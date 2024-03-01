Что новенького

В Вологодской области открыли производство фанеры за 6,5 миллиардов рублей На территории уже существующего предприятия в поселке Новатор построены новые цеха, запущены высокотехнологические линии. До модернизации завод выпускал 70 тыс. куб м фанеры в год, теперь этот показатель увеличится до 200 тыс.

Это уже второе крупное производство фанеры, открытое в Вологодской области за последние несколько месяцев. В сентябре заработало предприятие мощностью 180 тыс. куб м.

Всё это позволит восстановить объем производства фанеры в России — в 2022 году из-за санкций он сократился почти на четверть, но в прошлом году уже начался рост.

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Рост российской промышленности в прошлом году в 5 раз превысил рост 2022 года Больше всего выпуск увеличился в отраслях, связанных с ОПК и импортозамещением. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленности, ее рост достиг 7,5%. Это самые быстрые темпы за 15 лет, с 2009 года.

Если говорить про конкретные товары, то наибольший рост показали производство навигационных и метеорологических и инструментов (75,2%) радиолокационной аппаратуры (32,3%), компьютеров (27,3%).

В части импортозамещения наибольший рост показали производство подшипников (27%) и грузовых вагонов (26,6%).

В Татарстане запустили новое производство магистральных полуприцепов Предприятие уже имеет пятилетний контракт на поставки 9000 полуприцепов по России. Также поступают заказы из Белоруссии и Казахстана. Сначала будут выпускать 2100 полуприцепов в год, дальше объемы вырастут до 3000 в год. Целевой уровень локализации — 75%.

В Татарстане уже производят седельные тягачи «Камаз», которые сразу могут обеспечиваться полуприцепами. Только в прошлом году «Камаз» продал больше 30 000 новых грузовых автомобилей.

Сейчас в России зарегистрировано около 1,2 млн полуприцепов, их средний возраст составляет 22 года, поэтому потребность в обновлении парка большая.

Перезапуски закончились, начались новые открытия. В Калининграде начнет работу бывший завод BMW Завод был достроен в конце 2021 года, но в итоге немцы от открытия предприятия отказались. Теперь же предприятие начнет работу под управлением российского автопроизводителя «Автотор». Какие именно машины там будут собирать, пока не объявлено. Но открытие нового корпуса поможет «Автотору» нарастить производство авто до 100 000 штук в год.

По некоторым оценкам, немцы вложили в строительство завода около 100 млн евро. Теперь эти деньги послужат российской экономике.

https://t.me/bolecon/4026

Что ещё импортозаместить? На российских горнолыжных курортах начнут устанавливать отечественное оборудование К 2027 году на «Архызе» появятся 5 канатных дорог, сделанных российскими предприятиями. Высокоскоростные канатки разработаны совместно с МГТУ имени Баумана и Московским политехническим университетом.

Для «Архыза» вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году здесь появится канатная дорога «Орбита» на высоте 3014 метров. А к 2027 году курорт вводит в эксплуатацию 6 новых канатных дорог гондольного и кресельного типа, протяженностью около 11 км.

https://t.me/bolecon/4028

В России начинается производство базовых станций связи 5G. В следующем году установят уже 1000 штук Из-за санкций в Россию были ограничены поставки станций связи нового поколения Nokia, Ericsson и Huawei. Отечественные операторы начали тестировать базовые станции индийских, турецких и израильских производителей, но результаты пилота пока неудовлетворительные.

Проблему должно решить собственное производство — на площадках в Москве и Томске. В 2025 году российские станции 5G будут установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К 2035 году связь нового поколения появится во всех российских городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Поколение связи 5G обеспечивает кратно более высокую скорость соединения и емкость канала связи, это будет способствовать развитию интернета вещей, беспилотных технологий, автоматизации производств.(правда, если честно, то я не спешила бы этому радоваться, уж больно не ясно как это отразится на человеческом здоровье)

https://t.me/bolecon/4029

Вот тебе и санкции. Безработица в Москве опустилась до 15-летнего минимума 2 года назад в городской службе занятости было зарегистрировано в 2 раза больше соискателей, теперь их осталось всего 20 тыс человек или 0,3% от всех москвичей трудоспособного возраста. Это минимальный уровень с 2008 года.

