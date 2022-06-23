Журнал "Жизнь" ("Life"), 29 марта 1943 года - 2_____

Часть 1

(Красным шрифтом выделен текст, отмеченный Сталиным при прочтении)



стр. 29.

ОТЕЦ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.

Быть может величайшим человеком современности был Владимир Ильич Ульянов. Он работал под фамилией Ленин, провёл бо́льшую часть из 54 прожитых им лет в ссылке, вне своей страны и дал миру крупнейший новый политический фактор нашей эры – федеральный Союз Советских Социалистических Республик в форме коммунизма.

То впечатление целостности, которое он производил в жизни, чувствуется и в помещенном выше портрете, сделанном незадолго до его прихода к власти. Ленин был редчайшим из людей, человеком, абсолютно лишённым тщеславия и эгоизма, страстно уважавшим идеи, но еще больше уважавшим дела. Он владел искусством полного сосредоточения и обладал фантастической способностью к труду и с большой тщательностью и скрупулезностью относился как к самым мелким, так и к самым крупным обязанностям в своей жизни. Он говорил по-английски, по-немецки и по-французски так же хорошо, как и по-русски, и умел читать на итальянском, шведском и польском языках.

Это был обычный уравновешенный человек, посвятивший свою жизнь спасению 140 миллионов людей от жестокой и непросвещённой тирании, он сделал то, что было им намечено.

Революция в России была произведена не Лениным и никакой-либо другой организованной группой людей, но он придал смысл этой революции и избавил ее от многих ошибок французской революции. Невозможно представить себе какова была бы история России и всего мира, если бы он не жил.











стр.30-34.

Надписи к фото.

1. Дом, где провел Ленин свое детство в Симбирске, был обычным жилищем мелкого буржуа. Его отец был инспектором гимназии, а позже директором начальных школ. В этот период прокатилась волна энтузиазма в защиту обучения крестьян.

2. Кудрявый Ленин в возрасте четырех лет. Он любил спорт и ненавидел школу. Это человек, который никогда не был мечтателем-интеллигентом.

3. Фотография его семьи, сделанная в 1879 году. Ленин сидит справа. Старший брат Александр (стоит в центре) был повешен в связи с участием в заговоре против Александра III.

4. Полицейское фото, сделанное после ареста Ленина в 1895 г. После смерти брата Ленин избегал террора.

5. Первая встреча Ленина и Сталина состоялась в 1905 году на большевистском съезде в Финляндии. Сталин, ожидавший увидеть человека гигантского телосложения, был удивлен маленьким ростом Ленина.

6. Во время своего визита к Максиму Горькому – отцу пролетарской литературы, он играет в шахматы на острове Капри в 1908 г.

Находясь в эмиграции, он осуществлял руководство партией.

7. Он возвратился в Петроград в 1917 году с помощью немцев, которые надеялись на то, что он поможет вывести Россию из войны.

8. Во многих городах происходили забастовки под лозунгом "Долой войну". Царизм был свергнут, на смену ему пришло умеренное правительство Керенского.

На снимке полиция Керенского стреляет по забастовавшим петроградским рабочим.

9. Фальшивый паспорт с фото-карточкой переодетого Ленина, позволил последнему бежать в Финляндию осенью 1917 года.

Ордер на его арест был подписан в июле того же года.

10. Ленин скрывался перед побегом в Финляндию в соломенной хижине близ станции Разлив.

После того, как правительство открыло огонь по рабочим в июле 1917 года, большевистские вожди ушли в подполье.

11. 7 ноября 1917 года является датой, когда была объявлена революция. В эту ночь состоялся штурм зимнего дворца.

12. Ленин берет в свои руки власть как глава правительства, устанавливает коммунистическую систему.

На фото он обращается к советам с речью.

13. Сталин, Ленин, Калинин на 8-м съезде большевистской партии в 1919 г.

Калинин является в настоящее время председателем Президиума Верховного Совета.

Фотографии Ленина и Сталина вместе редки.

Советы любят подчеркивать их сотрудничество, а художники часто рисуют их вместе.

