Москва до революции

Ну что ж. Опять окунемся в старую Москву. К счасью сохранились в большом количестве фотоматериалы. 22 мая 1524 года в Москве основан Новодевичий монастырь, фото начало 1900 годов. 1900-е годы. Москва. Воробьевы горы 1-я Тверская-Ямская улица в районе Триумфальной площади, Москва. 1888 г. Главархив Москвы Такой была Тверская улица в 1913 году. На снимке вид от Газетного переулка в сторону Охотного ряда Вербное воскресенье на Красной площади. 1910-е Вербное катание на Красной площади, 1900 год Вербное гулянье на Красной площади, 1903 год Верхние городские ряды, Москва, 1886 Варварка. Гостиный двор, начало ХХ века Владимирские ворота и часовня Пантелеймона Целителя, Москва. 1896 г Воскресенская площадь, Москва. На фото можно еще увидеть здание, которое находилось на месте Московской городской думы, 1880 г Исторический музей и городская дума. Манежная площадь, Москва. Ок. 1895-1900 годы Исторический музей на Красной площади, Москва. 1904-1909 г Ильинские ворота. Москва, 1883-1884 г Конкурсный (не реализованный) проект здания Московской городской Думы на Воскресенской площади.

Константиновская башня Московского Кремля. 1880-е Красная площадь, Москва. Фото начала XX века Москва 1909 года Москва в 1913 году Москва на старинной открытке кон. XIX - нач. XX вв. Москва. Кремль. Чудов монастырь, 1875 год Москва. Вид на Кремль и Зарядье, 1866 г Москва. Вид из окна гостиницы «Метрополь», 1912 г Москва. Малая Дмитровка и Страстной монастырь, 1896 г. Москва. Пожар в Малом театре 2 мая 1914. Горела пристройка к Мт, где хранились декорации Большого и Малого театров Москва в 1900-е годы Москва в 1900-е годы Москва в 1900-е годы Москва в 1900-е годы Москва в 1900-е годы Москва в 1900-е годы Москва в 1900-е годы Москва в 1900-е годы Набатная башня Московского Кремля. Фото 1889 или 1890 г. Площадь Варварские Ворота(Славянская площадь), 1900-е Площадь Трёх вокзалов, 1907-1910 года Московский Кремль на дореволюционном фото. Фотограф Петр Петрович Павлов На Кремлёвской набережной, 1910-е Петровский дворец, 1910 Пожар на Тверской. Москва, 1910 г Покровский собор и Лобное место, Москва Поливной автомобиль очищает улицу у гостиницы «Метрополь»1913 Политех музей на Лубянской площади, Москва Фото Николай Найденов (1834-1905) Пожарные Городской части, 1914-1915 г Прогулка на Чистых прудах, 1900-е Прогулка по Красной площади, 1912 Прокладка телефонного кабеля, г. Прокладка трамвайных путей на Лесной улице, 1899 год Прокладка электрического кабеля для трамваев по Софийской набережной. Москва, 1910 год Рабочие прокладывают трамвайные пути на Театральной площади1908 Румянцевская библиотека в Москве зимой. Начало ХХ век Рынок вдоль стены Китай-города в районе современной Новой площади, 1898 Рынок выходного дня на Старой Триумфальной площади, 1909 Рынок выходного дня на Старой Триумфальной площади, 1909 Саратовский вокзал, Москва (ныне это Павелецкий вокзал)1 Собор Василия Блаженного, Москва. 1863 г Собор Василия Блаженного, Москва. Фото до 1917 Средние городские ряды. Москва, Российская империя, 1885 г. Сретенские ворота, 1912 год Старый Гостиный двор на Ильинке, 1912 Стены и башни Московского Кремля. Ближняя к нам — Тайницкая башня со стрельницей, выходящей на набережную. 1856 г Страстная площадь (ныне - Пушкинская площадь) с церковью. Москва, около 1900 г Страстной бульвар у Большой Дмитровки. Москва. 90-е годы XIX века. Трамвай на Красной площади, 1914 Театральный проезд, 1895 Театральный проезд, 1912 год Театральная площадь, Москва. 1903 год Торговые ряды на месте будущего здания ГУМ на Красной площади. Москва, 1886 г. Троицкий мост Московского Кремля. 1884 год. У Большого театра, 1903 У Владимирских ворот Китай-города. Москва Храм Христа Спасителя. Москва. 1896г

И на сегодня все!