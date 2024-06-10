Новая национальная политика - как она формируется и кем направляется

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»
Ф. Д. Рузвельт
Ф. Д. Рузвельт
По мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г. доля русских может упасть до 50 %. истории России. Внутренние причины трагедии понятны, попробуем посмотреть на всё глобально.
Кто только не говорит о том, что мы не можем создать адекватные условия для миграции русских с остатков СССР и не только, но почему так активно привлекаем рабочих со Средней Азии?
Никита Михалков в «Бесогоне» по этому поводу приводит слова журналиста Андрея Медведева:
«Мы русских в Россию вернуть не можем. Они хотят, они мечтают приехать к нам – из Центральной Азии, из Европы. А мы их шлём… Вместо закона о репатриации мы устраиваем русским людям прожарку в миграционной системе, когда русские вынуждены доказывать, что знают русский язык, и это у них не получается. У меня сейчас в работе обращения от людей, которые пытались вернуться в Россию из Европы. Они были вынуждены уехать назад, потому что их чиновник наш сожрал. При нашем отношении к нашим же людям, при миграционной политике, выгодной только разным бизнес-лобби, но не государству, никто, ни один специалист в Россию не поедет.»
Как говорится, всякое «ж-ж-ж неспроста».
Как русским живётся в бывших республиках СССРПро Прибалтику все знают. А как обстоят дела в Казахстане? По официальным данным, в результате миграции и прочих факторов численность русских в Казахстане сократилась с 6,23 млн человек в 1989 г. до 3,43 млн в начале 2022 г., или почти на 2,8 млн человек – практически вдвое. И если в 1989 г. доля русских составляла 38 %, то по прогнозам, к 2050 году она сократится до 5-10 %. Как пишет ЦарьГрад Казахстан, основная проблема – развитие антирусских настроений (националистов) среди местного населения. Националисты устраивают «языковые патрули», оскорбляют русских (да и казахов тоже) в общественных местах за незнание казахского языка.
Посмотрим, какая информация формирует настроения националистов, и мы увидим, что всё это под копирку, как на Украине. Так, в одном из роликов пожилая женщина заявляет о якобы российской оккупации казахстанских земель. Историк Султан-Хан Аккулы заявил о специально устроенном Россией голоде в Казахстане. Ещё один тезис: казахи — народ, который потерял свою историю. Некий политолог заявляет, что сотрудничество с ОДКБ является потенциальной угрозой для страны. Как и везде, всё это организует американское агентство по международному развитию USAID, которое выделило $20 млн общественным организациям Казахстана на борьбу с общим историческим прошлым России и Казахстана.
Но мы поддержали Казахстан во время известных событий, введя туда войска. Как считает научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков, в настоящее время Казахстан по уровню русофобии сравним с Украиной образца 2004 года, и этот процесс нарастает.
Антирусская матрица разыгрывается везде на постсоветском пространстве, и даже в Грузии и Армении, которые обязаны русским жизнью и традиционно относились к нам хорошо. Национализм в узком смысле – чувство низменное и обратить недовольство населения по ложному следу достаточно просто. Наши противники делают всё, чтобы восстановление Российской империи было невозможным, но не только.
В конце 2021 года Правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации соотечественников на Родину. Зато к нам успешно мигрирует «новое поколение» азиатов, по факту русского языка не знающих, но «экзамен» сдающих. Ещё раз вспоминаем слова Рузвельта о реальности политики.
Может, мы всё-таки смогли бы решить этот вопрос, сделав для русских отдельный комфортный миграционный центр, минимизировав бюрократию, а также путём выделения субсидий приезжающим? Это всё окупится: главное – люди! Так почему всё это буксует? Попробуем разобраться: ясно, что не просто так.
«Желанные» мигрантыА как обстоят дела с миграцией к нам азиатов? Здесь, напротив, всё прекрасно! Как пишет таджикистанское информационное агентство ASIA-Plus:
«В 2022 году российское гражданство получило рекордное число граждан Таджикистана – 173 тысячи 634 человека… Анализ данных МВД России о приобретении гражданства, показывает, что за последние семь лет количество таджикистанцев, получающих российское гражданство, выросло более чем в 6,5 раз... А если сложить все общедоступные данные до конца 2022 года, число новых россиян из Таджикистана составит более 830 тысяч человек. И в получении российского гражданства таджики лидируют среди всех граждан стран Центральной Азии. За семь лет (2016-2022 гг.) гражданство получили 1 млн 56 тысяч 432 гражданина центральноазиатских республик.»