14. В 1920 году на площади Урицкого в Петрограде, Ленин выступил с речью на массовом митинге. Народ только что покончил с гражданской войной. Красная Армия нанесла поражение как белым, так и вооруженным силам Франции, Британии, США и Германии.

Единственные иностранные армии, остававшиеся на территории России были японцы и поляки.

Ленин направил все усилия на выполнение колоссальной задачи строительства социалистического государства в отсталой стране на развалинах царизма, революции и гражданской войны. Заводы бездействовали; стране грозил голод. Гений Ленина вырвал страну из хаоса, восстановил порядок и спас СССР.

15. Вместе с Яковом Свердловым, Ленин присутствует на открытии памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу – философам социализма.

Свердлов, умерший несколько месяцев спустя, был первой главой советской администрации и мог быть преемником Ленина.

16. Лев Троцкий (слева) беседует с Лениным, Троцкий – близкий соратник Ленина во время революции, был позже выслан и заклеймён как предатель Бенедикт Арнольд русской революции.

Каменев (справа) был расстрелян в 1936 году после процесса, где обвинялся в заговоре, замышлявшем убийство руководителей правительства.

17. Вместе со своей женой Крупской, Ленин посетил деревню Кашино 14 ноября 1920 года.

Они поженились в 1896 году в Сибири, когда Крупская получила разрешение провести 3 года в ссылке с Лениным. Свой медовый месяц они провели, переводя книгу Сидней Уэбба.

18. Сталин (в меховой шапке и валенках) и Молотов (на переднем плане) несут гроб с телом Ленина по Красной площади после его смерти от удара в 1924 году.

Когда Ленин умер, Троцкого не было в Москве. Когда он возвратился, Сталин уже управлял Советским Союзом.

19. Миллионы рабочих устремились потоком в Дом Союзов, чтобы посмотреть на тело Ленина.

20. В узбекском стихотворении говорится: "Горы плакали с нами, и степи плакали, и реки. Ночь и звезды плакали, и люди проливали слезы, но не находили в них утешения".

21. Забальзамированное тело Ленина до начала войны находилось в склепе на Красной площади. Там поддерживалась необходимая температура воздуха.

Ежегодно миллионы людей проходили мимо его гроба, чтобы отдать ему дань почти религиозного уважения. Он лежит в форме армейского командира. Его мозг выставлен в институте мозга в Москве.

22. Съезд коммунистического интернационала состоялся в 1935 году. На стенах были вывешены портреты Маркса и Энгельса, основавших современный коммунизм, Ленина, основавшего советское государство, и Сталина.







стр.36.

ОТ ЛЕНИНИЗМА К СТАЛИНИЗМУ

В 1923 году, будучи прикованным к постели, Ленин являлся главой странного полукапиталистического, полусоциалистического государства. После гражданской войны Ленин и его советники ослабили абсолютный контроль "военного коммунизма" в пользу новой экономической политики (1921 год). НЭП позволил крестьянам продавать излишнее продовольствие на рынке, разрешил мелкую частную торговлю и производство.

Когда Ленин умер в январе 1924 года, среди его соратников были два могущественных руководителя, которые могли стать его преемниками. Один из них был блестящий, обладавший красноречием, наделавший много ошибок – Лев Троцкий, происходивший из среды мелкой буржуазии, мыслитель и мечтатель. Другим был сильный, крепкий, молчаливый пролетарий, человек действия – Иосиф Сталин.

Троцкий получил известие о смерти Ленина в тот момент, когда он ехал на юг лечиться. Почему-то он не вернулся в Москву вовремя, чтобы успеть на похороны. Этим воспользовался Сталин, генеральный секретарь партии, постоянно отстранявший Троцкого на задний план по мере того, как во время болезни Ленина обязанности последнего все больше и больше переходили к нему.

Хотя Троцкий постоянно выступал против многих решений, принятых большевиками, он был исключен из партии лишь в 1927 году. Он уехал в ссылку, оставив в Советском Союзе тайную сеть оппозиционеров, которые годами стремились подорвать правительство. Убийство выдающегося советского руководителя Сергея М.Кирова в 1934 году привело к судебным процессам над предателями в 1935-1938 г.г. За эти годы Сталин беспощадно уничтожил так называемую троцкистскую пятую колонну.

