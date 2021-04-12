Церемония захоронения останков солдат Красной Армии в Польше

В четверг, 1 апреля 2021 года, на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве перезахоронили останки 54 русских солдат, которые погибли при освобождении Польши во время Второй мировой войны.



«Проводились строительные работы в районе Зеленка. В ходе строительных работ были обнаружены массовые захоронения. После проведения исследований выяснилось, что, скорее всего, это захоронения Второй мировой войны, потому что имелись опознавательные знаки красноармейцев», — рассказал журналистам советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. Польские власти решили перезахоронить их на мемориальном кладбище воинов Красной Армии.



Останки русских воинов были перезахоронены на крупнейшем военном кладбище-мавзолее на улице Жвирки и Вигуры в столице Польши. Мемориал площадью более 19 гектар был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. В его центре находятся скульптуры, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск.



Мемориал был создан в память о павших воинах. Здесь похоронены почти 22 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибло более 200 тысяч русских солдат.