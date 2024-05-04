Весна красна

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Марфо-Мариинская обитель милосердияОазис мира, спокойствия и тишины в шумном мегаполисе. Его сестры занимаются помощью больным и неимущим, а также проводят большую благотворительную работу с детьми-сиротами и инвалидами. Традиции обители заложены великой княгиней Елизаветой Федоровной и сохранились до наших дней. Название для своего монастыря она посвятила сестрам Лазаря, святым Марфе и Марии, которые стали символом двух путей христианского служения - созерцательной молитвы и деятельной любви.Место: Ул. Большая Ордынка, 34/5
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