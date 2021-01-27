Красоты России. Камчатка, Симушир

Продолжу Курильские рассказы Касперского, который посетил всоставе экспедиции Куриллы. Теперь продвинемчя на юго-запад вдоль восточного побережья Симушира (30 километров по прямой) - и прибываем на осмотр и созерцание вулкана Заварицкого, названного в честь геолога и вулканолога А.Н.Заварицкого (эта информация просто на всякий случай, вдруг этот текст будущие географы-геологи-спелеологи читают?)

Начнем. Это ещё один совершенно замечательно дизайнерский вулкан Курильской гряды. И если вулкан Креницына = король вулканов, царь-вулкан. Если Ушишир = брильянт Курильских островов. То вулкан Заварицкого = однозначно есть фестиваль вулканических красок, ярколепие природное по всей её обалделой мощи.

Смотрите сами => Добраться от берега до этих красот несложно... Сложно добраться до берега этих красот, это факт! И попасть в недолгие времена хорошей погоды тоже необходимо. Но если вы вдруг оказались на Западном берегу реки Иордан (извините, геополитикой навеяло) - если вы вдруг на западном побережье острова Симушир напротив кальдеры вулкана Заварицкого - то немедленно в дорогу. Путь несложный, всего примерно 400м по вертикали до ближайшей точки кальдеры, забраться туда "настоящему туристическому лосю" где-то около часа.

Мы же турист категории "офисный планктон", да с не очень регулярным посещением тренажёрного зала...

Посему топать нам немного более двух часов необходимо, чтобы такую сложную преграду преодолеть. Или же полтора часа. Я уже не помню.

Вид наружу... просто поотдыхать сидя тоже надо. Себя тоже надо жалеть! - а не только окружающих...

Шутка. Всем - в лоб! Идём тупо просто в самую верхнюю точку!

И это - правильно. Только оттуда будет жечь только такими пейзажностями:

Нормально? Ага - нам тоже весьма понравилось. Ещё аж в прошлый раз (Касперский тут не впервые - прим.) Но в этом сезоне нам такую погодку подкатили - закачаешься!!

А если вспомнить истории прошлых путешествий, то было желание прогуляться вокруг всей кальдеры... Ну, попробуем! Встали - и пошли по этим курильским косогорам... Горизонт завален, наверное, но как "собрать" красивый вид? Шапочка на вулканчике - ах! Вот там мы и идём - мелких букашек на краю видите? Цвета раскраски просто зашкаливают! (дальше будут с дрона) Внутрь вид тоже местами загадочен.. что это там такое? Краски, масштабы, мы тоже на фотках есть - мы там обалдеваем!

Нормальные виды? Ой...

Так вот, спорили про "что это там: сердечко или..." Большинством голосов решили, что поскольку это вулкан и периодические бабахи, то этот символ = просто пятая точка. А как иначе? Хотя кто и как видит... Но пейзажи здесь - ааааа!

Но не только внутрь на вулканы виды открываются, но и на снаружи можно полюбоваться. А тут есть куда... Вот до этого милого прибойчика целых 400м по вертикали, примерно как с Останкинской башни из ресторана любоваться... Вулканы на горизонтах.. На самом заднем плане остров Кетой, который я в прошлый раз поминал... Но к чёрту дистанции. Посмотрим лучше на краски и масштабы. И вот вам дроно-фоты и просто фоты от мастера Д.З. Одеть солнечные очки, помазать кожу кремом от загара, весьма впечатлительным рекомендуется пригнуться => А на предыдущей фотке мы стояли маленькие такие - вы заметили? Вдоль да по горизонту... А это я что-то ненужное пытаюсь сфоткать... Нормально? Вообще-то это = шедевр. И это тоже тянет на отличное фото. И так далее...

Мне нра. Надеюсь, вы тоже не скучаете.

Но день вязко тянется к томному вечеру, настолько пранную, что даже неизвестно как здесь взявшаяся железяка смотрит на нас прискорбным взглядом. Нет, я не оговорился. Мы шли-шли, потом решили остановиться - пора и назад. И точно в том же месте встретили вот такую печальную штуку. Что это? Зачем ей здесь место?

Ну, короче, мечтали мы пройти это озеро по кругу - но! Большой облом. Если внимательно присмотреться, то нас вон там слева по кругу ожидали бы жесть-какие стланики (это очень неприятно, медленно, никаких позитивных эмоций - и главное! там никакого созерцания тоже не выдают). А если ещё чуть дальше глянуть.. - то там просто овраги бездонные с этими стланиками! Нет, не пойдём. Там плохо. Посему мы полежали на краю, повтыкали на картинки... ... помечтали и туда дальше сходить по кальдере (это же обалденно прикольно! посмотреть на мир с разных сторон!) Прощальный вид... ай, а если что - а я вернусь! И - по краю кальдеры, по неровненокой дорожке, сплошь пронизанной мышиными норами и транспортными мышиными туннелями...

// Да! мышей здесь просто какой-то рай, судя по количеству нор и этих самых мышиных хайвеев. Мышей и лис сюда завезли вроде бы японцы, когда пытались здесь соорудить фермерскую экосистему добычи лисьих шкур. Потом всё закончилось, потом и лисьи шкуры вышли из сферы уважительного отношения к их владельцам.. Короче, лисам здесь всё ещё плохо (почему - я не зоолог, не знаю), но мышам полный рай. Столько накопано, утыкано и прорезано = это просто какой-то мышиный вулкан.

Но мы здесь были на вулкане, посему ни одной фотки мыши я не снял. Да и убегают они весьма быстро.

А мы тем временем, двигая по краю вулкана, наступая (сорри, моусес) на мышиные владения, потопали обратно на наш уютный и комфортный кораблик. Но, конечно, не сразу. А для ностальгии - осмотрев все внутреннии и наружние великолепно созерцательные пейзажи. А потом уже - вниз. Ай, отличная прогулка получилась! А если кому не хватило пейзажности фоток, то есть и немного запасного варианта ->

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...