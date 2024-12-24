И снова миниатюрные скульптуры

Кажется, это эпидемия.

Город Ульяновск присутствует также и на сказочной карте, как родина Колобка. Ульяновец Сергей Петров разыскал доказательства о месте рождения героя. По историческим сведениям колобки в Симбирской губернии (старое название Ульяновской области) назывались колебятками, что упоминается также в словаре Даля.



Памятник Колобку еще в 2011 году расположили в отдалении от центра города, придется его поискать. Бронзовый монумент представляет собой курчавого, щекастого и улыбающегося Колобка, который сидит на сказочном камне, прототипом его является сказочный камень на распутье с указанием направления, только здесь надпись гласит:

«Руку мою пожмёшь — верного друга найдёшь;

Щёку мою потрёшь — любовь обретёшь;

А монетку оставишь — богатым станешь!» На фото видно, что охотников до настоящей дружбы, любви и богатства находится достаточно, чтобы полировать щеки и ручки колобка.

Ну а уже в этом году Ульянолвск настигло поветрие малых форм.

В Ульяновске в сентябре установили восемь миниатюрных колобков. Они связаны с именами писателей — Иван Гончаров, Николай Карамзин, Николай Языков, Сергей Аксаков, Денис Давыдов и Дмитрий Садовников. Кроме того, среди героев проекта — «колобок-колебятка» и «колобок-литературный город ЮНЕСКО»

Вот и в Калуге с рекордной скоростью появляются миниатюрные фигуры-«космонавтики».

Первые скульптуры, созданные художницей Алиной Фарниевой, появились в Калуге в 2023 году. Сейчас они располагаются по всему областному центру. Дело в том, что заказать и оплатить исполнение фигурки может любой калужанин. Городские власти в этот проект не вкладывают ни рубля.

Первый космонавтик появился у колонны драмтеатра. Его сделали по заказу директора театра Александра Кривовичева. Как отметила скульптор, он посвятил фигурку своим дочерям. Следующий космонавтик также расположен на Театральной площади. Малыш Пал Палыч сидит в ближнем к улице Кирова фонтане. Скульптуру подарил своему сыну Павел Остапов. Фигурку установили в день рождение мальчика, которого также назвали Павлом. Микроэлектроник приземлился на улице Луначарского, 16. Фигурка встречает учеников на входе в международную школу. Её подарил своей внучке Михаил. Космонавтик символично держит в руках микросхему с логотипом опытно-конструкторского бюро микроэлектроники, где работал дедушка. Еще один мини-памятник находится у парка 600-летия Калуги. Космонавтик появился 13 октября 2023 года и приурочен ко Дню дорожника. Заказчиком стал коллектив Упрдор Москва — Бобруйск, а прототипом — Герой России Олег Новицкий. Самый современный космонавтик-зумер появился у Областного молодёжного центра. Подарок сделал губернатор Калужского региона Владислав Шапша. Фигурка имеет все атрибуты подростка: телефон, худи, а также рюкзак.

Романтику в серию статуэток внесли влюбленные космонавтики, которые символизируют совместное счастье. Пара расположилась у Дома купца Теренина в переулке Старичков, 2/1. Фигурку подарили супруги Сёмины, в тот момент они отмечали серебренную свадьбу. Ещё одна скульптура находится на смотровой площадке парка культуры и отдыха. Однако тут установлен не оригинал, а копия. В марте текущего года офтальмонавтика украли. За космонавтиком не следили камеры видеонаблюдения, но после инцидента фигурка находится под присмотром. На улице Пушкина рядом с краеведческим музеем приземлились тестоеды. Как отметила скульптор Алина Фарниева, плохишам очень понравилось калужское тесто в пряничной Игоря Перепёлкина, и они не захотели уходить. Мужскую компанию космонавтиков разбавила Тая. Девушка установлена на входе в сквер Карпова. Подарок сделал руководитель одного из предприятий к 8 Марта. Имя фигурке выбрали сотрудницы производства. Однако Тае не удалось спокойно радовать жителей областного центра, её похитили. Вора удалось найти, им оказался 19-летний парень. Сейчас статуэтку вернули на место. Наполниться эмоциями лёгкости и свободы поможет ZENавтик в сквере Мира. Он прикреплён к фонарному столбу и завис в воздухе в позе лотоса. Фигурку подарили представители одной из калужских юридических организаций Антон и Светлана. Ещё один космонавтик расположился в парке культуры и отдыха. Им стала выпускница Саша. Девочка в одной руке держит игрушку, а из другой выпускает птицу. На плечах у фигурки висит ленточка. Девочка с листиком в руках появилась около входа на территорию жилищного комплекса в микрорайоне Силикатный. Фигурка символизирует чистоту и жизнь, а маленькое сердечко на груди — любовь. Космонавтик стоит на кирпичах, которые означают фундамент стабильности и благосостояния. Стоит отметить, что камень, на который приземлилась статуэтка, нашли во время строительства ЖК. Только за лето и кусочек осени появились еще комонавтики: Космонавтик с рублем

Космонавтик-студент

Космонавтик Костя

Космонавтик-школьник

Космонавтик-урбанист

Космонавтик с велосипедом

Космонавтик-врач

Космонавтик, прокладывающий интернет

Думается, что появятся еще. Профессий еще много!

Самара решила не отставать от других городов, тут планируют установить сразу 27 бронзовых фигурок сказочных героев. Часть уже появилась на улицах. Их зовут шишиги-летуны «По версии авторов, маленькие человечки долго жили на острове, но их неодолимо влекли огни большого города за рекой. Чтобы добраться туда, они отыскали в дебрях Жигулевских гор Великого кузнеца, который изготовил для них крылатые ранцы. С тех пор они стали называть себя шишигами-летунами. Самара оказалась хранилищем лунного света, так необходимого маленьким созданиям. Кроме того, каждое место, где он хранится, добавляло свету историческую нотку». Впрочем, не всем новоявленные шишиги пришлись по душе, многие считают их проявлением нечистой силы, пишут письма и требуют убрать. Будем следить.

Эстафету подхватил Череповец. Миниатюрные фигуры начали устанавливать в Череповце. Знакомьтесь, купчики. Рядом с загсом установлен ювелир, а на набережной — кадаш — купец, торгующий бочками. Всего будет 11 штук, у каждого — своя специализация. А пока их только 2. Фигурки высотой всего 30 сантиметров расположились на скамейке на площади Милютина и на перилах Александровской набережной.

Вот пока только в Орле не поддаются на малую форму. Впрочем, орел птица большая. Орлы города Орла