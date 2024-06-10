Новая национальная политика - как она формируется и кем направляется

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»

Ф. Д. Рузвельт

«Мы русских в Россию вернуть не можем. Они хотят, они мечтают приехать к нам – из Центральной Азии, из Европы. А мы их шлём… Вместо закона о репатриации мы устраиваем русским людям прожарку в миграционной системе, когда русские вынуждены доказывать, что знают русский язык, и это у них не получается. У меня сейчас в работе обращения от людей, которые пытались вернуться в Россию из Европы. Они были вынуждены уехать назад, потому что их чиновник наш сожрал. При нашем отношении к нашим же людям, при миграционной политике, выгодной только разным бизнес-лобби, но не государству, никто, ни один специалист в Россию не поедет.»

Как русским живётся в бывших республиках СССР

«Желанные» мигранты

«В 2022 году российское гражданство получило рекордное число граждан Таджикистана – 173 тысячи 634 человека… Анализ данных МВД России о приобретении гражданства, показывает, что за последние семь лет количество таджикистанцев, получающих российское гражданство, выросло более чем в 6,5 раз... А если сложить все общедоступные данные до конца 2022 года, число новых россиян из Таджикистана составит более 830 тысяч человек. И в получении российского гражданства таджики лидируют среди всех граждан стран Центральной Азии. За семь лет (2016-2022 гг.) гражданство получили 1 млн 56 тысяч 432 гражданина центральноазиатских республик.»

США: война с русскими и православием

«При финансовой поддержке USAID США эксперты в области права помогали в написании проекта российской Конституции, части первой Гражданского кодекса и Налогового кодекса РФ.»

«Украину приговорили… к геноциду. Решено, что славянского населения в этом регионе быть не должно. Между РФ или тем, что от неё останется, и Европой должно быть культурно чуждое пространство.»



Украина, 2014, Майдан

«Англосаксы навязывают России новую Крымскую войну – как очередной раунд демонтажа русской ветви развития цивилизации.



Конечно, в идеале Украине необходимо объединяться с Россией и давать совместный ответ супостату. Весь нюанс заключается не в том, что нынешней Украиной руководит прозападное правительство, а в том, что прозападное правительство руководит самой Россией. Объединяться не с кем. Поэтому в ближайшее время мы с россиянами будем убивать друг друга, а англо-саксы будут потирать рученьки.»



Одесса, 2 мая, Дом профсоюзов

«Украине следует отказаться от планов «быть частью Запада», предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск. Нынешняя модель Украины «исторически проиграла», а заключать соглашение о мире с Москвой возможно будет только при становлении «новой Украины».»

«Теперь будем убивать друг друга сотнями, десятками тысяч, за Авдеевку, Часов Яр… А зачем? Что мы с этого получаем – и Россия, и Украина?.. Мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют... А зачем нам это?»

Религиозная война

«после разгрома коммунизма у США остался один враг – православие.»

«Москва сейчас является центром коррумпированной тирании, цензуры, авторитарных репрессий, полицейского насилия, пропаганды, правительственной лжи и дезинформации, а также планирования военных преступлений. Это мировой центр антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти, а также родина теории замещения для экспорта.»

«Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США.»

«…судьбе всего мира угрожает глобальный заговор против Бога и человечества… Ежедневно мы ощущаем рост атак со стороны тех, кто хочет разрушить самые основы общества: естественную семью, уважение к человеческой жизни, любовь к стране, свободу образования и бизнеса. Мы видим, как главы наций и религиозные лидеры потворствуют этому самоубийству западной культуры и ее христианской души… Реализуется глобальный план под названием «Великая перезагрузка». Его архитектор – глобальная элита, которая хочет подчинить себе всё человечество…»

«Быть может, Провидение предопределило, что Москва, Третий Рим, сегодня в глазах мира возьмет на себя роль катехона, эсхатологической преграды Антихристу…»

Новая национальная политика: сила в единении русских и славян