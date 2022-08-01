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Леонков - Секретная система РФ стала кошмаром для США и их HIMARS на Украине

Леонков: секретная система РФ стала кошмаром для США и их HIMARS на УкраинеФото: Федеральное агентство новостей

ВС РФ используют на Украине новую систему противовоздушной обороны, ставшую кошмаром для комплексов HIMARS. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Западные страны сходятся во мнении, что ВСУ критически зависят от поставок из государств НАТО, а качество боевой работы украинской армии неуклонно падает. Направленные Киеву HIMARS выполняют далеко не ту работу, на которую рассчитывала Украина. Вместо контрбатарейной борьбы с подавлением пунктов управления и штабов эти американские РСЗО исследуют российскую систему обороны. Леонков обращает внимание, что США впервые получили возможность изучить противовоздушный и противоракетный щит на практике. Однако эксперт сомневается, что полученных Пентагоном данных хватит для полных выводов.

«Они изучают, как работает наша ПВО, как наши комплексы сбивают HIMARS. У них этой информации не было никогда. Они много раз провоцировали нас вдоль границ в воздушном и морском пространстве, но не получали объективной работы. Но эти "исследователи" не знают, что у нас очень много различных боевых режимов и число их комбинаций практически бесконечно», – сказал Леонков.

Россия, по словам эксперта, уже научилась эффективно выявлять и уничтожать не только снаряды HIMARS, но и сами установки: уже ликвидировано не менее четырех.

Леонков утверждает, что для этого применяется принципиально новая система (он отказался озвучивать ее название и характеристики, сославшись на секретность данных). Эти средства ПВО, ставшие неприятным сюрпризом и настоящим кошмаром для американских вооружений на Украине, будут применяться ВС РФ все шире, убежден он.

«Мы научились распознавать не только воздушные цели, но и места, откуда вылетают эти хваленые HIMARS. У них максимальная дальность 85 км, а наши системы контрбатарейной борьбы не работали в таком радиусе, поэтому HIMARS пользовались этим преимуществом и еще умели блуждать – в одном месте постреляли, в другом. Все, уже поймали. И это будет не последняя поимка, потому что система эта сейчас будет развернута на всех направлениях. Хорошая система – до сих пор не могу называть, но она работает. Мы работаем на больших расстояниях и видим не только то, как взлетает HIMARS. Американцам очень неприятно – для них это сюрприз», – заявил Леонков в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее эксперты предупредили США о проблеме, связанной с поставками HIMARS на Украину. Из-за военных провалов и коррумпированности ВСУ передовые западные системы попадают к РФ, и данные РСЗО вряд ли станут исключением.

https://rueconomics.ru/23554957-leonkov_sekretnaya_sistema_r...

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