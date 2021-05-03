Мы из Советского Союза

13 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Спасибо, очень интересно.Памятка советском...
  • Светлана Митленко
    Да не чудаки они были совсем, эти горе-реформаторы. А чистой воды вредители и провокаторы.В РФ плюнули на з...
  • Светлана Митленко
    Ничего себе. Хорошо, что свои в воздух ушли. А то бы и их отутюжили. Зато муслимцы сразу в свой рай попали кверху поп...Значимые фотограф...

Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчас

От автора: Мы с супругой часто шутим, что уже третий раз оканчиваем школу: в 70-х сами учились, в 90-х со своими детьми, а сейчас – с внучатами. Кажется, о школьных порядках знаем всё. Но недавно мне попалась на глаза брошюра «Памятка советскому школьнику», изданная в 1929 г.
Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчас

«Памятка советскому школьнику», 1929 г.

На одном из семейных вечеров мы изучили её. Получилось весьма интересно, многое показалось забавным, а некоторые пункты не мешало бы внести в современные школьные уставы.
В 1929 г. уровень грамотности населения оставался невысоким, да и с санитарными нормами мало кто был знаком. Поэтому составители решили сделать акцент не на «заветах Ленина», а на простых вещах, описав, как должен проходить день школьника.
Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчасШкола №1, Нижний Новгород, 1930-е.

Памятку вручали ученику в медицинской организации, и использовалась она подобно современной медицинской карте. При повторном посещении пункты правил помечались крестиком либо вычёркивались, если ребёнок научился справляться с поставленной задачей. Любопытно, что издавало брошюру «Общество борьбы с алкоголизмом».
Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчас«Памятка советскому школьнику», 1929 г.

Памятка требовала от ребёнка выполнения элементарных правил – чистить обувь, снимать верхнюю одежду в помещении, не бросать на пол мусор, регулярно мыть руки.


Повеселил пункт № 2, запрещающий целоваться девочкам. Очевидно, с тех времён среди женщин пошла традиция приветствовать друг друга крепким рукопожатием. 
Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчасПомню, на входе в школу у нас стоял «кордон» из дежурных старшеклассников, которые не пропускали тех, у кого не было сменной обуви. А в классе уже дежурные одноклассники проверяли чистоту рук и ушей.
Однажды наш весельчак Виталик Иванов ввалился в класс с измазанным лицом – то ли смородину по дороге трескал, то ли чернику. Но руки и уши у него были чистые. Дежурным пришлось его впустить, ведь ничего же не нарушил. Но хохотали мы всем классом.
Прочитав «Отворачивайся, когда кашляешь или закрывай рот рукой», внуки спросили, была ли в то время пандемия, и почему не носили масок.
Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчасЕщё понравилось предложение использовать птичье перо в качестве зубочистки.
Пункт о запрете употребления вина и пива я бы и сейчас добавил, особенно для старшеклассников – порою диву даёшься, как «помолодело» пьянство.
А вот запрет на игру в футбол ввёл меня в ступор. Жена нашла шуточное объяснение: этот пункт придумал человек, живущий в квартире, окна которой выходят на футбольное поле. Очевидно, не один раз в них влетал мяч.
Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчасЗятю понравилась рекомендация часто делать перерывы в работе.
Принцип действия керосинки я продемонстрировал внукам воочию – она действительно очень чадит при маленьком огне.
В общем, на семейном совете мы решили, что почти все рекомендации актуальны и по сей день.

Какие правила пришлись по душе вам, друзья? 
Делитесь своими мыслями и воспоминаниями в комментариях.

https://back-in-ussr.com/2021/04/pamyatka-sovetskomu-shkolniku-ona-aktualna-dazhe-seychas.html

воспитание детейфотоностальгия
11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДокументальный телеканал RTД на русском

Российский балет в Бразилии. Как им занимаются дети из бедных семей

Читать
Кейт Миддлтон призналась в "материнском чувстве вины"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Кейт Миддлтон призналась в "материнском чувстве вины"

Дочь Урганта заподозрили в расставании с чернокожим бойфрендом
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Дочь Урганта заподозрили в расставании с чернокожим бойфрендом

Бабушка была тираном и испортила все детство, ухаживать за ней нет желания
Материал, выбранный редакторами МиртесенГражданочка

Бабушка была тираном и испортила все детство, ухаживать за ней нет желания

В Челябинской области пьяна женщина упала вместе с детской коляской
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Челябинской области пьяна женщина упала вместе с детской коляской

Дмитрий Певцов призвал вернуть детям здание Театральной студийной мастерской в Отрадном
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Дмитрий Певцов призвал вернуть детям здание Театральной студийной мастерской в Отрадном

