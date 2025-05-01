Россия царей, генсеков и президентов - почему всё заканчивается одним и тем же

Говорят, история не знает сослагательных наклонений. Но если бы элита царской России была бы эффективна, Россия еще в начале 19 века могла бы стать одной из сильнейших промышленных держав мира. И не проиграть первую мировую войну, а выиграть ее. Так и сейчас: если бы с начала 90-х наши элиты развивали страну, а не «доили» ее, сегодня, вероятно, мы были бы по уровню ВВП на третьем месте после США и КНР.

Как и почему рухнула Царская Россия

У царской России были четыре глобальные проблемы: огромный, во многом искусственный внешний долг, созданный «золотой» реформой Витте, приводивший к голоду внутри страны («не доедим, но вывезем»); класс крупных землевладельцев, которым был выгоден экспорт зерна, не хотевших делить свои латифундии с бедствующим крестьянством. Третье – отсталость сельского хозяйства, требовавшего перехода на механизацию, четвертое – недостаточность промышленного сектора и уровня индустриализации, который не мог поглотить излишек рабочих рук на селе. И всё это на фоне опережающего роста населения.

Что надо было делать? Замораживать долги, увеличивать добычу золота, отказываться от золотого стандарта, вводить эмиссию рубля, проводить индустриализацию и механизацию сельского хозяйства, решать земельный вопрос. Страна была в полном тупике, который во многом устроил Запад. Выйти из него в рамках старой системы было абсолютно невозможно. Элита была неэффективна, обогащаясь сама, она не препятствовала разграблению страны Западом.

Россия имела лучших экономистов того времени мирового уровня – С. Шарапова, А. Нечволодова, И. Озерова и многих других, которые вскрывали проблемы страны и предлагали рецепты, использованные потом коммунистами.

И. Сталин и СССР: взлет и падение

Ответы на вызовы времени успешно решил И.В. Сталин и созданный им СССР, ставший вторым после США государством и центром мира, который смог за счет жесткой системы заставить элиты не наживаться, а работать на благо своей страны. И, в отличие от ЦР, мы победили немецкие полчища.

Сталин добился монолитности элиты, она была внутригосударственной и работала только на интересы страны. А сейчас сами не знаем, у кого какое гражданство, кто свой, а кто чужой. При таких условиях победить кого-либо просто невозможно, и никакие геополитические интересы нам не отстоять. И СВО это отлично показала, когда всем известные фигуры стали мелькать на сомнительных переговорах и играть не на нашей стороне. Привычные для нас фигуры олигархов были в СССР невозможны, нелепы и просто преступны. СССР был полностью суверенным и независимым государством, с которым считался весь мир.

Упадок страны наступил после реформ Хрущева, разрушившего гибридную модель экономики И.В. Сталина, в котором был рыночный потребительский сектор, в том числе в сельском хозяйстве. Хрущев нанес стране ущерб, который был превзойден только М.С. Горбачевым.

Мог ли СССР избежать катастрофы? Деньги-то были, а купить на них мебель, телевизор, холодильник, музыкальную аппаратуру было не так-то просто. Выбор одежды, производимый госпредприятиями, также разочаровывал. Те вещи, которые сейчас отдаются «добрым» людям, тогда можно было сдать в комиссионный за неплохие деньги. Но было бесплатное образование, жилье и медицинское обслуживание. СССР чуть-чуть не хватило дотянуть до эпохи, когда тряпки и бытовая техника стали доступны всем.

Всё просто: в 60-70-е надо было построить несколько заводов по производству телевизоров, стиральных машин и холодильников и начать реформы, которые потом делал Китай, — отдать производство одежды и бытовых товаров и частично сельское хозяйство в частные руки, и производить меньше танков. У нас же был НЭП, была экономика Сталина, были огромные промышленные мощности — всё было.

Но наши элиты хотели жить в роскоши. Запад легко нашел своих слуг по демонтажу СССР в лице нарождающейся новой и прогнившей старой элиты. Был создан искусственный дефицит всего и вся, в первую очередь продуктов, разогнали инфляцию через обналичку госсредств в предприятиях комсомола. Заходишь в магазин — полки пустые, на складах через стену всё есть — видел лично. Устроили дурдом с ограничением продажи алкоголя. И авария на ЧАЭС также произошла не просто так. А еще журнал «Огонек» «нарасхват» с разоблачением «ужасной» сталинской эпохи.

