле­на ​​уми­рать. Од­на­ко что-​то пошло не так. Те­перь Рос­сия так силь­на и едина в своих гра­ни­цах, как не было несколь­ко сто­ле­тий, и даже умуд­ри­лась слег­ка рас­ши­рить эти гра­ни­цы, ис­пра­вив мел­кие ошиб­ки на по­ли­ти­че­ской карте. Рос­сия очень бла­го­дар­на США за то, что они ини­ци­и­ро­ва­ли этот про­цесс опре­де­ле­ния оп­ти­маль­ных раз­ме­ров Рос­сий­ской им­пе­рии. Это поз­во­ли­ло Рос­сии из­ба­вить­ся от мно­же­ства в тайне враж­деб­ных, бес­по­лез­ных нерус­ских на­хлеб­ни­ков и со­брать ре­сур­сы для вос­ста­нов­ле­ния сво­е­го рос­сий­ско­го ядра. Рос­сия долж­на быть бла­го­дар­на США за по­мощь в из­гна­нии при­зра­ка СССР.

2. Перед рас­па­дом СССР США пред­при­ня­ли се­рьез­ные уси­лия по ней­тра­ли­за­ции Рос­сий­ских си­стем ядер­но­го сдер­жи­ва­ния, ко­то­рые удер­жи­ва­ли США от её уни­что­же­ния, с по­мо­щью про­грам­мы во­ору­же­ний, из­вест­ной как «Звезд­ные войны» или «Стра­те­ги­че­ская обо­рон­ная ини­ци­а­ти­ва». Ге­ри­ат­рии По­лит­бю­ро во главе с идиотом-​трактористом Гор­ба­че­вым ку­пи­лись на эту шу­ми­ху и ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли. Позже СОИ ока­за­лось пол­ным и то­таль­ным хай­пом. Тем вре­ме­нем рос­сий­ские уче­ные и ин­же­не­ры спо­кой­но про­дол­жа­ли свою ра­бо­ту и в ко­неч­ном итоге до­би­лись того, что СОИ стала ре­аль­но­стью для Рос­сии. Сей­час ве­ли­ка ве­ро­ят­ность того, что ядер­ное про­ти­во­сто­я­ние между США и Рос­си­ей будет раз­ви­вать­ся сле­ду­ю­щим об­ра­зом: пер­вый ядер­ный удар США будет пе­ре­хва­чен, а остав­ший­ся ар­се­нал будет уни­что­жен огра­ни­чен­ным ядер­ным контр­уда­ром. Рос­сия долж­на быть очень бла­го­дар­на США за то, что они вдох­но­ви­ли её уче­ных и ин­же­не­ров сде­лать все воз­мож­ное и со­здать такие чу­де­са, как си­сте­ма про­ти­во­воз­душ­ной и кос­ми­че­ской обо­ро­ны С-400 (сей­час раз­вёр­ну­та в Бе­ла­ру­си), ги­пер­зву­ко­вые кры­ла­тые ра­ке­ты, ко­то­рые можно за­пус­кать из стан­дарт­ных транс­порт­ных кон­тей­не­ров от­ку­да угод­но, суб­ор­би­таль­ные меж­кон­ти­нен­таль­ные ра­ке­ты, ядер­ные тор­пе­ды бес­ко­неч­ной даль­но­сти, сред­ства ра­дио­элек­трон­ной борь­бы, ко­то­рые могут сде­лать целые стра­ны элек­трон­ны­ми глу­хи­ми и сле­пы­ми, мо­биль­ные ла­зер­ные ба­та­реи, ко­то­рые могут про­жи­гать дыры в спут­ни­ках и дру­гие по­доб­ные иг­руш­ки, о су­ще­ство­ва­нии ко­то­рых мы даже и не знаем. Ни­ко­гда за свою ты­ся­че­лет­нюю ис­то­рию рос­сий­ская Ро­ди­на не была так хо­ро­шо за­щи­ще­на—все ее один­на­дцать ча­со­вых по­я­сов—и за это надо бла­го­да­рить США с их ду­рац­ки­ми «Звезд­ны­ми вой­на­ми».