По последним данным МВД РФ, в первом полугодии 2023 г. гражданам Таджикистана выдано 86 964 (+17,26 % к аналогичному периоду прошлого года) паспортов РФ.
Теперь о трудовой миграции. Согласно данным МВД РФ, за первое полугодие 2023 года в России на миграционный учёт поставили 5,13 млн иностранных граждан, в том числе — 1,28 млн чел. граждан Таджикистана.
Понятно, что работы, например, в Таджикистане просто нет (хотя во времена СССР она была). Есть договорённости между первыми лицами наверху – наверное, неудобно отказывать просящим. А нашим предпринимателям проще иметь дело с непьющими, дисциплинированными и неприхотливыми азиатами. Но всё-таки кто всё это «благословляет» и направляет? Бизнес-лобби и только?
Это что – способ покрыть статистический убыток населения или новая национальная политика по сценарию Германии-Франции, подразумевающая утилизацию христианства, только с другого края?
Россия – православная страна, и наш внутренний союз с мусульманами – немаловажный фундамент нашего государства, и мы должны ценить эти отношения. Автор не является националистом и отлично относится к мусульманам. Но мусульмане мусульманам рознь: есть наши и чужие. Одно дело выходцы из Азии поколения СССР и нынешние, которые не знают русского языка и фактически создают внутренний анклав. История Косова нам известна? Азиаты, приезжающие к нам, крайне религиозны, традиционны, и их ассимиляция, даже отдалённая, представляется затруднительной. Возможно, их дети, учась в русских школах и получив нормальное светское образование, будут другими. Но далеко не все. Когда этих «новых граждан» будет здесь несколько миллионов, они начнут на законных основаниях «качать права», и мало не покажется.
Начнётся это со строительства мечетей. Так, глава «Московского муфтията» Альбир Крганов предложил построить огромную мечеть у рынка «ФудСити» в Новой Москве: работники рынка – верующие, и им тоже «нужно молиться». Очевидно, что для русского населения и Русской православной Церкви религиозная экспансия ислама (а она его суть) категорически неприемлема. Ещё раз – зачем Россию накачивать культурно чуждым ей населением? Нам нужны наши – русские соотечественники.
28.09.2023 Президент России встретился с главой Чечни, и помимо основных вопросов, они обсудили строительство мечетей в Москве. Как считает Р. Кадыров, на территории столицы их должно быть больше. В частности, президент одобрил идею строительства новой мечети в Южном Бутове на ул. Кадырова, при этом местные жители против этой инициативы.
США: война с русскими и православиемСкладываем пазл с другой стороны. С самого начала распада СССР США взяли очевидный курс на борьбу с православием, потому что для теневых правителей Америки, которые объявили нам ультиматум, эта задача является приоритетной. Поэтому на территории всех бывших союзников и республик СССР объявлена война русскому языку, истории и культуре. Поэтому даже кириллицу там меняют на латиницу, уничтожают памятники русским солдатам и т. д. Так при чём здесь мигранты? При том.
Один из форпостов этой работы осуществляет уже упомянутый USAID – главный американский «поставщик» революций. На Украине в 2022 г. работало около 40 программ этой организации. Контора активно пашет в Молдавии, Сербии, пыталась работать в Белоруссии и т. д. Но особенно показательно, как блестяще было проведено «переформатирование» населения Украины.
Как писал Взгляд (2012), пресс-служба американской организации сообщила, что
«При финансовой поддержке USAID США эксперты в области права помогали в написании проекта российской Конституции, части первой Гражданского кодекса и Налогового кодекса РФ.»
В этом же году USAID сворачивает деятельность в России из-за закона об «иностранных агентах».
Есть крайне интересные откровения политолога Евгения Гильбо, опубликованные на ВО относительно планов мировой корпоратократии (мирового правительства) в части Украины и России:
«Украину приговорили… к геноциду. Решено, что славянского населения в этом регионе быть не должно. Между РФ или тем, что от неё останется, и Европой должно быть культурно чуждое пространство.»
Бред? Но тогда кто организовал, что «Иван убивает Ивана», длительно и методично? Обратите внимание – про РФ что там написано?
Украина, 2014, Майдан
Интересно, что экс-советник Президента Украины Арестович (*включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ещё в 2009 году предсказывал военный конфликт на Украине:
«Англосаксы навязывают России новую Крымскую войну – как очередной раунд демонтажа русской ветви развития цивилизации.
