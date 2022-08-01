Леонков - Секретная система РФ стала кошмаром для США и их HIMARS на Украине

Россия, по словам эксперта, уже научилась эффективно выявлять и уничтожать не только снаряды HIMARS, но и сами установки: уже ликвидировано не менее четырех.

Леонков утверждает, что для этого применяется принципиально новая система (он отказался озвучивать ее название и характеристики, сославшись на секретность данных). Эти средства ПВО, ставшие неприятным сюрпризом и настоящим кошмаром для американских вооружений на Украине, будут применяться ВС РФ все шире, убежден он.