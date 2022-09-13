«В этом году мы отправим в экономику 1 трлн рублей инвестиций»

«Инвестиции — один из плюсов от санкций»

— Санкции повлияли на отток капитала из России — то, с чем правительство пытается бороться уже много лет. Какие есть варианты действий у Минэкономразвития в этой ситуации?

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— Делать ничего не надо — отток и так сокращается . Нашим коллегам, которые сейчас перенаправляют из России капиталы, просто некуда их вкладывать в других юрисдикциях . Мы ожидаем, что изменение ситуации на финансовом рынке станет одним из плюсов, которые мы получим от санкций.

наши крупные инвестиционные проекты в большинстве случаев финансировались из-за рубежа

Сейчас наша задача — заменить российскими финансовыми институтами и институтами дружественных стран эти объемные инвестиции

Главная задача сейчас — это трансформация финансовой отрасли в пользу большего развития долевого сектора через фонды, через размещение акций, привлечение долгосрочных инвестиций. Не секрет, что, за счет иностранных банковских институтов.. И мы надеемся, что у нас это получится.

— То есть, мы можем сказать, что доля государства в инвестициях будет расти?

— По прогнозу, в ближайшие два-три года у нас будет провал частных инвестиций, потому что будет идти перенастройка инвестиционных проектов . Они должны определиться с цепочками поставок, с заменой оборудования, это требует серьезного реинжиниринга. Где-то к 2024 году ситуация начнет меняться в части объемов инвестиций . А пока да, нам надо поддержать экономику, в том числе государственными инвестициями. И здесь одним из ключевых элементов станет фонд национального благосостояния . В прошлом году мы его не тратили, а в этом году уже планируем финансировать за счет него инфраструктурные проекты. К примеру, уже одобренные затраты из фонда на три проекта, связанные со строительством дорог, составят 400 млрд рублей . Еще 536 млрд рублей составили в этом году инвестиции в компании и банки — такие, как «Дом.РФ», Газпромбанк, «Аэрофлот», запланированы вливания и в ЖКХ . В общей сложности планируется направить в этом году в экономику в качестве государственных инвестиций около 1 трлн рублей, не считая действующих госпрограмм . Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Какие проекты сейчас финансируются в первую очередь?

— Мы продолжаем финансировать в первую очередь проекты, которые в меньшей степени зависят от сложного иностранного оборудования . Строительство уже упомянутых трех автодорог, ЖКХ, замена локомотивов и продолжение строительства метро в Санкт-Петербурге — все эти проекты мы продолжаем финансировать, работа по ним по-прежнему идет. Они как раз включены в тот объем средств, который мы в этом году планируем направить со стороны государства. По более сложным технологическим проектам уже сейчас есть сдвиги, мы продолжаем над ними работать, принципиальное решение есть. Но чтобы финансирование продолжалось, необходимо, чтобы нужные документы подготовили сами компании. Возможно, мы успеем вернуться к ним в этом году, а может быть, отложим на следующий. Но эта работа также будет продолжена.

«Нам нужны длинные деньги»

— Одна из ключевых проблем российского финансового сектора — отсутствие дешевых длинных денег. Есть ли у министерства экономического развития предложения по решению этой проблемы?

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— Вы абсолютно правы, это самая главная проблема для нас, можно сказать, родовая проблема нашей экономики, и она сейчас очень активно дает о себе знать. Дело в том, что очень большой объем длинных денег раньше обеспечивался именно за счет западного финансирования . Мы понимаем, что это комплексная проблема . И мы можем решать ее такими государственными инструментами, например как фабрика проектного финансирования . Там речь идет о проектах продолжительностью до 20 лет, при этом мы берем на себя хеджирование процентного риска в случае роста ключевой ставки . В основном мы фиксируем условие, что если происходит рост на 7% годовых и более выше ключевой ставки, то разницу мы возмещаем за счет бюджета на всем протяжении существования проекта. Кстати, в этом году в первый раз это действительно произошло: когда ключевая ставка увеличивалась до 20%, на выплату этой разницы по действующим проектам мы выделили 7 млрд рублей . И дальше мы тоже будем выделять деньги по необходимости.

Таким образом, через фабрику мы в этом году вливаем около 1 трлн рублей инвестиций в проектное финансирование . С другой стороны, у нас есть проекты, финансируемые через Фонд национального благосостояния, где мы тоже берем на себя свою часть финансирования.

Но это всё точечные решения. Глобально нам надо обеспечить длинными деньгами пассивную часть. А чтобы дать деньги на большой срок, нам надо обеспечить себе депозит на столь же большой срок. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— И какое решение вы здесь видите?