При этом, в городе открыто более 500 000 вакансий. Треть всех предложений — для квалифицированных рабочих: токарей, слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры, операторов станков ЧПУ.

А вроде санкции что-то должны были обрушить..?

https://t.me/bolecon/4030

Шах и мат, Apple? Отечественный магазин приложений NashStore планируют адаптировать под айфоны Неожиданно, но в этом нам поможет Евросоюз: по новому европейскому закону уже с марта Apple обязана дать пользователям доступ к разным маркетам приложений, а не только к AppStore.

Этой лазейкой наши и хотят воспользоваться. Если выбрать в настройках айфона в качестве региона одну из стран Европы, то можно будет подключиться к новым магазинам, включая NashStore.

Если сработает, то россияне смогут вернуть постоянный доступ к удаленным приложениям банков и не только.

https://t.me/bolecon/4031

АвтоВАЗ в шоке? Китайский автопроизводитель начинает продажи машины с названием на кириллице Компания Sinomach запускает в России продажи внедорожника «Паладин». Именно надпись на кириллице будет нанесена на машину.

Так производитель хочет показать важность российского рынка. В Китае модель называется Oting Paladin. Автомобиль должен поступить в продажу у нас уже в феврале.

Что тут можно сказать? Мелочь, но приятно. Ждем, когда отечественные производители начнут брать пример с иностранцев!

https://t.me/bolecon/4032

Передел на рынке онлайн-кинотеатров. Wink взлетел на 2 место благодаря сериалу «Слово пацана» Сервису удалось обойти «Иви» и стать вторым в стране по числу подписчиков. Доля Wink на рынке теперь составляет 9,7%, а «Иви» — 9,5%. Лидером остается «Кинопоиск», его доля около 21%. Модный сериал сыграл решающую роль: только на Wink его посмотрело более 23 млн человек.

По факту отечественные сервисы смогли преодолеть кризис, связанный с уходом западных прокатчиков, и теперь еще больше вкладываются в собственное производство. Ведь зрители то никуда не делись, им также нужен контент.

https://t.me/bolecon/4034

Российская экономика показала максимальный прирост за 10 лет, если не считать постковидный отскок ВВП России в прошлом году вырос на 3,6%. А в четвертом квартале рост вообще ускорился до невероятных 5,1%.

В отличие от предыдущих лет, основу роста экономики составил не экспорт сырьевых товаров, а потребительский и инвестиционный спрос. А программа импортозамещения помогала отраслям обрабатывающего сектора, которые ориентированы на внутренний рост.

В 2024 году рост ВВП по первоначальным оценкам может составить 2,3%, что также значительно выше апокалиптических пугалок западных аналитиков.

https://t.me/bolecon/4035

В Белгородской области началось строительство завода по обогащению концентрата железа Новый корпус Лебединского горно-обогатительного комбината за 6 миллиардов рублей введут в эксплуатацию через 2 года. Этот мегапроект позволит комбинату производить до 10 млн тонн концентрата с повышенным содержанием железа и низким — оксида кремния. Такое сырье максимально востребовано в металлургии.

Железорудный концентрат с подобными характеристиками практически не производится ни в России, ни в других странах. Помимо улучшенных качеств продукции новое предприятие будет также выбрасывать меньше парниковых газов во время работы.

https://t.me/blackponed/818

В России импортозаместили рассаду клубники. Основным поставщиком стало предприятие из Ингушетии В прошлом году они поставили 600 000 саженцев клубники, а в ближайшие 2 года планируют вырасти еще в 4 раза. Проблемы с рассадой возникли после того, как от поставок отказались европейские страны.

До 2022 года из Нидерландов и Италии поставлялось около 4 млн саженцев в год. При этом ингушское предприятие выращивает рассаду даже лучшего качества, чем европейцы.

К тому же видна разница в цене — отечественные саженцы продаются по 85 рублей за штуку, а европейские закупались по цене 1,2 евро (120 рублей) за штуку.

https://t.me/blackponed/820

В Петербурге на Балтийском заводе началось строительство атомного ледокола «Ленинград» Судно проекта «22220» получило название в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. На Северном морском пути уже работают 3 корабля этого проекта: «Арктика», «Урал» и «Сибирь». Кроме того, на Балтийском заводе на разных стадиях постройки находятся «Якутия» и «Чукотка». Также в следующем году будет заложен ледокол «Сталинград».

