Афоризмы генерала Шебаршина

«КАКОЙ ЖЕ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ? Тот, на котором едут». 

24 марта родился генерал-лейтенант КГБ СССР, последний начальник внешней разведки СССР, Леонид Владимирович Шебаршин (1937 - 2012), который был не только легендарным советским разведчиком, но и замечательным острословом, автором многих афоризмов, в том числе и о положении дел в России.

Но в начале несколько слов о нём самом.
Так вот, Леонид Шебаршин был резидентом КГБ в Индии, затем в Иране. Знал пять языков: урду, хинди, фарси, английский и французский.
Шебаршин — кадровый разведчик, хотя начинал как переводчик с восточных языков. После окончания восточного факультета МГИМО в 1958 году Шебаршина отправили работать переводчиком в советском посольстве Пакистана. В 1962 году его пригласили в Первое главное управление (ПГУ) КГБ, отвечающее за внешнюю разведку. После года обучения в школе КГБ он вернулся в Пакистан, но уже для сбора разведданных. Его работа признана удачной, в служебных документах отмечалось, что Шебаршин «добился конкретных результатов в вербовочной работе».
В 1968 году он возвращается в Советский Союз и проходит курс переподготовки на курсах усовершенствования руководящего состава. Следующее задание для Шебаршина — Индия. Сначала он направляется туда в качестве заместителя резидента, а в 1975 году возглавляет резидентуру. Спустя три года он возвращается в Москву и получает новое назначение — резидентом в Иран. Он приезжает в эту страну в год исламской революции.
После введения советских войск в Афганистан в Тегеране проходили многотысячные демонстрации против СССР, и Шебаршин впоследствии рассказывал, как в посольстве были уничтожены все секретные документы.

В этот момент советские дипломаты допускали, что иранцы намерены захватить посольство по аналогии с представительством США в Тегеране.
Также Шебаршин передавал в СССР, что лидер исламской революции аятолла Хомейни, несмотря на антисоветскую позицию властей Ирана, был русофилом. В Иране случился и самый большой провал для Шебаршина: из резидентуры КГБ в Тегеране сбежал в 1982 году к англичанам Кузичкин. О предательстве Кузичкина было доложено генеральному секретарю КПСС Леониду Брежневу, и он заметил: «Ну что ж, это война, а на войне без потерь не бывает». На карьере Шебаршина это предательство никак не сказалось. В 1983 году он возвращается в Москву и назначается заместителем начальника информационно-аналитического управления разведки. Сферой его ответственности становится Афганистан, где он побывал до 1991 года более 20 раз.
Вернувшись в СССР в 1983 году, Шебаршин был назначен заместителем начальника информационно-аналитической службы разведки, а затем, с февраля 1989 - начальником Первого главного управления КГБ СССР.
В сентябре 1991 года подал в отставку в знак протеста против деятельности нового главы КГБ СССР Вадима Бакатина, который фактически стал разрушать КГБ СССР, сдав американцам многих советских разведчиков-нелегалов, а также схемы расположения подслушивающих устройств в посольстве США в Москве.
После ухода из разведки Шебаршин учредил акционерное общество «Российская национальная служба экономической безопасности» и входил в советы директоров различных охранных кампаний, а в 2005 году он вошел в совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».
«Главным направлением работы Шебаршина был сбор информации и аналитика, за эти рамки он никогда не заходил, - отмечает главный редактор портала «Агентура.Ru» Андрей Солдатов.
«Бывшие сотрудники КГБ ушли в частно-охранные структуры. Но, заметьте, из сотрудников спецслужб нет олигархов первого порядка, они все занимались только вопросами безопасности», — отмечает эксперт. По его словам, есть данные, что Шебаршину предлагали вернуться на государственную службу.
«Ходили слухи, что ему (Шебаршину — прим.) предлагали какие-то должности, но он отказывался. У него были свои идеологические расхождения с тогдашней властью», — отмечает Солдатов.
С приходом к власти Путина ветераны КГБ испытывали определенные надежды, но они не оправдались, уверен эксперт.
«Сначала это совпало со взрывами домов в Москве. Тогда шли разговоры о привлечении к расследованиям профессионалов из частно-охранных предприятий. Но этого не произошло, а частные охранные фирмы постепенно стала выдавливать с рынка вневедомственная охрана. В итоге это поколение (сотрудников госбезопасности в отставке. — прим.) ничего от Путина не получило», — подчеркивает Солдатов.
Шебаршин — автор нескольких книг о разведке: «Рука Москвы. Записка начальника советской разведки», «Из жизни начальника разведки».
Шебаршин был человеком чести и не мог смириться с тем, как Горбачёв с Ельциным рушили СССР, как Ельцин, руками Бакатина рушил КГБ, службе в котором он посвятил всю свою жизнь.
Новый строй, установившийся в России были Леониду Владимировичу не по душе.....
В мае 2012 года Леонид Шебаршин свел счеты с жизнью, выстрелив из наградного "Стечкина"...
Смерть настоящего офицера, не желавшего сдаваться врагу...
Бывший руководитель КГБ СССР генерал леонид Шебаршин (1935-2012) говорил: «Моя душа принадлежит разведке». Но мало кто знает, что у Леонида Владимировича была ещё одна страсть. Он был замечательным острословом, автором многих афоризмов.
Они вошли в книгу «Хроники Безвременья. (Заметки бывшего начальника разведки)», изданную в 1998 году и ставшую сегодня библиографической редкостью. 
О разрушении СССР и иуде Горбачёве
* Всем тем, что у нас есть, мы обязаны перестройке.
Ей же мы обязаны и тем, чего у нас нет, а раньше было.
* Октябрьская революция была бескровной, горбачевская - безмозглой.
* Горбачева погубила женская черта характера - быть любимым любой ценой.
* О предательстве Горбачёва: в июле 1990 года была четко определена цена величия Советского Союза. Канцлер ФРГ Коль предложил за него 5 млрд. марок.
* Беловежская Лужа, в которой утопили СССР.
* Неприязнь к Горбачёву сплотила больше людей, чем любая политическая платформа.
* Из будущих мемуаров: мы жили в жалкие времена, когда Горбачёв и Ельцин казались крупными фигурами. 

