Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.25. Разные разности

Продолжаем наши прогулки по Санкт-Петербургу.

Петербургские двери как произведения искусства: 1. Доходный дом А. А. Антоновой

2. Доходный дом А. Ф. Бубыря

3. Общество пособия бедным женщинам

4. Доходный дом М. В. Захарова

5. Доходный дом С. М. Дейчмана

6. Доходный дом П. К. Палкина

7. Доходный дом А. Г. Романова

Старинные красивые витражи Петербурга

Время создания от конца XVIII до начала XX века!

Кабинет Фауста в Российской национальной библиотеке. Площадь Островского, Особняк Сан-Гали. Лиговский проспект, 62 Гранд Отель Европа. Невский проспект, 36 Московский банкирский дом «Юнкер и Ко». Невский проспект, 12 Дом Бака. Кирочная улица, 24

Флагодержатель Один из важных декоративных элементов Петербургского фасада – это флагодержатель. Изначально созданные для украшения, многие кронштейны дошли до наших дней в неплохой сохранности. Самые старые петербургские флагодержатели были изготовлены в середине XIX века. С началом строительного бума 1880-х годов их устанавливали на большинство зданий, чтобы на Рождество, в Пасху или во время других крупных празднеств украшать улицы. Расцвет многообразия флагодержателей пришелся на рубеж XIX и XX веков. Заказчик мог выбрать кронштейн по каталогу, а мог заказать уникальное изделие. После революции флаг стал обязательной частью торжественного украшения города в государственные праздники. Сейчас их по-прежнему можно увидеть на петербургских фасадах, чаще всего – между окон первого этажа. Наиболее распространены экземпляры из кованного железа, но встречается и чугунное литье.

Под куполом Исаакиевского собора На высоте 84,5 м. парит серебряный голубь, вес которого составляет 84 кг.

Снизу голубь кажется небольшим, но в действительности, размах его крыльев - больше 2 м! Фигура выполнена Иваном Дылевым в середине XIX века из меди и покрыта серебром.

Голубь взмывал под купол собора трижды: в 1850-х г., 1989 году и в 2019. В первый период отсутствия голубя его заменил маятник Фуко.

Маскароны

Забавные лица Петербурга, которые можно встретить, прогуливаясь по городу Удивленные и язвительные, сердитые и злые лица... видимо, из-за частых дождей

А вот и другие маскароны Санкт-Петербурга. Они, конечно, бывают разные.

Мозаичный дворик на улице Чайковского в Петербурге. «Мозаичный дворик Владимира Лубенко» — это музей под открытым небом, где стены домов, скамейки, бордюры, фонтан и экспозиции выполнены из мельчайших кусочков мозаики. Очень атмосферное и знаковое место.

Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» в деталях Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» в деталях

Новый фонтан Немногие пока знают, что в честь 300-летия СПбГУ в Петербурге открыли новый фонтан с названием «Петр Первый» Победителем конкурса проектов фонтана стала команда из Санкт-Петербургского университета. Задача перед ними стояла непростая: разработать не только фонтанную композицию, но и гармонично вписать ее в окружающее пространство с учетом исторического и архитектурного контекста, а также схемы инженерных сетей и архитектурно-реставрационного задания. Он расположился между Манежем Первого кадетского корпуса и Меншиковским дворцом. Посетить фонтанный комплекс можно со стороны Университетской набережной около дома 13. Он представляет собой композицию из гранита в виде символических ступеней. Каждый элемент олицетворяет важные для университета составляющие: науку как двигатель прогресса и развития, образование, воспитывающее личность, искусство, формирующее высокую духовную культуру человека, и традиции, обеспечивающие связь времен.

Дом Зингера в деталях В свое время это было самое высокое здание на Невском У здания нет водосточных труб. Трубы идут внутри здания. Зингер - это первое в России здание с металлическим каркасом. Известный в Петербурге архитектор Александр Бенуа назвал дом флаконом для духов! Без книги нет знаний, без знаний нет коммунизма - гласила надпись на здании во время открытия после реставрации 14 ноября 1948 года.

Маятник Фуко в Исаакиевском соборе. 1960-е гг. Очень жаль, что маятник убрали. Он никак не оскорблял чувства верующих. Наоборот, показывал величие Создателя, гениально сотворившего Вселенную. - комментарий из сети. Но убрали его не просто так. В 1986 году маятник сняли и убрали в подвал Исаакиевского собора в связи с неисправностью подвесного механизма. На крюк под куполом поместили голубя — изначального обитателя этого места. 30 лет маятник Фуко находился в хранилище, но в прошлом году его достали вновь. К Дню космонавтики была запланирована единственная демонстрация его работы, а потом он стал частью музейной экспозиции.

Московские ворота 1967год. Сегодня

Интересный факт: по Московским воротам можно судить о ширине Московского проспекта в середине XIX века. Арка плотно примыкала к постройкам по сторонам проспекта. Гужевой транспорт проезжал под наиболее широким центральным проемом между колоннами. В крайних проемах до наших дней сохранились ступени для пешеходов.

Новый бесплатный экскурсионный пешеходный маршрут «Путь Петра» Маршрут проходит через Петровскую набережную, Домик Петра Великого, Троицкую площадь и продолжается до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке. Кстати, на маршруте вы увидите гранитную плиту, ее длина — 84 сантиметра. Она соответствует длине шага Петра Алексеевича Романова.

Можно также прослушать экскурсию по аудиогиду про помощи QR-кода

Красивые и очень редкие печи в домах Петербурга Встреча Вольги и Микулы. Улица Марата, 72

В доме Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной можно увидеть камин — «Встреча Вольги и Микулы» по эскизу Михаила Врубеля. Сюжет былины «Вольга и Микула Селянинович» противопоставляет князя Вольгу и крестьянина Микулу, живущего не поборами или грабежом, а честным трудом. В здании располагается библиотека, так что увидеть камин может любой желающий. Павлин. Пороховская улица, 18

В особняке купца Иванова сохранилась печь, изготовленная Товариществом Кузнецова. Модель спроектирована в конце 1880-х — начале 1890-х годов. В особняке находится Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района, поэтому свободного доступа к печи нет. Печь у Рериха, 18-я линия Васильевского острова, 1/41

Этот камин 1874 года изготовления расположен в особняке Боткина. Ныне в особняке работает Музей-институт семьи Рерихов, поэтому камин можно легко посмотреть в часы работы учреждения.

Петербургские «зонтики» То, что сегодня мы назовем «козырьком», до революции чаще именовалось изящным словом «зонтик». Они устанавливались над всеми входами в здание: и парадным, и служебным. В богатых дворцах и домах были распространены большие козырьки-навесы на литых колоннах, занимающие весь тротуар. Некоторые зонтики были покрыты не металлом, а стеклом. Интересно выглядели стеклянные зонтики «во французском стиле»: например, фасад особняка С. Н. Чаева украшает подобный козырек с восстановленным остеклением – уникальный для Петербурга. Даже в таких простых вещах можно увидеть историю!

Кажется: ну что может быть интересного в перилах? Может. Да еще и как! Вот небльшая подборка чугунных перил, украшающих лестницы старых домов

Большая Морская, 48

10-я линия В.О., 15

2-я линия В.О., 9

Невский пр., 5

Галерная, 35

Итальянская, 21

Моховая, 20

Наб. Фонтанки, 64

Невский пр., 3