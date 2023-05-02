Живое слово. Часть 1. Азбука. 1913 г.

Мы из Советского Союза

Учебник русского языка для татарских школ.

Составил Корханиди П.

Тифлис. 1913 год

К сожалению, отсутствуют следующие страницы: 14, 15, 60, 61, 64, 65. Если кто-то добавит, буду благодарна.

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