Всё — чтобы убедить народ, что надо бежать в сторону рынка, и да, конечно, главное — «Запад наш друг», «заграница нам поможет!». Не то же ли было на Украине, когда им внушали, что они «це Европа»? И вот и прибежали: положим, еда сейчас есть у всех, но многие ли сейчас могут купить квартиру и машину? Горбачев персонально посадил страну на долларовые займы (около 60 млрд. долл.), импорт всего и вся. Был устроен цирк с Борисом Ельциным, который возглавил всю эту революцию, щедро «отблагодарив» доверчивый «совок» шоковой терапией и полуколонизацией со стороны США.

А вот результат: у нас сейчас нет даже полноценной армии, способной обеспечить полное покрытие границы, и ее не хватает, чтобы выбить врага из-под Курска, хотя сделано уже немало – Суджа наша, но это за восемь месяцев! Никому не страшно? Что думает про нас Запад? Не то же, что и Гитлер после финской войны?

Россия 1991–2025: разруха 90-х и топтание на месте с 2007 г. Нынешняя рыночная система — как клон Царской России и имеет схожие проблемы. Вместо зерна — нефть и газ, вместо золота — доллар. Для повышения уровня благосостояния населения надо вводить валютный контроль, ронять процентную ставку, отказываться от привязки к доллару, начать, как СССР, управляемую эмиссию рубля, проводить индустриализацию и технологическую модернизацию экономики, национализацию сырьевых отраслей.

Главное — предлагать то, чего нет: идеи, смыслы и глобальные проекты государства. Надо, как Трамп, защищать внутренний рынок, а не распахивать его для всех; и, как Трамп, обозначать свои геополитические претензии. И Петр I, и И.В. Сталин нам в помощь, они это умели и точно лучше Трампа. Но, как говорится, были люди в наше время...

Постепенно отказываться от части импорта и наладить производство отечественной бытовой техники и недорогих автомобилей, микроэлектроники. Это создаст рабочие места, решит проблему бедности и рождаемости и даст людям смысл жизни. В работе курьеров, мерчендайзеров и работников складов, да простят меня все последние, он иного порядка. Творчества и созидания там нет.

Согласно выводам Исследовательской службы Европейского парламента (EPRS) в докладе за 2015 г., Россия отстала в экономическом развитии от стран Западной Европы на 50 лет, и маловероятно, что в ближайшие годы этот разрыв сократится. Россия серьезно отстает от стран Западной Европы во многих отраслях, за исключением нефтегазового сектора, делают вывод аналитики.

Да, есть «Росатом» и передовое производство вооружений — наследие СССР, отдельные инновационные предприятия. Строительство дорог, развитие курортов, восстановление «новых» территорий. Но есть глухая глубинка, где всё по-прежнему. А вот космос мы явно упустили. И наладить массовое производство отечественных самолетов так и не смогли. Нет, просто не захотели, так же, как насытить рынок отечественными автомобилями. Наши элиты отлично помнят заветы Гайдара: «покупать заграницей». И, конечно, возможные «зеленые портфели» иностранных компаний нашим чиновникам.

Сейчас в России действительно много возможностей: уехать в регионы, где нужны кадры, поехать на стройку Росатома за границу. Немало возможностей для молодежи – по разным программам. Но вся эта история не для основной массы народа.

Наша власть не имеет тупика Царской России и может выбрать любой путь. Но (!) эти возможности и задачи резко противоречат задачам элит, которым нужна (!) сырьевая и неразвитая экономика для удержания своей власти. Они используют импорт как средство создания хороших отношений со странами, куда они поставляют сырье. Они не знают, под кого «постелиться»: то Европа до Дальнего Востока, то разворот на Восток.

