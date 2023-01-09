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Самолётов МС-21-300 больше не будет… вместо них будут производить целиком отечественные МС-21-310

Самолётов МС-21-300 больше не будет… вместо них будут производить целиком отечественные МС-21-310Под статьёй, где я рассказал о том, что газ с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений будет идти в Китай в очищенном виде, потому что из него на Амурском ГПЗ будут извлекать пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий один из комментаторов пренебрежительно написал: «Одним словом — бензоколонка». Мало того, что этот человек не понимает, что такое производство — это крайне высокотехнологичный процесс сам по себе, так он ещё и не понимает, что из части этих газов будет вырабатываться конечный продукт.

Например, гелий используют для создания инертной и защитной атмосферы при сварке, резке и плавке металлов, при перекачивании ракетного топлива, для наполнения дирижаблей и аэростатов, как компонент активной среды гелий-неоновых лазеров — то есть тоже в высокотехнологичных отраслях или для производства опять-таки конечного продукта.

Пропан, помимо прямого назначения — обогрева, используется в химической промышленности для получения пропилена, сырья для производства полипропилена, как хладагент в холодильных установках, потому что не разрушает озоновый слой, является исходным сырьём для производства растворителей, а также в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки Е944.

Бутан — тоже в качестве хладагента в холодильных установках, а также в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки E943a.

Пентан-гексановая фракция используется в качестве сырья для получения высокооктанового бензина, каучуков, углеводородных растворителей и других продуктов.

Я не могу понять, откуда до сих пор у нас есть такие люди, которые транслируют глупую пропаганду наших недругов, уничижительно отзываются о своей стране и в упор не хотят видеть, насколько индустриально-развитой является Россия.

Хотя, возможно, это и не граждане России, а граждане сопредельных стран, которые владеют русским языком, но не дружат с логикой, здравым смыслом и даже не могут воспользоваться гуглом, чтобы узнать что-то новое для себя.

Тем не менее, я с удовольствием повожу этих людей face on the table, как говорится.

Вице-премьер Денис Мантуров 29 декабря сообщил о том, что Росавиация сертифицировала российский среднемагистральный самолет МС-21 для полетов с российскими композитным крылом и двигателем ПД-14.

Первоначально планировалось, что этот самолёт будет производиться в тесной кооперации с западными фирмами. Ставка делалась, как и в случае с ближнемагистральным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), на то, что такое сотрудничество будет способствовать продвижению этого самолёта на внешний рынок и позволит ускорить начало его серийного производства за счёт того, что многие основные агрегаты и механизмы западных фирм во-первых, были уже сертифицированы, во-вторых, прошли проверку временем и будут более привлекательными для зарубежных покупателей, имеющих самолёты с такими же двигателями, механизмами и агрегатами и уже умеющими их обслуживать.

Ранее самолет комплектовался двигателем PW1431G американской компании — производителя авиационных двигателей Pratt & Whitney и крылом из импортных материалов. Эта версия самолёта имела обозначение МС-21-300.

Но мы предусмотрительно продолжали разработку отечественного двигателя для этого самолёта под названием ПД-14 для версии МС-21-310. Напомню, что технологиями полного цикла производства турбовентиляторных двигателей обладают всего лишь четыре страны в мире.

Только по одному этому факту называть нашу страну «страной-бензоколонкой», я считаю, могут только очень недалёкие люди.

Планировалось, что покупатель сможет выбирать, какие двигатели будут установлены на заказываемые им самолёты. И вероятнее всего, как я уже сказал, зарубежные покупатели отдали бы предпочтение проверенным и надёжным американским двигателям, которые они уже привыкли обслуживать на других американских самолётах а вот наши двигатели ПД-14 пробивали бы себе дорогу с большим трудом даже на внутреннем рынке.

Но, увидев, что у нас получился весьма неплохой самолёт, который может составить конкуренцию их продукции, «уважаемые западные партнёры» решили поступить с нами совсем не по-рыночному — вместо навязывания нам честной конкуренции попытались замедлить выход этого самолёта на мировой рынок.

