Красоты России. Камчатка, Симушир

Продолжу Курильские рассказы Касперского, который посетил всоставе экспедиции Куриллы. Теперь продвинемчя на юго-запад вдоль восточного побережья Симушира (30 километров по прямой)- и прибываем на осмотр и созерцание вулкана Заварицкого,названного в честь геолога и вулканолога А.Н.Заварицкого (эта информация просто на всякий случай, вдруг этот текст будущие географы-геологи-спелеологи читают?)
Начнем. Это ещё один совершенно замечательно дизайнерский вулкан Курильской гряды. И если вулкан Креницына = король вулканов, царь-вулкан. Если Ушишир = брильянт Курильских островов. То вулкан Заварицкого = однозначно есть фестиваль вулканических красок, ярколепие природное по всей её обалделой мощи.
Смотрите сами => Добраться от берега до этих красот несложно... Сложно добраться до берега этих красот, это факт! И попасть в недолгие времена хорошей погоды тоже необходимо. Но если вы вдруг оказались на Западном берегу реки Иордан (извините, геополитикой навеяло) - если вы вдруг на западном побережье острова Симушир напротив кальдеры вулкана Заварицкого - то немедленно в дорогу. Путь несложный, всего примерно 400м по вертикали до ближайшей точки кальдеры, забраться туда "настоящему туристическому лосю" где-то около часа.Мы же турист категории "офисный планктон", да с не очень регулярным посещением тренажёрного зала...Посему топать нам немного более двух часов необходимо, чтобы такую сложную преграду преодолеть. Или же полтора часа. Я уже не помню.Вид наружу... просто поотдыхать сидя тоже надо. Себя тоже надо жалеть! - а не только окружающих...Шутка. Всем - в лоб! Идём тупо просто в самую верхнюю точку!И это - правильно. Только оттуда будет жечь только такими пейзажностями:
Нормально? Ага - нам тоже весьма понравилось. Ещё аж в прошлый раз (Касперский тут не впервые - прим.) Но в этом сезоне нам такую погодку подкатили - закачаешься!!
А если вспомнить истории прошлых путешествий, то было желание прогуляться вокруг всей кальдеры... Ну, попробуем! Встали - и пошли по этим курильским косогорам...Горизонт завален, наверное, но как "собрать" красивый вид?Шапочка на вулканчике - ах! Вот там мы и идём - мелких букашек на краю видите?Цвета раскраски просто зашкаливают! (дальше будут с дрона)Внутрь вид тоже местами загадочен.. что это там такое?Краски, масштабы, мы тоже на фотках есть - мы там обалдеваем!
Так вот, спорили про "что это там: сердечко или..."Большинством голосов решили, что поскольку это вулкан и периодические бабахи, то этот символ = просто пятая точка. А как иначе?Хотя кто и как видит... Но пейзажи здесь - ааааа!
Но не только внутрь на вулканы виды открываются, но и на снаружи можно полюбоваться. А тут есть куда...Вот до этого милого прибойчика целых 400м по вертикали, примерно как с Останкинской башни из ресторана любоваться...Вулканы на горизонтах.. На самом заднем плане остров Кетой, который я в прошлый раз поминал...Но к чёрту дистанции. Посмотрим лучше на краски и масштабы. И вот вам дроно-фоты и просто фоты от мастера Д.З. Одеть солнечные очки, помазать кожу кремом от загара, весьма впечатлительным рекомендуется пригнуться => А на предыдущей фотке мы стояли маленькие такие - вы заметили? Вдоль да по горизонту...А это я что-то ненужное пытаюсь сфоткать...Нормально? Вообще-то это = шедевр.И это тоже тянет на отличное фото.И так далее...
Мне нра. Надеюсь, вы тоже не скучаете.
Но день вязко тянется к томному вечеру,настолько пранную, что даже неизвестно как здесь взявшаяся железяка смотрит на нас прискорбным взглядом.Нет, я не оговорился. Мы шли-шли, потом решили остановиться - пора и назад. И точно в том же месте встретили вот такую печальную штуку. Что это? Зачем ей здесь место?
Ну, короче, мечтали мы пройти это озеро по кругу - но! Большой облом. Если внимательно присмотреться, то нас вон там слева по кругу ожидали бы жесть-какие стланики (это очень неприятно, медленно, никаких позитивных эмоций - и главное! там никакого созерцания тоже не выдают). А если ещё чуть дальше глянуть.. - то там просто овраги бездонные с этими стланиками! Нет, не пойдём. Там плохо.Посему мы полежали на краю,повтыкали на картинки...... помечтали и туда дальше сходить по кальдере (это же обалденно прикольно! посмотреть на мир с разных сторон!)Прощальный вид... ай, а если что - а я вернусь!И - по краю кальдеры, по неровненокой дорожке, сплошь пронизанной мышиными норами и транспортными мышиными туннелями...
// Да! мышей здесь просто какой-то рай, судя по количеству нор и этих самых мышиных хайвеев. Мышей и лис сюда завезли вроде бы японцы, когда пытались здесь соорудить фермерскую экосистему добычи лисьих шкур. Потом всё закончилось, потом и лисьи шкуры вышли из сферы уважительного отношения к их владельцам.. Короче, лисам здесь всё ещё плохо (почему - я не зоолог, не знаю), но мышам полный рай. Столько накопано, утыкано и прорезано = это просто какой-то мышиный вулкан.
Но мы здесь были на вулкане, посему ни одной фотки мыши я не снял. Да и убегают они весьма быстро.
А мы тем временем, двигая по краю вулкана, наступая (сорри, моусес) на мышиные владения, потопали обратно на наш уютный и комфортный кораблик.Но, конечно, не сразу. А для ностальгии - осмотрев все внутреннии и наружние великолепно созерцательные пейзажи.А потом уже - вниз.Ай, отличная прогулка получилась! А если кому не хватило пейзажности фоток, то есть и немного запасного варианта ->
https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...
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