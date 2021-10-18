Два дня ада в Нальчике. Как боевики пытались захватить целый город

Не так давно в Ростове-на-Дону прошло заседание Северо-Кавказского окружного военного суда по делу жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова. Почти год россиянин провёл в Сирии, где помогал боевикам и состоял в террористической группировке "Имарат Кавказ"*, за что в итоге был приговорён к 16 годам лишения свободы. И хотя эта история разворачивается сейчас, её истоки уходят почти на 16 лет назад. Когда соратники Гугова, основавшие пресловутый имарат, попытались захватить столицу Кабардино-Балкарии.

Одновременно на Нальчик напало около 200 вооружённых террористов. Однако силовики оказали отчаянное сопротивление и отстояли город. Так, что же двигало боевиками, чем это всё закончилось для бандподполья на Кавказе и чем закончится для них же и в Сирии?

Предвестники горя

Несмотря на то что к 2005 году активная фаза боевых действий второй чеченской войны прекратилась, на большей части Северного Кавказа ситуация оставалась сложной. В горно-лесной местности региона действовали подпольные бандформирования, возглавляемые одиозными главарями — такими, например, как Шамиль Басаев. Они нападали на силовиков, проводили теракты против мирных граждан и в целом сеяли хаос.

Сотрудники силовых ведомств практически в ежедневном формате отлавливали, ликвидировали боевиков и их пособников.

Одним из таких задержанных стал соратник лидера кабардино-балкарских боевиков Анзора Астемирова. В ходе обыска у бандита была найдена флеш-карта с фотографиями отделов милиции Нальчика и зданий других силовых ведомств, а также там была схема местного аэропорта. Силовики поняли, что боевики замышляют нечто серьёзное в Нальчике. Однако конечная их цель тогда ясна не была.

9 октября на территории завода железобетонных изделий был обнаружен тайник со взрывчаткой. В общей сложности масса найденного взрывчатого вещества составила около 500 килограммов. Одним из главных предположений правоохранителей стало то, что террористы готовили взрыв на территории аэропорта как менее защищённого объекта. Охрана воздушной гавани была немедленно усилена.

Прошло всего несколько дней, и в ночь с 12 на 13 октября в милицию позвонил житель села Белая Речка, что находится в пригороде Нальчика. Он сообщил, что заметил группу неизвестных вооружённых мужчин, около 10 человек. В село немедленно выдвинулись силовики, началась спецоперация по задержанию предполагаемых бандитов. Однако подозреваемые не планировали сдаваться и сразу же открыли по правоохранителям огонь.

Штурм

Как позднее установит следствие, на столицу Кабардино-Балкарии практически одновременно напало около 200 террористов. Они поделились на малые группы по 5–6 человек и въезжали в город на легковых автомобилях. При этом около трети из них были жителями Нальчика и прекрасно ориентировались на улицах.

На вооружении у бандитов было не только лёгкое стрелковое оружие, но и пулемёты РПД, гранатомёты РПГ-7 и многочисленные взрывные устройства.

К 9 утра бои шли по всему городу. Террористы штурмовали здания УФСБ, ФСИН, полка ППС, здания ОМОН, Центра "Т" МВД, военкомата, погранслужбы, трёх городских ОВД и аэропорта.

Связь в городе была практически мгновенно нарушена, прекращена работа общественного транспорта. Люди покидали рабочие места и старались скорее добраться до дома или до школ, где у их детей вот-вот должны были начаться уроки. Несмотря на непрекращающуюся стрельбу и взрывы, на улицах было много местных жителей, включая женщин и детей. В течение часа охране аэропорта и бойцам погранотряда удалось отбить атаку террористов. Милиционеры из ОВД № 1 и ОВД № 2 также смогли сдержать наступление. А вот их коллеги из ОВД № 3 были оттеснены боевиками внутрь здания. Нападавшим удалось захватить первый этаж и нескольких заложников, находившихся в кабинетах здания. Это были не только милиционеры, но и гражданские люди. Однако тем самым террористы сами себя загнали в ловушку — продвинуться дальше они уже не могли, но и покинув здание, они были бы немедленно убиты огнём правоохранителей.

У здания ФСБ вспыхнул, пожалуй, самый ожесточённый бой. По воспоминаниям сотрудников ведомства, вначале террористы атаковали их, словно зомби, не используя укрытий, не боясь быть убитыми и не считаясь с потерями. Несколько боевиков пытались подорвать дверь в здание при помощи самодельного взрывного устройства. В итоге оно сдетонировало при установке, убив нападавших. Только после этого часть атакующих отошла и укрепилась в соседнем здании в магазине "Подарки". Там же они взяли двух женщин в заложники.

