Памятка советскому школьнику. Она актуальна даже сейчас

От автора: Мы с супругой часто шутим, что уже третий раз оканчиваем школу: в 70-х сами учились, в 90-х со своими детьми, а сейчас – с внучатами. Кажется, о школьных порядках знаем всё. Но недавно мне попалась на глаза брошюра «Памятка советскому школьнику», изданная в 1929 г.



«Памятка советскому школьнику», 1929 г.

На одном из семейных вечеров мы изучили её. Получилось весьма интересно, многое показалось забавным, а некоторые пункты не мешало бы внести в современные школьные уставы.

В 1929 г. уровень грамотности населения оставался невысоким, да и с санитарными нормами мало кто был знаком. Поэтому составители решили сделать акцент не на «заветах Ленина», а на простых вещах, описав, как должен проходить день школьника.

Школа №1, Нижний Новгород, 1930-е.

Памятку вручали ученику в медицинской организации, и использовалась она подобно современной медицинской карте. При повторном посещении пункты правил помечались крестиком либо вычёркивались, если ребёнок научился справляться с поставленной задачей. Любопытно, что издавало брошюру «Общество борьбы с алкоголизмом».

«Памятка советскому школьнику», 1929 г.

Памятка требовала от ребёнка выполнения элементарных правил – чистить обувь, снимать верхнюю одежду в помещении, не бросать на пол мусор, регулярно мыть руки.

Повеселил пункт № 2, запрещающий целоваться девочкам. Очевидно, с тех времён среди женщин пошла традиция приветствовать друг друга крепким рукопожатием.

Помню, на входе в школу у нас стоял «кордон» из дежурных старшеклассников, которые не пропускали тех, у кого не было сменной обуви. А в классе уже дежурные одноклассники проверяли чистоту рук и ушей.

Однажды наш весельчак Виталик Иванов ввалился в класс с измазанным лицом – то ли смородину по дороге трескал, то ли чернику. Но руки и уши у него были чистые. Дежурным пришлось его впустить, ведь ничего же не нарушил. Но хохотали мы всем классом.

Прочитав «Отворачивайся, когда кашляешь или закрывай рот рукой», внуки спросили, была ли в то время пандемия, и почему не носили масок.

Ещё понравилось предложение использовать птичье перо в качестве зубочистки.

Пункт о запрете употребления вина и пива я бы и сейчас добавил, особенно для старшеклассников – порою диву даёшься, как «помолодело» пьянство.

А вот запрет на игру в футбол ввёл меня в ступор. Жена нашла шуточное объяснение: этот пункт придумал человек, живущий в квартире, окна которой выходят на футбольное поле. Очевидно, не один раз в них влетал мяч.

Зятю понравилась рекомендация часто делать перерывы в работе.

Принцип действия керосинки я продемонстрировал внукам воочию – она действительно очень чадит при маленьком огне.

В общем, на семейном совете мы решили, что почти все рекомендации актуальны и по сей день.

Какие правила пришлись по душе вам, друзья?

Делитесь своими мыслями и воспоминаниями в комментариях.

https://back-in-ussr.com/2021/04/pamyatka-sovetskomu-shkolniku-ona-aktualna-dazhe-seychas.html