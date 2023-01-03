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Как новая тактика Михаила Катукова, которую он опробовал на сталинградских полигонах, помогла ему победить Гудериана под Москвой

Как новая тактика Михаила Катукова, которую он опробовал в Сталинграде, помогла победить Гудериана под Москвой

Первые боестолкновения лета 1941 года показали как сильные, так и уязвимые места наших новейших средних танков Т-34.

Ко всему прочему, выяснилось, что иногда даже при малейшей поломке на марше советские танкисты не знали что делать со своими машинами и ждали подъезда ремонтных бригад. Всему виною было недостаточное знание танкистами технического устройства своей техники.

Ситуация коренным образом стала меняться к концу лета 1941 года.

Теперь, если была такая возможность, танкистов отправляли прямиком на заводы, где собирались танки, с целью изучения технического устройства еще на этапе сборки. После такого обучения танкисты могли производить легкий и средний ремонт уже своими силами.

На Сталинградском тракторном заводе стали формировать целые бригады, состоящие из танкистов и рабочих завода. Одной из таких бригад стал руководить полковник Михаил Ефимович Катуков, будущий маршал бронетанковых войск.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Когда фашисты в 1942 году подошли к Сталинграду, часть рабочих Сталинградского тракторного завода ушла на фронт прямо на своих "тридцатьчетверках"
Полковник М.Е. Катуков (в центре) источник: https://clck.ru/3365Da

Танкисты в бригаде Катукова были уже обстрелянные. Большая часть из них получила первый боевой опыт под Уманью и смогла выйти из окружения.

Там же, на сталинградских полигонах, М.Е. Катуков отрабатывал новую тактику танковых засад, которую впервые с максимальной пользой применил в битве за Москву. Кроме того, Катуков воспитывал у своих бойцов выдержку и хладнокровие, так необходимые в танковых засадах.

Как новая тактика Михаила Катукова, которую он опробовал на сталинградских полигонах, помогла ему победить Гудериана под Москвой

Суть тактики М.Е. Катукова

Суть новой тактики М.Е. Катукова заключалась в следующем: для танка выбиралось укрытие в виде сарая, здания или скирды сена, причем таким образом, чтобы танк можно было в короткие сроки и незаметно для противника перемещать с места на места.

Так же в засаде выставлялись ложные танковые позиции, на подавление которых немецкие танкисты тратили драгоценное время и снаряды.

Сталинградские танки перед отправкой на фронт(источник фото: https://clck.ru/335m9Z)

23 сентября 1941 года эшелон новеньких Т-34 и бригада М.Е. Катукова были отправлены из Сталинграда в Подмосковье.

Тактику засад Катуков применил в боях за Мценск.

Гейнц Гудериан, после того, как ему не удалось с ходу взять Тулу сетовал на успешные действия советских танков, и особенно на их новую тактику:

Как новая тактика Михаила Катукова, которую он опробовал на сталинградских полигонах, помогла ему победить Гудериана под Москвой

Хочу вам напомнить, что именно под командованием М.Е. Катукова служил самый результативный танкист Великой Отечественной войны Дмитрий Лавриненко, который в 28 схватках с врагом подбил 52 немецких танка.

За подвиги в битве за Москву 4-я танковая бригада под командованием М.Е. Катукова первая в Красной Армии получила почетное звание Гвардейской.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

М. Катуков был у И.В. Сталина на хорошем счету, поэтому главнокомандующий интересовался мнением Михаила Ефимовича по тем или иным вопросам, которые касались танков. Так было и пред изданием приказ № 0728 от 19 сентября 1942 года. Читайте об этом ниже:
Как новая тактика Михаила Катукова, которую он опробовал на сталинградских полигонах, помогла ему победить Гудериана под Москвой
Почему приказ Народного комиссара обороны И. Сталина № 0728 от 19 сентября 1942 года только навредил Красной Армии
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