Несмотря на то что правоохранители понесли потери, первоначальный план террористов провалился. Застать город врасплох и молниеносным ударом захватить поставленные цели им не удалось. Боевики рассеиваются на малые группы и перемещаются по городу, кто-то уже пытается скрыться. Среди них и один из организаторов этой атаки — Анзор Астимиров, на тот момент лидер террористической группировки "Джамаат Ярмук"*. А вот второго организатора — Ильяса Горчханова, который был приближённым соратником Шамиля Басаева, силовикам удалось ликвидировать. К вечеру ситуация в городе медленно, но верно начинает стабилизироваться.

В то же время и последствия нападения дают о себе знать. Операционные переполнены, все врачи и медики города вызваны на работу и трудятся не покладая рук. Бригады скорой помощи, несмотря на опасность попасть под огонь, мечутся по городу, чтобы забрать раненых. При этом были случаи, когда среди пострадавших оказывались и боевики, которые рассчитывали сойти за мирных жителей. Но это уже установят потом. Ночью силовики ликвидируют очаги сопротивления и берут инициативу в свои руки, теперь их очередь штурмовать. Главными "проблемными местами" остаются магазин "Подарки", где двое раненых боевиков удерживают двух женщин; ОВД № 3, где первый этаж всё ещё занят бандитами, там же неизвестное количество заложников; в здании ФСИН укрепились 12 террористов. С рассветом 14 октября начинаются переговоры о добровольной сдаче. В ОВД № 3 террористы соглашаются отпустить часть заложников в обмен на выполнение своих условий — предоставить им микроавтобус и дать возможность выехать за пределы города с оставшейся частью пленников. Милиционеры соглашаются с требованиями, но вместо тех заложников, что должны были поехать с боевиками в машине, четыре сотрудника УБОП добровольно решают стать пленниками. Террористы согласны.

Как только люди отпущены, а машина с боевиками отъезжает от отдела милиции, спецназ проводит штурм "газели". В течение минуты все преступники ликвидированы, при этом пленные коллеги силовиков не пострадали.

Позднее успешный штурм проходит и в магазине "Подарки", и в здании ФСИН. Все заложники освобождены, а террористы уничтожены.

Страшный счёт

Итоги нападения на Нальчик выглядят ужасающе. 37 сотрудников силовых ведомств погибли, 131 получил ранения. Жертвами стали и местные жители — 15 человек были убиты, 92 пострадали. Было повреждено и уничтожено имущество почти на 55 миллионов рублей.

Однако, по данным следствия, если бы террористы выполнили свой план и захватили город, счёт убитых мог пойти на тысячи. Они рассчитывали сделать из Нальчика террористическую столицу в Кабардино-Балкарии. Однако судьба жителей и самого города их не волновала. Потому что, согласно плану, они рассчитывали, что смогут в нём продержаться лишь два месяца, а потом покинут его и скроются в лесах.

Уже потом правоохранители установят, что все предшествующие нападению на Нальчик события — лишь следствие подготовки боевиков к этой атаке, которую курировал лично Шамиль Басаев. Обнаружение группы террористов у села Белая Речка вынудило их начинать штурм города немедленно. Как позднее рассказывал сам Басаев, к операции они готовились долго. Именно поэтому бандиты не стали отказываться от нападения даже после задержания своих соратников и утечек информации.

Террористы потеряли в городе 97 человек. Были пленены или впоследствии добровольно сдались 70 участников нападения.

Эта атака стала последней крупной акцией террористов на Северном Кавказе. Да, потом ещё не раз случались страшные теракты (взрывы. — Прим. ред.), в которых гибло и больше наших граждан, однако террористам больше не удавалось собрать воедино несколько сотен человек и решиться на штурм целого города.

Медленно и верно сотрудники правоохранительных органов начали выискивать в лесах группировки бандитов и ликвидировать их. Как в случае и с Нальчиком, видя поражение, многие участники незаконных вооружённых формирований начинали сдаваться добровольно. Как итог, спустя 16 лет невозможно себе представить, чтобы трагедия со столицей Кабардино-Балкарии повторилась вновь. Представить, что где-то в лесах Северного Кавказа бродят сотни террористов, просто невозможно. Россия, конечно, не прекратила и не прекратит борьбу с терроризмом. Однако на сегодняшний день акцент борьбы сместился и находится даже не на территории нашей страны, а в Сирии. Где наши военные и сотрудники спецслужб уничтожают таких же бандитов, что несли смерть в 2005 году.