С отъездом Троцкого произошло значительное охлаждение к идее мировой революции. Сталин утверждал, что нужно построить социализм сначала в СССР. Цель его первого пятилетнего плана (1928-32 г.г.) заключалась в искоренении последних пережитков капитализма, временно допущенных при ленинской новой экономической политике. Начиная третью пятилетку, Советы заявили о своей готовности состязаться с Соединенными Штатами за экономическое первенство, но приближение войны заставило их переключиться на производство вооружения.

После смерти Ленина Советы предприняли ряд крестовых походов внутри страны. Неистовая кампания против религии была прекращена лишь в середине прошлого десятилетия, когда конституция 1936 года гарантировала свободу вероисповеданий. Другие крестовые походы более раннего периода были направлены против буржуазных концепций о семье и нравственности. Теперь же маятник качнулся в другую сторону; получить развод стало труднее, семья прославляется, а половая распущенность осуждается.

В конце 20 и начале 30 годов угроза мировой революции вышла за пределы одних лишь разглагольствований. Хотя внушавший столь сильный страх Коммунистический Интернационал и созывался периодически в Москве для выработки политики пропаганды во всем мире. Советское правительство и Сталин были заняты укреплением международных связей, надеясь предотвратить войну с тем, чтобы СССР мог накопить силы.

Советы подписали пакт Бриана-Келлога, в 1935 году были признаны Соединенными Штатами, в 1934 году были приняты в члены Лиги Наций и под эгидой занимавшего в то время пост комиссара по иностранным делам Литвинова пытались установить коллективную безопасность для удержания нараставшей волны фашизма, Но Лига потерпела крах, затем последовало Мюнхенское умиротворение, советско-нацистский пакт о ненападении в 1939 году и вступление красных в войну после того, как Гитлер напал на них 22 июня 1941 года.

Эти события подняли Советы на вершину новой националистической фазы, в которой интернационализм был по крайней мере временно "положен под сукно". Россия с сегодняшнего дня оглядывается назад и восхищается выдающимися событиями своего прошлого, своими царями, обладавшими железной волей, блестящими генералами, писателями-романтиками, поэтами и композиторами. Сегодня эти фигуры дореволюционного времени разделяют с Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным уважение советского народа и лучше известны, чем многие из теперешних красных вождей, портреты которых помещены на стр. 40-41.





стр.38-39.

Красные вожди – стойкие, неподкупные, умелые руководители . Каков бы ни был политический характер того иди иного правительства, дееспособность его будет зависеть от дееспособности его вождей. Вожди Союза Советских Социалистических Республик являются, прежде всего, умелыми администраторами. Они достигли высокого положения не из-за внешнего вида, голоса, происхождения или образования. Они пробились к власти, так как сумели проявить себя сильными, разумными руководителями, преданными СССР.

Хотя вожди России живут хорошо, они не получают финансовых вознаграждений, таких, какие получают люди их положения в капиталистических странах. Однако, они имеют громадную власть и часто даже города называются их именами. Их частная жизнь настолько скрыта от всех, что русский народ знает о ней очень мало, единственно, что известно, – это их деятельность и положение.

СССР представляет из себя Федерацию 16 союзных республик и многих автономных областей. Избиратели посылают своих представителей не только в местные советы, но и в правительственные учреждения областей, республик и федерации (СССР). Кандидаты в депутаты выдвигаются через различные организации – молодежные, спортивные, профсоюзные, кооперативные и партийные. Практически все кандидаты утверждаются партией и редко выдвигается больше, чем один кандидат на место. Процедура выдвижения кандидатов более всего похожа на федеральные выборы в США.

Большинство государственных деятелей, изображенных на этой и последующей страницах, принимали активное участие в деятельности коммунистической партии еще до того, как они заняли те или другие государственные посты. Будучи избранными в правительственные учреждения, коммунисты не слагают с себя партийных обязанностей. Сталин, например, имеет несколько важных государственных портфелей, но неизменно продолжает выполнять свою основную работу в качестве Генерального Секретаря Коммунистической партии, которую он принял в 1922 году.

