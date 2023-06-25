Досье на Абрамовича. Олигарх провалил миссию "похабного мира" и был наказан

Новое досье на сторонников "похабного мира" с Украиной и Западом. В фокусе внимания - любитель английского футбола и "спаситель нацистов" Роман Абрамович.

Кто хочет поражения России? Кому виллы на Лазурном Берегу и вложения в западных банках дороже Родины? Царьград решил ответить на эти вопросы и назвать всех сторонников "похабного мира" с Украиной и Западом.

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Дискуссию о том, кто в политических элитах России (вообще-то, довольно закрытых) к какой из этих партий примыкает, подогрели публикации в телеграм-каналах. К "партии похабного мира" (или партии капитулянтов, пораженцев) анонимные, но пользующиеся вниманием большой аудитории аналитики приписали Романа Абрамовича, Владимира Потанина, Владимира Мединского, Юрия Борисова, Виктора Вексельберга, Вячеслава Кантора, Александра Волошина, Михаила Фридмана, Владимира Лисина, Вагита Алекперова, Алексея Мордашова, Павла Дурова, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Михаила Прохорова.

Легко увидеть, что, за редким исключением, эта "партия" формируется в первую очередь из представителей крупного и сверхкрупного бизнеса, чьи интересы сосредоточены за пределами России. Часть из них, как Фридман, отчаянно хочет остаться на Западе и быть там "своими", даже несмотря на наложенные на них санкции. Часть старается "не отсвечивать", опасаясь обвинений в непатриотической позиции.

Легко увидеть также, что к этой партии приписывают тех, кто так или иначе был задействован в неудачной попытке мирных переговоров весной 2022 года. Сами эти переговоры воспринимаются русскими патриотами как попытка украсть у России победу и не допустить вхождения в состав страны обширных новых территорий. Понятно, что те, кто в этом участвовал, воспринимаются как капитулянты.

Гражданин мира

Роман Абрамович является, пожалуй, самым известным российским олигархом в мире. Во многом это произошло благодаря покупке в 2003 году английского футбольного клуба "Челси", скандалы вокруг которого неоднократно освещались на страницах зарубежной прессы.

Однако ещё в мае 2018 года член ельцинской "семьи" стал гражданином Израиля - после того, как не смог продлить британскую визу инвестора. А в апреле 2021 года "до кучи" получил португальский паспорт по программе для потомков сефардских евреев.

Сейчас же оба этих паспорта оказались под вопросом. В Португалии идёт расследование против раввина и юристов, которые помогли Абрамовичу получить гражданство. А Израиль, хотя санкции против Абрамовича не вводил, но в лице главы МИД страны Яира Лапида дал понять, что "не собирается быть местом для обхода санкций, введённых США и другими западными странами против России".

Олигархи, зарабатывающие огромные деньги, часто делают это не совсем законным путём. Поэтому они себе готовят запасные аэродромы, чтобы в случае чего успеть убежать. Тем более что примеров масса,

- объяснил политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Он добавил, что честному человеку бояться нечего. Зачем честному человеку гражданство другой страны? Куда ему бежать из своей родной страны, если он ничего не украл, никого не убил, никаких правонарушений не совершал?

Для обычного человека гражданство другой страны - дополнительное обременение. Потому что это больше документов, больше каких-то вопросов со стороны налоговых органов и так далее.

Значит, всё-таки рыльцо-то в пушку, господин Абрамович,

- подчеркнул Юрий Кот

Падение с Олимпа

Основным активом олигарха в России является крупнейшая металлургическая и горнодобывающая компания EVRAZ. Предприятие, согласно данным на главной странице его официального портала, видит собственное преимущество в том, что "имеет премиальный листинг на Основном рынке Лондонской фондовой биржи, а её подход к корпоративному управлению основывается на Кодексе корпоративного управления Великобритании". Зарегистрирован EVRAZ В Лондоне.

В 2022 году именно Абрамович был главным символом и проводником "похабного мира" в Стамбуле, достичь которого, к счастью, не удалось. Свою миссию олигарх провалил. После этого Запад отобрал у него ряд крупных активов. Имущество в Лондоне, 6 миллиардов долларов хедж-фонда. И даже футбольный клуб "Челси".

Не помогла и сделка с правительством Британии. Так, Абрамович согласился передать деньги от продажи "Челси" Украине и даже сам предложил основать для этого специальный фонд помощи Киеву.

Результаты деятельности

В сентябре прошлого года при содействии Абрамовича между Россией и Украиной состоялся тот самый скандальный обмен военнопленными. Олигарх лично приветствовал на борту своего роскошного частного самолёта британских наёмников, угостил их стейками, тирамису, поговорил о футболе и выдал айфоны, чтобы они могли позвонить домой на пути в Саудовскую Аравию, куда направлялся борт олигарха. Однако и участие в спасении военных преступников от суда не позволило Абрамовичу задобрить Запад.

Можно определённо сказать, что они (действия Абрамовича - Ред.) принесли значительный ущерб и в политическом, и в имиджевом смысле, и в восприятии вообще нашими гражданами того, что происходит вокруг событий на полях и на фронтах сражений. И, конечно, то, что это принесло в результате дополнительные потери в боях,

- считает секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир.

Он указал, что практически все бандиты, которые в результате обменных схем и переговоров были возвращены на свою территорию, точно так же с огромным удовольствием и с огромной ненавистью к России взяли снова в руки оружие и пошли убивать наших русских солдат и офицеров. То есть результат от "миротворческой" деятельности Абрамовича не то что нулевой, он отрицательный.

Понятно, что были какие-то коммерческие интересы. Возможно, это было связано с аммиачными, зерновыми сделками. Здесь можно только гадать. Понятно, что это не был вопрос чистого альтруизма. Это не был вопрос чисто имиджевый, создания себе образа миротворца. Конечно, за этим стоял в том числе и какой-то определённый интерес финансового свойства, экономического свойства,

- резюмировал Тимур Шафир.

Что с того?

Как бы то ни было, для победы в войне с Западом и для достижения целей СВО России необходимо единство всего народа. Необходима мобилизация русского общественного мнения и всех элит. Необходимо, чтобы каждый работал на победу, а те, кто на победу работать не хочет, были оценены по достоинству и изолированы.

Если мы хотим этого добиться, изучение политического поля и элит страны совершенно необходимо. Нам нужно знать, кто есть кто. И для этого Царьград запустил специальный проект. В его рамках будут составлены Список "Партии русской Победы" и Список "Партии позорного мира".

С помощью экспертов, политиков, общественных деятелей мы разберём деятельность того или иного коммерсанта, его высказывания с начала спецоперации. На основании этого анализа "Первым русским" будет дана оценка, кто работает в интересах страны, зачастую не афишируя этого, а кто планирует своё будущее вне России.

https://tsargrad.tv/news/dose-na-abramovicha-oligarh-provali...