Как новая тактика Михаила Катукова, которую он опробовал на сталинградских полигонах, помогла ему победить Гудериана под Москвой

Как новая тактика Михаила Катукова, которую он опробовал в Сталинграде, помогла победить Гудериана под Москвой

Первые боестолкновения лета 1941 года показали как сильные, так и уязвимые места наших новейших средних танков Т-34.

Ко всему прочему, выяснилось, что иногда даже при малейшей поломке на марше советские танкисты не знали что делать со своими машинами и ждали подъезда ремонтных бригад. Всему виною было недостаточное знание танкистами технического устройства своей техники.

Ситуация коренным образом стала меняться к концу лета 1941 года.

Теперь, если была такая возможность, танкистов отправляли прямиком на заводы, где собирались танки, с целью изучения технического устройства еще на этапе сборки. После такого обучения танкисты могли производить легкий и средний ремонт уже своими силами.

На Сталинградском тракторном заводе стали формировать целые бригады, состоящие из танкистов и рабочих завода. Одной из таких бригад стал руководить полковник Михаил Ефимович Катуков, будущий маршал бронетанковых войск.

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Танкисты в бригаде Катукова были уже обстрелянные. Большая часть из них получила первый боевой опыт под Уманью и смогла выйти из окружения.

Там же, на сталинградских полигонах, М.Е. Катуков отрабатывал новую тактику танковых засад, которую впервые с максимальной пользой применил в битве за Москву. Кроме того, Катуков воспитывал у своих бойцов выдержку и хладнокровие, так необходимые в танковых засадах.

Суть тактики М.Е. Катукова

Суть новой тактики М.Е. Катукова заключалась в следующем: для танка выбиралось укрытие в виде сарая, здания или скирды сена, причем таким образом, чтобы танк можно было в короткие сроки и незаметно для противника перемещать с места на места.

Так же в засаде выставлялись ложные танковые позиции, на подавление которых немецкие танкисты тратили драгоценное время и снаряды.

Сталинградские танки перед отправкой на фронт(источник фото: https://clck.ru/335m9Z

23 сентября 1941 года эшелон новеньких Т-34 и бригада М.Е. Катукова были отправлены из Сталинграда в Подмосковье.

Тактику засад Катуков применил в боях за Мценск.

Гейнц Гудериан, после того, как ему не удалось с ходу взять Тулу сетовал на успешные действия советских танков, и особенно на их новую тактику:

Хочу вам напомнить, что именно под командованием М.Е. Катукова служил самый результативный танкист Великой Отечественной войны Дмитрий Лавриненко, который в 28 схватках с врагом подбил 52 немецких танка.

За подвиги в битве за Москву 4-я танковая бригада под командованием М.Е. Катукова первая в Красной Армии получила почетное звание Гвардейской.

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М. Катуков был у И.В. Сталина на хорошем счету, поэтому главнокомандующий интересовался мнением Михаила Ефимовича по тем или иным вопросам, которые касались танков. Так было и пред изданием приказ № 0728 от 19 сентября 1942 года. Читайте об этом ниже:

Почему приказ Народного комиссара обороны И. Сталина № 0728 от 19 сентября 1942 года только навредил Красной Армии Поле брани 9 ноября

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