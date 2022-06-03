Спустя 36 лет Киев решил вспомнить о Чернобыле и обвинить Россию

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения ЧАЭС обвинило российские войска в уничтожении архивов станции. Эти архивы, по словам украинских чиновников, якобы «собирались десятилетиями» и якобы подтверждают, что авария на ЧАЭС была вызвана «неэффективностью» советской экономической модели.

Новые обстоятельства, связанные с этой провокацией (которая явно не обошлась без участия Запада), заставляют по-новому взглянуть и на вопрос о том, кому и почему была выгодна авария на Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. В этот день на станции, расположенной около города Припять (Украинская ССР), произошёл взрыв, который привёл к разрушению одного из реакторов. В окружающую среду произошел выброс радиоактивных веществ, количество которых более чем в 400 раз превышало дозу атомной бомбардировки Хиросимы. По этой причине авария на ЧАЭС расценивается как крупнейшая (некоторые специалисты считают вред от аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года большим, нежели от взрыва на ЧАЭС, - прим. ред.) за всю историю атомной энергетики.

Сразу после аварии было проведено расследование, по результатам которого в июле 1987 года состоялся судебный процесс.

Он установил, что непосредственной причиной взрыва стал неудачный эксперимент, а именно - испытания новой системы аварийного электроснабжения. Тогда всю вину возложили на руководство станции. Его обвинили в несоблюдении техники безопасности. В 1990 году Комиссия Государственного комитета СССР по надзору за безопасностью в промышленности и атомной энергетике провела новое расследование. В ее итоговом отчете 1991 года содержался вывод о виновности чиновников Министерства общего машиностроения СССР и представителей Академии Наук СССР, которые дали санкцию на принятие реактора РБМК-1000 в эксплуатацию. Предполагалось, что конкретная степень виновности будет установлена в ходе нового судебного процесса. Однако спустя несколько недель Советский Союз исчез, проводить процесс оказалось некому.

Именно по этой причине вокруг аварии на ЧАЭС до сих пор возникают многочисленные спекуляции. И именно по этой причине получил распространение тезис о том, что причины Чернобыльской катастрофы кроются в «неэффективности» советской экономической модели. Этот тезис сформулирован на Западе, получил распространение и в России. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в школьное пособие «История России. 10 класс».

Но если мы хотим установить истину, то нужно учитывать и другие факторы. Прежде всего, что новое расследование началось в период, когда многие процессы в СССР происходили с подачи Запада и двигали ими те, кто в итоге получил определенные дивиденды от развала Советского Союза. Кроме того, в расследовании не было ответа на очень важный вопрос: почему Чернобыльская трагедия произошла слишком «вовремя»? Ею идеально воспользовались для разрушения СССР.

Авария на ЧАЭС «чудесным образом» совпала с обрушением мировых цен на нефть. В 1985 году Саудовская Аравия по просьбе США начала демпинговать на нефтяном рынке. Цена на нефть марки «Брент» уменьшилась с $36,8 за баррель в 1980 году до $6 в 1986 году (со $111 до $18 по современным ценам). Это ударило по экономике СССР, доходы которой зависели от продаж энергоресурсов. Государственный бюджет СССР, который в послевоенные годы вплоть до 1984-го был профицитным, стал исполняться с дефицитом.

Именно в этот момент по советской экономике был нанесён ещё один удар в виде Чернобыля. Только на ликвидацию прямых последствий аварии было потрачено 18 миллиардов советских рублей ($68 млрд в современных ценах). Общий же экономический ущерб составил более $200 млрд (в современных ценах).

И здесь нельзя не обратить внимание на важную деталь: все эти удары советская экономика могла выдержать. Но тогдашнее советское руководство использовало трагедию на ЧАЭС, чтобы заявить о «неэффективности» советской экономической модели. Именно этот тезис получил распространение.

Советскую экономику обвиняли в том, что она «технологически» отстала. Хотя в реальности Советский Союз был первопроходцем в развитии самой передовой отрасли - гражданской атомной энергетики. Естественно, что в работе первопроходцев возникают сложности, проблемы, даже сбои. На сегодняшний день российские атомные реакторы являются самыми безопасными в мире. Реакторы типа РБМК-1000 продолжают успешно эксплуатироваться на Смоленской АЭС, на Ленинградской АЭС, на Курской АЭС. Самый первый реактор серии РБМК-1000, запущенный в 1973 году на ЛАЭС, планово остановлен спустя 45 лет после запуска в 2018 году, за время эксплуатации энергоблок Ленинград-1 выработал 277,5 млрд кВТ ч. электроэнергии. Чернобыль был использован в качестве одного из главных предлогов для начала «экономической реформы». Суть этой «реформы» заключалась в том, чтобы сначала наделить номенклатуру неограниченными правами в распоряжении государственной собственностью, а затем позволить ей приватизировать эту собственность. Ценой такой «реформы» стал развал СССР.

Именно поэтому можно говорить о том, что Чернобыль случился «вовремя». Словно кто-то очень желал, чтобы эта авария произошла.

И последнее. Если кому-то и рассуждать о последствиях Чернобыля, то точно не Западу и его марионеткам. СССР внедрял новейшие, не известные ранее человечеству технологии. Когда же авария создала угрозу всему миру, напряг все силы и спас мир. По-другому действовал Запад. Он не спасал человечество от ядерной угрозы. Он её создавал. И если у СССР был подвиг Чернобыля, то у Запада - преступление Хиросимы и Нагасаки.

Юрий Городненко

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/425532-spustja-36-let-k...