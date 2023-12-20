Исторические фото страны, которой нет

Очередь за хлебом, 1981 год, Свияжск, Татарская АССР Партийный идеолог Николай Бухарин подписывает для пионерского отряда "Долой куренье" обещание бросить курить, 1928 год, СССР

Пионервожатая, 1934 год, СССР Установка звезды на Кремлевской башне. Москва,1935

Маршал Советского Союза Родион Малиновский, 1961 год, Улан–Батор, Монголия

Родион Яковлевич Малиновский в монгольской национальной одежде в ходе дружественной поездки в 1961 году в Улан–Батор, Монголия, на встречу с боевыми товарищами по разгрому Квантунской армии.

Студенты школы–студии МХАТ Владимир Машков и Евгений Миронов, 1980–е, Москва Пес Карай ака Шарик. Перед съёмками фильма "Собачье сердце". 1988 год Младший сержант хочет пломбир, 1964 год, СССР Дмитрий Бойко. "Дорога к счастью" Челябинская обл., 1984г. Валентина Ивановна Гагарина и её старшая дочь Елена, 1969 г.

Дети на параде. Ереван, 1984 год. Рыбный день в кубанской семье, 1985 год Новогодний базар в Москве. 20 декабря 1964г.

Дирижабль над Красной площадью. Москва, 1921

Модели Dior с моряком на улице в Москве, 1959 год. Автокиоск издательства «Рабочая Москва», 1927 год, Москва Освободившиеся женщины советского Востока. УзССР. 1930-е. Фото Макс Пенсон. Рядовой B. Кyрилoв. Один из первыx сoлдат, вошедшиx в Выборг, рухнул на булыжную мoстoвyю города oт изнемoжения и зaснул после целого дня боeв. 20 июня 1944 годa Газ–21 третьей серии на фоне колхозного рынка, 1966 год, Ялта Работники колхоза «Большевик» отдыхают в баре, 1971 год, Харьковская область Семья лепит пельмени, 1980–е годы, СССР Очередь к Мавзолею В.И. Ленина в Александровском саду, 1968 год, Москва Иностранец позирует на фоне строящейся гостиницы "Россия", 1966 год, Москва Платное взвешивание на улице, 1988 год, Москва Аттракцион с электрическими автомобилями в ЦПКиО имени М. Горького, 1970–е годы, Москва Указатель маршрутов трамваев с подсветкой на Площади Революции, 1935 год, Москва Перерыв на чай в цеху по производству бюстов и статуй Владимира Ленина, 1989 год, Москва Весна пришла! СССР, 1980-е Шашлычные мастера ресторана «Ласточкино гнездо». Павильон Узбекистана на ВДНХ, Москва, 1950-е Голосует Юрий Андропов, 1978 год - и никаких Навальных с соболями... Михаил Горбачев, Егор Лигачев, Андрей Громыко, Борис Ельцин и другие, аплодируют на открытии 27–го съезда КПСС. СССР. 25 февраля 1986 года Пособие для художников, как рисовать родимое пятно Михаила Горбачева, автор — художественный редактор издательства ЦК КПСС Никита Голованов. 1985

Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 год Анатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи «Дельта Телеком».

Реклама денежной лотереи на Невском проспекте. 1921 год Закаливание на Днепре. г.Киев, 1960-е

Теплоход "Багратион". Первый в мире серийный пассажирский теплоход.

Построен в Российской Империи. Вплоть до 1991 года работал на пассажирских линиях Волжского бассейна, в том числе на транспортной линии «Горький — Астрахань». Юный Александр Карелин времен выступлений в сборной СССР по греко-римской борьбе Советский лётчик вертолёта Ми-24 с АКС-74У. Афганистан, 1980-е Челноки спят в аэропорту Хабаровска, 1991 год.

ГЭС "Пороги"(Челябинск, Россия) ГЭС построена в годы правления Николая II в 1908-1910 гг. Старейшая непрерывно действующая (до 2017 года) гидроэлектростанция России. Расположена на реке Большая Сатка в Саткинском районе Челябинской области, у посёлка Пороги.

Не так давно в Москве были голубятни, и голуби были символом мира. Апогеем заботы о голубях в 1950-х годах стал Скатертный переулок. Здесь разместили знак «Осторожно голуби». Это случилось после обращения школьника в редакцию газеты «Пионерская правда» с письмом, в котором он рассказал, как вы́ходил сбитого в этом месте голубя. Добрая история.

Проект застройки Юго-Запада.

Из книги «Высотные здания Москвы» (1954). Академик, трижды герой соцтруда, лауреат Нобелевской премии мира 1975 г. и «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров с женой Еленой Боннэр в ссылке за критику политики властей СССР. г. Горький. СССР. 1980-е. Наглядная агитация, 1975 год, Иваново

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов стал самым массовым за свою историю. Он открылся в Москве 28 июля 1957 года и продлился две недели, превратившись в событие громадной значимости для советских людей, особенно для молодых.

Стояла середина хрущёвской оттепели. После долгих лет тоталитаризма советские люди впервые свободно общались с приехавшими иностранцами, а прибыли на фестиваль 34 000 человек из 131 страны мира.

После фестиваля в СССР стала распространяться мода на джинсы, кеды и рок-н-ролл. Атмосфера свободы и открытости запечатлелась в ярких снимках фотографов, которые документировали это невероятное историческое событие. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Диамент Роберт. Автор фото: Киврин Владислав. Автор фото: Транквиллицкий Юрий. Автор фото: Трахман Михаил. Автор фото: Леонид Николаев.