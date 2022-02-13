Старинная Москва: Здания, которым перевалило за 500 лет

Москва постоянно меняется, но в ней сохранились здания, которые возвели еще в средние века. Старые каменные стены столицы помнят войны, революции, эпидемии и дворцовые перевороты. Посмотрите семь мест, где легко почувствовать бег времени.

Спасский собор в Андрониковом монастыре и Трапезная.

Величественный храм расположился в живописном месте — на берегу реки Яуза. Его предназначение — защита подступа к Москве с юго-восточной стороны. Это старейшее здание столицы и одновременно древнейший собор Москвы. Он был построен из камня тогда, когда этого делать было не принято, даже Кремлевская стена на тот момент была деревянной. Безусловно, с того времени он реставрировался и перестраивался, но где-то там, в основании, наверняка сохранились самые первые кирпичи, заложенные при строительстве. В соборе сохранились фрагменты фресок Андрея Рублева.

Одно из старейших зданий Москвы построили в 1357 году. Через 11 лет при сильном пожаре собор полностью сгорел, и вместо него появилась новая церковь из белого камня. В 1425-1427 годах одноглавый храм пережил капитальную реконструкцию.

Спасский собор Спасо-Андрониковского монастыря считается древнейшим частично сохранившимся московским храмом. Даже храм Рождества Богородицы в Кремле сохранился всего лишь до уровня хоров.

Спасо-Андроников монастырь. Спасский собор на переднем плане

Спасо-Андроников монастырь основан в 1357 году и назван по имени своего первого игумена, преподобного Андроника, ученика Сергия Радонежского.

По легенде митрополит Киевский и Всея Руси Алексий в 1354 году по пути в Константинополь попал в шторм и поклялся построить собор в честь того святого или церковного праздника, в день которого он сумеет доплыть до бухты Золотой Рог. К Константинополю митрополит прибыл в день Спаса Нерукотворного.

В 1420-1427 годах собор перестроили, он стал однокупольным четырехнефным. До наших дней дошли белокаменные рельефы с изображениями растительности и зооморфных существ. Они украшали прежнюю алтарную преграду. В 1428 году над фресками собора работал Андрей Рублев. Собор пережил пожар 1812 года, после которого был основательно перестроен. В середине XX века реконструирован в первоначальных формах, но некоторые восстановленные детали внешнего убранства считаются спорными.

В 1993 году при раскопках нашли древний престол собора и древнейшие захоронения, которые опознаны как могилы основателей Спасо-Андрониковского монастыря — преподобных Андроника Московского и Саввы Московского.

Спасский собор — действующий храм и последнее место, которое расписывал знаменитый иконописец Андрей Рублев. От старых фресок сейчас сохранился небольшой растительный орнамент возле окон.

В соборе проходят службы, а на территории монастыря открыт музей древнерусской культуры и искусства, который носит имя Андрея Рублева. Есть легенда, что сам Рублев похоронен на территории обители, правда где конкретно до сих пор никто не знает.

В начале 1990-х при проведении раскопок на территории монастыря нашли средневековые захоронения, которые ошибочно идентифицировали как могилы иконописца и других монахов XV века. Естественно, не зная точной даты смерти иконописца, мы ничего не можем сказать о причинах: то ли это был естественный уход по старости, то ли мастер умер в пору поветрия (эпидемии), то ли еще что... Нынешние каменные стены и башни датируются в основном XVII веком, ко временам ордынских набегов они отношения не имеют.

Вообще сам Андроников монастырь в свое время выполнял роль сторожевого пункта: он располагался к востоку от Кремля, перекрывая один из подходов к столице Московского княжества. К 1420-м годам Орда уже заметно ослабела, однако ханы все еще совершали набеги, однако летописи не сообщают о походах в 1425-1435 гг., стало быть, едва ли можно говорить о насильственной смерти иконописца.

В 1988 году на волне так называемого возрождения религиозной жизни в СССР и празднования тысячелетия принятия православия Андрея Рублева канонизировали.

