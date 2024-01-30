100 лет первой Конституции СССР

100 лет назад, 31 января 1924 года, была принята первая Конституция СССР. Основной закон Союза Советских Социалистических Республик (учрежденного 30 декабря 1922 года) обладал высшей юридической силой. Конституция законодательно закрепила общественное и государственное устройство Советского Союза, основные принципы организации, деятельности, а также компетенцию органов социалистического государства, избирательную систему, права и обязанности граждан. Конституция 1924 года, в отличие от Конституции РСФСР 1918 года, разделила права СССР и союзных республик. Центр получил все основные государственные правовые функции высшей власти: разработка основ законодательства, безопасность государства, внешняя политика, союзная промышленность, финансы, транспорт, связь и т. д. Республики получили второстепенные функции.

Также уникальной особенностью Конституции 1924 года стало законодательное закрепление в качестве цели существования Советского Союза добровольное объединение республик, их независимость, равноправие, право вступления в Союз и выхода их него. Построение органов власти и управления шло с учётом многонациональности СССР. Однако основные функции высшей власти были сосредоточены в Москве, что предохраняло от развала Союза. 11 мая 1925 года была утверждена Конституция РСФСР, которая закрепила разделение функций и полномочий между СССР и РСФСР с учётом положений Конституции СССР.

Появление Конституции 1924 года стало следствием образования СССР в 1922 году. Образование СССР было определено политической волей большевиков, которые опирались на широкие слои населения. Население бывшей Российской империи с избытком хлебнуло горя в годы Гражданской войны, интервенции, господства национал-сепаратистов и всевозможных бандформирований, не имевших особой политической платформы и просто грабивших людей. Понимание необходимости государства для безопасности людей и порядка получили все, на личном опыте. Только сильное государство могло обеспечить внешнюю и внутреннюю безопасность, мобилизовать экономические ресурсы республик для восстановления разрушенного народного хозяйства, транспортной инфраструктуры, осуществить планы модернизации экономики. Кроме того, воссоздание государственности было обусловлено историческим и культурным единством территории России. Поэтому процесс объединения и воссоздания государственности был одновременно проведён «сверху» (партией большевиков) и поддержан «снизу» (народом).

Владимир Ленин определил и сформулировал основные принципы основного закона еще в 1918 году, когда под его началом проходила разработка первой Конституции РСФСР. В декабре 1922 года открылся I съезд Советов СССР. Его почетным председателем был избран Ленин (он из-за прогрессирующей болезни не присутствовал на нём). Съезд Советов утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. В состав СССР вошли РСФСР, Украина (УССР), Белоруссия (БССР) и Закавказье (ЗСФСР). Съезд принял решение о разработке общесоюзной конституции, каждая из республик уже имела свою конституцию.

Надо отметить, что в этот период шло жесткое противостояние двух концепций создания СССР. Сталин, который возглавлял комиссию по учреждению СССР, боролся за «автономию» национальных республик. Они должны были войти в состав СССР как автономии. Первоначально проект одобрили в Минске, Киеве, Баку и Ереване. Только Тифлис (Грузия) был против. Центральный комитет грузинской компартии проголосовал против этого проекта. Хотя в тогдашнюю столицу Грузии специально приехали Орджоникидзе и Киров, чтобы убедить местных коммунистов в правильности этого решения. Затем против сталинского проекта выступила и Украина. Киев и Тифлис высказались о союзе республик без единого надгосударственного центра управления. Сталин же считал, что образование национальных республик — это логичное продолжение революции, но дальнейшее развитие этих процессов приведёт к распылению ресурсов, угрозе интервенции и колонизации. Ленин первоначально поддерживал Сталина с его идеей «автономизации» и сильного центра, но затем стал настаивать на «федерализации» государства. К тому же на Ленина могла повлиять болезнь, которая подкосила его мыслительные возможности, сделала раздражительным и подозрительным. В результате был принят компромиссный вариант. Формально республики сохранили статус государственных образований и право на выход из СССР. Однако в компетенции Союза были оставлены все решающие сферы, включая формирование единого бюджета СССР.

10 января 1923 г. Президиум ЦИК СССР учредил шесть комиссий для подготовки главных частей будущего основного закона. Комиссия по созданию положений Совета Народных Комиссаров (СНК), Совета Труда и Обороны (СТО), советских наркоматах; бюджетная комиссия; комиссия по разработке положений о советском Верховном Суде и Объединенном государственном политическом управлении (ОГПУ); комиссия по утверждению государственных символов СССР; комиссия по выработке положения о ЦИК СССР; комиссия по персональному составу наркоматов и коллегий. Одновременно над проектом Конституции работали в республиках.

В апреле 1923 г. прошёл XII съезд РКП(б), на котором высказали мнение, чтобы высшие органы СССР учитывали не только общие нужды и потребности всех народов Союза, но их специфические нужды и потребности. Была отмечена необходимость учреждения специального органа представительства национальностей на принципах равенства. Одновременно отмечалась необходимость при построении центральных органов СССР обеспечить равенство прав и обязанностей союзных республик. В их работе должны были принимать участие представители союзных республик.

