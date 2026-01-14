«Крысиные тропы» Ватикана, как католическая церковь спасала нацистов

«Крысиные тропы» — такое меткое название спецслужбы США дали маршрутам, по которым тысячам нацистов и фашистов удалось перебраться в Южную Америку. Помогал беглецам Ватикан, в лице влиятельных епископов и монахов ордена францисканцев. Аргентина приняла до 15 тысяч человек. В Бразилии осело примерно 1,5 тысячи нацистов — в Чили 500 человек.

Многие нашли спасение в Парагвае и Уругвае, а на Ближний Восток из Третьего рейха переправили 200 беглецов. Католическая Европа накануне конфликта

К началу Второй мировой войны страны, считающиеся истинной опорой папского престола в Европе, оказались союзными или лояльными к нацистской Германии. В Италии правила фашистская партия во главе с Муссолини, Испанией управлял генерал Франко. В Португалии был установлен режим «нового государства» во главе с генералом Антонио Кармонам. В самой Германии 30% населения были католиками, и церковь занимала в жизни людей важное место. Да и своему существованию, как государству, Ватикан обязан фашистскому режиму. В 1929 году кардинал Пьетро Гаспари и премьер-министр Италии Бенито Муссолини подписали Латеранский конкордат, а фашистский парламент его поддержал. Согласно договору, католицизм признается государственной религией Италии, Ватикан объявляется отдельным государством со своей территорией, радио и возможностью вести собственную внешнюю политику.

Союз Гитлера и Ватикана

Нацистская Германия строила новую модель общества. Для народа были сформированы образы нордических героев прошлого, которым не присуща христианская мягкотелость и всепрощение. Однако на юге Германии и, особенно на родине нацисткой партии, в Баварии, преобладал католицизм, и Гитлер нашел выход из ситуации, поднявший его авторитет на международной арене и внутри страны. 20 июня 1933 года был подписан конкордат между папой Пием XI и нацистской Германией. По договору католические партии Германии прекращают политическую активность, а права церкви в сфере образования, брака и службы священников расширяются. В войне Ватикан соблюдал нейтралитет. После победы союзников Святой престол обвинили в лояльности к проигравшим режимам, хотя Ватикан и выражал свою обеспокоенность относительно холокоста. Пий XII пытался помочь евреям, но все равно прозвище «немецкий папа» твердо закрепилось за ним. «Немецкий папа» Пий XII

На обвинения Ватикан отвечал, что вмешательство и критика установившегося в Европе порядка только усугубили бы ситуацию, а главной опасностью на их взгляд был не нацизм, а коммунизм, отвергавший всякую религиозность. Допустим, это так. Но как объяснить участие высших сановников Ватикана в спасении не просто солдат проигравшей стороны, а военных преступников?

Тропа епископа Алоиза Худала

На Римской площади Пьяцца Навона расположена церковь Девы Марии, в которой размещался колледж для немецкоговорящих священников. Ректором заведения был епископ Алоиз Худал, австриец по национальности и почитатель Гитлера. До краха нацистов Худал называл себя «строитель мостов». Священник искал пути примирения и союза между новым европейским порядком и католицизмом. В 1937 году Худал поддержал расистские законы Третьего Рейха, а в своей работе «Будущее религиозной Европы» утверждал, что спасение Старого мира заключается в симбиозе нацизма и католицизма:

«Новый союз уничтожит либерализм и коммунизм, проистекающий из еврейского вдохновения». Историки Роберт Грэм и Дэвид Альварес детально изучили деятельность Алоиза Худала и пришли к выводу, что монаха завербовала немецкая разведка для получения информации и оказания влияния на Ватикан. Существуют задокументированные денежные переводы, которые отправлялись с 1938 года от Министерства иностранных дел Германии на имя Худала. В 1944 году епископ был назначен куратором немецкоговорящих лиц, оказавшихся на территории Ватикана и Италии. Епископ Алоиз Худал

Свое назначение Худал использовал для спасения высокопоставленных нацистов. Для священника капитуляция Германии означала крах Запада, а в своих посмертных мемуарах он писал:

«После 1945 года вся моя благотворительная работа была направлена ​​на то, чтобы помочь бывшим членам национал-социалистической и фашистской партии, особенно для так называемых военных преступников… Благодаря подложным документам многих из них я спас».

