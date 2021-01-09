Борисов бросает вызов Грефу

Примерно месяц назад премьер-министр Михаил Мишустин провел перераспределение полномочий. Так, за вице-премьером Юрием Борисовым официально закрепилось кураторство над Промсвязьбанком (ПСБ), который обслуживает контракты ВПК. Однако, судя по всему, ПСБ перестанет быть сугубо оборонным банком.

Для лучшего понимания следует напомнить, какие направления в правительстве курирует Юрий Борисов. К ним относятся ВПК, промышленность, космос. До недавнего времени Борисов также отвечал и за топливно-энергетический комплекс, однако данное направление отошло новому вице-премьеру Александру Новаку.

Впрочем, за те неполные 11 месяцев кураторства ТЭК Борисов сумел сделать немало важных вещей. Чего только стоит победа над Антоном Силуановым в борьбе за введение обратного акциза для газохимии. Но да ладно, сейчас не об этом.

Российской промышленности, за которую отвечает Борисов, необходим собственный банк, который мог бы предоставлять дешевое и долгосрочное финансирование. В настоящий момент перспективные проекты могут претендовать лишь на льготные кредиты из Фонда развития промышленности (ФРП). Данная структура курируется Минпромторгом Дениса Мантурова. Нужно отметить, что ФРП действует, в целом, эффективно, но он не является полноценным банком и, как следствие, ограничен по целому ряду направлений деятельности.

Вместе с этим, у сельского хозяйства есть своя профильная финансовая организация — Россельхозбанк. Промышленности такой не хватает.

В том, что ПСБ станет профильным банком для промышленности, сомнений мало. На днях из Центробанка пришла информация о том, что к ПСБ планируется присоединение Московского индустриального банка (Минбанк). Активы ПСБ составляют 2.5 трлн. рублей + активы Минбанка 0.4 трлн. Итого практически 3 трлн.

Таким образом, Промсвязьбанк в промышленной отрасли составит реальную конкуренцию Сбербанку. Многие крупные производители за отсутствием альтернативы вынуждены обращаться в Сбер как самый крупный банк России. Однако те условия, на которых предоставляет кредиты Сбербанк, в ряде случаев несут серьезные риски для производства. Но, за отсутствием альтернативы, предприятия все же кредитуются в Сбере. Похожая история имеется и с другими банками, но все же, в основном это относится к Сберу.

Я очень надеюсь на то, что теперь производства, а, в особенности, малые и средние, получат реальную опору. Все же Фонд развития промышленности больше работает с крупными заводами, в то время как львиная доля инновация приходится, как раз, на малые предприятия.

У Борисова, в отличие от Грефа, нет задачи добиваться роста прибыли и капитализации любыми способами. Наоборот, целью Борисова является развитие промышленности, и в его руках ПСБ станет лишь инструментом, а не самоцелью. В это же время у Грефа происходит явный конфликт интересов. С одной стороны, он руководит госкомпанией, которая, по идее, должна содействовать экономическому развитию государства. С другой стороны, развитие государства предполагает участие в не самых прибыльных и очевидных с финансовой точки зрения проектов. А это напрямую скажется на прибыли Сбербанка.

Таким образом, Промсвязьбанк будет обязан выполнить те важные функции, которые, к сожалению, не выполняет Сбер, несмотря на наличие огромных финансовых ресурсов. Пожелаем успехов как руководству ПСБ в лице Петра Фрадкова, так и, непосредственно, Юрию Борисову, курирующему ПСБ.

Константин Двинский

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