Ледоколы этого проекта называются универсальными — они могут работать как в открытом море, так и в устьях рек, у побережья и в мелководных портах. Это возможно благодаря конструкции — ледоколы при помощи балласта (забортной воды) могут менять вес и осадку.

Россия остается единственной страной мира, обладающей флотом атомных ледоколов. Сейчас в строю 7 подобных кораблей — уже упомянутые «Арктика», «Урал» и «Сибирь», ледоколы предыдущих проектов «Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и «50 лет Победы», а также единственный атомный контейнеровоз «Севморпуть».

https://t.me/blackponed/821

Беспилотники уже в городе. В парках Москвы появились роботы-уборщики «Пиксель» Зимой они будут убирать снег, а летом подметать и мыть дорожки. Электробатарея «Пикселей» рассчитана на 16 часов автономной работы. Кроме того, с помощью различных датчиков, радаров, машинного зрения роботы-уборщики смогут избегать препятствий на своем пути. Максимальная скорость движения роботов составляет 10 км в час. Серийное производство «Пикселей» запустят во второй половине нынешнего года.

https://t.me/bolecon/4044

Российские IT-компании начали отказываться от привлечения релокантов Гораздо дешевле работать с айтишниками из регионов. Кроме того, нет никаких заморочек с налогами и секретностью данных.

Эксперты портала Superjob приводят типичный случай: московская компания открыла вакансию разработчика с зарплатой 370 тыс. рублей. Специалист, проживающий в Армении или Грузии, просит зарплату в 550-600 тыс. рублей. Кандидат из Казани готов согласиться на 270 тыс. Выбор очевиден.

В условиях такого рынка труда, работодатели готовы брать студентов уже со второго курса: 25% новичков в отрасли вообще не имеют высшего образования. Многие компании начали открывать собственные программы обучения. Они полностью бесплатные, но так искать людей дешевле, чем платить по 600 тысяч неведомо куда.

https://t.me/bolecon/4046

Сити-ферма будет запущена в 2024 году на базе тепличного комплекса в Хакасии. Проект будет новым в республике, сообщил министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун.

Как пояснили в министерстве, IT-теплицы оснащены специальными системами полива и освещения, которые управляются компьютерами. Такие сити-фермы позволяют получать экологически чистый урожай в городских условиях круглогодично.

Автором проекта является местный индивидуальный предприниматель. Объем инвестиций в проект 24,7 млн рублей. Продукция нового комплекса будет реализовываться как в Хакасии, так и на юге Красноярского края.

https://t.me/ssigny/86781

Инновационный экспериментальный бокс, в котором будут проводиться испытания систем пожарной сигнализации и пожаротушения на основе нейросетей, в том числе для предприятий атомной промышленности, открылся в передовой инженерной школе Томского политехнического университета (ТПУ). Комплекс не имеет аналогов в России и мире, сообщили в пресс-службе вуза.

Экспериментальный бокс оборудован четырьмя специализированными камерами сгорания, в которых воспроизводятся условия термического разложения, газификации, возгораний материалов различной категории и агрегатного состояния. Структура камер гибкая, ее можно перенастроить на разные технологические условия. Каждая испытательная печь оборудована современными тепловыми, дымовыми, газоаналитическими, видеорегистрирующими, тепловизионными, пламенными, хроматографическими, оптическими и другими сенсорами.

https://t.me/ssigny/86782

Открытие трех новых молочных производств в Башкирии позволит нарастить переработку молока на 600 тонн в сутки, или на 30%. Это проекты по детскому питанию и мягким сырам, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

"В 2024 году планируем сдать три крупных проекта - производство детского питания в Мелеузовском молзаводе, производство мягких сыров на Белебеевском молзаводе, и надеемся на сдачу совместного с белорусскими инвесторами производства 160 тонн сырого молока, кальяты (сыр для пиццы) в Раевке. Только три этих производства потребуют 600 тонн сырого молока в сутки", - сообщил Фазрахманов.

https://t.me/ssigny/86784