Вскоре после съезда компартии ЦИК создал расширенную Конституционную комиссию. В неё было включено 25 человек, включая представителей ЦИК всех союзных республик. Конституционную комиссию возглавил Михаил Калинин. В июне было проведено совещание с ответственными работниками национальных республик и областей. На совещании было высказано предложение о необходимости учреждения второй палаты ЦИК СССР, в которую войдут представители союзных и автономных республик. Вторую палату должен был утверждать съезд Советов СССР. Совещание предложило и название двум палатам ЦИК СССР — Союзный Совет и Совет Национальностей. Обе палаты были равны в правах и имели право на законодательную инициативу.

6-27 июня 1923 г. Пленум ЦК РКП (б) обсудил, дополнил и утвердил проект Конституции. В конце июня — начале июля 1923 года прошли специальные сессии ЦИК РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Социалистической Федеративной Советской республики (в неё входили Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР). На них проект Конституции утвердили. 6 июля 1923 г. II сессия ЦИК СССР единогласно одобрила проект Конституции СССР. В январе 1924 года проект Конституции одобрили съезды союзных республик. 31 января 1924 г. II съезд Советов СССР единогласно принял Конституцию СССР.

Конституция 1924 года состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. Декларация об образовании Советского Союза содержала основные принципы объединения республик (добровольность и равноправие), особенный характер национальных отношений («национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов»). В Декларации также подчеркивалось, что в лагере капитализма царит национальная вражда и неравенство, колониализм, шовинизм, национальное угнетение и война. Выражалась необходимость и неизбежность расширения Союза.

Договор об образовании СССР включав в себя 11 глав (72 статьи). Первая глава определяла сферу деятельности верховных органов СССР. Вторая определяла права союзных республик. Так, к числу прав относилась возможность выхода из СССР и невозможность изменения границ союзной республики, без её согласия. Было установлено союзное гражданство. Третья глава определяла порядок формирования и властные полномочия съезда Советов СССР. Глава четвертая раскрывала полномочия советского ЦИК. Он состоял из двух палат — Союзного Совета и Совета Национальностей. Союзный Совет формировали из представителей союзных республик (пропорционально населению каждой республики). Общая численность палаты была определена в 414 человек. Представители союзных и автономных республик (по 5 человек от каждой), а также автономных областей (по 1 от каждой) образовывали Совет национальностей. Сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР должны были проводиться три раза в год. В перерывах между ними высшим органом власти считался Президиум ЦИК из 21 человека.

Пятая глава определяла полномочия Президиума ЦИК, который был высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом. Шестая была о Совете Народных Комиссаров. Правительство было исполнительным и распорядительным органом ЦИК. Совнарком состоял из 12 человек: председателя, заместителя, председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и девяти народных комиссаров. Седьмая глава определяла полномочия и порядок формирования Верховного суда СССР. Глава восьмая рассматривала состав и полномочия народных комиссариатов. Девятая глава определяла порядок работы ОГПУ. Надзор за действиями Объединенного государственного политического управления должен был прокурор Верховного Суда. Десятая определяла структуру органов власти союзных республик. Практически все они подчинялись центральным органам власти. Одиннадцатая глава утверждала символы государства — герб, флаг, и определяла столицу государства.

Герб состоял из серпа и молота на фоне земного шара, изображенного в лучах солнца и обрамленного колосьями. Колосья переплетали ленты с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на языках народов СССР. На верху герба красовалась пятиконечная звезда.

Флаг состоял из красного или алого полотнища, с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение длины к ширине 1:2.

Столицей СССР в Конституции названа Москва.

По Конституции в исключительное ведение Союза входили: внешняя политика и торговля; вопросы войны и мира; вооруженные силы; планирование и управление экономикой и финансами; общесоюзная юстиция. Высшим органом власти СССР являлся Съезд Советов СССР, который избирали от городских советов и от губернских съездов советов. В перерывах между Съездами высшим органом власти являлся ЦИК СССР. Центральный Исполнительный Комитет СССР формировал Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР), который был высшим исполнительным и распорядительным органом власти.

Права союзных республик ничем не ограничивались, за исключением тех областей, которые относились к компетенции союзных органов. Статья 4 Конституции давала союзным республикам право свободного выхода из СССР. Это положение было развитием тех идей, которые были заложены ещё в Конституцию РСФСР, она допускала выход из неё тех или иных областей. Статья 4 Конституции могла быть изменена только согласия всех республик, которые входили в СССР. Кроме того, подчеркивалась неизменяемость территорий союзных республик. Территориальное изменение могло произойти только с согласия каждой заинтересованной союзной республики. Суверенным правом союзных республик также было право на гражданство, в сочетании с правом быть гражданином Союза. Союзные республики имели право иметь собственные конституции. Правда, их было необходимо изменить в соответствии с Конституцией СССР.

Таким образом, Конституция 1924 года закрепила и окончательно юридически оформила образование Советского Союза. Конституция определила и разграничила права Союза и союзных республик. Была окончательно оформлена система высших государственных органов Союза Советских Социалистических Республик и союзных республик. Уникальной особенностью Конституции СССР стало юридическое закрепление в качестве цели существования Советского Союза добровольное объединение союзных республик, их равноправие, определенную независимость, право вступления в Союз и выхода из него. Учреждение центральных органов власти было произведено с учётом многонационального характера Советского Союза. Полный текст Конституции СССР можно просмотреть ЗДЕСЬ

Первая Конституция СССР просуществовала 12 лет. Следующая Конституция СССР была создана уже при Сталине в 1936 году.