И тут Трамп в друзья записался — какое умиление. Помнится, Горбачев и Рейган, Клинтон и Ельцин тоже «дружили». Как верно говорят, хуже войны с англосаксами может быть только «дружба». Трамп «разруливает» Украину и тут же идет в Гренландию, поближе к нам. Повернитесь к себе и к своему народу, пока еще не поздно. Когда народ проснется и поймет, что его и сейчас обманули, будет поздно. США нужен партнер против Китая, но Россия откажется. Предположим, Трамп в чем-то пойдет по пути Рузвельта, но потом обязательно придет новый Трумен!

На фоне ухода иностранных компаний и потребностей СВО в стране пошел активный рост, но это не станет мейнстримом. Как только санкции ослабят, все вернется в прошлое. Уже сейчас мы готовы предложить Штатам возвращение на рынок и участие в освоении Арктики. Нашим элитам обязательно нужна «золотая орда», «смутное время» и новое рабство. А что, мы сами не освоим, нам «поводырь» нужен?

Не ясно одно: зачем было строить дореволюционную экономическую модель, которая показала свою неэффективность? Хотели рынка, элиты хотели богатства – кто запрещает, но ведь главная цель государства – благосостояние народа. Зачем плодить систему, где люди не могут создавать семьи и рожать детей?

Созданная экономика, как и в Царской России, способствует обогащению элит и выкачиванию соков из народа, чем успешно и наперегонки занимаются банки, ЖКХ, строительные и сырьевые компании. А где христианские ценности, любовь к народу и ответственность перед ним и перед Богом? Или всё это «сентименты»?

Шоковая терапия 90-х принесла стране страдания и вред, который мог быть сравним только с Гражданской войной. Мы говорим, что у нас в 2000-е был активный рост. Но наш ВВП в 1998 просел на 45% от уровня 1990, а после 2007 страна фактически стояла. Встаем с колен — или падаем в пропасть?

Средний темп экономического развития России за период с 1992 по 2023 г. составил всего лишь 0,89%, за сопоставимый период Китай, чей ВВП в 1980 году составлял только (!) 39% от российского, уже догоняет США. За 2024 они на втором, а мы на 11 месте. Крошечная Италия на 8 месте: неужели никому не стыдно? Разруха, действительно, «в головах». При этом средний темп роста экономики РСФСР в составе СССР с 1950-1990 составлял 6,6% (!). Средний темп роста мировой экономики по выборке из 250 стран за период 2013-2021 г. составил 2,5%. Видимо, Петр I и Сталин что-то знали о русской «медлительности». Итак: ждем третьего «реформатора».

СВО: не только победы, но и упущенные возможности

Всё то же самое мы видим во внешней политике. Да, Крым наш и Донбасс почти наш, есть «новые территории», в том числе на бумаге. В 2014-м ВСУ попадали из одного котла в другой. Мы могли бы спокойно решить украинский вопрос, но не сделали этого. Да, были бы санкции, а может быть, и нет.

В марте 2022 мы весьма успешно начали СВО, Киев был окружен, советский арсенал ВСУ в значительной степени уничтожен. Но Москва предпочла обмануться в Стамбуле, после чего характер СВО с активного был постепенно заменен на «перемалывание», за исключением ряда активных успешных операций (Мариуполь, Бахмут, Авдеевка).

По оценкам известного политолога Ростислава Ищенко (06-2024):

«Если бы мы повторили грузинский сценарий на Украине в феврале 2022 года, Запад бы оказался полностью парализован. Он бы не смог нам что-то предъявить. Ситуация в мире развивалась бы по-другому. Если бы мы сразу воевали негуманно, украинское сопротивление было бы подавлено в феврале-марте 2022 года. Погибло бы 20 тысяч украинских солдат с каким-то количеством мирных жителей. А сейчас у них погибло примерно 500 тысяч. Когда всё закончится, эта цифра может вырасти минимум до миллиона.»

Потом был херсонский маневр. В 2023-м НАТО перевооружило ВСУ второй раз – уже западной техникой, начался «контрнаступ». Потом начался третий этап – поставка высокоточного оружия и самолетов. Потом Курск и Белгород стали превращаться в новый Донбасс. НАТО поняло, что красные линии Москвы значительно дальше. Значит, можно еще. Затем – больше. У нас была возможность развить успех и создать буферную зону и в сторону Сум, но мы не стали: и получили Курск. Просто в Сумской области много земли скуплено США: и кому-то это неудобно.

