Весна красна

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Марфо-Мариинская обитель милосердия Оазис мира, спокойствия и тишины в шумном мегаполисе. Его сестры занимаются помощью больным и неимущим, а также проводят большую благотворительную работу с детьми-сиротами и инвалидами. Традиции обители заложены великой княгиней Елизаветой Федоровной и сохранились до наших дней. Название для своего монастыря она посвятила сестрам Лазаря, святым Марфе и Марии, которые стали символом двух путей христианского служения - созерцательной молитвы и деятельной любви. Место: Ул. Большая Ордынка, 34/5

Ну и еще немного цветущего Зарядья Вот такая красота!