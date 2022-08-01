Леонков - Секретная система РФ стала кошмаром для США и их HIMARS на Украине

ВС РФ используют на Украине новую систему противовоздушной обороны, ставшую кошмаром для комплексов HIMARS. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Западные страны сходятся во мнении, что ВСУ критически зависят от поставок из государств НАТО, а качество боевой работы украинской армии неуклонно падает. Направленные Киеву HIMARS выполняют далеко не ту работу, на которую рассчитывала Украина. Вместо контрбатарейной борьбы с подавлением пунктов управления и штабов эти американские РСЗО исследуют российскую систему обороны. Леонков обращает внимание, что США впервые получили возможность изучить противовоздушный и противоракетный щит на практике. Однако эксперт сомневается, что полученных Пентагоном данных хватит для полных выводов.
Россия, по словам эксперта, уже научилась эффективно выявлять и уничтожать не только снаряды HIMARS, но и сами установки: уже ликвидировано не менее четырех.Леонков утверждает, что для этого применяется принципиально новая система (он отказался озвучивать ее название и характеристики, сославшись на секретность данных). Эти средства ПВО, ставшие неприятным сюрпризом и настоящим кошмаром для американских вооружений на Украине, будут применяться ВС РФ все шире, убежден он.
Ранее эксперты предупредили США о проблеме, связанной с поставками HIMARS на Украину. Из-за военных провалов и коррумпированности ВСУ передовые западные системы попадают к РФ, и данные РСЗО вряд ли станут исключением.
https://rueconomics.ru/23554957-leonkov_sekretnaya_sistema_r...
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