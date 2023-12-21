Кто крышует нелегалов?

В России не прекращаются преступления мигрантов

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс. иностранцев.

«Продолжая оперативно-разыскные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России и сотрудники УФСБ России установили причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. 13 декабря бывший сотрудник задержан оперативниками и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — рассказали в пресс-службе журналистам. Материалы полицейской проверки передали в следственные органы, где в отношении бывшего руководителя миграционной службы возбудили также уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Речь идет о бывшем начальнике Управления по вопросам миграции петербургского главка Андрее Колесникове, который был задержан в Московской области и доставлен в Петербург. Андрей Колесников внезапно уволился по собственному желанию около месяца назад. Исходя из практики, его статуса, можно предположить: вероятно, он понимал, что в ближайшее время его догонят уголовным делом.

По данным газеты «Фонтанки», еще до перевода из Москвы на позицию начальника УВМ в начале 2020 года Андрей Колесников был близок с неким столичным бизнесменом Паутовым. Когда же назначение Колесникова состоялось, то в Петербург приехал сын предпринимателя.

В начале этого года Паутова-младшего привлекли по статье 322.1 УК — «Организация незаконной миграции» (сейчас он все еще находится под следствием). При расследовании этой истории были допрошены и сотрудники УВМ ГУ МВД Петербурга. Они дали показания на своего руководителя Андрея Колесникова. В результате этого сформировано обвинение. В нем прописано, что Колесников давал указание подчиненным включать «зеленый» свет при подаче Паутовым-младшим комплектов документов иностранцев для постановки на миграционный учет. Причем с начала 2020 года (с момента его назначения) документация поступала в УВМ от 20 частных компаний, фактически принадлежащих сыну друга Колесникова.

Проблема с незаконными мигрантами в городе на Неве уже давно вызывает у его жителей серьезную тревогу. Всеобщее негодование вызвал на днях возмутительный эпизод в Красном Селе, где три подростка, двое из которых – дети мигрантов из Узбекистана, радостно улюлюкая, затушили снегом Вечный огонь в память защитникам города в годы блокады.

Жесткую оценку происшедшему дал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. Странно, заметил он, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Депутат также отметил, что при таком отношении мигрантов к русским ценностям, традициям, устоям и, самое важное, законам, в планы нашей страны не должно входить содержание и обслуживание как самих иностранных «специалистов», так и их детей. Как сообщается, МВД уже потребовало, чтобы малолетних вандалов депортировали из России вместе с их родителями.

А буквально за несколько дней до этого в Петербурге задержали группу членов так называемой Азербайджанской мафии, как они сами себя называли. Негодяи занимались тем, что избивали на улицах случайных прохожих, а затем с гордостью выкладывали снимки своих преступлений в сеть.

Этим они занимались давно, однако аресты были произведены лишь после того, как общественность стала бить тревогу. Лидером банды оказался этнический азербайджанец, но гражданин РФ, который является сыном петербургского предпринимателя — владельца и генерального директора нескольких компаний. Дело об этой банде взял под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Между тем петербургские СМИ не перестают фактически каждый день сообщать о все новых и новых преступлениях мигрантов. Так, 10 декабря возле кафе на проспекте Ударников в Красногвардейском районе города произошла драка с участием группы посетителей одного среднеазиатского государства. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию были доставлены девять предполагаемых участников, в возрасте от 25 до 35 лет. Они привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ, а также по статье КоАП хулиганстве.

А накануне в сети появились ужасные кадры, на которых запечатлён момент задержания уроженца Азербайджана по подозрению в убийстве 51-летней женщины. Об этом шокирующем эпизоде сообщило агентство «Царьград. Азербайджан» со ссылкой на сообщество в социальных сетях «Многонационал». Согласно данным, поступившим из полиции, сообщает СМИ, уроженец Азербайджана, который работал охранником в одной из местных больниц, налетел на 51-летнюю женщину с ножом прямо на улице. Убийца заявил о том, что ему не понравилось то, что будто бы сказала ему жертва в его адрес. Негодяй натянул на голову женщине куртку и оттащил ее в кусты. Затем нанес ей многочисленные ножевые ранения и надругался над трупом своей жертвы в особо жесткой форме.

13 декабря сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у магазина, доставили в отдел. Там установили его личность: он оказался 27-летним гражданином Узбекистана, который в марте этого года приехал в Петербург на работу. В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства и было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».