Конечно, в идеале Украине необходимо объединяться с Россией и давать совместный ответ супостату. Весь нюанс заключается не в том, что нынешней Украиной руководит прозападное правительство, а в том, что прозападное правительство руководит самой Россией. Объединяться не с кем. Поэтому в ближайшее время мы с россиянами будем убивать друг друга, а англо-саксы будут потирать рученьки.»
Конечно, в идеале Украине необходимо объединяться с Россией и давать совместный ответ супостату. Весь нюанс заключается не в том, что нынешней Украиной руководит прозападное правительство, а в том, что прозападное правительство руководит самой Россией. Объединяться не с кем. Поэтому в ближайшее время мы с россиянами будем убивать друг друга, а англо-саксы будут потирать рученьки.»
СВО могло бы кончиться ещё в 2014-м, когда украинская армия попадала из одного «котла» в другой, а на Украине во многих городах нас могли бы встретить с цветами.
Одесса, 2 мая, Дом профсоюзов
Тогда, как считали руководители армии США, Россия взяла бы Киев в течение нескольких дней. Но руководство тревожили возможные санкции, Правительству дышали в спину олигархи: мы соблюли все юридические тонкости, политкорректности и за это получили масштабное укрепление армии и обороны ВСУ, 8 лет бомбёжек Донбасса. А с 2022 г. – масштабную войну с соответствующими потерями обеих сторон, а теперь бомбёжки Белгорода и других приграничных районов.
Когда ведут борьбу без правил, выигрывает не знатоки юриспруденции, а те, кто более нахрапистый и способен ловить подарки Судьбы. А ведь Она была готова положить наших врагов к нашим ногам. Крым приняли, а остальное отвергли. Именно это и было нужно американским кукловодам: всё вышло чётко по их сценарию.
И сейчас мы воюем с соблюдением всех норм, хотя практически все красные линии перейдены: особенно под Белгородом. НАТО давно вовлечены в боевые действия. Мы не сбиваем американские MQ-9 Reaper над Чёрным морем, хотя с их использованием наша сторона получила серьёзный ущерб. И вот новая красная линия. НАТО рассматривают дать разрешение Украине атаковать российские гражданские объекты ATACMS, SCALP и Storm Shadow, которыми могут управлять только военнослужащие НАТО. Стерпим, подадим в международный суд, заявим ноту? И это тоже часть пазла.
Как передаёт РИА Новости Крым, Алексей Арестович (*включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Юлии Латыниной (**включена в список физлиц-иноагентов) пытается вразумить Украину, в которой растут протестные настроения:
«Украине следует отказаться от планов «быть частью Запада», предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск. Нынешняя модель Украины «исторически проиграла», а заключать соглашение о мире с Москвой возможно будет только при становлении «новой Украины».»
Далее он резюмирует:
«Теперь будем убивать друг друга сотнями, десятками тысяч, за Авдеевку, Часов Яр… А зачем? Что мы с этого получаем – и Россия, и Украина?.. Мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют... А зачем нам это?»
Комментируя, скажем так: хотя потери есть, но Россия в СВО выигрывает, а Украина нет – и в этом он прав. Но всё это укладывается в месседже Гильбо. Так что сейчас осталось от былой, цветущей Украины? Итак, план есть, и он успешно выполняется.
Религиозная войнаГоворят, всякие там протоколы, План Даллеса, Гарвардский, Хьюстонский проект и всё прочее – фейки. Возможно. Но почему нас в 1985 так серьёзно обложили со всех сторон и давят всё больше и больше?
Это религиозная война: битва неоязычества и формации Ветхого Завета против Нового Завета. Европа в этой битве пала первой, храмы там закрывают. На Западе проталкивается эра толерантности, где на первые линии выходят права меньшинств, принимаются законы о регистрации однополых браков и пр. Всё это противоречит Библии, как Ветхому, так и Новому Завету. Но мировому правительству в канун создания всемирного государства, которое возглавит машиах, сильное христианство не нужно. Апостасия подготавливает почву для этого. Поскольку Россия хранит традиционные ценности, она является препятствием для всей этой «игры».
На самом деле З. Бзежинский никогда не говорил, что
«после разгрома коммунизма у США остался один враг – православие.»
И конгрессмен Раскин никогда не призывал уничтожить Россию. Его реальный пост:
«Москва сейчас является центром коррумпированной тирании, цензуры, авторитарных репрессий, полицейского насилия, пропаганды, правительственной лжи и дезинформации, а также планирования военных преступлений. Это мировой центр антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти, а также родина теории замещения для экспорта.»