Увы, последние ...цать лет вокруг Спасо-Андроникова монастыря творятся сплошные скандалы и безобразные разборки. Более всего в них преуспеувает РПЦ, представители которые многократно и недвусмысленно заявляли о своей заинтересованности в получении обширного участка в историческом районе Москвы и выселении находящегося сейчас на территории монастыря музея древнерусской культуры и искусства имени... имени как раз Андрея Рублева!.. Процитируею одну игуменью дословно:

Вопрос о передаче объекта решается не музеем и не Министерством культуры... Мы считаем, что комплекс нужно передавать в пользование церкви...

На вопрос о том, о каком возрождении монашеской обители может идти речь в оживленном и многолюдном районе столицы, недалеко от модных театров и галерей современного искусства, ответа, конечно же нет. На вопрос о том, что будет с монастырем и его экспонатами, ответа почему-то тоже нет.

Впрочем, и само руководство музея нет-нет да и попадет в неприятную историю: то старинные надгробия выкинут с мусором в рамках неких "реставрационных работ", то ресторан непосредственно к стенам монастыря пристроят... На территории Спасо-Андроникова монастыря

А что касается Андрея Рублева... источников об истории средневековой Руси у нас мало, а о жизни отдельных людей того времени — еще меньше. Едва ли нам когда-то удастся узнать что-то новое о его судьбе, тем более о его мыслях, о его мечтах, о его творчестве. Но навсегда с нами останется тот непревзойденный шедевр русской средневековой иконописи, который дошел до нас сквозь века: "Троица", Андрей Рублев, 1411/1425 г.

В конце XV в. архимандритом Спасо-Андроникова монастыря стал Митрофаний, духовник великого князя Ивана III. Напротив обители на другом берегу Яузы, на месте, называемом Воронцово поле, Иван III построил свою загородную резиденцию, откуда он мог наведывался к своему духовнику в монастырь. В отличие от белокаменного Спасского собора, палата в 1504-1506 гг. была возведена из кирпича. Вероятно, кирпичи для трапезной палаты Андроникова монастыря делались из добытой неподалеку, в селе Калитниково, глины, которая использовалась также Аристотелем Фиорованти при постройке Успенского собора Московского Кремля и других московских сооружений. В первом ярусе палаты располагались хозяйственные службы. Второй ярус занимал парадный зал трапезной. Большое пространство зала перекрыто четырьмя крестовыми сводами, опирающимися на расположенный в центре столп. Такая внутренняя структура, повторяющая выстроенную несколько раньше итальянцем Боном Фрязиным Грановитую палату Московского Кремля, станет традиционной для других монастырских трапезных палат XVI в. Кубическое по композиции здание трапезной завершается высокой четырехскатной кровлей. Наружный декор постройки лаконичен. Наиболее выразителен пояс керамических изразцов с растительным стилизованным орнаментом в верхней части стен. Трапезная монастыря а за ней Церковь Архангела Михаила. Церковь Архангела Михаила пристроена к Трапезной палате вплотную. Южная стена церкви построена вровень со стеной трапезной, которая была шире церкви.

Расположенная к юго-западу от Спасского собора, трапезная палата положила начало формированию парадной площади перед его южным фасадом. На нее выходила утраченная ныне лестница, ведшая на второй этаж, композиционно объединявшая трапезную с собором. Западный фасад трапезной, выходящий на Яузу в сторону Воронцова поля, где стоял некогда великокняжеский дворец, выходит на линию монастырских стен. Таким образом, эта постройка открывает архитектурный ансамбль монастыря во внешнее пространство. Во всех исследованиях о Спасо-Андроникове монастыре церковь Архангела Михаила считается постройкой Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I, и датируется 1691-1694, а иногда и 1691-1739 годами, поэтому ее не рассматриваем пока.

Трапезная палата Спасо-Андрониковского монастыря выстроена в 1504-1506 годах из кирпича. Она состоит из двух ярусов: в первом размещались хозяйственные службы, а второй ярус занимала сама трапезная. Пространство парадного зала трапезной типично для такого рода построек: четыре крестовых свода потолка опираются на большой центральный столп. Керамический пояс на фасаде

В наши дни в Трапезной размещена экспозиция Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.

