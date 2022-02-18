Российская благодарность западу

«Любой вопрос, который мне не нравится—это российская пропаганда»
Русские очень благодарны!
Возможно, вы знаете, что дела у Соединенных Штатов идут не так уж хорошо. Но вы можете не знать, что дела у Российской Федерации идут отлично. Вы также можете думать, что Россия — это злая сила, которую нужно сдерживать, или что ею правит злой диктатор, или что-то в этом роде, в то время как США — процветающая демократия и сверхдержава (что бы это ни значило), но это без разницы. Если вы следили за последними событиями, то, возможно, вы знаете, что недавно Россия предъявила США что-то вроде ультиматума, требуя от США предоставления ей определенных гарантий безопасности. Но вы, вероятно, будете очень удивлены, узнав, что предоставление этих гарантий безопасности будет автоматическим, поскольку США продолжают рушиться и отступать в свою опустошённую, обанкротившуюся скорлупку и их бегство из Афганистана ни в коем случае не является последним. Вы также не сможете оценить тот факт, что требования безопасности призваны сделать отступление Америки из Евразии максимально унизительным: она не только отступит, но отступит потому, что ей приказали это сделать русские.
Как только это отступление состоится, Россия, несомненно, будет безмерно благодарна за то, что Америка наконец-то осознала свои обязательства и поступила правильно, убравшись к чертям из Евразии, радостно посыпая солью её раны. Затем Россия будет так же радостно перемалывать в фарш доктрину Монро, распространяя свое влияние, рука об руку с Китаем, на американском континенте, от Аргентины до Мексики, оставляя США (то, что от них останется) дуться в своем углу. Но России уже есть повод быть благодарной за то, что уже произошло. На самом деле, Россия должна при каждой возможности благодарить США за всё, что они сделали для того, чтобы сделать Россию победителем, а США лузером номер один. Позвольте мне перечислить лишь некоторые из наиболее важных примеров.
1. Когда распадался Советский Союз, США очень поощряли этот процесс. На Потомаке в то время думали, что этот процесс может продолжаться вечно: сначала Восточный блок, затем СССР и, наконец, сама Россия будет разбита, скуплена, разграблена и оставлена умирать. Однако что-то пошло не так. Теперь Россия так сильна и едина в своих границах, как не было несколько столетий, и даже умудрилась слегка расширить эти границы, исправив мелкие ошибки на политической карте. Россия очень благодарна США за то, что они инициировали этот процесс определения оптимальных размеров Российской империи. Это позволило России избавиться от множества в тайне враждебных, бесполезных нерусских нахлебников и собрать ресурсы для восстановления своего российского ядра. Россия должна быть благодарна США за помощь в изгнании призрака СССР.
2. Перед распадом СССР США предприняли серьезные усилия по нейтрализации Российских систем ядерного сдерживания, которые удерживали США от её уничтожения, с помощью программы вооружений, известной как «Звездные войны» или «Стратегическая оборонная инициатива». Гериатрии Политбюро во главе с идиотом-трактористом Горбачевым купились на эту шумиху и капитулировали. Позже СОИ оказалось полным и тотальным хайпом. Тем временем российские ученые и инженеры спокойно продолжали свою работу и в конечном итоге добились того, что СОИ стала реальностью для России. Сейчас велика вероятность того, что ядерное противостояние между США и Россией будет развиваться следующим образом: первый ядерный удар США будет перехвачен, а оставшийся арсенал будет уничтожен ограниченным ядерным контрударом. Россия должна быть очень благодарна США за то, что они вдохновили её ученых и инженеров сделать все возможное и создать такие чудеса, как система противовоздушной и космической обороны С-400 (сейчас развёрнута в Беларуси), гиперзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать из стандартных транспортных контейнеров откуда угодно, суборбитальные межконтинентальные ракеты, ядерные торпеды бесконечной дальности, средства радиоэлектронной борьбы, которые могут сделать целые страны электронными глухими и слепыми, мобильные лазерные батареи, которые могут прожигать дыры в спутниках и другие подобные игрушки, о существовании которых мы даже и не знаем. Никогда за свою тысячелетнюю историю российская Родина не была так хорошо защищена—все ее одиннадцать часовых поясов—и за это надо благодарить США с их дурацкими «Звездными войнами».
3. Россия должна быть чрезвычайно благодарна США в целом и Виктории Нуланд лично за инициирование и поддержку антиконституционного насильственного свержения правительства в Киеве, в-на Украине, в 2014 году. До этого события у России не было планов вернуть Крым, который по ошибке превратился в российскую автономию в составе Украины. Но события того года вынудили жителей Крыма потребовать своего права на самоопределение и подавляющим большинством проголосовать за выход из состава Украины и присоединение к Российской Федерации. Мало того, что Россия без кровопролития получила назад очень ценный русский регион, но возвращение Крыма вызвало фантастический всплеск энтузиазма и патриотизма, подняв московское правительство на новые высоты популярности и одобрения. В то время как в Донецкой и Луганской областях, которые по прихоти Ленина оказались в составе Украины, дела пошли не так гладко, продолжающаяся там война стала важным горнилом для русского патриотизма, где собирались тысячи гордых воинов со всего русского мира. Русские отправлялись на Донбасс, чтобы записаться в силы гражданской обороны и защитить эту российскую родину от нацистских полчищ, вооруженных и поддерживаемых Западом. Этот конфликт также привел к важному внутриполитическому процессу просеивания: те в России, кто встал на сторону Киева и его новых западных хозяев, самомаргинализировались и добровольно вычеркнули себя из российского политикума, не требуя традиционного жестокого государственного преследования предателей и шпионов. Спасибо, Америка! Спасибо, Виктория Нуланд!