В 2018 году они воспользовались предлогом о необходимости введения санкций против российской высокотехнологичной промышленности и запретили поставку двигателей и углеволокна для производства композитного крыла, которое является изюминкой нашего самолёта, потому что значительно больше и легче обычного, что повышает его экономичность, а значит, снижает цену билета.

Но у бывших партнёров в очередной раз что-то пошло не так — не получилось у них надолго приземлить наш самолёт.

Наш двигатель оказался не хуже американского по отзывам лётчиков-испытателей, да и углеволокно мы за пару лет научились производить сами, причём не хуже зарубежного.

А в части технологий мы даже превзошли конкурентов, которые собирают композитное крыло из разных частей, тогда как у нас его изготавливают целиком на заводе в Ульяновске.

Самолётов МС-21-300 больше не будет... потому что теперь будут строить только отечественные МС-21-310!

У нас всё пошло так — получилось создать очень хороший и крайне конкурентоспособный самолёт с отечественным двигателем и отечественными же композитными крыльями.

А этот робот должен заменить импортное оборудование для производства композитного крыла, это новейшая разработка российских инженеров:

Самолётов МС-21-300 больше не будет... потому что теперь будут строить только отечественные МС-21-310!Самолётов МС-21-300 больше не будет... потому что теперь будут строить только отечественные МС-21-310!

Всего же планируется заменить порядка восьмидесяти систем, в которых полностью или частично использовались импортные детали. Начало серийного производства самолёта, полностью изготовленного из российских комплектующих, намечена на конец 2024 года.

Самолётов МС-21-300 больше не будет... потому что теперь будут строить только отечественные МС-21-310!

На этой фотографии вы видите самый первый собранный самолёт, на котором ранее были установлены американские двигатели.

И хотя надпись на нём осталась прежняя, теперь это уже не МС-21-300, а МС-21-310, потому что на нём установили российские двигатели ПД-14 для ускоренного прохождения всех видов испытаний.

Серийные самолёты с американскими двигателями теперь производить не планируется в принципе.

Проект МС-21-300 отправлен утиль, и больше мы ошибку под названием «кооперация с западными партнёрами», надеюсь, никогда не совершим.

А пока МС-21-310 готовится к производству и проходит сертификацию, на Казанском авиазаводе возобновлён выпуск отечественного самолёта ТУ-214 с турбовентиляторными авиадвигателями ПС-90А.

Напомню также о том, что вскоре начнётся серийное производство и ближнемагистрального SSJ NEW с российскими агрегатами и механизмами и двигателями ПД-8.

Почему я считаю наши самолёты крайне конкурентоспособными и в плане поставок на внешние рынки? 

А вот почему.

Большинство незападных стран убедились, что западные партнёры могут поступить с ними точно так же как с Россией и в одночасье лишить оставить их без воздушного флота, затребовав свои самолёты, находящиеся в лизинге, назад и тем самым разорить государственные авиакомпании.

А это значит, что у значительного количества стран будет стимул закупать наши самолёты, тем более, что мы теперь не зависим от импортных двигателей и комплектующих, поэтому испрашивать разрешение на продажу своих самолётов, например, тому же Ирану — не обязаны.

Замечу, что даже китайцы не могут похвастать своим самолётостроением, потому что они выпускают самолёты с импортными двигателями, которых в любой момент могут лишиться из-за санкций.

Следовательно, у России, в плане экспорта самолётов, сейчас открываются отличные перспективы, особенно учитывая, что себестоимость наших самолётов аналогичного класса будет чуть ли не в разы ниже западных, потому что у нас более низкие цены на энергоресурсы.

А это значит, нам необходимо расширять и расширять это высокотехнологичное производство, и тогда как минимум полмира будет летать на российских самолётах, как раньше почти полмира летало на самолётах СССР.

Вот такая у нас «страна-бензоколонка», друзья.

И самолётостроение — это только одна из высокотехнологичных отраслей, которые у нас есть и которыми мы можем гордиться. Я буду периодически публиковать статьи на эту тему, чтобы вы знали и гордились своей страной, а также могли повозить face on the table всепропальщиков и хулителей.

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