Великая русская четверка стоит в почетном карауле на похоронах комиссара Григория К.Орджоникидзе в 1937 году. Этот редкий снимок показывает маршала К.Е.Ворошилова и Иосифа Сталина слева от гроба, М.И.Калинина, председателя Президиума Верховного Совета, и В.М.Молотова, комиссара иностранных дел, – справа. До войны Сталин не занимал правительственных постов, за исключением председателя Совета Народных Комиссаров. После войны он принял несколько портфелей и совсем недавно – маршала Красной Армии.



стр. 40.

Лазарь М.Каганович – человек, направляемый Сталиным на отстающие участки работы, является одним из лучших администраторов в СССР. Он – украинский еврей, родился в 1893 году, начал жизнь в качестве сапожника и вступил в коммунистическую партию в 1911 году.

Сейчас он – член Центрального Комитета. После того, как он умело руководил строительством Московского метрополитена, ему была поручена работа по реорганизации ж.д.сети в стране, а в 1937 г. он стал Комиссаром тяжелой промышленности. За успешную работу на обеих должностях Каганович был награжден орденом Ленина и назначен зам. председателя Совета Народных Комиссаров. Предполагают, что его сестра Роза замужем за Сталиным.

Анастас И.Микоян

Микоян, армянин по происхождению, занимал важные государственные посты в СССР начиная 1926г., когда он был назначен Комиссаром Внутренней Торговли. В 1934 г. этот бывший студент-теолог получил должность Комиссара Пищевой Промышленности, где и работает до настоящего времени. Он – единственный из теперешних комиссаров после Молотова, который побывал в США. Микоян является также членом Государственного Комитета Обороны, организованного 30 июня 1941 г., и занимает высокие должности в Политбюро Коммунистической партии и Верховном Совете.

Андрей А.Жданов

Жданов, сын русского священника, является одним из ближайших друзей Сталина и часто упоминается, как его возможный преемник. Прежде всего, энергичный партийный деятель и организатор. Он занимал много руководящих партийных должностей за последние 10 лет. Он присоединился к большевикам в 1913г. в возрасте 17 лет. В 1938г. он был назначен председателем Комитета Иностранных Дел и поэтому считают, что он дал облик внешней политике СССР, тогда как Молотов явился ее строителем. В прошлом месяце Жданову было присвоено звание генерал-лейтенанта Красной Армии, как признание партии за его работу в качестве члена Военного Совета Ленинградского фронта.

Лаврентий П.Берия

Как и Сталин, Берия – уроженец Грузии, Архитектор по специальности, Берия имеет очень хорошее образование. В 1941т., когда комиссариаты Государственной Безопасности и Внутренних Дел были объединены в общий НКВД (государственная полиция, подобная FBI), он стал руководителем этой организации. Задачей Берия и НКВД является в настоящее время проведение в жизнь политики Сталина "выжженной земли" и преследование предателей. За "военные и революционные заслуги" Берия, являющийся членом Государственного Комитета Обороны, награжден орденом Ленина и боевым орденом Красного знамени.



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Клавдия И.Николаева

После смерти Крупской (вдовы Ленина); Николаева является единственной женщиной – членом Президиума Верховного Совета. Она родилась в 1893 году, дочь поденного рабочего. Фальцовщица в типографии, она присоединилась к большевикам в 1909 году, дважды ссылалась за подпольную работу. Ее называют "самой популярной женщиной в России". В 1941-42 г.г. вместе со Шверником (ниже), во главе делегации в Британию, проявляет выдающиеся способности в деле изучения производственных проблем. Она является секретарем Всесоюзного Совета Профессиональных Союзов и членом Центрального Комитета партии.

Николай М. Шверник

Как председатель Всесоюзного Совета Профессиональных Союзов Шверник является главным лидером рабочих. С тех пор, как он принял этот пост в 1930 году, число членов профсоюзов увеличилось с 12 до 26 миллионов. Шверник родился в Санкт-Петербурге в 1888 году в семье швейцара. 14 лет он стал учеником машиниста, 17 лет присоединился к большевикам и был выдвинут на профсоюзную работу. Когда профсоюзы были закрыты, его выслали. Во время революции и 17 года Шверник возглавляет профсоюз рабочих орудийной промышленности. Прошлой зимой он был назначен председателем Комитета по расследованию людских потерь и ущерба имуществу, причиненного нацистами.