В 2008 году указом главы Кабардино-Балкарии 13 октября было объявлено в республике Днём памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Рассказ В те дни я был в Нальчике (рассказв Телеграм-канале Андрея Медведева) Мы вылетели утром, первым же рейсом, после того, как стало известно о боях в городе. Было понятно, что в Нальчике пытаются повторить инугшский сценарий - захват города, расстрелы силовиков.

Но в тот раз силовики были предупреждены, сработала (да не до конца, но все же) агентура. Боевики долго собирались, их видели в лесах охотники, часть активных исламистов исчезли из города, было ясно, что готовится или атака, или теракты.

Первые погибшие среди наших были рядом со зданием Северо-Кавказского РУБОП. Бойцы СОБРа возвращались из пригорода, как раз проверяли информацию о боевиках на окраине. И попали в засаду на обратном пути. Бойцы, наши, были разных национальностей. Чеченец, русские, кабардинцы, осетины, балкарцы. Русские офицеры.

Как и все опера РУБОП и ФСБ, которые тоже держали оборону в тот день. Тогда погиб мой товарищ, руководитель пресс-службы РУБОП Тамерлан Казиханов. Попал под перекрестный огонь. Героический был мужик, в Чечне постоянно ездил на боевые со своими СОБРами. Погиб на передовой, при исполнении служебных обязанностей. Его, вооруженного профессиональным оружием, – кинокамерой расстрелял снайпер, в течение пяти секунд прострелив обе ноги, затем, через минуту, поразив обездвиженного капитана в голову. Бандиты знали Тамирлана и боялись его «оружия» не меньше автоматов и гранатометов других офицеров Центра «Т». Тамирлан всегда верил в плечо боевого товарища, верил, что его не оставят в беде, вытащат, спасут. В спецназе, не секрет, часто под пулями ходим, и от того, кто рядом с тобой, кто спину прикрывает, зависит твоя жизнь. Когда мы работали вместе, мы всегда были уверены друг в друге.

Сердце кровью обливается, когда смотрю последние кадры Тамика, слышу его крик: «Пацаны!» Почему так получилось, что никто к нему на помощь выйти не успел…

МУЖИКИ, отмерившие своими животами все камни древних кавказских вершин, пробежавшие по всем сыпучим склонам и отрогам, преодолевшие все бурлящие потоки ледников, прошедшие все круги ада войны, не скрывают слез… когда мы вместе смотрим последний, самый жесткий и правдивый фильм капитана Казиханова, где жуткий, проникающий в подсознание крик его смерти заставляет нас вздрогнуть…

ТОГДА, теплым осенним утром, боевики практически одновременно атаковали сразу большинство объектов силовых структур Нальчика: погранотряд, аэропорт, военкомат, здания ОВД №1, ОВД №2, ОВД №3, УФСБ, ОМОН, УФСИН, полка ППС и Центра «Т». Если бы им удалось захватить эти объекты, организованная работа силовиков города была бы парализована.

В лобовую атаку на Центр «Т» боевики сразу не полезли, знали: здание максимально укреплено, есть скрытые огневые точки и достаточное количество различного оружия, поэтому, активно обстреливая соседнее здание ОВД №2, они попытались выманить на улицу как можно больше сотрудников Центра , чтобы атаковать их одновременно несколькими группами с трех сторон.

Заслышав первые выстрелы и взрывы, Тамирлан схватил камеру и одним из первых выбежал на улицу, за ним поспешили несколько оперативников с автоматами. Казиханов укрылся за одним из легковых автомобилей, припаркованных вдоль дороги, и стал снимать в направлении ОВД №2.

Перед самым началом боя один из сотрудников Центра, аналитик Инал Тешев, покупал сигареты в ларьке, прямо за которым находилась позиция боевиков, и заметив вооруженных людей, подал сигнал коллегам: «Возвращайтесь в укрытие», а сам погиб, успев дважды выстрелить в бегущего к нему террориста из пистолета. Оперативники сразу вернулись в здание, а Казиханов этого момента видеть не мог и остался за машиной, фактически под перекрестным огнем снимая свой последний фильм...

В это время сотрудники ОМСН Центра «Т» возвращались с операции из пригорода Нальчика, Белой Речки, где ликвидировали вооруженную группу ваххабитов, по всей вероятности спешившую в республиканскую столицу «вершить джихад». Ибрагим Сусаев на своей машине подъехал к КПП-2 Центра, но согласно существующим правилам, ему не открыли, шел бой…

Ибрагим побежал на звуки выстрелов, тут несколько боевиков обстреляли его и ранили в ногу. Сусаев сумел залечь за бордюром. Неожиданно из соседнего дома к раненому подбежал гражданский, попытался помочь, но Сусаев прогнал его, спася от неминуемой гибели...