5 декабря мигранты из стран Средней Азии устроили массовую драку у «Лахта Центра». Во время потасовки не стеснялись бить даже упавших. Судя по видео от очевидцев, некоторым из участников побоища потребовалась медицинская помощь.

В Петербурге традиционно больше мигрантов, поэтому и совершенных ими преступлений больше, чем в других регионах. По этому показателю Северную столицу обогнала лишь Москва.

Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин указал изданию «Ъ-СПБ» на сложность в оценке общественно опасной преступности среди мигрантов. Количество преступлений будет выше, если в аналитику включить статьи о нарушении правил пребывания иностранцев в России. Однако в некоторых случаях преступность в среде мигрантов может стать системной проблемой.

«В России формируются "этнические банды", которые совершают преступления с целью продемонстрировать свое превосходство», — указывает глава антикоррупционного комитета и президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Конечно, правоохранительные органы не сидят без дела, в Петербурге полиция систематически проводит рейды, в ходе которых обнаруживает нелегальных мигрантов. Так, в середине августа петербургские полицейские поймали почти 500 человек, которые нарушили правила въезда или пребывания на территории России. Иностранцев поместили в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы России.

Проверяют правоохранительные органы и тех, кто уже получил российское гражданство. После одного из рейдов по соблюдению миграционного законодательства полиция проверила иностранцев с российским паспортом и доставила в военкомат более 100 человек для постановки на воинский учёт.

Однако, судя по участившимся в последнее время особо жестоким преступлениям со стороны мигрантов, необходимо принятие срочных и радикальных мер по решению этой, все более обостряющейся проблемы. Главное, нельзя происходящее замалчивать, ссылаясь на то, что это будто бы ведет к «разжиганию межнациональной розни». Ведь именно замалчивание этой проблемы и ведет к безнаказанности преступников и к тому, что они начинают все более наглеть.

Власть обязана защитить своих граждан от растущей преступности со стороны мигрантов. Есть же хороший пример других стран — в Китае, Белоруссии, ОАЭ. Там давно все проблемы решены и нет никаких преступлений, нет и диаспор. Отработал по трудовому договору несколько месяцев, и домой. Почему у нас не так?

Ведь в России из-за проблем с мигрантами уже участились массовые протесты населения. Как сообщило в среду агентство «Царьград», массовый митинг провели жители подмосковного Подольска, которые выступают против строительства мигрантского центра прямо напротив школ и детских садов. По их словам, на четыре района приходится всего один патруль ППС: детей попросту некому будет защитить.

По данным «Царьграда», дело уже дошло до того, что в московских поликлиниках появились буклеты на туркменском языке, в которых вообще нет русского текста. Там предлагают жёнам «ценных иностранных специалистов углублённый неонатальный скрининговый тест». Буклет венчает жизнеутверждающий лозунг: «Мы вам поможем размножиться» (буквальный перевод).

Надо полагать, возмущается «Царьград», что администрация поликлиники посчитала, будто русские размножаться даже и не думают. А значит, буклет можно напечатать исключительно на туркменском.

Как правило, в Россию приезжает та подвижная криминальная часть населения, которая выдавливается из бывших союзных республик. Фактически это «отбросы», от которых собственная страна избавилась и прислала их к нам, — считает председатель Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

По словам общественника, в среде мигрантов мы получаем адский коктейль из злобы приезжих на своё бесправное положение, промывания мозгов исламистами и работы иностранных спецслужб для создания негативного фона во время проведения СВО. Фактически в нашем тылу идёт партизанская война пришлых в отношении местного населения, уверен Ванеев.

На этом фоне сообщение о том, что приток нелегальных мигрантов в Санкт-Петербург крышевали местные правоохранители выглядит особенно возмутительно. А СМИ сообщают, что «мигрантское лобби» есть уже даже в Госдуме.

А как иначе можно оценить одобрение Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправку, согласно которой вместо депортации мигранта-нарушителя могут попросту оштрафовать на 50 тысяч рублей. Нет сомнений, что диаспора соберёт эти деньги без всякого труда, а нарушитель еще больше обнаглеет.

Хотелось бы, возмущается по этому поводу «Царьград», чтобы члены Комитета ГД хотя бы на несколько недель, в качестве эксперимента, переселились, например, в подмосковные Котельники. Пожить бок о бок с оштрафованными, а не депортированными мигрантами. Единственная деталь — для чистоты эксперимента переселяться нужно с дочками и внучками, а ходить везде без охраны…