Европа вымерзает от зеленобесия, отказ от инвестиций в нефть и Голливуд за Россию





1. Волосы встают дыбом при чтении новостей из Великобритании. Тысячи людей ежегодно умирают там от отсутствия нормального отопления, а теперь государство собирается ещё и начать принудительно отключать электроотопительные приборы ради борьбы с неизбежными в зелёной энергетике дефицитами:



https://t.me/crimsondigest/126...



Британское издание о личных финансах "This Is Money" радует читателей:



«Правительство [Великобритании] рассматривает возможность предоставления энергетическим сетям возможности отключать энергоснабжение в домах без предупреждения или компенсации пострадавшим.



Официальные лица предложили ряд «модификаций» в «Кодекс умной энергетики», которые, похоже, будут приняты к весне следующего года. К ним относятся предоставление операторам сетей права решать, когда они считают, что энергосистема находится в «аварийном» состоянии, и возможность отключать часто используемые электрические устройства, такие как зарядные устройства для электромобилей и системы центрального отопления в британских домах.



Согласно планам, во всех домах необходимо будет установить «умные счетчики» третьего поколения, чтобы включить функцию, позволяющую счетчикам в доме получать и выполнять приказы, отданные энергосетями. Это кардинально изменит роль умных счетчиков, которые в настоящее время могут отправлять только данные об использовании энергии. Если эти «модификации» закона будут приняты без возражений, это будет означать, что владельцы электромобилей смогут подключиться к сети в конце дня и проснуться без достаточного заряда для поездки на следующее утро.» [Прим. Кримсон – это ещё ничего что электрокар с утра не заведется, главное к утру не окоченеть из-за того что для многих британцев электрические приборы отопления – это последняя защита от холода, который каждый год убивает примерно 10000 британцев (не на улице, а в домах). Желающие гуглят "fuel poverty deaths")

https://www.thisismoney.co.uk/...



Жителю цивилизованной страны (то есть России) нужно объяснить, что подразумевается под «аварийным состоянием» энергосистемы.



Во имя счастья спонсоров девочки Греты, обогащения инвесторов в «зелёные компании», а также для того чтобы тупые хипстеры и курицы всех полов (они же «избиратели») радовались социальному одобрению и тому как активно идет борьба с нефтью и газом ради «спасения планеты от климатической катастрофы» в Великобритании проведена успешная борьба с традиционной энергетикой, которая потребляет уголь, газ, уран. Зато поставлены рекорды по доле «зеленой энергетики» в энергосистеме. <…>



Проблема в том, что в этих условиях невозможно обеспечить банальную вещь, а именно принципиально невозможно бесперебойное снабжение электроэнергией рядовых британских потребителей, ибо (сюрприз! сейчас будет шок-контент) солнце не всегда светит, а ветер – не всегда дует. Вместо того чтобы признать проблему и построить (или вернуть в эксплуатацию) нужное количество «традиционных» генерирующих мощностей, сумрачный «зелёный» гений британской политической элиты решил использовать «умные счетчики» для того чтобы тупо отключать британцам свет, если энергосистема в очередной раз (прецеденты были) приближается к отключению.

В Швеции аналогичные проблемы:



https://rg.ru/2021/02/08/shved...



Государственная телерадиокомпания Швеции SVT обратилась к населению с настоятельной просьбой не пылесосить в ближайшие дни, пока в стране держатся сильные морозы.



Причина: дефицит электроэнергии, который особенно остро ощущается в холодную погоду, при которой большое количество электроэнергии уходит на обогрев домов.



"Перед тем, как включить пылесос, хорошенько подумайте. Вам нужно делать уборку именно в самые холодные дни?", – обратились к шведам с телеэкранов. Людей попросили не убираться в эти выходные или хотя бы не включать пылесос.

2. Тем временем скандинавы упорно продолжают зеленеть. Норвежские и шведские финансовые организации рапортуют о полном отказе от инвестиций в новые проекты добычи углеводородов:

https://lenta.ru/news/2021/01/...



Норвежский пенсионный фонд — крупнейший резервный фонд мира — перестал верить в нефть и отказался от активов в компаниях, которые занимаются разведкой и добычей сырья. Это стало большим шагом к «озеленению» инвестиционного гиганта, пишет Bloomberg.



Пенсионный фонд начал отказываться от нефти и газа еще три года назад. Тогда главной целью было диверсифицировать активы и сделать Норвегию, которая является одним из ключевых поставщиков газа в мире и крупным игроком на рынке нефти, менее зависимой от нефтегазового сектора.

https://lenta.ru/news/2021/02/...



Крупнейший банк Швеции Swedbank AB стал последним в стране, кто ограничил кредитование на основе климатических критериев.



Стокгольмский банк перестал предоставлять займы новым нефтегазовым проектам, он также прекратит давать деньги на добычу сырья в Арктике. Финансовая организация по-прежнему открыта для кредитования «тех, кто хочет перейти на углеродную нейтральность», отметил генеральный директор Swedbank Йенс Хенрикссон.

Норвежцы, впрочем, немного лукавят. Их пенсионный фонд был создан путём многолетнего откладывания прибыли от нефтедобычи в Северном море. Разумеется, нефтяная Норвегия не собирается отказываться от главной своей отрасли – до тех пор, пока она продолжает приносить доход.



Инвестирование денег в неуглеродные компании (в основном зарубежные) – это для норвежцев прежде всего диверсификация источников заработка и гарантия того, что они будут стабильно пополнять свои финансы даже в те периоды, когда цены на нефть по каким-то причинам падают. Насколько оправдаются ожидания норвежцев, не лопнет ли их фонд вслед за сдуванием долларового пузыря — это уже другой вопрос.



3. Голливудские актёры редко радуют нас в последнее время. Но вот внезапно они включились в борьбу за интересы российской нефтянки:

https://www.gazeta.ru/business...



Леонардо Ди Каприо, Скарлетт Йоханссон, Хоакин Феникс и другие звезды призвали президента США Джо Байдена закрыть нефтепровод Dakota Access Рipeline. Они просят не загрязнять воду и уважать права местных племен на чистую природу. Призыв звездных подписантов, скорее всего, будет услышан, поскольку укладывается в антиуглеродную повестку новой администрации. Для российской экономики это хороший сигнал, отмечают эксперты.

https://olegmakarenko.ru/20683...

https://cont.ws/@Fritzmorgen/1913735