О российском телевидении и других СМИ 
* Телевидение — средство общения мошенников с простаками.
* Через телевидение духовную пищу народу дают не только пережеванной, но и переваренной
* Средства массового оболванивания.
* Миссия телевидения — свести русского человека до уровня среднеамериканского кретина.
* По данным Госкомстата, россияне чаще всего умирают от того, что живут в России.
* Доврались, наконец, до правды.
* Телевидение дает возможность познакомиться с людьми, которые нам абсолютно не нужны.
* Если бы Господь не хотел, чтобы люди смотрели телевизор, он бы его не изобрел. А бес подсунул телеведущих… 

О российской действительности
* Смотрим фильмы ужасов, чтобы отдохнуть от действительности.
* "Колхоз, спутник, перестройка и т.п." - русские слова, вошедшие в международный лексикон. Было бы полезнее разъяснить миру русское слово "авось". Нас стали бы лучше понимать.
* Русское чудо. Экономику уничтожили, а народ всё ещё живёт.
* Никогда в России не воровалось так весело и размашисто, как сейчас.
* Нет больше русского народа. Есть население России.
* Это баранов гонят. А мы сами идем.
* Чем дороже хлеб, тем дешевле права человека.
* Беспросветно светлое будущее.
* Лечиться — дорого, умирать — дешево, но хоронить — дороже, чем лечить. Надо жить. 
* Наши реформаторы — это люди, переведённые с английского на ломаный русский.
* Раньше был общий «железный занавес». Теперь у каждого своя железная дверь.
* В Советском Союзе бизнес считался преступлением. В России преступление стало бизнесом.
* Проект закона о свободе от совести.
* Подвергай сомнению всё, кроме мудрости действующего руководства.
* Ошибки прошлого — строительный материал политики настоящего. 
* Велика Россия, а отступать некому. Армии нет.
* Власть становится патриотичнее — страна перешла в её частную собственность.
* В нашем Пантеоне всегда просторно. Старых героев выбрасывают быстрее, чем вносят новых.
* Цель политика — убедить людей сменить свои заблуждения на его собственные.
* Мрак надвигается со скоростью света.
* Россия — единственная страна, потерявшая независимость в конце ХХ века.
* Среда обирания. 
* Если бы не выборная кампания, страна не узнала бы многих своих прохвостов.
* Велика Москва, а отступать некуда. Кругом Россия! 

