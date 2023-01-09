Самолётов МС-21-300 больше не будет… вместо них будут производить целиком отечественные МС-21-310

Под статьёй, где я рассказал о том, что газ с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений будет идти в Китай в очищенном виде, потому что из него на Амурском ГПЗ будут извлекать пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий один из комментаторов пренебрежительно написал: «Одним словом — бензоколонка». Мало того, что этот человек не понимает, что такое производство — это крайне высокотехнологичный процесс сам по себе, так он ещё и не понимает, что из части этих газов будет вырабатываться конечный продукт.

Например, гелий используют для создания инертной и защитной атмосферы при сварке, резке и плавке металлов, при перекачивании ракетного топлива, для наполнения дирижаблей и аэростатов, как компонент активной среды гелий-неоновых лазеров — то есть тоже в высокотехнологичных отраслях или для производства опять-таки конечного продукта.

Пропан, помимо прямого назначения — обогрева, используется в химической промышленности для получения пропилена, сырья для производства полипропилена, как хладагент в холодильных установках, потому что не разрушает озоновый слой, является исходным сырьём для производства растворителей, а также в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки Е944.

Бутан — тоже в качестве хладагента в холодильных установках, а также в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки E943a.

Пентан-гексановая фракция используется в качестве сырья для получения высокооктанового бензина, каучуков, углеводородных растворителей и других продуктов.

Я не могу понять, откуда до сих пор у нас есть такие люди, которые транслируют глупую пропаганду наших недругов, уничижительно отзываются о своей стране и в упор не хотят видеть, насколько индустриально-развитой является Россия.

Хотя, возможно, это и не граждане России, а граждане сопредельных стран, которые владеют русским языком, но не дружат с логикой, здравым смыслом и даже не могут воспользоваться гуглом, чтобы узнать что-то новое для себя.

Тем не менее, я с удовольствием повожу этих людей face on the table, как говорится.

Вице-премьер Денис Мантуров 29 декабря сообщил о том, что Росавиация сертифицировала российский среднемагистральный самолет МС-21 для полетов с российскими композитным крылом и двигателем ПД-14.

Первоначально планировалось, что этот самолёт будет производиться в тесной кооперации с западными фирмами. Ставка делалась, как и в случае с ближнемагистральным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), на то, что такое сотрудничество будет способствовать продвижению этого самолёта на внешний рынок и позволит ускорить начало его серийного производства за счёт того, что многие основные агрегаты и механизмы западных фирм во-первых, были уже сертифицированы, во-вторых, прошли проверку временем и будут более привлекательными для зарубежных покупателей, имеющих самолёты с такими же двигателями, механизмами и агрегатами и уже умеющими их обслуживать.

Ранее самолет комплектовался двигателем PW1431G американской компании — производителя авиационных двигателей Pratt & Whitney и крылом из импортных материалов. Эта версия самолёта имела обозначение МС-21-300.

Но мы предусмотрительно продолжали разработку отечественного двигателя для этого самолёта под названием ПД-14 для версии МС-21-310. Напомню, что технологиями полного цикла производства турбовентиляторных двигателей обладают всего лишь четыре страны в мире.

Только по одному этому факту называть нашу страну «страной-бензоколонкой», я считаю, могут только очень недалёкие люди.

Планировалось, что покупатель сможет выбирать, какие двигатели будут установлены на заказываемые им самолёты. И вероятнее всего, как я уже сказал, зарубежные покупатели отдали бы предпочтение проверенным и надёжным американским двигателям, которые они уже привыкли обслуживать на других американских самолётах а вот наши двигатели ПД-14 пробивали бы себе дорогу с большим трудом даже на внутреннем рынке.



Но, увидев, что у нас получился весьма неплохой самолёт, который может составить конкуренцию их продукции, «уважаемые западные партнёры» решили поступить с нами совсем не по-рыночному — вместо навязывания нам честной конкуренции попытались замедлить выход этого самолёта на мировой рынок.

В 2018 году они воспользовались предлогом о необходимости введения санкций против российской высокотехнологичной промышленности и запретили поставку двигателей и углеволокна для производства композитного крыла, которое является изюминкой нашего самолёта, потому что значительно больше и легче обычного, что повышает его экономичность, а значит, снижает цену билета.

Но у бывших партнёров в очередной раз что-то пошло не так — не получилось у них надолго приземлить наш самолёт.

Наш двигатель оказался не хуже американского по отзывам лётчиков-испытателей, да и углеволокно мы за пару лет научились производить сами, причём не хуже зарубежного.

А в части технологий мы даже превзошли конкурентов, которые собирают композитное крыло из разных частей, тогда как у нас его изготавливают целиком на заводе в Ульяновске.

У нас всё пошло так — получилось создать очень хороший и крайне конкурентоспособный самолёт с отечественным двигателем и отечественными же композитными крыльями.

А этот робот должен заменить импортное оборудование для производства композитного крыла, это новейшая разработка российских инженеров:

Всего же планируется заменить порядка восьмидесяти систем, в которых полностью или частично использовались импортные детали. Начало серийного производства самолёта, полностью изготовленного из российских комплектующих, намечена на конец 2024 года.

На этой фотографии вы видите самый первый собранный самолёт, на котором ранее были установлены американские двигатели.

И хотя надпись на нём осталась прежняя, теперь это уже не МС-21-300, а МС-21-310, потому что на нём установили российские двигатели ПД-14 для ускоренного прохождения всех видов испытаний.

Серийные самолёты с американскими двигателями теперь производить не планируется в принципе.

Проект МС-21-300 отправлен утиль, и больше мы ошибку под названием «кооперация с западными партнёрами», надеюсь, никогда не совершим.

А пока МС-21-310 готовится к производству и проходит сертификацию, на Казанском авиазаводе возобновлён выпуск отечественного самолёта ТУ-214 с турбовентиляторными авиадвигателями ПС-90А.

Напомню также о том, что вскоре начнётся серийное производство и ближнемагистрального SSJ NEW с российскими агрегатами и механизмами и двигателями ПД-8.

Почему я считаю наши самолёты крайне конкурентоспособными и в плане поставок на внешние рынки?

А вот почему.

Большинство незападных стран убедились, что западные партнёры могут поступить с ними точно так же как с Россией и в одночасье лишить оставить их без воздушного флота, затребовав свои самолёты, находящиеся в лизинге, назад и тем самым разорить государственные авиакомпании.

А это значит, что у значительного количества стран будет стимул закупать наши самолёты, тем более, что мы теперь не зависим от импортных двигателей и комплектующих, поэтому испрашивать разрешение на продажу своих самолётов, например, тому же Ирану — не обязаны.

Замечу, что даже китайцы не могут похвастать своим самолётостроением, потому что они выпускают самолёты с импортными двигателями, которых в любой момент могут лишиться из-за санкций.



Следовательно, у России, в плане экспорта самолётов, сейчас открываются отличные перспективы, особенно учитывая, что себестоимость наших самолётов аналогичного класса будет чуть ли не в разы ниже западных, потому что у нас более низкие цены на энергоресурсы.

А это значит, нам необходимо расширять и расширять это высокотехнологичное производство, и тогда как минимум полмира будет летать на российских самолётах, как раньше почти полмира летало на самолётах СССР.

Вот такая у нас «страна-бензоколонка», друзья.

И самолётостроение — это только одна из высокотехнологичных отраслей, которые у нас есть и которыми мы можем гордиться. Я буду периодически публиковать статьи на эту тему, чтобы вы знали и гордились своей страной, а также могли повозить face on the table всепропальщиков и хулителей.

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