Как писал NYT в мае 2024:

«Сосредоточение российских войск к северу от границы в районе города Сумы, примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова, делает ситуацию еще более опасной, увеличивая количество территории, которую Украина должна защищать… Наступление в Харьковской или Сумской областях может растянуть украинские войска до предела и позволить России прорваться».

А есть у нас такие ресурсы? По ТВ показывают бойца СВО, он говорит: «Два месяца опорник не могли взять, но сегодня сработали как часы». Наши деды и отцы воевали фронтами, сегодня театр действий – опорники и деревни. Уничтожение отдельных единиц техники, показываемых по ТВ. Потери немцев за один бой во время Великой Отечественной войны были 1000-1500. Сегодня по всему фронту чаще всего меньше. Да, были люди в наше время…

Элита 2025: всё как до 1917 г.

Сейчас всё как до революции: пышность, помпезность, праздность, роскошь, балы, вечеринки, заграничные вояжи. Всё это взять с собой в последний путь невозможно. Зато всё, что не взято, а отдано ради других, и всё доброе взять можно.

Есть поучительная библейская притча о богаче и Лазаре. Богач, чье имя неизвестно, жил припеваючи, но не попал в Рай. Почему? Рай — Царство любви и заботы людей друг о друге, а он был безразличен к судьбе других людей. Что он там мог делать? Что там будут делать казнокрады и продавцы интересов страны, если они не сменят свой путь? Также и в притче о Страшном Суде Бог ставит людей по левой и правой стороне от Себя по тому же принципу: неравнодушии, заботе и в конечном счете просто любви, по другую — последователей эгоизма и равнодушия.

Когда Ф. Рузвельт принимал присягу, он цитировал апостола Павла: «И если я любви не имею, то я ничто». И его с надеждой слушала вся обездоленная Америка. И он, как мог, исполнил свой долг перед своим народом, подняв страну из разрухи и сделав Штаты страной №1. Николай II переживал за страну и хотел найти связь с народом, но система не давала ему найти выход.

Главный закон, по которому будут судимы все люди, а чиновники и госслужащие в первую очередь, и как имевшие власть кратно больше, — это закон любви и служения. А чиновники — профессионализма и отсутствия корысти. И если не понимать это, можно разделить участь безымянного богача.

Невыполнение своего государственного долга привело правящий класс к фактической гибели либо к изгнанию из страны после 1917 г.

Знаменитый философ Николай Бердяев, бывший современником Октябрьской революции 1917 г., указывал на ее истинные причины:

«Революция есть свыше ниспосланная кара за грехи прошлого… В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения, что они довели до революции, допустили её возможность. В обществе была болезнь и гниль, которые и сделали неизбежной революцию».

Посмотрите, как писал про состояние общества и, главное, его верхов до революции Блаженнейший митрополит Антоний (Храповицкий) еще в 1889 г.:

«То уже не народ, но гниющий труп, который свое гниение считает жизнью. В действительности у него нет жизни, но живут на нем и в нем только одни кроты, черви и отвратительные насекомые, которые радуются тому, что тело умерло и тлеет, ибо в живом теле не было бы для них жизни, и они не могли бы удовлетворить свою жадность».

Делайте свой выбор, господа, пока еще не поздно. Заготовленные самолёты могут просто не взлететь. Будем надеяться, что новый 1917-й и внутренние распри минуют нас стороной.

Вставание с колен, СВО и патриотическая пропаганда затеняет главное: наша сырьевая элита по-прежнему прозападная, политика государства со времен Ельцина глобально та же – просто изменилась цена на нефть. Да, сейчас Запад нам не пишет конституцию, как в 90-е, но мы по-прежнему четко выполняем предписания МВФ (т.е. мирового правительства), и наш руководитель ЦБ и министр финансов – по-прежнему сотрудники МВФ.