А.Щербаков

Щербаков возглавляет систему политических комиссаров Красной Армии и является заместителем Комиссара Обороны – Сталина. Он является также председателем Совинформбюро и руководителем Московского Городского и Областного комитетов партии. Щербаков родился в семье рабочего в г.Руза близ Москвы. Он начал работать с 12 лет, вступил в Красную Гвардию (гражданская милиция, из которой возникла Красная Армия) в 16 лет и в партию – в следующем году. Публицист, на очень хорошем счету в партийных кругах, в 1934 году был избран председателем Союза советских писателей.

Николай Вознесенский

Вознесенский является, пожалуй, самым блестящим представителем "новых" большевиков. Самый молодой член Государственного Комитета Обороны и кандидат в члены Политбюро ВКП(б), он родился в Тульской области в 1903 году в семье служащего. Вступил в партию в 1919 году. По поручению Сталина и Молотова, Вознесенский составил в 1938г. 3-й пятилетний план, который предусматривал организацию промышленности внутри страны на случай войны. В том же году он стал председателем Государственной плановой комиссии. Он является также заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров.



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Структура Правительства и Партии

Схема внизу представляет собой структуру Федерального правительства СССР и показывает связь коммунистической партии с правительством. Схема не дает административной структуры автономных республик, областей, городов и сел. На каждой из этих территорий избирается свое управление, как это делается в наших штатах, областях, городах и сельских местностях.

Контроль за политической и экономической жизнью в СССР сосредоточен в руках Коммунистической партии. Конституция 1936 г., которая сделала выборы всеобщими, равными, прямыми и тайными, исключила возможность образования других политических групп, кроме партии. Несмотря на то, что в правительственные органы было избрано много беспартийных, партия контролирует большинство административных органов, а ее проверенные члены занимают многие ответственные посты.

Таким образом, эта небольшая партия, численностью 4 610 000 чел, направляет основную политику нации, насчитывающей 193 000 000 чел., и партийные решения проводятся через административный аппарат. Своим сравнительно небольшим числом членов партии частично обязана тем жестким требованиям, которые затрудняют для беспартийных вступление в ее ряды.

Таким образом, Иосиф Сталин является неоспоримо первой фигурой в СССР, прежде всего благодаря тому, что он является Генеральным секретарем партии. В настоящее время он является также председателем Совета Народных. Комиссаров. Этот Совет похож на наш кабинет министров и имеет портфели по делам вооружения, военно-морского флота, иностранных дел и т.д. Близко к Сталину стоит его старый большевистский соратник Вячеслав Молотов, являющийся комиссаром Иностранных Дел и членом Политбюро партии. Михаил Калинин, которого ошибочно называют "президентом Советского Союза" является в действительности председателем Президиума Верховного Совета, должность аналогичная должности председателя Палаты представителей в США. Верховный Совет, двухпалатный конгресс‚ состоит из 1 298 депутатов, избранных на срок 4 года. Президиум или Исполнительный Комитет состоит из 42 членов, избранных Верховным Советом для исполнения работы в перерывах между сессиями.

Надписи на схеме

Правительство. Коммунистическая партия. Председатель. Генеральный секретарь. Совет Народных Комиссаров. Секретариат. Политбюро. Оргбюро. Государственный Комитет Обороны. Президиум. Центральный Комитет. Верховный Совет СССР. Совет Союза и Совет Национальностей. Всесоюзный съезд. Верховный суд. Секция. Народ СССР. Члены партии.

Федеральное правительство и партия строятся аналогично. В партийные учреждения выбирают только члены партии, в то время как советские избиратели (97 000 000) могут избирать депутатов в правительство.





стр.44.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ.

Лучшая коллекция в США принадлежит послу Дэвису.

