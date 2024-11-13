Бродим по Питеру с художниками

«Петербург при заходе солнца», 1850 г. Художник Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896) Художник Владимир Колбасов и его "Танцующий Петербург" Российский художник-акварелист, член Санкт-Петербургского Союза художников, Председатель товарищества «Акварельный Класс». Художник Владимир Колбасов и его "Танцующий Петербург"

«Ленинград. Белые ночи» Художник этой работы — Георгий Савитский.

1941 год Дом Розенштейна. Четыре сезона.

Акварель. Художник - Оксана Виноградова Андрей Синица «Весна в Ленинграде». Примерно так и ощущается весна!1987 год

Ленинград в блокаду Работа «Набережная Невы у Зимнего дворца» художника-пейзажиста Василия Никитовича Кучумова. 1942 год

Петербург в картинах художницы Бэгги Боэм. Более 20 лет Бэгги Боем пишет замечательные картины. Петербург ее глазами - не серый и мрачный, а яркий и красочный. В этот город нельзя не влюбиться! Крыши Петербурга уже давно стали символом города На картинах прорисована каждая деталь, даже незначительная, ведь художник Алексей Тупейко старался передать архитектуру города на Неве!

Улицы любимого города Работы художницы Натальи Ильиновой. Работы художницы Натальи Ильиновой.

Хвостатая душа Петербурга Это работы Людмилы Чувиляевой, известного петербургского художника, чьи произведения приобрели широкую популярность.

Город глазами художника Семёна Гесина

О, заповедная столица,

Гранитный город над Невой,

Какие сны, какие лица

Являет желтый сумрак твой!

Холодным ветром с моря тянет, —

Вдыхаю жадно я его.

В рассветный час томит и ранит

Твоих видений волшебство.

- Георгий ИвановВид окраины Петербурга у фарфорового завода, около 1793 года. Бенжамен Патерсен. Шведский художник и гравёр, значительную часть жизни работавший в Санкт-Петербурге; получил известность как мастер городского пейзажа.

Малая Садовая, 1979 год А. М. Семёнов

Акварели художника Ольги Литвиненко Ольга живет и работает в Санкт-Петербурге. Главная тема творчества - город Санкт- Петербург - яркий, совсем особенный. Работы находятся в частных коллекциях России, Америки, Франции, Китая и Кореи. Открытка «Дом Советов в Ленинграде», предположительно, 1939 год. Тираж составлял 50000 экземпляров. Художник — В.М. Максимов, цена 15 копеек. Мосты Петербурга Художница пишет иллюстрации акварелью и цветными карандашами. Насколько точно ей удается передать каждую деталь города. Надя Шумова