Москва до революции

Ну что ж. Опять окунемся в старую Москву. К счасью сохранились в большом количестве фотоматериалы.22 мая 1524 года в Москве основан Новодевичий монастырь, фото начало 1900 годов.1900-е годы. Москва. Воробьевы горы1-я Тверская-Ямская улица в районе Триумфальной площади, Москва. 1888 г. Главархив МосквыТакой была Тверская улица в 1913 году. На снимке вид от Газетного переулка в сторону Охотного рядаВербное воскресенье на Красной площади. 1910-еВербное катание на Красной площади, 1900 годВербное гулянье на Красной площади, 1903 годВерхние городские ряды, Москва, 1886Варварка. Гостиный двор, начало ХХ векаВладимирские ворота и часовня Пантелеймона Целителя, Москва. 1896 гВоскресенская площадь, Москва. На фото можно еще увидеть здание, которое находилось на месте Московской городской думы, 1880 гИсторический музей и городская дума. Манежная площадь, Москва. Ок. 1895-1900 годыИсторический музей на Красной площади, Москва. 1904-1909 гИльинские ворота. Москва, 1883-1884 гКонкурсный (не реализованный) проект здания Московской городской Думы на Воскресенской площади.
Константиновская башня Московского Кремля. 1880-еКрасная площадь, Москва. Фото начала XX векаМосква 1909 годаМосква в 1913 годуМосква на старинной открытке кон. XIX - нач. XX вв.Москва. Кремль. Чудов монастырь, 1875 годМосква. Вид на Кремль и Зарядье, 1866 гМосква. Вид из окна гостиницы «Метрополь», 1912 гМосква. Малая Дмитровка и Страстной монастырь, 1896 г.Москва. Пожар в Малом театре 2 мая 1914. Горела пристройка к Мт, где хранились декорации Большого и Малого театровМосква в 1900-е годыМосква в 1900-е годыМосква в 1900-е годыМосква в 1900-е годыМосква в 1900-е годыМосква в 1900-е годыМосква в 1900-е годыМосква в 1900-е годыНабатная башня Московского Кремля. Фото 1889 или 1890 г.Площадь Варварские Ворота(Славянская площадь), 1900-еПлощадь Трёх вокзалов, 1907-1910 годаМосковский Кремль на дореволюционном фото. Фотограф Петр Петрович ПавловНа Кремлёвской набережной, 1910-еПетровский дворец, 1910Пожар на Тверской. Москва, 1910 гПокровский собор и Лобное место, МоскваПоливной автомобиль очищает улицу у гостиницы «Метрополь»1913Политех музей на Лубянской площади, Москва Фото Николай Найденов (1834-1905)Пожарные Городской части, 1914-1915 гПрогулка на Чистых прудах, 1900-еПрогулка по Красной площади, 1912Прокладка телефонного кабеля, г. Москва. Дата съемки 1910-е годыПрокладка трамвайных путей на Лесной улице, 1899 годПрокладка электрического кабеля для трамваев по Софийской набережной. Москва, 1910 годРабочие прокладывают трамвайные пути на Театральной площади1908Румянцевская библиотека в Москве зимой. Начало ХХ векРынок вдоль стены Китай-города в районе современной Новой площади, 1898Рынок выходного дня на Старой Триумфальной площади, 1909Рынок выходного дня на Старой Триумфальной площади, 1909Саратовский вокзал, Москва (ныне это Павелецкий вокзал)1Собор Василия Блаженного, Москва. 1863 гСобор Василия Блаженного, Москва. Фото до 1917Средние городские ряды. Москва, Российская империя, 1885 г.Сретенские ворота, 1912 годСтарый Гостиный двор на Ильинке, 1912Стены и башни Московского Кремля. Ближняя к нам — Тайницкая башня со стрельницей, выходящей на набережную. 1856 гСтрастная площадь (ныне - Пушкинская площадь) с церковью. Москва, около 1900 гСтрастной бульвар у Большой Дмитровки. Москва. 90-е годы XIX века.Трамвай на Красной площади, 1914Театральный проезд, 1895Театральный проезд, 1912 годТеатральная площадь, Москва. 1903 годТорговые ряды на месте будущего здания ГУМ на Красной площади. Москва, 1886 г.Троицкий мост Московского Кремля. 1884 год.У Большого театра, 1903У Владимирских ворот Китай-города. МоскваХрам Христа Спасителя. Москва. 1896г
И на сегодня все!
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