Успенский собор в Кремле

Успенский собор был возведен в конце 15 века. Успенский собор был возведен в конце 15 века.

Пятиглавый храм, построенный в 1475-1479 годах по чертежам итальянского архитектора Аристотеля Фьораванти. До революции 1917 года Успенский собор был кафедральным. Под его сводами проходили венчания на царство и хоронили почти всех московских патриархов.

Строгая и лаконичная церковь — один из самых заметных памятников в центре Кремля. Главный иконостас был создан в середине 17 века, иконы для него писали мастера из Костромы, Ярославля и Осташкова. Для туристов двери собора открыты в любой день, кроме четверга, с 10:00 до 17:00. Единый билет для посещения храмов на Соборной площади стоит 700 руб. Впрочем подробнее можно познакомиться тут:

Москва. Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы, ч.1

Москва. Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы,ч.2



Грановитая палата в Кремле

Грановитая палата получила свое название из-за граненой отделки фасадов. Грановитая палата получила свое название из-за граненой отделки фасадов.

Рядом с Успенским собором возвышается Грановитая палата, она построена в конце 15 века европейскими мастерами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Получила свое название из-за граненой отделки фасадов.

В каменном здании собиралась Боярская дума, заседал Земский собор, проходили церемониальные трапезы и праздники. Стены Грановитой палаты украшены фресками на библейские сюжеты. Старинный архитектурный памятник — часть президентской резиденции, поэтому посетителей пускают только во время групповых экскурсий. Дополнительно почитать о ней тут:

Москва. Грановитая палата

Путевой дворец Василия III

Путевой дворец великого князя Московского Василия III (отца Ивана Грозного) стал настоящим научным открытием, ведь ранее считалось, что это красивая легенда, и от прежнего дворца ничего не осталось. Скромный на вид особнячок оказался двойным памятником. Как выяснилось при реставрации, здание послужило основой для возведения Голицынской усадьбы. Сейчас сверху размещается дом Голицынской усадьбы XVIII века. Внутри — путевой дворец, как предполагают историки, отца Ивана Грозного Василия III. Белокаменную кладку конца XVI века обнаружили, когда началась реставрация более поздней — Голицынской части. Планировка дворца сохранилась практически полностью. Историки выяснили, что построили эту своего рода царскую гостиницу на особом месте. Здесь встречали знаменитую икону Владимирской Божьей матери в 1395 году, которая, по преданию, спасла Русь от нашествия Тамерлана. Помогла определить возраст белокаменная кладка конца XVI века. Долгое время считалось, что рассказы о дворце отца Ивана Грозного — лишь красивая легенда, но в 2003 году реставраторы нашли под слоем штукатурки старую кладку. Двухэтажный особняк в центре Москвы, на Старой Басманной улице, несколько веков хранил секрет — средневековые стены.

Планировка дворца сохранилась практически полностью. Историки выяснили, что построили эту, своего рода царскую гостиницу, на особом месте. Здесь встречали знаменитую икону Владимирской Божьей матери в 1395 году, которая, по преданию, спасла Русь от нашествия Тамерлана. К сожалению, исторические памятники пострадали от нашествия непрофессиональных реставраторов. Над обликом дома на Старой Басманной сначала потрудилось время, а потом штукатуры и маляры из ближнего зарубежья. Ведь дом – частное владение, и старую кладку маляры из ближнего зарубежья вскоре заштукатурили и закрасили. Осталось ждать, когда дело завершит время. В этом дворце Василий III со своей свитой останавливался отдохнуть перед въездом в Кремль.

Конечно, это был не единственный путевой дворец Великого князя. Они были раскиданы вокруг города, чтобы он успевал привести себя в порядок и въехать так, как подобает царю. В народе их прозвали «путинки».

Сейчас о былом великолепии напоминают своды нижних этажей, да и те почти целиком за пол тысячелетия ушли под землю. А подоконники каждое лето заливаются дождевой водой прямо с тротуара.