3. Рос­сия долж­на быть чрез­вы­чай­но бла­го­дар­на США в целом и Вик­то­рии Ну­ланд лично за ини­ци­и­ро­ва­ние и под­держ­ку ан­ти­кон­сти­ту­ци­он­но­го на­силь­ствен­но­го свер­же­ния пра­ви­тель­ства в Киеве, в-на Укра­ине, в 2014 году. До этого со­бы­тия у Рос­сии не было пла­нов вер­нуть Крым, ко­то­рый по ошиб­ке пре­вра­тил­ся в рос­сий­скую ав­то­но­мию в со­ста­ве Укра­и­ны. Но со­бы­тия того года вы­ну­ди­ли жи­те­лей Крыма по­тре­бо­вать сво­е­го права на са­мо­опре­де­ле­ние и по­дав­ля­ю­щим боль­шин­ством про­го­ло­со­вать за выход из со­ста­ва Укра­и­ны и при­со­еди­не­ние к Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. Мало того, что Рос­сия без кро­во­про­ли­тия по­лу­чи­ла назад очень цен­ный рус­ский ре­ги­он, но воз­вра­ще­ние Крыма вы­зва­ло фан­та­сти­че­ский всплеск эн­ту­зи­аз­ма и пат­ри­о­тиз­ма, под­няв мос­ков­ское пра­ви­тель­ство на новые вы­со­ты по­пу­ляр­но­сти и одоб­ре­ния. В то время как в До­нец­кой и Лу­ган­ской об­ла­стях, ко­то­рые по при­хо­ти Ле­ни­на ока­за­лись в со­ста­ве Укра­и­ны, дела пошли не так глад­ко, про­дол­жа­ю­ща­я­ся там война стала важ­ным гор­ни­лом для рус­ско­го пат­ри­о­тиз­ма, где со­би­ра­лись ты­ся­чи гор­дых во­и­нов со всего рус­ско­го мира. Рус­ские от­прав­ля­лись на Дон­басс, чтобы за­пи­сать­ся в силы граж­дан­ской обо­ро­ны и за­щи­тить эту рос­сий­скую ро­ди­ну от на­цист­ских пол­чищ, во­ору­жен­ных и под­дер­жи­ва­е­мых За­па­дом. Этот кон­фликт также при­вел к важ­но­му внут­ри­по­ли­ти­че­ско­му про­цес­су про­се­и­ва­ния: те в Рос­сии, кто встал на сто­ро­ну Киева и его новых за­пад­ных хо­зя­ев, са­мо­мар­ги­на­ли­зи­ро­ва­лись и доб­ро­воль­но вы­черк­ну­ли себя из рос­сий­ско­го по­ли­ти­ку­ма, не тре­буя тра­ди­ци­он­но­го же­сто­ко­го го­су­дар­ствен­но­го пре­сле­до­ва­ния пре­да­те­лей и шпи­о­нов. Спа­си­бо, Аме­ри­ка! Спа­си­бо, Вик­то­рия Ну­ланд!

4. На за­ка­те СССР за­пад­ная, а точ­нее, аме­ри­кан­ская куль­ту­ра была чрез­вы­чай­но по­пу­ляр­на в Рос­сии. Мо­ло­дое по­ко­ле­ние было в вос­тор­ге от же­ва­тель­ной ре­зин­ки, синих джин­сов, Pepsi® и рок-​н-ролла. За­пад­ная куль­ту­ра оста­ва­лась очень по­пу­ляр­ной на про­тя­же­нии 1990-х годов, когда Рос­сия после рас­па­да пре­вра­ти­лась в эко­но­ми­че­скую пу­сты­ню, за­хва­чен­ную кри­ми­наль­ны­ми оли­гар­ха­ми и эт­ни­че­ски­ми ма­фи­я­ми, и мно­гие мо­ло­дые люди де­ла­ли все воз­мож­ное, чтобы сбе­жать на Запад и на­чать там новую жизнь. Неко­то­рые оста­лись там, а дру­гие вер­ну­лись, об­на­ру­жив, что на За­па­де мало что ра­бо­та­ет, как ре­кла­ми­ру­ет­ся, и рас­ска­за­ли своим дру­зьям на Ро­дине о том, что они там об­на­ру­жи­ли. Бле­стя­щий имидж За­па­да был еще боль­ше за­пят­нан та­ки­ми ши­ро­ко раз­ре­кла­ми­ро­ван­ны­ми экс­цес­са­ми, как ЛГБТ-​движение, эко­ло­ги­че­ский ра­ди­ка­лизм, по­лит­кор­рект­ность, BLM и куль­ту­ра от­ме­ны. Тем вре­ме­нем Рос­сия впи­та­ла в себя все части за­пад­ной куль­ту­ры, ко­то­рые ей по­ка­за­лись ин­те­рес­ны­ми или по­лез­ны­ми. Это было легко сде­лать, так как прак­ти­че­ски вся за­пад­ная куль­ту­ра яв­ля­ет­ся ком­мер­че­ской куль­ту­рой и про­да­ёт­ся лю­бо­му же­ла­ю­ще­му. В ре­зуль­та­те рос­сий­ское об­ще­ство в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни из­ба­ви­лось от чув­ства куль­тур­ной непол­но­цен­но­сти по от­но­ше­нию к За­па­ду. Рос­сия к на­сто­я­ще­му вре­ме­ни со­зда­ла себе под­чи­щен­ную, улуч­шен­ную вер­сию За­па­да без всех ужас­ных из­ли­шеств. «Спа­си­бо, Аме­ри­ка, за все хо­ро­шие вещи, ко­то­рые есть сей­час в наших ма­га­зи­нах, — долж­ны ска­зать рус­ские. — Жаль, что ваши те­перь пусты, раз­граб­ле­ны или оса­жде­ны во­ра­ми».