— Сейчас мы рассматриваем такой механизм, как использование депозитов физлиц без права досрочного погашения . Естественно, это должно быть добровольное решение физлица, при этом мы собираемся страховать такие депозиты полностью, на всю сумму, без ограничений . Второй вариант — это трансформация рынка в сторону развития долевого финансирования.

— Эта стратегия официально одобрена правительством?

— Мы это обсуждали на стратегической сессии с участием [премьер-министра] Михаила Мишустина буквально в прошлый понедельник. И решили, что концептуально мы будем двигаться в этом направлении вместе с Центральным банком. Кроме того, Центробанк должен принять регуляторные меры к тому, чтобы банки активнее брали на себя долгосрочные риски. Потому что сейчас доля банковских долгосрочных инвестиций в стране составляет всего лишь 10–15%. А наша задача — выйти по этому показателю на среднемировые стандарты, которые составляют 30–40%.

— Санкционное давление вынудило российский финансовый сектор закрыться — были сокращены объемы публикуемой отчетности. В тоже время именно открытость и прозрачность — один из важнейших факторов, влияющих на инвестиционный климат. Долго ли продлятся ограничения на раскрытие финансовой информации и какие есть перспективы в новых условиях?

— Наша задача в ближайшие полгода — дать рынку максимальную ясность по этому вопросу. Минэкономразвития ратует за максимальную открытость экономики для инвесторов, а без открытой публичной отчетности компаний мы не сможем ее добиться . Если инвестор видит, что критически важная для вас информации о компании закрыта, он просто не будет вкладываться, не будет инвестировать. Поэтому наша задача на ближайшие полгода (и это мы тоже обсуждали на стратегической сессии) — максимально избавиться от закрытой отчетности, возможно, оставив закрытой лишь ту часть, которая критична с точки зрения санкций. Без этого мы не сможем выполнить нашу главную задачу — привлечь инвестиции как внутри страны, так и со стороны дружественных государств. Мы, так же как и раньше, рассчитываем на китайских инвесторов, на арабских инвесторов и не собираемся отказываться от их привлечения. Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Иностранные инвесторы не опасаются российского рынка?

— Кто-то опасается, кто-то нет. Но всё равно вкладываются .

— Какие отрасли для них наиболее привлекательны?

— Исторически иностранные инвесторы всегда вкладывались в проекты в области инфраструктуры, в газовую и химическую отрасли . Но сейчас мы ставим перед собой задачу расширить предложение и изменить структуру привлечения инвестиций, в том числе на долевом рынке, через акции и облигации . Сегодня, к примеру, транспортная и строительная отрасли практически не представлены на рынке инвестиций. Наша цель — изменить ситуацию.

«Мы не видим падения производства»

— Сколько лет экономике России потребуется для того, чтобы выйти на докризисный уровень конца 2021 года?

— У нас есть несколько сценариев. На сегодняшний день, в соответствии с базовым сценарием, мы рассчитываем на восстановление к 2024 году .

— Каких показателей по добыче нефти и газа в РФ в 2022 году?

— Пока наши «дружественные» коллеги не определились со своим потолком цен, на ваш вопрос трудно ответить . Но сами мы, надо сказать, проводили стратегическую оценку, и в целом падения производства нефти не увидели. Всё, что мы недопоставляем на западный рынок, мы размещаем на других рынках. Так что пока с точки зрения бюджетных поступлений мы с оптимизмом смотрим на ситуацию. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Были заявления, что власти не будут продлевать мораторий на банкротства юрлиц в действующем виде. Возможно, этот механизм будет точечным. Для каких отраслей его могут сохранить?

— Суть моратория на банкротство — в том, чтобы не допустить паники, стабилизировать ситуацию на рынке, адаптироваться к нынешней ситуации. Полгода для этого достаточно. Сейчас же паники на рынке, на наш взгляд, нет. И продлевать мораторий не надо вообще ни для кого . Мораторий же вас не спасает, просто долги копятся, а вы не платите за них, это может привести к цепной реакции .

— В июле президент подписал закон, позволяющий вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для юрлиц. Рассматривается ли введение аналогичной меры для вкладов граждан?

— Нет, такой инициативы в правительстве нет.

— По вашим оценкам, охотно ли российские компании, зарегистрированные в зарубежных офшорах, перерегистрируются сегодня в российские специальные административные районы (САР)?

— Здесь у нас в этом году отмечается почти двукратный рост показателей . После того, как мы дали некоторые послабления, чтобы облегчить для желающих такой переезд, почти каждый день к нам выходят компании с желанием переехать. Настоящий бум начался. За последние восемь месяцев в САР переехали уже 43 компании, их общее число уже выросло до 102, и еще 20–30 компаний мы ждем до конца года .

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