[Теория замещения – потеря богоизбранности известного народа].
Комментируя пост конгрессмена Раскина, Такер Карлсон, прекрасно понимая, в чём дело, говорит следующее:
«Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США.»
Посыл Карлсона абсолютно верный. Идёт всемирная война против русского этноса и культуры как носителя православия, как противовеса (удерживающий силы).
А вот мнение известного католического архиепископа Карло Мария Вигано, из письма Трампу (2020):
«…судьбе всего мира угрожает глобальный заговор против Бога и человечества… Ежедневно мы ощущаем рост атак со стороны тех, кто хочет разрушить самые основы общества: естественную семью, уважение к человеческой жизни, любовь к стране, свободу образования и бизнеса. Мы видим, как главы наций и религиозные лидеры потворствуют этому самоубийству западной культуры и ее христианской души… Реализуется глобальный план под названием «Великая перезагрузка». Его архитектор – глобальная элита, которая хочет подчинить себе всё человечество…»
В письме от 6 марта 2022 года о войне на Украине:
«Быть может, Провидение предопределило, что Москва, Третий Рим, сегодня в глазах мира возьмет на себя роль катехона, эсхатологической преграды Антихристу…»
Поэтому госпереворот на Украине был направлен против русской культуры и языка, поэтому там сейчас уничтожается русская православная Церковь, выгоняют монахов с Лавры и т. д.
Как только начались все эти реформы, во всём СНГ везде как грибы появились секты и иностранные миссионеры. А в США находятся штаб-квартиры основных мировых сект. И на Украине их деятельность была крайне успешной, особенно Свидетелей Иеговы (*запрещена в России). И у нас все эти бабушки одно время по подъездам ходили. Поэтому Турция «миссионерствует» на наших мусульманских территориях и в Средней Азии. Религия – огромная сила, способная перевернуть сознание любого человека.
Почему всё это происходило и происходит? Россия Ельцина с 1992 г. находилась под контролем Вашингтонского «обкома». Несмотря на конфликт с Западом, мы по-прежнему участвуем во многих международных программах, по сути генерируемых мировым Правительством через прозападную часть нашей элиты и официальные каналы сотрудничества. И пусть СВО также не вводит нас в заблуждение – нашу экономику по-прежнему «пасёт» МВФ через своих официальных представителей в ЦБ. Именно поэтому без смены либерального курса остановить цивилизационное уничтожение России невозможно. Итак, где он – наш, русский ответ Чемберлену?
Новая национальная политика: сила в единении русских и славянНа горизонте 2024-2025 гг. нас с большой вероятностью ждут позитивные перемены. Глобальный либеральный цикл длиной в 40 лет, начатый Перестройкой в 1985, возможно, будет закончен. Государство откажется от пагубного либерального курса, элиты будут обновлены. Почему это так, см. материал на ВО: 2024-2025: ждать ли нам перемен. В ближайшее время цели СВО будут достигнуты, и оба эти события будут связаны.
Россия начнёт новый экономический и социально-политический курс, основанный не только на рыночной экономике, но при использовании всего актуального наследия СССР. Начнётся восстановление промышленности.
Для обеспечения безопасности в противостоянии с НАТО перед государством встанет задача консолидации всех русских земель (частичного восстановления Российской империи) на просторах бывшего СССР, в первую очередь объединения новой Украины (без Западной части), Белоруссии и, возможно, в случае желания её народа – Молдавии. Вторая задача – консолидация русского населения с неприсоединённых территорий (Прибалтика и Казахстан) на выгодных для переселенцев условиях.
В Белоруссии сейчас проживает 9,1 млн чел. На основной части Украине может остаться около 15-20 млн чел. Молдавия – около 4 млн. В России – 146 млн чел. Общая численность нового русского государства может достичь около 175 млн, а при репатриации количество соотечественников постепенно приблизится к 180 млн чел.
И это уже огромная сила, на которую ни Европа, ни НАТО не посмеет поднять даже один палец: так же как на СССР. В новой России проблем с рождаемостью не будет: начнётся экспансия русского мира. И, наконец, третья задача – расколоть Европу и попробовать сформировать союз славянских государств, в т. ч. Сербии, Венгрии, Чехии и Словакии, который по мере наших успехов может быть расширен.
Некие «весёлые ребята» полагают, что они смогут нас «дожать», как это было при Горбачёве и Ельцине. Ответ лежит в словах генералиссимуса Александра Суворова: «Мы – русские, с нами Бог!». А значит – ждём, победа будет за нами.
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