5. После рас­па­да Со­вет­ско­го Союза Рос­сия ока­за­лась с се­рьез­ным по­ли­ти­че­ским ком­плек­сом непол­но­цен­но­сти, по­сколь­ку новая по­ли­ти­че­ская си­сте­ма, на­спех слеп­лен­ная в ре­зуль­та­те, ско­рее всего, некон­сти­ту­ци­он­ной, про­ти­во­за­кон­ной пе­ре­да­чи вла­сти от Гор­ба­че­ва Ель­ци­ну (оба те­перь обыч­но счи­та­ют­ся пре­да­те­ля­ми), функ­ци­о­ни­ро­ва­ла из рук вон плохо. Затем си­ту­а­ция ухуд­ши­лась бла­го­да­ря уси­ли­ям аме­ри­кан­ских со­вет­ни­ков, ко­то­рые на­прав­ля­ли в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни пре­ступ­ную кам­па­нию при­ва­ти­за­ции, в ходе ко­то­рой го­су­дар­ствен­ные ак­ти­вы раз­да­ва­лись по­ли­ти­че­ским фаворитам-​олигархам в на­деж­де со­здать рос­сий­скую по­ли­ти­че­скую си­сте­му, очень по­хо­жую на аме­ри­кан­скую—уком­плек­то­ван­ную по­ли­ти­че­ски­ми ма­ри­о­нет­ка­ми, но на самом деле управ­ля­е­мую оли­гар­хи­че­ским глу­бин­ным го­су­дар­ством. Но опять что-​то пошло не так (с точки зре­ния США). Оли­гар­хи были за­клю­че­ны в тюрь­му или со­сла­ны, кор­рум­пи­ро­ван­ные по­ли­ти­ки были из­гна­ны или от­прав­ле­ны в тюрь­му, и к вла­сти при­шло новое по­ко­ле­ние по­ли­ти­ков и го­су­дар­ствен­ных чи­нов­ни­ков. Из­би­ра­тель­ная си­сте­ма стала хо­ро­шо ор­га­ни­зо­ван­ной и про­зрач­ной, го­сус­лу­ги стали циф­ро­вы­ми и во мно­гих слу­ча­ях ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ны­ми, а рос­сий­ская бю­ро­кра­тия стала те­перь лишь тенью сво­е­го неко­гда гроз­но­го, непро­би­ва­е­мо­го мо­но­ли­та вла­сти. Тем вре­ме­нем аме­ри­кан­цы от­ка­за­лись из­брать пре­зи­ден­том ужас­ную визг­ли­вую ста­ру­ху по имени Хил­ла­ри и вме­сто этого из­бра­ли кар­на­валь­но­го за­зы­ва­лу и шута-​ведущего из реалити-​шоу для иди­о­тов. Затем они за­бро­си­ли все дела и че­ты­ре года тщет­но пы­та­лись от­стра­нить его от долж­но­сти. В конце кон­цов они сверг­ли его с по­мо­щью мас­со­вых фаль­си­фи­ка­ций на вы­бо­рах и за­ме­ни­ли его дрях­лой ма­ри­о­нет­кой, ко­то­рая чи­та­ет ин­струк­ции со сво­е­го те­ле­суф­ле­ра («Улыб­нись и по­ма­ши рукой. Всем спа­си­бо!»). А потом его берёт за руку и уво­дит с сцены его жена. Его ви­це­пре­зи­дент­ша — какая-​то эк­зо­ти­че­ская де­вуш­ка по вы­зо­ву, ещё вовсе не се­ниль­ная, но явно очень-​очень глу­пая. И это ещё да­ле­ко не всё! Вот, на­при­мер, пред­ста­ви­тель Госде­пар­та­мен­та Нед Прайс: «Любой во­прос, ко­то­рый мне не нра­вит­ся—это рос­сий­ская про­па­ган­да». И каж­дый школь­ник знает ска­зоч­но тупой рупор Бе­ло­го дома Джен Псаки, ко­то­рая на­столь­ко глупа, что стала по­пу­ляр­ным мемом. Еже­днев­ная пор­ция аме­ри­кан­ско­го по­ли­ти­че­ско­го цирка в рос­сий­ских ве­чер­них но­во­стях ока­зы­ва­ет­ся до­ста­точ­но эф­фек­тив­ной для из­ле­че­ния рос­си­ян от их ком­плек­са по­ли­ти­че­ской непол­но­цен­но­сти. Спа­си­бо, Аме­ри­ка, за то, что вы­ста­ви­ла на­по­каз свой по­ли­ти­че­ский иди­о­тизм!