Вот так красивая легенда, которую старые москвичи пересказывали своим детям не один десяток лет, неожиданно превратилась в быль. И нет никаких сомнений, что при настоящих исследованиях археологов этот скромный домик может поведать еще множество секретов. И о своих постояльцах, и о хозяевах.

Маленькая голицынская усадьба была построена на старом царском дворце, из первоначальной планировки ничего не было нарушено. Сейчас помещение занимают коммерческие организации.

Палаты Голицыных

Еще одно строение, которым владел богатый княжеский род Голицыных, находится в Кривоколенном переулке. Двухэтажные палаты 17 века считают самым старым жилым домом столицы. Главный корпус и два флигеля были городской усадьбой, которая сменила немало хозяев. В середине 19 века палаты расширили, украсили эклектичным декором, и они приобрели современный вид. Палаты Голицыных — наглядное подтверждение расхожего мнения о том, что раньше строили на века. Действительно, этот архитектурный памятник пережил смену не одного поколения, хотя в этом есть и заслуга его реконструкторов. Кстати, при реконструкции палат было обнаружено несколько любопытных деталей: например, выяснилось, что все три этажа палат были построены в XVII веке. Раньше считалось, что к этому времени относится только первый уровень здания. Во второй половине XIX века здания, составлявшие усадьбу Голицына, были расширены за счёт возведения пристроек — именно в этом виде палаты могут наблюдать жители и гости современной Москвы. В 1909 году здесь открыли переплётную мастерскую, в которой несколько лет спустя работал Сергей Есенин. В 2001 г. палаты передали в аренду общественной организации ─ «Центру русско-узбекского культурного сотрудничества имени Т. Ханум». Частично дом был расселен. Вышеупомянутая организация не выполнила условия, обозначенные в договоре. По этой причине, через некоторое время контракт расторгли, а начавшаяся реставрация приостановилась. В 2015 г. появился новый проект, согласно которому здание планировалось превратить в восьмиквартирный дом, оснащенный подземным паркингом и лифтом. Но данный проект так и не был реализован. В настоящее время палаты Голицыных находятся в аварийном состоянии. Внутри здания сохранились чугунная лестница и изразцовые печи. В некоторых окнах уцелели решетки. В полуподвале осталась уникальная, некогда открытая галерея на широких кирпичных арках. Во флигелях сохранились фрагменты карнизов из профилированного кирпича. Также, там были обнаружены сводчатые палаты с двухсторонним освещением. Более подробно можно прочитать тут:

Английский двор в «Зарядье»

Попасть в белокаменные палаты 15 века можно и сегодня — в здании работает музей. Попасть в белокаменные палаты 15 века можно и сегодня — в здании работает музей.

Самое древнее строение за пределами кремлевских стен ведет свою историю с 15 столетия. Белокаменное здание (теперь оно в районе парка «Зарядье») построили для постельничего великого князя Ивана III Ивана Бобрищева. С зарождением и становлением русско-английских отношений, расцвет которых приходится на время правления царя Ивана IV и королевы Елизаветы I в 1555 году в Лондоне была создана торговая «Московская компания», которая в 1556 году получила в дар от Ивана Грозного двор в Москве на улице Варварке. В 1556 году здесь открыли представительство для английских купцов, которые возили товары по северному морскому пути. В 1649 году домом завладел боярин Иван Милославский, через 20 лет в особняке создали подворье Нижегородского митрополита, а при Петре I — первую в нашей стране Арифметическую школу. В 1994 году при участии королевы Великобритании Елизаветы II в стенах древних палат был открыт музей. С 2013 по 2014 годы в здании были проведены масштабные реставрационные работы. В январе 2016 года музей представил обновленную экспозицию, посвященную жизни английского купеческого дома на Варварке в XVI-XVII веках и зарождению отношений между Англией и Московией. В воссозданных интерьерах гостей встречают копии старинных книг и документов, а также реконструкции предметов быта, сопровождавших англичан в путешествиях по России и в опасных морских экспедициях, сблизивших две державы в эпоху Великих географических открытий. Билет стоит 450 руб.

Солодежня Симонова монастыря

В этом здании когда-то сушили зерно и солод. В этом здании когда-то сушили зерно и солод.

