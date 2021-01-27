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Красоты России. Камчатка, Симушир

Продолжу Курильские рассказы Касперского, который посетил всоставе экспедиции Куриллы. Теперь продвинемчя на юго-запад вдоль восточного побережья Симушира (30 километров по прямой)Красоты России. Камчатка, Симушир- и прибываем на осмотр и созерцание вулкана Заварицкого,Красоты России. Камчатка, Симуширназванного в честь геолога и вулканолога А.Н.Заварицкого (эта информация просто на всякий случай, вдруг этот текст будущие географы-геологи-спелеологи читают?)

Начнем. Это ещё один совершенно замечательно дизайнерский вулкан Курильской гряды. И если вулкан Креницына = король вулканов, царь-вулкан. Если Ушишир = брильянт Курильских островов. То вулкан Заварицкого = однозначно есть фестиваль вулканических красок, ярколепие природное по всей её обалделой мощи.

Смотрите сами =>Красоты России. Камчатка, СимуширКрасоты России. Камчатка, СимуширDSC04634.jpg DSC04712.jpg DSC04713.jpgДобраться от берега до этих красот несложно... Сложно добраться до берега этих красот, это факт! И попасть в недолгие времена хорошей погоды тоже необходимо. Но если вы вдруг оказались на Западном берегу реки Иордан (извините, геополитикой навеяло) - если вы вдруг на западном побережье острова Симушир напротив кальдеры вулкана Заварицкого - то немедленно в дорогу. Путь несложный, всего примерно 400м по вертикали до ближайшей точки кальдеры, забраться туда "настоящему туристическому лосю" где-то около часа.

0DSC04630.jpgМы же турист категории "офисный планктон", да с не очень регулярным посещением тренажёрного зала...DSC_8302.jpgПосему топать нам немного более двух часов необходимо, чтобы такую сложную преграду преодолеть. Или же полтора часа. Я уже не помню.DSC_8303.jpgВид наружу... просто поотдыхать сидя тоже надо. Себя тоже надо жалеть! - а не только окружающих...DSC_8306.jpgШутка. Всем - в лоб! Идём тупо просто в самую верхнюю точку!DSC_8353.jpgИ это - правильно. Только оттуда будет жечь только такими пейзажностями:Красоты России. Камчатка, Симушир

DSC04672-pano.jpg DSC04656.jpg Нормально? Ага - нам тоже весьма понравилось. Ещё аж в прошлый раз  (Касперский тут не впервые - прим.) Но в этом сезоне нам такую погодку подкатили - закачаешься!!

А если вспомнить истории прошлых путешествий, то было желание прогуляться вокруг всей кальдеры... Ну, попробуем! Встали - и пошли по этим курильским косогорам...Красоты России. Камчатка, СимуширГоризонт завален, наверное, но как "собрать" красивый вид?Красоты России. Камчатка, СимуширШапочка на вулканчике - ах! Красоты России. Камчатка, СимуширКрасоты России. Камчатка, СимуширВот там мы и идём - мелких букашек на краю видите?Красоты России. Камчатка, СимуширЦвета раскраски просто зашкаливают! (дальше будут с дрона)Красоты России. Камчатка, СимуширВнутрь вид тоже местами загадочен.. что это там такое?DSC04682.jpgКраски, масштабы, мы тоже на фотках есть - мы там обалдеваем!DSC04686.jpg DSC04691.jpg DSC04692.jpg

DSC04692.jpg DSC04697.jpg DSC04710.jpgНормальные виды? Ой...

Так вот, спорили про "что это там: сердечко или..."DSC04711.jpgБольшинством голосов решили, что поскольку это вулкан и периодические бабахи, то этот символ = просто пятая точка. А как иначе?DSC04714-pano.jpgХотя кто и как видит...DSC04725.jpg DSC04726.jpgНо пейзажи здесь - ааааа!Красоты России. Камчатка, Симушир