Пример: Россия официально сотрудничает с Международной организацией миграции (МОМ), действующей от имени ООН, принявшей программы по переселению граждан Таджикистана и Киргизии в Россию с целью снижения бедности в среднеазиатских странах. Вступление в МОМ произведено в рамках реализации поручения Президента РФ от 16 августа 2020 г. № Пр-1311.

Второй пример — Банк России, который, борясь с инфляцией по методике МВФ поднятием ставки в поднебесье, привел-таки экономику к торможению, инвестпрограммы и прибыль компаний сокращаются, значит, по итогам года ВВП может упасть. Кто может заставить наш неукротимый ЦБ работать не против, а в поддержку нашей экономики? Никто, и это ответ о степени нашего истинного суверенитета. Просто власть МВФ выше нашей власти, вот и всё.

Как ни странно, невольным символом всего этого задвоения может служить наш легендарный хоккеист Овечкин, гражданин РФ, около 19 лет играющий в США. Его фигура подсознательно удобна, и медиа не спроста делают его нашим национальным героем. За кого играют многие наши чиновники, имеющие чужое гражданство? Страна напряженно считает его шайбы: более важной информации нет. Американцы туповаты, мало читают: нас также хотят сделать такими.

Летаргический сон русского народа: непонимание происходящего

Русский народ, народ-сирота, спит летаргическим сном, потому что «прекрасный» капитализм, наконец, просто выпил из него все его соки, а «зомбоящик» отнял у него способность к критическому мышлению. Государство без идеологии, не имеющее национальной идеи и стратегических целей. Сложно понимаемые реальные цели СВО и еще более сложная «позиционная война».

По доступности продуктов питания и бытовой техники мы живем лучше, чем в СССР. Но, как говорится, главное — в деталях! Здесь не учитываются прочие — не денежные доходы того времени, а они огромны: это бесплатное образование, бесплатное жилье и бесплатное медицинское образование, профсоюзные путевки, здоровый образ жизни, нравственность и пр. В СССР сложно было купить мебель, цветной телевизор, холодильник и стиральную машину, аудиотехнику. Деньги были, а товар не всегда, и стоил он тогда относительно дороже.

Но в стране никто не голодал, а в обществе была четко запрограммированная установка на создание семьи, был налог на бездетных, работа была стабильной, а доходы для покрытия расходов на детей были вполне достаточны. Поэтому население РСФСР (в составе СССР) в предпоследние десятилетия перед «реформами» увеличивалось со скоростью около 8,79 млн чел. каждые 10 лет, также активно росло и чисто русское население! Достаток достатку рознь.

А сейчас всё наоборот. По данным Аналитического центра НАФИ (2020 г.), почти половина россиян молодого и среднего возраста (от 18 до 45 лет – 46% опрошенных) не хотят заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием желания.

Согласно переписям 2002 и 2010 годов, число русских в России уменьшилось на 4,9 миллиона, число представителей других национальностей выросло на 2,6 миллиона. По переписи 2021 года русскими назвали себя 105,58 млн. чел. (против 112,51 млн. в 2010 году), т.е. уже почти на 7 млн. чел. меньше: и это несмотря на присоединение Крыма. По разным оценкам, при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2055–2060 доля русских может упасть до 50%. Я проверял эти расчеты: они абсолютно верны.

Как борется со всем этим наше государство? Не просто проиндексировало, а резко увеличило маткапитал? Ранее это работало, чтобы найти применение огромным массивам жилья, которое все строится, но по текущим ценам распродано не будет?

Вы видите много рекламы, направленной против абортов и просто призывающей наших граждан рожать детей? В одном из своих свежих бесогонов Н. Михалков замечательно показал, на что мотивирована и как действует наша система здравоохранения в этой катастрофической ситуации.

Вывод предоставим Ф.Д. Рузвельту: «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано».

Наши западные партнеры, мягко говоря, не заинтересованы в росте нашего населения, и все это прекрасно знают. Им нужны наша земля и наши ресурсы – пример пустеющая Украина – часть бывшей России, только обманутая.

