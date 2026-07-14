Роскошь Питера 13

Особняк Половцова в Петербурге Для семьи Половцевых в особняке были созданы парадные интерьеры, которые можно наблюдать и сейчас в Дубовом, Ореховом, Белом или Бронзовом зале. До наших дней сохранился декор из ценной древесины и мрамора, наборный паркет и лепка. С 1934 года в особняке находится Санкт-Петербургское отделение Союза архитекторов России.

С тех пор здание многим известно как Дом Архитектора. И были мы в нем уже не раз.⠀

Большая Морская ул., 52

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — великолепное историческое здание, которое обязан посетить каждый житель Санкт-Петербурга! И, конечно же, не забывайте фотографироваться в зеркале, в котором отражается роскошный потолок главного зала. Наб. канала Грибоедова, 166

Лестница во дворце «Коттедж» Эта лестница не случайно считается одной из самых красивых в Петербурге. Декоративная роспись на ней выполнена академиком живописи Джованни Скотти в технике гризайль — это монохромная живопись с имитацией объемных пространств. Композицию дополняет ажурная люстра со вставками из цветного стекла. парк Александрия

Восстановленные парадные залы дома Елисеевых, Санкт-Петербург Возможность увидеть восстановленные парадные залы дома Елисеевых на Биржевой линии предоставляется не часто, фотографу Юлии Малиновской пришлось ждать счастливого случая несколько лет, но чудеса все-таки случаются. Дом построен 1894 году по проекту архитектора Г.В.Барановского. Адрес: Биржевая линия В.О. 14.

Прекрасная парадная лестница в доме Елисеевых, Санкт-Петербург Прекрасная парадная лестница в доме Елисеевых на Биржевой линии Васильевского острова сама по себе, без всяких гирлянд и елок, создает ощущение волшебного праздника.

Архитектор: Г.В.Барановский. Дата постройки: 1894 год. Адрес: Биржевая линия В.О. 14.

Интерьеры Мраморного дворца Убранство дворца поражает своим богатством и роскошью. Во внутренней отделке использовался ценный камень - агат. По проекту А. Ринальди, интерьеры залов должны были повторять оформление внешних фасадов здания. На трёх этажах дворца расположено множество объектов и помещений, отделанных ценными материалами. Парадная лестница, ведущая на второй этаж, оформлена разносортным мрамором серых тонов. Ее украшением служат статуи мастера Ф. Шубина, размещенные в проемах.

Белоснежная парадная в доходном доме графа Елагина, исполненная с настоящим аристократизмом. Санкт-Петербург. Построенный в стиле эклектики особняк сегодня — место секретное, свободного доступа в него нет. Однако самые любопытные даже платят за то, чтобы посмотреть на лестницу-спираль с лёгкими, обрамляющими её перилами, уходящую прямо под стеклянный купол здания.

Роскошь внутреннего убранства Исаакиевского собора Огромные монолитные колонны, мозаики вместо росписей, золото купола и камень со всей Европы. Интерьер формировался почти сорок лет и стал одним из самых масштабных примеров монументальной храмовой архитектуры XIX века. В оформлении интерьеров использовано более десяти видов камня, включая мрамор, гранит, малахит, лазурит и яшму. Значительная часть изображений выполнена в технике мозаики, выбранной из соображений долговечности.

Давайте на несколько минут перенесёмся в жемчужину Петербурга, Юсуповский дворец! С 1830 по 1919 год во дворце на Мойке жило 5 поколений рода Юсуповых, богатейших людей дореволюционной России, происходивших от ногайского правителя Юсуфа. Шикарная парадная лестница, спальня, гостиные (музыкальная, мавританская, Генриха Второго), кабинет с библиотекой - это образцы роскоши, стиля и большого богатства. Невольно ловишь себя на мысли, что всего здесь "чересчур". Это особенно касается домашнего (!) театра.

Где увидеть один из самых красивых каминов в Петербурге Камин "Пробуждение весны" находится в особняке Кельха на улице Чайковского. Его создала скульптор Мария Диллон которая позднее говорила своим ученикам что этот камин - "моя самая большая ошибка". Камин создан в конце XIX века по заказу хозяйки особняка Варвары Кельх. В мраморе запечатлена символическая картина семейной идиллии и романтической гармонии между супругами. Почему же автор камина называла его ошибкой? Мария Диллон хотела организовать выставку, чтобы широкая публика оценила ее работу. Она обратилась к заказчице со своей просьбой. Варвара Кельх ответила уклончиво, что камин надобно установить в гостиной, но ремонтные работы еще не завершены, звать гостей в такой хаос не подобает. Сначала закончим ремонт, а потом особняк посетят лучшие семьи Петербурга. Именно они смогут посмотреть и оценить такое прекрасное творение по достоинству. Заказчица дала понять автору, что теперь право на произведение искусства принадлежит именно ей. Но романтика и идиллия между супругами была только в мечтах. Танцевальный зал так никогда не принимал гостей. Хозяева особняка скоро разъехались, и никто не мог увидеть прекрасную работу скульптора.

Особняк купцов Брусницыных, Санкт-Петербург Ждет своего часа для реставрации. Но даже в ьтаком виде продолжэает восхищать. Адрес: Кожевенная линия, 27

И последний объект на сегодня шикарные интерьеры Мариинского дворца Мариинский дворец — одно из тех мест в Петербурге, где история ощущается особенно остро. Когда-то он был домом дочери императора Николая I, а позже стал штабом Временного правительства. Здесь не просто проходили приёмы и балы — здесь принимались решения, от которых зависела судьба страны. Я каждый раз ловлю себя на мысли, что в этих интерьерах удивительным образом сочетаются парадная красота и тяжесть истории. Возможно, именно поэтому Мариинский дворец часто называют «политическим» — он словно помнит голоса, споры и выборы, сделанные в его залах.