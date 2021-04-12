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Церемония захоронения останков солдат Красной Армии в Польше

В четверг, 1 апреля 2021 года, на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве перезахоронили останки 54 русских солдат, которые погибли при освобождении Польши во время Второй мировой войны.

«Проводились строительные работы в районе Зеленка. В ходе строительных работ были обнаружены массовые захоронения. После проведения исследований выяснилось, что, скорее всего, это захоронения Второй мировой войны, потому что имелись опознавательные знаки красноармейцев», — рассказал журналистам советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. Польские власти решили перезахоронить их на мемориальном кладбище воинов Красной Армии.

Останки русских воинов были перезахоронены на крупнейшем военном кладбище-мавзолее на улице Жвирки и Вигуры в столице Польши. Мемориал площадью более 19 гектар был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. В его центре находятся скульптуры, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск.

Мемориал был создан в память о павших воинах. Здесь похоронены почти 22 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибло более 200 тысяч русских солдат.

К братским могилам возложили цветы. Церемония перезахоронения останков павших русских воинов в Варшаве. В центре мемориала павшим воинам находятся скульптуры, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью «Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы».

В центре мемориала павшим воинам находятся скульптуры, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью «Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы». Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии приняли участие представители российского дипломатического корпуса, польской поисковой организации, занимавшейся процедурой эксгумации, а также священнослужители. Представителей польских властей на мероприятии не было (кто бы сомневался! -ремарка)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Великая Отечественная война
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