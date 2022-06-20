Свалить проблемы на Путина не выйдет. Польшу ждёт социальный взрыв

Мощные социальные потрясения назревают в Польше, на которую градом валятся последствия участия в геополитическом противостоянии с Россией – сообщают тамошние СМИ. Как бы варшавские русофобы ни пытались объяснить рядовым полякам, что «за все проблемы ответственен Путин», такой дискурс не находит понимания. А значит, граждане вскоре могут спросить с политиков, на кой ляд они в составе англосаксонской коалиции ввязались в экономическое нападение на Россию.

Хотя власти Польши исподволь меняют политику «поддержки Украины», которая слишком дорого обходится польскому бюджету…

https://vk.com/video3485515_456244836

…Таких изменений явно недостаточно для того, чтобы нормализовать жизнь в восточноевропейской колонии США. О чём пишут сами же поляки.

«В Польше назревает волна социальных протестов неслыханной силы, о чём пишет ЛУкаш ЯстржЕмбский из Польского издания Mysl Polska. Уже не получится объяснять проблемы с экономикой и нехватку семейных бюджетов COVID-ограничениями или украинско-российским конфликтом, в данный момент граждан становится всё сложнее убедить, что виноват Путин, Трамп или Папа Римский или Святой Дух.

Жители Польши постепенно теряют уверенность, что правительство знает, что делает.

Страх перед войной поменялся на реальность дороговизны и нищеты. У многих людей заканчиваются сбережения. Ходит много слухов о возможных ограничениях снабжения энергией и дефиците на продовольственном рынке и надвигающемся, как энергетическом, так и продовольственном кризисах.

Автор считает, что это может вылиться в волну социальных протестов. Правительству не получится удержать порядок, при котором люди, выполняющие полезную работу, должны нести основную тяжесть кризиса (хотя так практически всегда и происходит)».

https://t.me/ostcapital/2086

О том, что основные издержки санкционного нападения на Россию легли именно на плечи рядовых поляков, я уже писал. Например, в начале июня в Telegram-канале рассказывал о том, как митинговали сотрудники закрытого из-за санкций завода.

«Слепые санкции бьют по нам, а не по русским». В Польше проходит митинг сотрудников компании по ремонту газовых турбин Sulzer Turbo Service Poland, которые остались без работы и зарплаты, конечно же, из-за санкций против России.

В конце апреля польское правительство ввело санкции в отношении российского бизнесмена Виктора Вексельберга, который является одним из акционеров Sulzer Turbo Service Poland. Из-за этого счета компании были заморожены, и ей пришлось приостановить свою деятельность в Польше».

https://t.me/ostashkonews/14395

Санкции – против России, а без зарплаты – поляки. Добро пожаловать в глобальную экономику, как говорится. Здоровья вам там, и хорошего настроения. Особенно – когда будете смотреть, как польское же правительство спасает в первую очередь не вас, а местные денежные мешки.

«В такой ситуации правительству не удастся убедить людей, что надо спасать банки и корпорации. Хотя если они будут на грани банкротства, это уничтожит накопления обычных граждан, что приведет коллапсу финансовой системы, и, в свою очередь затормозит производство.

Народ не поверит, что идеи свободы и западной демократии важнее, чем отсутствие денег у него в кошельке».

https://t.me/ostcapital/2086

Отсутствие денег и вызванное ним голодание – вообще отменно прочищает мозги. А мозги у поляков загажены русофобией по самую мАковку, как бы намекает нам социологическое исследование, о котором писали СМИ в начале июня.

Помните?

«Издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

https://myslpolska.info/2022/05/31/polacy-bardziej-antyrosyjscy-od-ukraincow/

Так, о негативном отношении к России там высказались 87% респондентов, в то время как на Украине так относятся к РФ 80%. Среди стран Западной Европы наиболее сильная русофобия выявлена среди португальцев (79% опрошенных рассказали о негативном отношении к России) и шведов (77%). В Германии о своих антироссийских настроениях сообщили 62%, как и в США».

https://iz.ru/1343311/2022-06-01/v-gosdume-otcenili-dannye-ob-urovne-rusofobii-v-polshe

Я ранее многократно говорил, что нашему государству следует превратить русофобию в товар класса «люкс», цена которого должна быть разорительной для приобретателей. Так почему бы не начать с поляков, которые закинулись русофобией больше прочих?

Пусть попробуют, каково это – жить без доступного российского газа и нефти для изготовления бензина, без вложений наших бизнесменов в польскую экономику, без платёжеспособного рынка сбыта для польской продукции, частично утерянного ещё в 2014 году, и всего прочего, что есть у тех, кто русофобией не отягощён.

Как бы по итогу не оказалось, что польские мечты о восстановлении государства «от моря до моря» не обернулись челобитной в адрес Лукашенко со слёзной просьбой включить Польшу в состав Белоруссии.

Чтобы оказаться внутри Союзного Государства, где есть и будет еда, топливо, электричество, и вообще – всё, что нужно для нормальной цивилизованной жизни.

https://ruslanostashko.livejournal.com/941346.html?utm_refer...