Соловьев ответил журналисту National Interest на безосновательные выпады в адрес России

Телеведущий Владимир Соловьев дал интервью популярному американскому журналу National Interest. Несмотря на все усилия корреспондента NI Джейкоба Хайльбрунна, российский журналист продемонстрировал твердую неконфликтную позицию и не дал оснований для обвинений в беспочвенной антиамериканской истерии.

Представитель National Interest в интервью с Соловьевым затронул широкий спектр тем — от Петра I и Сталина до событий последних недель. И каждый раз в его вопросах звучала либо попытка выставить Россию слабой, беспомощной, либо виноватой хоть в чем-нибудь.

Соловьеву пришлось напомнить американскому коллеге, что россияне имеют право на собственную точку зрения и не обязаны воспринимать западный взгляд на историю РФ как единственно верный.

К примеру, когда речь зашла о Сталине, российский журналист предложил не оценивать советского вождя с современной точки зрения. И в подтверждение своей позиции напомнил, что Черчилль и Рузвельт принимали крайне неприглядные по сегодняшним меркам решения, вроде организации в США концентрационных лагерей для американцев японского происхождения и искусственно созданного голода в Британской Индии.

«Мы до сих пор помним так называемые советские ковчеги, когда российские евреи, считавшиеся социал-демократами, были депортированы из Америки в Россию после Первой мировой войны.

Мы до сих пор помним участие Соединенных Штатов в июльской конференции 1938 года в Эвиане, которая на самом деле была довольно жестокой по отношению к еврейскому народу Германии. Мы до сих пор помним эту ужасную манеру бомбить Дрезден. Мы помним, что американцы сделали с Хиросимой и Нагасаки», — напомнил Соловьев.

В какой-то момент инициатива окончательно перешла в руки российского журналиста, и уже он, а не интервьюер, задавал сложные вопросы, ответить на которые американцу было нечем. Так, он напомнил о преступном ударе американского дрона в Афганистане, в результате которого погибли невинные дети. Пентагон ограничился извинениями за этот инцидент.

«Этого достаточно? Введены ли какие-либо санкции? Давайте будем реалистами. Мы любим Соединенные Штаты, но давайте разделять, когда мы говорим об американском народе и американском правительстве», — подчеркнул Соловьев.

Провалом закончилась и попытка обвинить Россию в хакерских атаках во время американских выборов. Соловьев припомнил собеседнику вызвавшее множество вопросов голосование по бумажной почте, в котором смогли принять участие даже давно умершие граждане США, а также хакерские атаки с территории Соединенных Штатов во время недавних выборов в Госдуму РФ.

Но ключевым стал аргумент, основанный на утверждении корреспондента NI о бегстве из России интеллектуальной элиты.

«Кто вам сказал, что они из России? Почему вы думаете, что они работают из России? Позвольте мне напомнить, ваши политические лидеры много раз заявляли, что Россия — это не более чем просто заправочная станция, российская экономика разрушена, Россия находится на неправильной стороне истории, у России нет ничего, кроме газа или нефти. Согласно тому, что вы мне только что сказали, все умные парни из России уже покинули страну и живут в Соединенных Штатах. Как получилось, что мы настолько глупы, что не можем сохранить нашу собственную молодежь в России, но все еще умудряемся взломать величайшую, лучшую, самую прогрессивную страну в мире, как изображают ее ваши СМИ?» — задал не требующий ответа вопрос Соловьев.

Аналогичным образом наталкивались на разумные, веские доводы вопросы Джейкоба Хайльбрунна о ситуации на Украине, возвращении Крыма, сливе очередных «секретных» документов, российской оппозиции и олигархах.

Все попытки журналиста NI выдавить из собеседника резкий ответ на провокационные вопросы заканчивались напоминанием о лицемерии США, где существуют куда более серьезные проблемы на тех же направлениях. Своими ответами Соловьев дал понять, что Россия не собирается молча слушать нравоучения от нации, которая сама давно нуждается в моральном ориентире. Остается лишь надеяться, что читатели National Interest приложат усилия, чтобы вырваться из парадигмы безусловного величия Америки, и постараются признать за другими странами право на собственное мнение.

Ранее в Китае констатировали ослабевание глобального лидерства США. Об этом, по мнению журналистов КНР, говорит провальный саммит по проблемам борьбы с COVID-19, организованный американским президентом Джозефом Байденом в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

Григорий Ажданин

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