Ибрагима добили издалека, боясь подойти даже к мертвому, они били и били из автоматов по бездыханному уже телу еще несколько минут.

Боевики почувствовали себя уверенней, обнаглели, решили активнее атаковать Центр и с тыла, и с фронта, попытались перелезть через забор и запертые ворота КПП-2, кинули во двор гранаты. Снайпер бандитов смертельно ранил Александра Боева, перебегавшего территорию внутреннего двора.

Спецназовец Игорь Алексеенко попытался отсечь и уничтожить боевиков, стремившихся полностью окружить комплекс зданий силовиков. Выскочив на улицу, он пулеметным огнём положил нескольких ваххабитов, но, к сожалению, и сам получил ранение в голову. Бандит прятался всего в десятке метров напротив позиции Игоря и не стрелял до последнего, дожидаясь разворота спецназовца, чтобы расстрелять его со спины.

Ахмат Ульбашев погиб в момент эвакуации Алексеенко с места гибели. Переносивший в укрытие тело старшего товарища, Ахмат не знал, что Игорь уже не дышит...

Алексеенко и Ульбашев отвлекли внимание нападавших. Это позволило остальным занять позиции и действовать согласно обстановке. Ответным огнем они откатили боевиков назад к жилым домам, где их накрыли спецназовцы, возвращавшиеся с выезда…

Отряд милиции специального назначения Северо-Кавказского Центра «Т» – одно из самых лучших и наиболее подготовленных боевых подразделений страны. До трагических событий 13 октября потери отряда составляли 4 человека, погибших в сбитом боевиками вертолете прямо над взлеткой в Ханкале. В специальных мероприятиях не погиб ни один сотрудник, и это при том, что боевые задачи на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии отрядом выполнялись и выполняются ежедневно.



Сотрудники Центра «Т», погибшие 13 октября 2005 года:

Майор милиции АЛЕКСЕЕНКО Игорь Юрьевич, 1974 года рождения, старший оперуполномоченный ОМСН.

Майор милиции БОЕВ Александр Викторович, 1971 года рождения, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела оперативно-технического и ресурсного обеспечения.

Капитан милиции КАЗИХАНОВ Тамирлан Алиевич, 1971 года рождения, руководитель пресс-службы.

Старший лейтенант милиции УЛЬБАШЕВ Ахмат Зулкарниевич, 1973 года рождения, оперуполномоченный ОМСН.

Майор милиции СУСАЕВ Ибрагим Удаевич, 1968 года рождения, старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения планирования и взаимодействия при проведении специальных операций ОМСН.

Майор милиции ТЕШЕВ Инал Анатольевич, 1965 года рождения, оперуполномоченный по особо важным делам отделения координации и информационно-аналитического обеспечения антитеррористической деятельности.

В те дни в Нальчике работала разведрота Алексея Ухватова, будущего героя России. Звезду он получит в 2008, за Цхинвал. Это его рота остановила бандитов, которые хотели взять аэропорт.

Это была последняя крупная атака кавказского бандподполья. И по всей видимости, последняя акция Шамиля Басаева. Вскоре его взорвут. А недобитых боевиков будут уничтожать ещё несколько лет. Не ошибусь, пожалуй, сказав, что именно после Нальчика силовики, особенно спецназ, окончательно перестали церемониться с бандитами и стараться задерживать их живыми.

А результат мы видим вполне наглядно. В Чечне и Дагестане нынче туристы ходят толпами. И не только по городам. В горах. Кто бы сказал мне такое в 2005, не поверил бы. Быстро забываем, какая была страна.

В последние годы все больше фактов указывает на то, что многолетние боевые действия в Чеченской Республике вызвали неизбежную цепную реакцию напряженности и в других регионах Северного Кавказа. Противостояние вооруженных групп непримиримой оппозиции и официальных властей все больше принимает вид активных партизанско-диверсионных действий с одной стороны и ответных контр-террористических операций с другой. Ситуация в Дагестане является ярким примером подобной вялотекущей гражданской войны в отдельно взятом регионе Кавказа.

Вот тут можно посмотреть хронику террора Дагестана с 1996 года и по сей день: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/73122/

https://t.me/grey_zone/10772?single

https://zen.yandex.ru/media/dailywar/dva-dnia-ada-v-nalchike...

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