И кто наполнит наши храмы: «обрусевшие» азиаты? Сомнительно. Или у нас, как в Турции, просто будут стоять мечети в ряд? Митрополит Тихон (Шевкунов) не зря снял замечательный фильм про падение Византии. На самом деле, он снял фильм про нас. Православная Церковь осознает проблемы и говорит о них. Но, будучи повязанной программой строительства храмов, не может повлиять на это. У нас нет фигур, сравнимых с патриархом Ермогеном и митрополитом Филипом.

Правление Ельцина и Гайдара нанесло непоправимый ущерб России, от которого мы не можем оправиться до сих пор. Но кому мы сейчас предъявим претензии за это? Кому предъявят претензии наши дети, когда улыбки наших руководителей уйдут в историю? Время-то идет, и оно работает против нас.

Что могут сказать нам наши дети через 20 лет? «Вы, наши родители, были пассивны, прозевали великую страну. Вы молчали и ничего не делали против ваших обольстителей, победивших вас всего лишь простой хитростью, той самой, которая была у этого народа ещё 2000 лет назад». Единственная надежда на Бога, который не оставит Свой Удел.

Эпилог

Первое. Царские элиты проспали и продали Империю, и сейчас они идут по тому же пути, и, несмотря на вымирание страны, находятся в зоне полного комфорта. Сырьевой характер экономики, наличие внешних активов, недвижимости за границей не только у олигархии, но у элиты и членов их семей делает нас раздвоенными и способными к торгу с преобладанием личного над национальным. И пока общество или Рок Судьбы не посадит эту часть элиты «на место», всё в нашей жизни будет по-прежнему.

Второе. Безразличие к нуждам, чаяниям и страданиям народа и отсутствие четких задач и ответственности, как и до революции, ведет страну и ее элиту навстречу суду истории. Правильно в народе говорят, Сталина на них не хватает. Главная проблема — убрать коррупцию и повысить эффективность элит, заставить их нравственно обновиться и эффективно служить народу и государству.

Третье. Запад разорил нас к 1917; не менее успешно разоряет нас и сейчас, не давая через своих агентов влияния нам побеждать и развиваться. Надо понять, что лучшая форма отношений с нашими «партнерами» — «дружба» на расстоянии и новый «железный занавес». И пока мы не повернемся к себе и не начнем защищать свои, а не угождать чьим-то чужим интересам, всё в нашей жизни будет по-прежнему.

Четвертое. Выход – в сочетании рыночной и плановой экономики СССР, использование его экономического наследия, как это успешно использовал Китай.

«Петля» истории, которая в 90-х привела к закабалению нации «прелестями» капитализма, привела нас к тотальной демографической катастрофе русской цивилизации, выйти из которой нынешняя система не сможет ни при каких усилиях. Вполне осмысленное поощрение мусульманской, а теперь уже, судя по лицам, и африканской миграции только усугубляет ситуацию.

Экономические условия таковы, что, возможно, никто не голодает, но содержать семью непросто, а иметь жилье — роскошь. Следовательно, очередная смена экономической формации в России неизбежна, и оттянуть ее надолго методами «управляемой демократии» невозможно.

Монгольское иго, смутное время. Но аксиомой является то, что всё кончается. И Россия — единственная страна в мире, которая меняет свою общественно-политическую систему, как перчатки: 1917, 1992, …? Капитализм, социализм, капитализм…?

Кто-нибудь думал: почему? Достигнуто немало, но, возможно, нам предстоит перемена третья – заключительная, когда история скрестит достижения рынка и социализма. Рано или поздно нас посетят люди, думающие больше не о торговле, не о нефти и газе; и не о богатстве избранных, а о величии Родины и любви к народу – и начнут восстанавливать империю и развивать страну.

Нужно всего-то просто малость: не мешать, не препятствовать, не тормозить, не топтаться на месте, а просто начать. И оно, развитие, само покатится как снежный ком – остановить будет невозможно. И тогда мир увидит, как и в 20 веке, наше новое экономическое и духовное чудо. Тогда горе будет нашим обидчикам и продавцам интересов страны. Россия станет островом в мире, но какая разница: она и сейчас остров.

Пройдя 40 лет с 1985 года, маятник истории, возможно, рано или поздно развернется вспять. 2025 год вывалил на нас много неожиданного, и надо полагать, что события ближайшего будущего будут крайне интересны.