Удивительно, но в столице есть даже средневековая пятиэтажка. Это Солодежня Симонова монастыря (Даниловский район, Южный округ Москвы) — хозяйственная постройка, которую использовали для сушки солода (отсюда и название), зерна и хранения монастырских запасов.

Симонов Успенский монастырь был основан в 1370 году учеником и племянником преподобного Сергия Радонежского преподобным Федором (до принятия иночества – Иваном). Преподобный Федор был уроженцем Радонежа, принявшим постриг в Покровском Хотьковом монастыре. Во главе Симонова монастыря преподобный Фёдор прославился как духовный наставник, он был личным духовником Дмитрия Донского. Позднее преподобный Фёдор стал архиепископом Ростовским. Как фортификационное сооружение монастырь проявил себя и позднее: в 1606 году он помешал продвижению войск Ивана Болотникова, в 1610–1613 годах противостоял, но был разорен польско-литовскими интервентами. А в 1812 году монастырь пострадал от наполеоновских войск: были разграблены храмы и ризница, погибли драгоценные рукописи. В 1930 годах были уничтожены 2 башни- Сторожевая и Тайницкая. Осталось только три башни. Церковь была закрыта в 1928 году, а через несколько лет снесли колокольню и переплавили чугунное надгробие, которое было посвящено Пересвету и Ослябе. Храм оказался на территории завода «Динамо» и стал использоваться как производственное помещение. И только в 1987 году храм был передан Историческому музею, а 1989 году – РПЦ. Колокольня восстановлена по старинным чертежам и рисункам в 2006 году. Тогда же на ней установлен дар губернатора Брянской области – колокол «Пересвет» весом 2200 кг. Дело в том, что Брянск считается родиной Александра Пересвета и Родиона Осляби. Над предполагаемой могилой иноков-героев установлена точная копия утраченной чугунной сени, только из дуба. Вдоль сохранившейся южной стены в монастыре уцелело несколько построек разных лет: сушило или солодовня 16-17 века, хозяйственная постройка 18 века, старая трапезная палата 15-18 века. Вот в таком порядке их и можно увидеть через ограду. Сушило предназначалось для хранения продовольственных запасов и сушки солода и зерна. Здание сооружено одновременно с трапезной палатой зодчим Парфеном Петровым (Потаповым) и первоначально было окружено галереей на столбах. Первый этаж здания занимают две одинаковые палаты, на втором и третьем этажах располагаются большие бесстолпные зальные помещения. Сейчас сушило «украшают» металлические лестницы и окна, забитые жестью, оставшиеся от расположенной здесь в советское время промзоны. Старая трапезная палата в 19 веке называлась Келарским корпусом, а еще раньше Хлебной палатой – и фактически выполняла функции монастырской кухни. Это здание одно из самых старых зданий не только в монастыре, но и вообще в Москве.

Необычный дом построен в 16-17 веках. Внизу находились две комнаты, а на верхних этажах — просторные залы. Древний Симонов монастырь был полностью уничтожен при строительстве завода ЗИЛ. От обители осталось только солодежня. Примечательно, что по размерам она заметно выше типовых «хрущевских» пятиэтажек.

В Успенском соборе монастыря был похоронен Симеон Бекбулатович — крещеный касимовский царевич, которого Иван Грозный «венчал» на царство в 1575 году по своей шутовской прихоти. Здесь же был погребен сын Дмитрия Донского Константин. На монастырском кладбище нашли свое упокоение поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов, писатель Сергей Тимофеевич Аксаков и его сын Константин, композитор Александр Александрович Алябьев, русский купец и меценат, коллекционер и библиофил Алексей Петрович Бахрушин, дядя Пушкина Николай Львович, многочисленные представители старинных русских дворянских фамилий — Мстиславские, Бутурлины, Головины, Загряжские, Дурасовы, Нарышкины, Шаховские… В 1930 году прах Веневитинова и Аксаковых перенесен на Новодевичье кладбище. На остальных костях построен образцовый ДК ЗИЛа. А вот о зданиях, которым 200-300 и чуть более лет, расскажу в другой раз.