Создатели новой Реальности

Предпосылки

Одним из последствий Русской Смуты 1917-1920 гг., страшной цивилизационной и государственной катастрофы, было падение трудовой, производственной и технологической дисциплины, деградация рабочего класса.

Часть рабочего класса, чтобы просто выжить, из городов вернулась в деревню, много людей погибло, бежало, стало военными.

В 1920-е годы в ходе НЭПа происходило обуржуазивание части рабочего класса.

А для проведения индустриализации, создания нового социалистического общества (на основе социальной справедливости, этики труда и совести) нужно было оздоровить рабочий класс, фактически создать его заново.

Только административными, принудительными методами нельзя было создать полноценный рабочий класс, восстановить трудовую и производственную дисциплину. Советское руководство нашло успешные методы – на основе социалистического соревнования и движения ударников труда (стахановцев).

Когда люди своими глазами видели, что нет эксплуатации человека человеком, что честный труд выгоден. «Труд, активность, созидание» – были основными лозунгами социализма.

Как благодаря этому жизнь меняется в лучшую сторону буквально на глазах. Заводы и фабрики, школы и институты, планетарии и библиотеки – вместо кабаков и борделей.

Как точно сказал Сталин на Первом Всесоюзном совещании стахановцев в Москве в ноябре 1935 г.:

Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом, прежде всего, корень стахановского движения.

Основные вехи

Движение было названо по имени забойщика шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) Алексея Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 31 августа 1935 года за смену (5 ч. 45 мин.) 102 тонны угля при норме в 7 тонн. Это был мировой рекорд производительности труда на отбойном молотке, которого Стаханову помогли достичь шахтёры Петров и Машуров, а также крепильщики Щёголев и Борисенко.

Через 19 дней, 19 сентября, Стаханов побил собственный рекорд, выдав на-гора 227 тонн угля. Весной 1936 года он добыл за смену 324 тонны. Шахтёр прославился на весь мир, а стахановское движение обрело всесоюзный масштаб и позволило вдвое увеличить темпы роста производительности труда в СССР.

Стаханову прочили большое будущее. В то время такие люди ценились, а Стаханов был молодым парнем, прославившимся на всю страну. Не скрывал своего расположения к Стаханову и сам Иосиф Виссарионович. Возможно, он вполне мог стать народным комиссаром (министром). В 1936 году забойщика Стаханова отправили в Москву – учиться в Промышленную академию.

Однако Стаханов в Москве, что называется, «пустился во все тяжкие». Простому рабочему парню внимание всей страны, лестные оценки Сталина и прессы вскружили голову. Вместо учебы в Промышленной академии Стаханов предпочитал встречаться с почитателями, стал прикладываться к бутылке. Серьезная карьера у Алексея Григорьевича не получилась. При Хрущёве его постарались забыть, как символ сталинской эпохи. Вспомнили только при Брежневе, дали звание Героя Социалистического Труда.

Тем не менее, трудовой подвиг Стаханова внес свой огромный вклад не только и даже не столько в развитие промышленности, сколько в психологию советских людей сталинской эпохи. Его пример мотивировал миллионы других советских граждан на трудовые подвиги, а фамилия Стаханова стала нарицательной.

Стахановское движение охватило всю страну. К примеру, среди железнодорожников зачинателем стахановского движения стал машинист Донецкой железной дороги Пётр Кривонос, который 1 июля 1935 года (за два месяца до рекорда Стаханова) провел состав с углём с технической скоростью, превысившей норму на 9 км/ч. Его почин распространился по всем подразделениям железнодорожного транспорта, причём большую роль в его популяризации играли коллективные методы работы – создание ударных и комсомольско-молодёжных бригад.

Советские газеты запестрели сообщениями о других рекордах. Кузнец Бусыгин (г. Горький) отковывает 112-127 коленчатых валов в час (кузнецы завода Форда отковывают 100 таких же валов в час). На обточке колес, при норме в 6 пар в смену, стахановец дал 12 пар, рекорд, который был скоро побит: сперва 15, потом 17 и 18. На Урале на медных рудниках забойщик Иванчиков дал в смену 970 % нормы, то есть превысил среднюю производительность в десять раз. Он заработал в этот день 320 рублей, сумму, почти вдвое превышающую средний месячный заработок советского рабочего.

В Криворожском бассейне стахановцу-горняку удалось перевыполнить норму сперва на 2300, потом на 2500 %! Рекорд самого Стаханова очень скоро был побит: шахтер Горбатюк выработал в смену 405 тонн угля, а несколько дней позже забойщик Борисов дал почти 800 тонн, перекрыв все рекорды и перевыполнив норму в 46 раз! Алексей Стаханов. Фото на обложке еженедельника Time, 16 декабря 1935 года

Значение

Стахановское движение решало две основные задачи. Во-первых, рост производительности труда, через новаторство, рационализацию инструментов, технологий и процессов, изобретательство.

Во-вторых, через систему морального и материального стимулирования и поощрения участников соревнования происходила мотивация труда.

Рабочие-стахановцы становились составной частью нового общества знания, служения и созидания, которое формировалось в сталинской России. Основными чертами стахановского движения были: сопричастность «общему делу», настойчивость в достижении поставленных целей, смелость и состязательность, тяга к знаниям и раскрытие личного потенциала, стремление к повышению профессионального уровня, ответственность за себя и коллектив.

При Сталине создавали т. н. «рабочую аристократию». Когда людям показывали, что честный труд – это выгодно, как с точки зрения морального поощрения общества, так и материального. Никакой уравниловки, которую внедрили уже при Хрущёве, подорвав мотивацию людей и производительность труда.

В итоге стахановское движение стало важной частью развития высокоразвитой Советской цивилизации, индустриальной (городской) цивилизации. Художник Л. Ждановская. «Выступление стахановки», 1940 г.

Александр Самсонов

https://topwar.ru/270248-sozdateli-novoj-realnosti.html