Дочь Билла и Мелинды Гейтс прокомментировала развод родителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Дочь Билла и Мелинды Гейтс прокомментировала развод родителей

Принцесса Евгения поздравила мужа Джека Бруксбэнка с днем рождения и поделилась новым снимком их сына
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPLETNIK

Принцесса Евгения поздравила мужа Джека Бруксбэнка с днем рождения и поделилась новым снимком их сына

Опасный детский лабиринт проверяют следователи в Новосибирске
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе новости Новосибирской области

Опасный детский лабиринт проверяют следователи в Новосибирске

Молодая жена Петросяна развенчала один из мифов о своей семье
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Молодая жена Петросяна развенчала один из мифов о своей семье

Школьник насмерть задавил мать под Курском
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Школьник насмерть задавил мать под Курском

75-летний пенсионер примерил одежду внука и стал звездой соцсетей
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

75-летний пенсионер примерил одежду внука и стал звездой соцсетей

Билл Гейтс разведется с супругой после 27 лет брака
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Билл Гейтс разведется с супругой после 27 лет брака

«Такой крепыш»: Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

«Такой крепыш»: Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына

У Витселя родился сын
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

У Витселя родился сын

Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака
Материал, выбранный редакторами МиртесенSUSANIN

Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Попали под каток: у нижегородской семьи немецкие органы опеки забрали детей
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Попали под каток: у нижегородской семьи немецкие органы опеки забрали детей

В Сакмарском районе всю ночь искали пропавшую 12-летнюю девочку
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В Сакмарском районе всю ночь искали пропавшую 12-летнюю девочку

Как вырастить ребёнка и не сойти с ума: полезные советы молодым родителям
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как вырастить ребёнка и не сойти с ума: полезные советы молодым родителям

В Жетысае трехлетний ребенок ушел из дома среди ночи
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

В Жетысае трехлетний ребенок ушел из дома среди ночи

На Пасху в кишиневском роддоме родилось 18 малышей
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

На Пасху в кишиневском роддоме родилось 18 малышей

Дочь Билла и Мелинды Гейтс отреагировала на развод родителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Дочь Билла и Мелинды Гейтс отреагировала на развод родителей

«Поколение одиночек»: почему многие рожденные в 80-х так и не построили семью
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Поколение одиночек»: почему многие рожденные в 80-х так и не построили семью

Дорогая свекровь, приглашаю вас на наш развод
Материал, выбранный редакторами МиртесенПсихолог-и-Я

Дорогая свекровь, приглашаю вас на наш развод

1
Любовь с первого взгляда и 57 лет безусловного счастья чудаковатого гения-фантаста Рэя Брэдбери
Материал, выбранный редакторами МиртесенКниги: читаем и обсуждаем!

Любовь с первого взгляда и 57 лет безусловного счастья чудаковатого гения-фантаста Рэя Брэдбери

Живешь с родителями — терпи и слушайся
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Живешь с родителями — терпи и слушайся

3
Пенсионерка из Британии показала «сына» от инопланетянина — видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Пенсионерка из Британии показала «сына» от инопланетянина — видео

«Не хочу своего культа в семье»: Сергей Лазарев рассказа о воспитании детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

«Не хочу своего культа в семье»: Сергей Лазарев рассказа о воспитании детей

В США охотник нашел в лесу записку девочек для Санты и подарил им подарки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

В США охотник нашел в лесу записку девочек для Санты и подарил им подарки

Китайская девочка-альбинос, брошенная родителями, стала моделью для Vogue
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Китайская девочка-альбинос, брошенная родителями, стала моделью для Vogue

Два ребенка пострадали в ДТП на дорогах Свердловской области
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

Два ребенка пострадали в ДТП на дорогах Свердловской области

«Охотничий» Санта исполнил желание двух американских девочек
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

«Охотничий» Санта исполнил желание двух американских девочек

Чтобы спасти ребенка, амурские полицейские вскрыли квартиру
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Чтобы спасти ребенка, амурские полицейские вскрыли квартиру

Открытое окно – опасность для ребенка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Открытое окно – опасность для ребенка

Для такого печенья даже начинка не нужна. Легкое, невесомое и безумно вкусное лакомство для всей семьи
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Для такого печенья даже начинка не нужна. Легкое, невесомое и безумно вкусное лакомство для всей семьи

Житель Березников снял на видео пьяную мать, гулявшую с ребёнком во дворе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Житель Березников снял на видео пьяную мать, гулявшую с ребёнком во дворе

1

Картина дня

наверх