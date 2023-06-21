Невыполнимых задач для вагнеров не существует

Командир отделения ЧВК "Вагнер" наблюдает за боями в западной части Бахмута. Конец апреля, на тот момент бойцы заканчивали зачистку воинской части. Шло активное продвижение к кварталу жилой застройки.

Бахмут будет освобожден спустя три недели.

https://t.me/orchestra_w/6889

В ЧВК "Вагнер" нет уставщины - только золотые правила, которые непреклонно соблюдаются:



1. Нельзя пить

2. Нельзя употреблять наркотики

3. Нельзя мародерить

4. Нельзя трогать гражданских

5. Нельзя отступать

"Мы не отступаем, мы идем всегда только вперед. Идти назад, перегруппироваться и отступить - таких слов у нас просто нет".

"Вагнер" - сила".

https://t.me/orchestra_w/6892

Известный киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России. Кстати, обменяли его вагнеровцы.

«Вы писатель тот самый? Да что спасибо. Пришлось много укропа настричь, для того, чтобы вас поменять. Поэтому поменяли», – отметил Пригожин.

Несмотря на онкологическое заболевание, 71-летний Таксюр несколько месяцев провел в тюрьме, подвергаясь пыткам и издевательствам СБУ. Особую ненависть со стороны бандеровского режима вызывало то, что он, будучи киевлянином, публично выступал за единство с Русской Православной Церковью, а в стихах на украинском языке говорил о любви к России и осуждал действия захвативших власть неонацистов.

Буквально накануне обмена, 24 августа, суд в Киеве приговорил 71-летнего Таксюра к 12 годам заключения и конфискации половины его личного имущества по обвинению в подрывной работе против Украины.

В приговоре судья Антонюк название страны Россия и Российская Федерация умышленно написал с маленькой буквы, что говорит о вырождении судебной системы Украины.

https://t.me/ssigny/61255

Чтобы стало понятно, кто такой Ян Таксюр и какому удивительному человеку Россия спасла жизнь, я приведу здесь одно из его стихотворений, написанных в эти страшные дни его преследований.

РУССКИЙ КИЕВ

Не святы мы и, в общем, не такие...

Зато попали в гнусный переплёт.

Но знаешь, брат, есть прежний русский Киев,

Он жив ещё, он молится и ждёт.

Ему кричат, мол, братьям ты не нужен,

И вслед плюёт, оскалясь, укрохам.

А он встаёт, оболган, безоружен,

Лицо умоет и шагает в храм.

И, шапку сняв, там ставит молча свечи,

Пока ломает двери стая псов.

Сейчас ворвутся, чтобы гнать, калечить,

Но Киев русский умереть готов.

За что? За эти старые иконки,

За радость ту, что в сердце разлита,

За День Победы, голос в хоре звонкий,

А в сущности, за Господа Христа.

Святых Печерских о защите просит

Поруганный, но вечный Киев-град:

— Услышьте нас, Антоний, Феодосий!

И ты услышь, российский брат-солдат.

Не верь, солдат, продажным подпевалам,

Что здесь царит эсэсовская гнусь.

Да, мы в плену, но в киевских кварталах

Невидимо живёт Святая Русь.

Приди! Очищен от бесовской мути,

Восстанет город, Господом храним.

Вернутся Чкалов, Пушкин и Ватутин,

Воскреснет Русский Иерусалим.

Наш путь непрост, но места нет для грусти:

Единый Бог, и мы — один народ.

И не был Киев никогда нерусским,

Он верой жив, он молится и ждёт.

Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «СПАС», ведущий телеканала «Россия 1»

Как брали Артемовск: репортаж ФАН об освобождении города Федеральное агентство новостей

В Артемовске уже несколько дней долгожданное затишье. Бывший Бахмут, как его называет официальный Киев, теперь полностью под нашим контролем. Подразделения ЧВК «Вагнер» с тяжелейшими боями сумели выбить противника из этого населенного пункта. Военный корреспондент ФАН своими глазами видел, как проходил штурм.