И хотя слова, сказанные генералом КГБ Шебаршиным о российской действительности, относятся к 1998 году, думаю, и сегодня они во многом сохраняют свою злободневность.....

О переписывании советской истории
*  У народа отнимают прошлое, чтобы лишить его будущего.
* Прошлое, как и будущее, изменить нельзя. Но в отличие от будущего, его можно переписать.
* Мстят прошлому, чтобы расправиться с будущим.
* В демократическом обществе правда и ложь имеют одинаковые права.
* Человеческая память коротка и избирательна. Этими же свойствами страдает историческая память народа, искаженная к тому же усилиями добросовестных и недобросовестных, добровольных и наемных историков. 
* Колесо истории у нас устаревшего образца, вот в чём дело-то.
* Не стоит возвращаться в прошлое, там уже никого нет.
* Горы сегодняшней лжи, домыслов, добросовестных заблуждений, плодов политической малограмотности займут умы будущих историков, и, несомненно, появится множество остроумных и глубокомысленных концепций по поводу того, что же с нами, русскими, татарами, чеченцами, якутами, происходило. Уповать на то, что истина будет в конце концов найдена, было бы наивным. Ни власть, ни историки этого не допустят. Ни одно историческое событие не существует без его истолкования, и ни одно событие не проходит бесследно — оно продолжает играть не абстрактную, не дидактическую, а практическую роль в жизни каждого последующего поколения. История, к сожалению, всегда остается орудием политики дня сегодняшнего, и тот, кто владеет прошлым, распоряжается и настоящим, и будущим. 

Другие высказывания
* ООН не может одобрить ни географическое положение, ни климат, ни историю России… 
* Выяснилось, что «общечеловеческие ценности» полностью совпадают с национальными интересами США. 
* Цель политика — убедить людей сменить свои заблуждения на его собственные. 
* Стоит ли повторять чужие ошибки, если есть возможность совершить свои? 
* НАТО будет защищать иностранные инвестиции в России. Поэтому она и расширяется. 
* Права личности у нас надежно защищены. Беззащитна сама личность. 
* Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени… Будет ли у нас Отечество Первой степени? 
* В СССР неплохо готовили кадры — Шеварднадзе, Алиев, Ельцин, Ниязов, Каримов, Кучма, Назарбаев. Все коммунисты без страха и упрека и интернационалисты. В чём ещё надо обвинять КПСС?
* Радикалам кажется, что они строят в России что-то вроде Швеции — построят опять Колыму. 
* …часть суши, со всех сторон окружённая цивилизацией. 
* Колосс с глиняной головой. 
* Какой же русский не любит быстрой езды? Тот, на котором едут. 
* Демократия могла бы выжить, если бы не демократы. 
* Мы не должны прощать чехам того, что в 1968 году они вынудили нас ввести танки в Прагу. 
* Для того, чтобы с толком искажать историю, её надо знать. 
* Идея мировой революции родилась не от хорошей жизни. И не от хорошей жизни умерла. 
* Либералиссимус. 
* Сколько пузырей было надуто воздухом свободы! 
* Существо с ограниченной ответственностью. 
* В кругах, близких к помешательству. 
* Сиамские близнецы — организованная преступность и дезорганизованная власть. 
* Единомышленники — люди, у которых есть по единой мысли. 
* Министрами не рождаются. Ими становятся люди, не рождённые быть министрами. 
* Стесняясь самих себя, демократы переименовались в реформаторов. 
* Лицо, достойное не столько кисти художника, сколько молотка скульптора. 
* Фамилий много, а имён нет. 
* Позиция США: Россия может быть великой державой, но только очень маленькой. 
* Время есть, а жизни нет. 
* Жизнь была бы занятной, если бы наблюдать её со стороны.
* Прошлого не вернешь, настоящего не удержишь, будущего не узнаешь...
* Чужой крест всегда легче.
* К тому времени, когда будущее становится настоящим, оно порядочно изнашивается.
* Жизнь жестока, мы не имеем права быть мягкими.

И, наконец, один из последних афоризмов генерала разведки, который заставляет задуматься:
* «У нас всё впереди. Эта мысль тревожит»....

Профессиональный советский разведчик, в высшей степени начитанный и думающий человек Леонид Шебаршин знал, о чем говорил...