Самый известный коллекционер произведений современного русского искусства – буржуазный адвокат, бывший посол США в СССР перед войной – Джозеф Э.Дэвис. Цветные репродукции на следующих страницах взяты из его коллекции, а теперь находятся в Висконсинском университете. Многие из них являются копиями, сделанными в Москве по его требованию, потому что Советы не разрешили ему покупать оригиналы. Фото сверху было сделано в его вашингтонском доме. Дэвис сфотографирован на фоне части его громадной коллекции русского фарфора. Как раз за его головой находится 150-летней давности чайный сервиз, украшенный амурами, заказанный Екатериной Великой для одного из братьев Орловых, её любовника, который помог ей избавиться от мужа.

Картина, расположенная за головой Дэвиса, представляет дореволюционную сцену пасхального праздника.

Русская живопись не очень выразительна, но она удовлетворяет русских.

Церковное искусство – иконопись – превалировало до революции над светской живописью. С того времени советская живопись достигла уровня американского искусства времен Георга Калеба Бингхэма (1860-е годы), хотя советские книжные иллюстрации, фарфор, ковры, резьба из слоновой кости, работы из глазури и реклама превосходны. Коммунисты не очень интересуются тонкостями современной живописи. Искусство в СССР, как и все другое, имеет впереди еще много работы. Оно успешно осуществляет свою просветительскую задачу.



Надписи к фото.

Рекруты расстаются с семьями, отправляясь в царскую армию в конце ХIХ века. Это копия картины Савицкого, находящейся в настоящее время в Ленинграде в Русском музее. Правительство отказалось расстаться с оригиналом. Отягощённые домашним скарбом‚ в том числе чайниками, некоторые из молодых людей огорчены разлукой, в то время как двоих слева мы видим танцующими. Эти солдаты вступали в армию Александра III, который преследовал нерусские национальности, душил печать, пробовал сохранить обанкротившееся дворянство, но расширял сеть железных дорог. (Обратите внимание на устаревший тип паровоза на заднем плане). Войска Александра, который умер в 1894 г., сражались только с покоренными народами.

Разгон рабочей забастовки показывает царских кирасиров, рубящих шашками рабочих Путиловского военного завода 3 января 1905 г. в Санкт-Петербурге (теперь Ленинграде). Это была часть забастовочного движения, которое привело к вспышкам 1905 г., когда выставлялись требования образования своего рода демократического правительства. Через неделю царские войска стреляли в процессию мирных жителей, несших иконы, и убили тысячи людей. Всеобщая забастовка произошла в сентябре после получения плохих известий о русско-японской войне. Военные заводы, на заднем плане вверху, выпустили первый русский трактор и турбину и усилили сопротивление Ленинграда немецкой осаде. На переднем плане железопрокатные заводы.



Прощание рекрутов написано Ильей Ефимовичем Репиным, русской знаменитостью. Никто не может лучше изобразить сущность крестьян царской России, босоногих женщин, белокурых мужиков в онучах, сарай с нависшей с чердака соломой. Репин пережил четыре царствования и умер в 1930 году, 86 лет. Он видел в действительности весь прогресс России от средневековья до современного государства. Он видел освобождение крестьян от крепостного права в 1861 г., как раз перед тем, как гражданская война в США привела к освобождению чернокожих.

Лыжники – копия Мироновой с картины Жаба. Оригинал находится в доме Красной Армии в Москве. Колонны лыжников видны далеко на заднем плане, коричневая кожа полушубков и зеленое сукно шлемов контрастирует с голубыми тонами снега и зеленым небом. Совсем другой вид имеют белые маскхалаты красноармейских лыжных частей в военное время. В России военные лыжные части комплектуются по всей стране, на севере, в равнинах Татарии, на Кавказе и в Сибири.

Отряд связи остановился в снежных трущобах Сибири и узнает дорогу у закутанного в мех крестьянина (на переднем плане). Это оригинал М.И. Авилова, умершего в 1919 году и давшего здесь представление о первой революционной армии, которая боролась против Германии, союзников, белых и поляков до 1921 года. Репутация Авилова связана с умением изображать лошадей и батальные сцены, причём последние являются излюбленным советским жанром. Обратите внимание, как привлекательно он изобразил здесь лохматых сибирских пони.

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Продолжение следует

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