Даже после того, как «музыканты» окончательно вытеснили ВСУ из города, те еще пытались бомбить его. Конечно, по сравнению с тем, что было в момент самого штурма, нынешняя редкая канонада кажется настоящей тишиной. Взрывы слышны на самых границах Артемовска, где «вагнера» держат позиции, чтобы не допустить противника в городскую черту.

Судя по всему, эта потеря для украинских властей стала трагедией. Артемовск был настоящей крепостью, которую в Киеве называли неприступной. Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский формально подтвердил, что город пал в результате штурма, позднее украинские власти собрались с мыслями и начали лавировать.

Так, командование ВСУ заявляло о присутствии на этом участке фронта главкома ВСУ Валерия Залужного. Его пресс-служба утверждала, что в городе еще находятся бойцы украинской армии, якобы удерживающие некие промышленные здания. Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко Впрочем, если кто-то из украинского командования и прибывал на Артемовский участок, речь идет скорее о населенном пункте Часов Яр — там у противника вполне может располагаться оперативный штаб.

Что касается промышленного здания — возможно, речь идет об одном казусе, носящем комичный характер. В какой-то момент на заправку на удалении от Артемовска на большой скорости примчался автомобиль. Из него выскочили несколько человек, которые тут же рассредоточились и заняли позиции. Бойцы ЧВК «Вагнер» моментально сориентировались и открыли огонь по противнику. Украинские военные попытались спрятаться, но, не найдя никаких укрытий, умчались восвояси.

Как бы то ни было, никаких бойцов Вооруженных сил Украины в Артемовске нет. Город находится под контролем ЧВК «Вагнер». И этот рассказ — о том, как проходил штурм. Федеральное агентство новостей Подготовка и первые штурмы К окрестностям города «вагнера» подошли еще прошлым летом. Продвижение они начали после взятия Попасной, подобравшись к Артемовску с нескольких сторон. Встав на первой точке на окраине города, в самом начале улицы Патриса Лумумбы, парни сумели продвинуться на полкилометра вглубь города и заняли первую «промку».

Позднее произошла смычка отрядов, которые выровняли линию фронта по границе Артемовска. А в октябре началась операция «Бахмутская мясорубка». Федеральное агентство новостей Зайти в городскую черту было очень сложно — бойцов ЧВК «Вагнер» пытались остановить наемники «Иностранного легиона» (Франция), которые, впрочем, были уничтожены.

Еще одну проблему представлял укрепрайон на самом въезде в город. Противник оборудовал позиции прямо в буквах массивной надписи «Я люблю Бахмут». Сломив сопротивление ВСУ, «вагнеровцы» вошли в частный сектор. Школа номер 9 9-я школа стала одной из самых первых сложных точек. Подойти к ней можно было только через дома частного сектора, которые защищают хуже, чем здание учебного заведения. Вторым преимуществом сооружения было то, что его верхние этажи размещены выше крыш частных домовладений, поэтому у военнослужащих ВСУ был хороший обзор.

Первая атака сорвалась — противник крепко засел в укрытии. Тогда «вагнера» прибегли к хитрости: они открыли шквальный огонь по оборонительным позициям, отогнав украинских бойцов от окон. После этого к школе подошли первые группы штурмовиков, они проломили одну из стен и проникли внутрь. Федеральное агентство новостей Дальнейшие действия были делом техники. После появления «музыкантов» в коридорах украинские военные бежали в другое крыло, а затем через черный ход — в соседнее здание детского сада.

Впоследствии они попытались выбить российских бойцов из уже занятой школы, открыв огонь из танка — в результате даже рухнула часть этажей. Однако это не помешало продвижению ЧВК. Занятый детсад ВСУ долго удерживать не стали и сбежали оттуда уже через половину суток. Консервный завод Эта «промка» стала второй ключевой точкой. Массивное здание представляло собой еще более укрепленный район, нежели школа. Стены завода были крепче, а подвалы надежнее — в них можно было переждать очень серьезный артиллерийский обстрел.

«После школы мы пошли на юг, затем повернули на запад», — вспоминает один из бойцов, принимавших участие в штурме.

В здание консервного завода пробивались тоже через частный сектор. Погасив противника огнем, штурмовики перебрались через забор, а потом проникли в здание и начали зачищать этажи.