4. На закате СССР западная, а точнее, американская культура была чрезвычайно популярна в России. Молодое поколение было в восторге от жевательной резинки, синих джинсов, Pepsi® и рок-н-ролла. Западная культура оставалась очень популярной на протяжении 1990-х годов, когда Россия после распада превратилась в экономическую пустыню, захваченную криминальными олигархами и этническими мафиями, и многие молодые люди делали все возможное, чтобы сбежать на Запад и начать там новую жизнь. Некоторые остались там, а другие вернулись, обнаружив, что на Западе мало что работает, как рекламируется, и рассказали своим друзьям на Родине о том, что они там обнаружили. Блестящий имидж Запада был еще больше запятнан такими широко разрекламированными эксцессами, как ЛГБТ-движение, экологический радикализм, политкорректность, BLM и культура отмены. Тем временем Россия впитала в себя все части западной культуры, которые ей показались интересными или полезными. Это было легко сделать, так как практически вся западная культура является коммерческой культурой и продаётся любому желающему. В результате российское общество в значительной степени избавилось от чувства культурной неполноценности по отношению к Западу. Россия к настоящему времени создала себе подчищенную, улучшенную версию Запада без всех ужасных излишеств. «Спасибо, Америка, за все хорошие вещи, которые есть сейчас в наших магазинах, — должны сказать русские. — Жаль, что ваши теперь пусты, разграблены или осаждены ворами».
5. После распада Советского Союза Россия оказалась с серьезным политическим комплексом неполноценности, поскольку новая политическая система, наспех слепленная в результате, скорее всего, неконституционной, противозаконной передачи власти от Горбачева Ельцину (оба теперь обычно считаются предателями), функционировала из рук вон плохо. Затем ситуация ухудшилась благодаря усилиям американских советников, которые направляли в значительной степени преступную кампанию приватизации, в ходе которой государственные активы раздавались политическим фаворитам-олигархам в надежде создать российскую политическую систему, очень похожую на американскую—укомплектованную политическими марионетками, но на самом деле управляемую олигархическим глубинным государством. Но опять что-то пошло не так (с точки зрения США). Олигархи были заключены в тюрьму или сосланы, коррумпированные политики были изгнаны или отправлены в тюрьму, и к власти пришло новое поколение политиков и государственных чиновников. Избирательная система стала хорошо организованной и прозрачной, госуслуги стали цифровыми и во многих случаях автоматизированными, а российская бюрократия стала теперь лишь тенью своего некогда грозного, непробиваемого монолита власти. Тем временем американцы отказались избрать президентом ужасную визгливую старуху по имени Хиллари и вместо этого избрали карнавального зазывалу и шута-ведущего из реалити-шоу для идиотов. Затем они забросили все дела и четыре года тщетно пытались отстранить его от должности. В конце концов они свергли его с помощью массовых фальсификаций на выборах и заменили его дряхлой марионеткой, которая читает инструкции со своего телесуфлера («Улыбнись и помаши рукой. Всем спасибо!»). А потом его берёт за руку и уводит с сцены его жена. Его вицепрезидентша — какая-то экзотическая девушка по вызову, ещё вовсе не сенильная, но явно очень-очень глупая. И это ещё далеко не всё! Вот, например, представитель Госдепартамента Нед Прайс: «Любой вопрос, который мне не нравится—это российская пропаганда». И каждый школьник знает сказочно тупой рупор Белого дома Джен Псаки, которая настолько глупа, что стала популярным мемом. Ежедневная порция американского политического цирка в российских вечерних новостях оказывается достаточно эффективной для излечения россиян от их комплекса политической неполноценности. Спасибо, Америка, за то, что выставила напоказ свой политический идиотизм!
6. До недавнего времени Россия несла ужасное бремя неблагополучного сельскохозяйственного и продовольственного сектора, который был наполовину разрушен раскулачиванием и коллективизацией советских времен. К моменту распада СССР у России не было никакой продовольственной безопасности, и она была крайне зависима от импорта продовольствия. Санкции, введенные против России в 2014 г., а затем контрсанкции против импорта продовольствия, привели к возрождению российского сельского хозяйства, что привело к волне импортозамещения и было настолько успешным, что Россия теперь не только в значительной степени обеспечивает себя продовольствием, но и является крупным экспортером продуктов питания. И всё это благодаря западным санкциям!
7. В последнее время пропаганда зеленых технологий на Западе в сочетании с геополитическими играми и истощающимися запасами ископаемого топлива привела там к росту цен на энергию. Это стало положительным моментом для России, поскольку многие западные компании, столкнувшись с высокими ценами на энергоносители и все более непредсказуемой и ненадежной электросетью, были вынуждены перенести производство в Россию. В этом виноваты многие стороны, но благодаря их усилиям Россия снова становится крупным производственным центром и, возможно, однажды сможет соперничать даже с Китаем в своем производственном могуществе. Спасибо экологам, фанатикам национальной безопасности и западным политикам, стремящимся нажиться на русофобии. Россия очень благодарна всем им за их помощь в достижении такого успеха за такое короткое время.
Можно продолжать благодарить запад от имени России, но и этой благодарности на сегодня хватит! Спасибо, запад! Спасибочки-спасибоньки! Пока-пока!
Автор: Дмитрий Орлов
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