6. До недав­не­го вре­ме­ни Рос­сия несла ужас­ное бремя небла­го­по­луч­но­го сель­ско­хо­зяй­ствен­но­го и про­до­воль­ствен­но­го сек­то­ра, ко­то­рый был на­по­ло­ви­ну раз­ру­шен рас­ку­ла­чи­ва­ни­ем и кол­лек­ти­ви­за­ци­ей со­вет­ских вре­мен. К мо­мен­ту рас­па­да СССР у Рос­сии не было ни­ка­кой про­до­воль­ствен­ной без­опас­но­сти, и она была крайне за­ви­си­ма от им­пор­та про­до­воль­ствия. Санк­ции, вве­ден­ные про­тив Рос­сии в 2014 г., а затем кон­тр­санк­ции про­тив им­пор­та про­до­воль­ствия, при­ве­ли к воз­рож­де­нию рос­сий­ско­го сель­ско­го хо­зяй­ства, что при­ве­ло к волне им­пор­то­за­ме­ще­ния и было на­столь­ко успеш­ным, что Рос­сия те­перь не толь­ко в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни обес­пе­чи­ва­ет себя про­до­воль­стви­ем, но и яв­ля­ет­ся круп­ным экс­пор­те­ром про­дук­тов пи­та­ния. И всё это бла­го­да­ря за­пад­ным санк­ци­ям!

7. В по­след­нее время про­па­ган­да зе­ле­ных тех­но­ло­гий на За­па­де в со­че­та­нии с гео­по­ли­ти­че­ски­ми иг­ра­ми и ис­то­ща­ю­щи­ми­ся за­па­са­ми ис­ко­па­е­мо­го топ­ли­ва при­ве­ла там к росту цен на энер­гию. Это стало по­ло­жи­тель­ным мо­мен­том для Рос­сии, по­сколь­ку мно­гие за­пад­ные ком­па­нии, столк­нув­шись с вы­со­ки­ми це­на­ми на энер­го­но­си­те­ли и все более непред­ска­зу­е­мой и нена­деж­ной элек­тро­се­тью, были вы­нуж­де­ны пе­ре­не­сти про­из­вод­ство в Рос­сию. В этом ви­но­ва­ты мно­гие сто­ро­ны, но бла­го­да­ря их уси­ли­ям Рос­сия снова ста­но­вит­ся круп­ным про­из­вод­ствен­ным цен­тром и, воз­мож­но, од­на­жды смо­жет со­пер­ни­чать даже с Ки­та­ем в своем про­из­вод­ствен­ном мо­гу­ще­стве. Спа­си­бо эко­ло­гам, фа­на­ти­кам на­ци­о­наль­ной без­опас­но­сти и за­пад­ным по­ли­ти­кам, стре­мя­щим­ся на­жить­ся на ру­со­фо­бии. Рос­сия очень бла­го­дар­на всем им за их по­мощь в до­сти­же­нии та­ко­го успе­ха за такое ко­рот­кое время.

Можно про­дол­жать бла­го­да­рить запад от имени Рос­сии, но и этой бла­го­дар­но­сти на се­го­дня хва­тит! Спа­си­бо, запад! Спасибочки-​спасибоньки! Пока-​пока!

Автор: Дмитрий Орлов

https://aftershock.news/?q=node/1063281