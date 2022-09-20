Последовательный альтруизм

Российский бизнесмен Владимир Потанин заявил о передаче значительной части своего капитала на общественно-полезные проекты. И акции недавно приобретенного им «Росбанк» станут первым крупным активом, которые предприниматель пожертвует на эти цели.

«Интеррос» начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50 процентов акций «Росбанка». Таким образом целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 миллиардов рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ», – сообщил Владимир Потанин.

Следует отметить, что речь идет о благотворительном фонде, который был создан Потаниным еще в 1999 году. И после передачи в его эндаумент крупного пакета акций банка фонд станет самостоятельной благотворительной организацией, управлением которой займутся независимые директора. Сам Потанин не будет входить в состав руководства. Такая же модель управления предполагается и в «Росбанке», которому бизнесмен передаст 10% акций – планируется, что на них будут выпущены ЦФА.

Назад пути нет

В данной ситуации обращает на себя внимание один важный момент.

Дело в том, что российское законодательство об эндаументах является достаточно жестким – при желании «забрать назад» просто не получится.

Однако действия Владимира Потанина на протяжении нескольких последних лет свидетельствуют о его последовательном движении к этой цели. Дело в том, что денежные пожертвования в благотворительные фонды практикуются уже давно, и сам Потанин активно принимал в этом участие, щедро помогая собственному благотворительному фонду. Кстати именно его фонд смело можно назвать не только старейшим, но и наиболее авторитетным в стране. В частности, Благотворительный фонд Потанина первым запустил целую серию образовательных и культурных программ, из которых самыми известными были стипендиальные гранты и гранты по поддержке музеев.

Однако раньше фондам можно было жертвовать лишь денежные средства, для передачи на эти цели капитала не хватало законодательной базы. Именно Владимир Потанин и его «Интеррос» тогда активно лоббировали законопроект об эндаументах. И когда в 2007 году закон был принят, не менее активно оказывали помощь в их создании российским музеям и вузам их создавать, одновременно жертвуя приличные деньги в их капитал.

Например, Потанин вместе с другими выпускниками МГИМО сформировал эндаумент своей alma mater, пожертвовав в фонд целевого капитала вуза в общей сложности около $6,5 млн. В 2011 году благодаря взносу Потанина в $5 млн свой фонд целевого капитала создал Государственный Эрмитаж. В 2019 году Потанин сделал пожертвования по 100 млн рублей на создание эндаументов Третьяковской галереи и РАМТа.

Общественная польза как часть бизнес-моделей

В 2010 году Владимир Потанин удивил заявлением о намерении передать капиталы на благотворительность. Тогда журналисты сразу акцентировали внимание на том, что Потанин не оставит капитала своим детям. В искренность намерений бизнесмена, пожелавшего запросто расстаться с нажитым, тогда мало кто поверил, однако время подтвердило серьезность заявлений олигарха.

«В 2010 году я объявил о своем решении направить большую часть моего состояния на благотворительные цели. Это было абсолютно обдуманное заявление: я всегда считал, что человек должен делиться с обществом своими достижениями, своим успехом», – отмечает сам Потанин.

К переговорам о слиянии с UC Rusal готов вернуться «Норильский никель» об этом сообщил Владимир Потанин.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что на протяжении последних лет Потанин активно занимался продвижением идеи создания цифровых финансовых активов (ЦФА).

При этом бизнесмен с самого начала намекал на то, что ЦФА могут превратить работников компаний в их бенефициаров. В итоге сам Потанин руководил рабочей группой по разработке закона о ЦФА, принятом в этом году, а также создал собственную цифровую платформу Атомайз, которая уже в этом году выпустила три промышленных токена – на металлы Норникеля.

«Убежден: предприниматели должны не просто выделять средства на благотворительность, но сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей. Эта позиция нашла отражение в наших инвестиционных проектах и заложена в миссии компании «Интеррос». Наиболее полным воплощением этой идеи должно стать то, что мы внутри «Интерроса» называем «народным капитализмом»: превращение работников компаний в их бенефициаров. Современные цифровые технологии и новое законодательство о ЦФА делают и эту идею реалистичной», – отмечал бизнесмен.

Теперь, судя по новостям, с помощью ЦФА Потанин намерен раздать часть своего пакета акций Росбанка его сотрудникам. Это даст им возможность получать доход от акций, как и акционерам банка, но избавит от рисков, связанных с прямым владением ценными бумагами.

В текущей ситуации сразу возникает вопрос о том, чем продиктованы подобные шаги – давним стремлением Потанина «раздать» часть своего капитала обществу, или же существующими санкционными рисками и необходимостью вывести из них Росбанк и благотворительный фонд своего имени?

Но здесь ответ очевиден. Для спасения активов жертвовать столь крупным пакетом Росбанка именно в эндаумент не было никакой необходимости. Закон ведь однозначен – вернуть этот пакет будет практически невозможно. Так что остается следить за тем, как Потанин поступит с другими своими активами – в том числе не подпадающими под санкции – например, «Норильским никелем». Если новые решения бизнесмена затронут его пакеты акций в «Норникеле», то уже без вариантов придется поверить в то, что Владимиром Потаниным и в самом деле движет альтруизм.