Как работала схема епископа Худала

После того как беглец оказывался в Италии, он связывался с епископом. На поддельное имя оформлялись бумаги, выдаваемые ватиканской организацией помощи беженцам. С полученным документом без особого труда «беженец» получал паспорт перемещенного лица от Международного комитета Красного Креста (МККК), с которым легко было получить документы на выезд. Для бегства в Аргентину в паспорт Красного Креста ставилась туристическая виза (справка о состоянии здоровья и обратный билет был не нужен). За прием беглеца в Буэнос-Айресе отвечал кардинал Антонио Карджиано, действующий под покровительством президента Хуана Перона. Руководство стран Южной Америки рассчитывало использовать опыт и финансы европейских беглецов для собственного развития. В мемуарах епископ писал, что считал войну союзников с Германией борьбой экономических групп, которая эксплуатировала понятие демократия и свобода. Монах признавался, что после 1945 года чувствовал себя обязанным посвятить всю свою благотворительную работу бывшим национал-социалистам и фашистам. Адольф Эйхман

Среди значимых фигур, сбежавших из Европы нацистов числятся: Адольф Эйхман (ответственный за убийство 4 миллионов евреев), Йозеф Менгеле (врач концлагеря Освенцим, в котором он проводил опыты на людях), Вальтер Рауфф (изобретатель «душегубок») и многие другие.

Тропа Крунослава Драгановича

Одним из самых кровавых явлений Второй мировой войны было движение хорватских фашистов, которые назывались усташами. На их совести жизни от 197 000 до 800 000 сербов, 30 000 евреев, 80 000 цыган, что для небольших и слабо населенных Балкан колоссальная цифра. Наиболее крупную «крысиную тропу» организовала влиятельная и спаянная группа хорватских священников из ордена францисканцев. Хорватские усташи отпиливают голову пленному сербу

Возглавлял организацию Крунослав Драганович, секретарь папского института и значимая в Риме фигура. Штаб-квартира сети находилась в Ватикане на Виа Томачелли в монастыре святого Иеронима. Священники-францисканцы помогали беглецам незаконно проникать в Италию, где их размещали в одном из многочисленных монастырей, а через Красный Крест готовили бумаги. Лидер хорватских нацистов Анте Павелич

Из-за несовершенства системы учета сотрудники МККК не могли проверять всех, кто к ним обращался, но и не доверять влиятельному ордену францисканцев, как им казалось, оснований нет. После преступникам готовили документы и через порт Генуи переправляли в Южную Америку. В 1946 году союзники запрашивали у Ватикана разрешение на обыск в ряде церковных организаций.

Был ли папа Пий XII в курсе?

6 мая 1945 года лидер хорватских фашистов Анте Павелич покинул Загреб и перебрался в Австрию. При себе он имел поддельные документы на имя гражданина Перу дона Педро Гонера. Группа Крунослава перевезла земляка в Италию и укрыла его в здании ватиканского монастыря святого Иеронима. Анте Павелича планировали использовать в борьбе с социалистической Югославией и ее руководителем Йосипом Брозом Тито. Друг европейских нацистов и президент Аргентины Хуан Перон

Прямое тому доказательство — отчет агента американской контрразведки Роберта Клейтона Муда. В феврале 1947 года он проник на территорию монастыря, где видел Павелича и других хорватских нацистов, переодетых в монашеские одежды. По городу они ездили на машинах с дипломатическими номерами Ватикана. Сомнительно, что папа Пий XII не знал о творящихся под его носом мистификациях. Форма аргентинской войны после Второй мировой войны

В бегстве нацистов были заинтересованы и США. Начиналось новое противостояние с Советским Союзом, и немецкие спецы пригодились бы в этой борьбе. Через «крысиные тропы» американская разведка вывезла из советской зоны оккупации ученых немецкой ракетной программы. Опыт и знания немецких, итальянских, хорватских беглецов пригодился и руководителям южноамериканских стран. Новые кадры использовались в борьбе с коммунистическими партизанами и внутренней оппозицией. Крысиные тропы — не единственная тайна католических пап. В стенах Ватикана хранится секретный архив, открытие которого еще впереди.