Украинские военные бежали, не успев забрать часть своей техники из подвала. Там до сих пор стоит броневичок, который Канада передала Киеву в рамках своего пакета военной помощи. Федеральное агентство новостей Вторая промка А дальше — снова частный сектор, улицы которого выводили на территорию очередного промышленного предприятия.

Первый штурм «вагнеров» был отброшен. С высоты трехэтажного здания управления комплекса держать позиции гораздо удобнее, чем пробиваться к ним с боем.

Тем не менее «музыкантам» удалось проникнуть сначала в соседнюю промышленную высотку, а уже оттуда перебраться в одноэтажку напротив «заводуправления». Федеральное агентство новостей Подавив противника, «вагнера» сумели снизить интенсивность огня ВСУ по штурмовикам. Те добрались до трехэтажки, поднялись на самый верхний этаж и уже оттуда начали выбивать врага. Тот покинул здание, не сумев сдержать натиск наступающих подразделений. Железная дорога Ж/д-участок оказался очередной переломной точкой. Штурм здесь осложнялся наличием большого открытого пространства. Чтобы преодолеть его, нужно совершить стремительный марш-бросок по «открытке» под непрекращающимся огнем артиллерии.

Сначала удалось прорвать оборону противника на «железке» в северной части города. Особых сложностей там не возникло: на этом отрезке лишь две колеи, через которые можно быстро перебежать.

Федеральное агентство новостей Тяжело пришлось тем, кто штурмовал «Элеватор». В этой части железная дорога разветвляется на несколько полос — по «открытке» нужно было пробежать пару сотен метров. На противоположной стороне «вагнеров» встречал очередной хорошо укрепленный оборонительный рубеж, где ВСУ выстроили очень плотную систему сооружений.

Визуально было сложно определить, что именно приготовили ВСУшники. Мешки с песком, за которыми прятались пулеметчики, находились внутри зданий. Противник был в безопасности, даже в случае попадания гранат внутрь помещения.

Но все это врагу не помогло. В какой-то момент на участке произошел стремительный прорыв, и украинские войска вынуждены были отойти, оставив множество погибших. Школа-интернат К этому укрепрайону также подбирались со стороны частного сектора. Под прикрытием огня штурмовики перебежали дорогу и, обработав помещение, вошли внутрь.

Они проходили коридор за коридором, продавливая противника: метр за метром, поворот за поворотом, угол за углом, помещение за помещением.

Федеральное агентство новостей В какой-то момент «вагнера» наткнулись на пулеметчика, который не давал даже выглянуть из коридора. Боец прятался за укрытием в одном из коридоров и вел шквальный огонь. Это сопротивление также удалось погасить, и спустя несколько часов здание было полностью зачищено. Воинская часть и запад города Подобные территории считаются хорошо укрепленными — на них априори необходимо выстраивать крепкую линию обороны. Именно поэтому к штурму воинской части готовились очень тщательно.

Однако прошли ее легко — украинские бойцы построили здесь лишь один блиндаж. Поскольку на территории части есть только пара кирпичных зданий, в которых можно укрыться от артиллерийского обстрела, особого сопротивления ВСУ здесь даже не стали оказывать.

Первое серьезное боестолкновение началось уже за частью — в многоэтажках, за которыми начинался спальный район.

«В спальном районе было сложно продвигаться, поскольку здесь большие открытые пространства. Кроме того, на участок, по которому ты двигаешься, выходит очень много окон. В каждом из них может быть огневая точка», — вспоминает один из «вагнеров», который штурмовал и воинскую часть, и окраины Артемовска.

Несмотря на все это штурм многоэтажек занял не так много времени. Данный район был фактически последним участком, и уже вскоре бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на улицу Юбилейная (которая уходит на Часов Яр) и улицу Чайковского, по которой можно выехать на Константиновку. Что потом? Константиновка в ближайшее время может стать очередным стратегически важным пунктом. Именно из этого населенного пункта уходит дорога на Дружковку с последующим выходом на Краматорск и Славянск. Но это уже другая история.

Сейчас «вагнеровцы» готовятся к передаче своих позиций армейским соединениям. Как и положено в таких случаях, «оркестр» выходит на ротацию.

