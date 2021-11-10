Михалков о сложнейшей проблеме России - «Бросьте вы врать!»

Никита Михалков заявил, что пропагандисты извращений пытаются добраться до детей и молодёжи через спорт. «Бросьте вы врать! Это нарушение Конституции», — негодует кинорежиссёр.

Ситуация с пропагандой однополых отношений уже перестала быть смешной и начинает вызывать серьёзные опасения. Об этом заявил кинорежиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон TV».

Он указал, что известнейший, крупнейший медицинский журнал Европы The Lancet дал на обложке информацию, что понятие «женщина» уходит, и вместо него будет «тело с вагиной». А британский спортсмен нетрадиционной ориентации Том Дейли призвал не пускать на Олимпиаду противников однополых отношений.

То есть, вы понимаете, то, о чём мы говорили. Как полюса меняются. Как меньшинство, как бы оставаясь физически меньшинством, превращается в большинство. По своему влиянию и агрессии,

— отмечает Михалков.

Режиссёр добавляет, что над этим можно долго шутить и смеяться, однако ситуация, на самом деле, не шуточная. Потому что речь идёт о нарушении Конституции России и закона о запрете однополых отношений среди несовершеннолетних. Михалков рассказал, как это происходит.

По его словам, в 2010 году в России была зарегистрирована организация «Федерация ЛГБТ-спорта России».

Это общественное движение, объединяющее спортсменов и любителей спорта среди сексуальных и гендерных меньшинств. Они устраивают соревнования, игры по разным видам спорта.

А спорт — это что? Это и есть молодёжь. Спорт — это что? Это и есть дети. Это что, не пропаганда? Это не влияние на детей? Это не влияние на молодёжь? Бросьте вы врать! Это нарушение Конституции. И это заставляет, наконец, говорить об этом впрямую. С трибуны,

— подчеркнул Михалков.

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