DSC04728.jpg DSC04729.jpg Но не только внутрь на вулканы виды открываются, но и на снаружи можно полюбоваться. А тут есть куда...DSC04693.jpgВот до этого милого прибойчика целых 400м по вертикали, примерно как с Останкинской башни из ресторана любоваться...DSC04694.jpgВулканы на горизонтах.. На самом заднем плане остров Кетой, который я в прошлый раз поминал...DSC04706.jpgНо к чёрту дистанции. Посмотрим лучше на краски и масштабы. И вот вам дроно-фоты и просто фоты от мастера Д.З. Одеть солнечные очки, помазать кожу кремом от загара, весьма впечатлительным рекомендуется пригнуться =>DJI_0152.jpg DJI_0157.jpg DJI_0168.jpg DJI_0171.jpg DJI_0174.jpg DJI_0175.jpg DJI_0176.jpg DSC_8308.jpg DSC_8310.jpgА на предыдущей фотке мы стояли маленькие такие - вы заметили? Красоты России. Камчатка, СимуширDSC_8325-Pano.jpg DSC_8341-Pano.jpg DSC_8367-Pano.jpgВдоль да по горизонту...DSC_8406.jpgА это я что-то ненужное пытаюсь сфоткать...DSC_8407.jpgНормально? Вообще-то это = шедевр.DSC_8425.jpgИ это тоже тянет на отличное фото.DSC_8427.jpgИ так далее...DSC_8428.jpg DSC_8443-Pano.jpg DSC_8457.jpg

DSC_8461.jpg DSC_8490.jpg DSC_8494-Pano.jpg Мне нра. Надеюсь, вы тоже не скучаете.

Но день вязко тянется к томному вечеру,DSC04737.jpgнастолько пранную, что даже неизвестно как здесь взявшаяся железяка смотрит на нас прискорбным взглядом.DSC04742.jpgНет, я не оговорился. Мы шли-шли, потом решили остановиться - пора и назад. И точно в том же месте встретили вот такую печальную штуку. Что это? Зачем ей здесь место?DSC04743.jpg

Красоты России. Камчатка, СимуширНу, короче, мечтали мы пройти это озеро по кругу - но! Большой облом. Если внимательно присмотреться, то нас вон там слева по кругу ожидали бы жесть-какие стланики (это очень неприятно, медленно, никаких позитивных эмоций - и главное! там никакого созерцания тоже не выдают). А если ещё чуть дальше глянуть.. - то там просто овраги бездонные с этими стланиками! Нет, не пойдём. Там плохо.DSC04745.jpgПосему мы полежали на краю,DSC04746.jpgповтыкали на картинки...DSC04747.jpgКрасоты России. Камчатка, Симушир... помечтали и туда дальше сходить по кальдере (это же обалденно прикольно! посмотреть на мир с разных сторон!)DSC04761.jpgПрощальный вид... ай, а если что - а я вернусь!DSC04767.jpgИ - по краю кальдеры, по неровненокой дорожке, сплошь пронизанной мышиными норами и транспортными мышиными туннелями...

// Да! мышей здесь просто какой-то рай, судя по количеству нор и этих самых мышиных хайвеев. Мышей и лис сюда завезли вроде бы японцы, когда пытались здесь соорудить фермерскую экосистему добычи лисьих шкур. Потом всё закончилось, потом и лисьи шкуры вышли из сферы уважительного отношения к их владельцам.. Короче, лисам здесь всё ещё плохо (почему - я не зоолог, не знаю), но мышам полный рай. Столько накопано, утыкано и прорезано = это просто какой-то мышиный вулкан.

Но мы здесь были на вулкане, посему ни одной фотки мыши я не снял. Да и убегают они весьма быстро.

А мы тем временем, двигая по краю вулкана, наступая (сорри, моусес) на мышиные владения, потопали обратно на наш уютный и комфортный кораблик.DSC04769.jpgНо, конечно, не сразу. А для ностальгии - осмотрев все внутреннии и наружние великолепно созерцательные пейзажи.DSC04791.jpgА потом уже - вниз.DSC04792.jpgАй, отличная прогулка получилась! А если кому не хватило пейзажности фоток, то есть и немного запасного варианта ->DSC04636-pano.jpg DSC04658-pano.jpg DSC04772.jpg

DSC04774.jpg DSC04776.jpg DSC04789.jpg

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

природафото сегодняСветлана Митленко
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