В украинских медиа уже активно продвигают идею о том, что после выхода «музыкантов» из Артемовска ВСУ предпримут попытку штурма города, а пока Киев объявил о планах взять город в клещи, обойдя населенный пункт с флангов.

Худо-бедно, но там линия обороны пока держится. Что будет потом, покажет время. Помимо Константиновки, у российского командования есть еще один важный участок, который нужно взять — город Северск, который сейчас еще находится под контролем ВСУ.

Сейчас северский участок фронта вгрызается в линию нашей обороны и похож на своеобразный язык, который нужно отрезать. После взятия Артемовска такая возможность у российской группировки появилась.

https://riafan.ru/24071734-kak_brali_artemovsk_reportazh_fan... Невыполнимых задач для нас не существует: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как пала «фортеця Бахмут» — репортаж из Артемовска Фоторепортаж 25 мая 2023 Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников После тяжелых и продолжительных боев русский город Артемовск полностью освобожден бойцами ЧВК «Вагнер» от украинской оккупации. В самом населенном пункте не осталось ни одного целого сооружения, а дороги и стены испещрены следами осколков и пуль. Однако, несмотря на все трудности, «музыкантам» удалось вернуть этот город на Родину. «Народные Новости» представляют эксклюзивный репортаж из освобожденного Артемовска. Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Город полностью перешел под контроль ЧВК «Вагнер», но украинские националисты продолжают его обстреливать, что говорит об агонии командования ВСУ, которая лишь обострилась после утраты контроля над пресловутой «фортецей-Бахмут». Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников «Тетрис» — территория девятиэтажек, которая находится под нашим контролем уже более 10 дней, противник отсюда, как и из остальной части Артемовска, был изгнан. Здесь остались только мы, украинские войска уже выбиты из городской черты, но они не прекращают открывать артиллерийский огонь. Но вот нанести какой-то эффективный урон они нам не могут – все подвалы, полуподвальные помещения и оборудованные позиции ВСУ теперь работают нашими укрытиями. Несмотря на то, что штурмовые действия были непростыми, наше присутствие здесь, наличие контроля над всей окрестной территорией, а также флаги нашей организации над Артемовском доказывают, что никаких невыполнимых задач для нас не существует», — так прокомментировал ситуацию в освобожденном Артемовске один из бойцов ЧВК «Вагнер» в районе города под оперативным названием «Тетрис». Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Еще один «музыкант» рассказал нам о том, как сейчас действует противник: «Наш Бахмут, теперь уже Артемовск, постоянно обстреливается украинскими войсками – они обижены за то, что мы нанесли им поражение и прогнали из этой крепости, как они говорили». Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников «Также вместе со всем городом, под нашим контролем оказался «Самолет» — любимая съемочная площадка всех украинских тиктокеров, что также нанесло Киеву непоправимый психологический ущерб», — отметил боец. Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Освобождение Артемовска было закономерным результатом ожесточенных и кровопролитных боев. Для украинских националистов это место стало ассоциироваться с «мясорубкой», которой они пугали всех неугодных граждан, попадавших под бесконечные волны общеукраинской мобилизации.Народные Новости | Андрей ТюнниковНародные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Ранее «Народные Новости» сообщали, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вывода подразделений «оркестра» из Артемовска. Он указал, что до 1 июня город будет передан военным российской армии. Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Народные Новости | Андрей Тюнников Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что часть «музыкантов» получила государственные награды после освобождения Артемовска. Он заявил, что также были отмечены сотрудники «оркестра», которые погибли в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине.Тем временем, другие «музыканты» по-прежнему ожидают свои награды.

Автор: Андрей Тюнников

https://nation-news.ru/24072842-nevipolnimih_zadach_dlya_nas...

Когда у подрастающего поколения в качестве героев Ратибор, Лотос, Пригожин и другие "музыканты"

Кузбасс, город Кемерово, и Москва, у ребят в школе "Последний звонок" Акция в поддержку бойцов ЧВК "Вагнер" и специальной военной операции.

https://t.me/orchestra_w/6900

Отчет о проделанной работе ЧВК Вагнер с 19 марта 2022 года

https://t.me/Prigozhin_hat/3478

Отдельно высказывания Пригожина без рассылки: Пригожин отвечает

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