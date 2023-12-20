Исторические фото страны, которой нет

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Мы из Советского Союза

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Очередь за хлебом, 1981 год, Свияжск, Татарская АССРПартийный идеолог Николай Бухарин подписывает для пионерского отряда "Долой куренье" обещание бросить курить, 1928 год, СССР
Пионервожатая, 1934 год, СССРУстановка звезды на Кремлевской башне. Москва,1935
Маршал Советского Союза Родион Малиновский, 1961 год, Улан–Батор, Монголия
Родион Яковлевич Малиновский в монгольской национальной одежде в ходе дружественной поездки в 1961 году в Улан–Батор, Монголия, на встречу с боевыми товарищами по разгрому Квантунской армии.
Студенты школы–студии МХАТ Владимир Машков и Евгений Миронов, 1980–е, МоскваПес Карай ака Шарик. Перед съёмками фильма "Собачье сердце". 1988 годМладший сержант хочет пломбир, 1964 год, СССРДмитрий Бойко. "Дорога к счастью" Челябинская обл., 1984г.Валентина Ивановна Гагарина и её старшая дочь Елена, 1969 г.
Дети на параде. Ереван, 1984 год.Рыбный день в кубанской семье, 1985 годНовогодний базар в Москве. 20 декабря 1964г.
Дирижабль над Красной площадью. Москва, 1921
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Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 годАнатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи «Дельта Телеком».

Реклама денежной лотереи на Невском проспекте. 1921 годЗакаливание на Днепре. г.Киев, 1960-е

Теплоход "Багратион".Первый в мире серийный пассажирский теплоход.
Построен в Российской Империи. Вплоть до 1991 года работал на пассажирских линиях Волжского бассейна, в том числе на транспортной линии «Горький — Астрахань».Юный Александр Карелин времен выступлений в сборной СССР по греко-римской борьбеСоветский лётчик вертолёта Ми-24 с АКС-74У. Афганистан, 1980-еЧелноки спят в аэропорту Хабаровска, 1991 год.

ГЭС "Пороги"(Челябинск, Россия) ГЭС построена в годы правления Николая II в 1908-1910 гг. Старейшая непрерывно действующая (до 2017 года) гидроэлектростанция России. Расположена на реке Большая Сатка в Саткинском районе Челябинской области, у посёлка Пороги.

Не так давно в Москве были голубятни, и голуби были символом мира. Апогеем заботы о голубях в 1950-х годах стал Скатертный переулок. Здесь разместили знак «Осторожно голуби». Это случилось после обращения школьника в редакцию газеты «Пионерская правда» с письмом, в котором он рассказал, как вы́ходил сбитого в этом месте голубя. Добрая история.
Проект застройки Юго-Запада. 
Из книги «Высотные здания Москвы» (1954).Академик, трижды герой соцтруда, лауреат Нобелевской премии мира 1975 г. и «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров с женой Еленой Боннэр в ссылке за критику политики властей СССР. г. Горький. СССР. 1980-е.Наглядная агитация, 1975 год, Иваново

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов стал самым массовым за свою историю. Он открылся в Москве 28 июля 1957 года и продлился две недели, превратившись в событие громадной значимости для советских людей, особенно для молодых.
Стояла середина хрущёвской оттепели. После долгих лет тоталитаризма советские люди впервые свободно общались с приехавшими иностранцами, а прибыли на фестиваль 34 000 человек из 131 страны мира.
После фестиваля в СССР стала распространяться мода на джинсы, кеды и рок-н-ролл. Атмосфера свободы и открытости запечатлелась в ярких снимках фотографов, которые документировали это невероятное историческое событие.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 1Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 2festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 3festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 4Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 5Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 6Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 7Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 8Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 9Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 10Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 11Автор фото: Диамент Роберт.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 12Автор фото: Киврин Владислав.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 13Автор фото: Транквиллицкий Юрий.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 14Автор фото: Трахман Михаил.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 15festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 16festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 17festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 18Автор фото: Леонид Николаев.festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 19festival molodezhi studentov Moskva 1957.jpg 20

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